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Хамитов - о власти и СМИ: Есть у нас просто «забронзовевшие» руководители

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По мнению Рустэма Хамитова, напряженность в обществе возникает, в том числе, из-за нежелания представителей власти разговаривать с представителями общественных организаций и гражданами.

Хамитов - о власти и СМИ: Есть у нас просто «забронзовевшие» руководители


На заседании правительства Башкирии одним из обсуждаемых вопросов стала госпрограмма «Развитие средств массовых коммуникаций РБ».

Глава республики Рустэм Хамитов высказался довольно категорично о взаимоотношениях представителей власти и журналистов.

- Мы понимаем, что есть определённые разрывы. Со стороны руководства – руководителей ведомств, министерств, членов правительства – я не всегда вижу такую открытую, заинтересованную работу в части взаимодействия со средствами массовой информации. Есть у нас просто «забронзовевшие» руководители разных уровней. Их всё меньше, тем не менее они есть. Это надо признать честно. Есть «специалисты», которые совершенно не общаются с людьми, не встречаются с ними, не слушают, не слышат, занимаются отписками, - отметил глава региона.

По его словам, недавние выборы в стране продемонстрировали наличие напряжённости в обществе, которая возникает, в том числе, из-за отсутствия общения с людьми, нежелания разговаривать с представителями общественных организаций, гражданами.

- Это в корне неправильно. Безусловно, с людьми надо встречаться, постоянно быть в контакте, диалоге, слушать, слышать и стараться выполнять то, о чём просят нас люди. По крайней мере, я всегда обращаю большое внимание на обращения наших граждан. Каждая наша оперативка в понедельник всегда сопровождается рассмотрением обращений граждан. Это очень важно, - сказал Рустэм Хамитов.

По его мнению, госпрограмма, которую правительство приняло сегодня, поможет СМИ стать действительно развитыми, современными, средством эффективной коммуникации в гражданском обществе. Далее Рустэм Хамитов поделился своими собственными представлениями о СМИ.

- К сожалению, наши средства массовой информации тоже достаточно заскорузлы, консервативны, не умеют ярко и красиво подавать материалы, вникать в существо вопросов, не понимают порой, о чём они пишут или говорят, достаточно слабо формируют информационную повестку, – поделился он. - С другой стороны, есть то, что мы называем «жёлтой» печатью, где постоянно идут скандалы, конфликты, нападки на власть любой ценой, где существуют проплаченные статьи и материалы. Это мы тоже знаем. Но это, что называется, реалии жизни, времени. С этим ничего не поделаешь. Собственно говоря, и делать ничего не нужно. Средства массовой информации открыты, и они должны быть разными.

- В условиях всеобщей информатизации, цифровизации, проникновения гаджетов во все сферы жизни средства массовой информации, конечно же, имеют огромное влияние на наше общество. Мы все должны это понимать, - сказал Рустэм Хамитов.

При этом глава Башкирии подчеркнул, что народ сегодня самостоятелен и безо всяких СМИ может делать достаточно серьёзные выводы.

- Но, повторяю, что СМИ имеют большое влияние на умы, - подчеркнул Рустэм Хамитов.

Напомним, что одним из недавних наиболее примечательных информационных поводов, когда СМИ раскритиковали представителя власти, стал случай с министром образования Башкирии Гульназ Шафиковой, которая на своей странице в инстаграме допустила грамматические ошибки, а затем сообщила, что это был эксперимент над аудиторией соцсетей.






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  • 1 | 27.09.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какой все таки дремучий ретроград этот хамитов. Ему бы в глухой деревне сидеть на лавочке со старухами да семечки лузгать:
-кому нахрен нужны разговоры с "руководителями", как правило аульными малайками и апайками?
-кому нахрен нужны эти долбанные СМИ на которые тратятся бешенные деньги, при наличие интернета?

О Боже! Кто нами правит?!!!!



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  • 2 | 27.09.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
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В здоровом обществе назревшие противоречия между властью и обществом решаются на выборах. В больном обществе имитация и профанация подменяет реальное решение назревших проблем, что приводит к застою, загниванию и обострению отношений между властью и обществом. Сменяемость власти - панацея от всех российских бед.



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  • 3 | 27.09.2018, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Это он сознательно врет или заблуждается?



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  • 4 | 27.09.2018, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О Боже! Кто нами правит?!!!!
---------------------------------------------------
Вами? Похоже до сих пор правит вИликий Муртазел!



