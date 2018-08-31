Хамитов - о власти и СМИ: Есть у нас просто «забронзовевшие» руководители

По мнению Рустэма Хамитова, напряженность в обществе возникает, в том числе, из-за нежелания представителей власти разговаривать с представителями общественных организаций и гражданами.На заседании правительства Башкирии одним из обсуждаемых вопросов стала госпрограмма «Развитие средств массовых коммуникаций РБ».Глава республики Рустэм Хамитов высказался довольно категорично о взаимоотношениях представителей власти и журналистов.- Мы понимаем, что есть определённые разрывы. Со стороны руководства – руководителей ведомств, министерств, членов правительства – я не всегда вижу такую открытую, заинтересованную работу в части взаимодействия со средствами массовой информации. Есть у нас просто «забронзовевшие» руководители разных уровней. Их всё меньше, тем не менее они есть. Это надо признать честно. Есть «специалисты», которые совершенно не общаются с людьми, не встречаются с ними, не слушают, не слышат, занимаются отписками, - отметил глава региона.По его словам, недавние выборы в стране продемонстрировали наличие напряжённости в обществе, которая возникает, в том числе, из-за отсутствия общения с людьми, нежелания разговаривать с представителями общественных организаций, гражданами.- Это в корне неправильно. Безусловно, с людьми надо встречаться, постоянно быть в контакте, диалоге, слушать, слышать и стараться выполнять то, о чём просят нас люди. По крайней мере, я всегда обращаю большое внимание на обращения наших граждан. Каждая наша оперативка в понедельник всегда сопровождается рассмотрением обращений граждан. Это очень важно, - сказал Рустэм Хамитов.По его мнению, госпрограмма, которую правительство приняло сегодня, поможет СМИ стать действительно развитыми, современными, средством эффективной коммуникации в гражданском обществе. Далее Рустэм Хамитов поделился своими собственными представлениями о СМИ.- К сожалению, наши средства массовой информации тоже достаточно заскорузлы, консервативны, не умеют ярко и красиво подавать материалы, вникать в существо вопросов, не понимают порой, о чём они пишут или говорят, достаточно слабо формируют информационную повестку, – поделился он. - С другой стороны, есть то, что мы называем «жёлтой» печатью, где постоянно идут скандалы, конфликты, нападки на власть любой ценой, где существуют проплаченные статьи и материалы. Это мы тоже знаем. Но это, что называется, реалии жизни, времени. С этим ничего не поделаешь. Собственно говоря, и делать ничего не нужно. Средства массовой информации открыты, и они должны быть разными.- В условиях всеобщей информатизации, цифровизации, проникновения гаджетов во все сферы жизни средства массовой информации, конечно же, имеют огромное влияние на наше общество. Мы все должны это понимать, - сказал Рустэм Хамитов.При этом глава Башкирии подчеркнул, что народ сегодня самостоятелен и безо всяких СМИ может делать достаточно серьёзные выводы.- Но, повторяю, что СМИ имеют большое влияние на умы, - подчеркнул Рустэм Хамитов.Напомним, что одним из недавних наиболее примечательных информационных поводов, когда СМИ раскритиковали представителя власти, стал случай с министром образования Башкирии Гульназ Шафиковой, которая на своей странице в инстаграме допустила грамматические ошибки, а затем сообщила, что это был эксперимент над аудиторией соцсетей.