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  • 5 | 27.09.2018, 10:16 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1155 | Рейтинг: +88,3
“... Хамитов высказался категорично...просто «забронзовевшие» руководители … они есть… надо признать честно…"

Один из таких «ЗаБРОНЗОВЕВШИХ» из команды через ТРИ года ПРАВЛЕНИЯ имуществом "хорошо под вискарём” хвастался старому товарищу из банковских, что урвал уже на три поколения вперёд отпрыскам.
Это в то время, когда некоторых, посмевших поступить по закону, либо высказавшихся о законности, плющил с озверением.
Теперь считает всё вверенное ему имущество своей отарой, а себя вершителем их судеб. Доходит до того, что оценённое и так по преступному минимуму имущество в центре уфы, снижают с 20 до 4 млн рублей. ОбНаглел до той степени, что обязал сотрудников ведомства придумать самим и оформить всякие легенды, типа помочь “бедному фермеру” и т.п.
Взамен откатнули налом 5 лямов и плюс “на конфетки” девочкам исполнителям “фермерской байки”. А что творит дочь-контора во главе с известнейшей в определённых кругах банкротчицей салаватчанкой?
В то же время БФ “ Мархамат” собирает средства по крохам у нефтеэнергетических компании для больных башкирийских детишек!!!



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  • 6 | 27.09.2018, 10:35 | Автор: Герасим
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Горби коммунисты так и сохранили власть . развал России на национальные анклавы вот и все перспективы.



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  • 7 | 27.09.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
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При таком раскладе Хамитову остро необходимо сменить своих писарей в приемной и в отделе писем.
Эти "профессионалы" пера и демагогии любые конструктивные просьбы или предложения или не зарегистрируют или оглупят до такой степени, что у нормального человека возникает чувство вины за отнятое время у " видных башкирских государственных и партийных деятелей"



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  • 8 | 27.09.2018, 10:57 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11376 | Рейтинг: -1850,3
Администратор, сам писал статью?
С целью лизнуть?



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  • 9 | 27.09.2018, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все наше СМИ голая пропаганда .



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  • 10 | 27.09.2018, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 27.09.2018, 10:57 | Автор: Корней
Публикации: 6 | Комментарии: 11367 | Рейтинг: -1849,8
Администратор, сам писал статью?
С целью лизнуть?
***
Боже мой,корней, что с тобой?
Ты сам на себя не похож?



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  • 11 | 27.09.2018, 11:36 | Автор: препод
    Публикации: 39 | Комментарии: 5876 | Рейтинг: -184,4
Ну СМИ нужен рейтинг. Именно поэтому нужны скандалы и сенсации. Важно знать нормы и границы. А вот кто их определяет, тот и рулит всем. И не одна власть это дело на самотек не пустит



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  • 12 | 27.09.2018, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 27.09.2018, 11:36 | Автор: препод
Публикации: 39 | Комментарии: 5876 | Рейтинг: -184,2
***
Ты - не препод.
Ты тролль вульгарус с начетническими мозгами ментора



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  • 13 | 27.09.2018, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Но, повторяю, что СМИ имеют большое влияние на умы, - подчеркнул Рустэм Хамитов.

****
не через СМИ надо влиять на умы людей а через реальные дела.



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  • 14 | 27.09.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По его словам, недавние выборы в стране продемонстрировали наличие напряжённости в обществе, которая возникает, в том числе, из-за отсутствия общения с людьми, нежелания разговаривать с представителями общественных организаций, гражданами.

****
В уфимском кафедральном соборе попрощались с 38-летней Алией Асановой, которая боролась с тяжелым недугом 11 лет. Возможно, она прожила бы гораздо дольше, но перебои в обеспечении жизненно необходимым препаратом оказались для нее фатальными
Хватить разговоров займитесь работой!!!!



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  • 15 | 27.09.2018, 12:23 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11376 | Рейтинг: -1850,3
По его словам, недавние выборы в стране продемонстрировали наличие напряжённости в обществе
__________________________________________________
В общем-то выборы и должны так проходить.
А не "с большим отрывом победил кандидат от партии власти, действующий губернатор ...".



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  • 16 | 27.09.2018, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 27.09.2018, 11:36 | Автор: препод
Публикации: 39 | Комментарии: 5876 | Рейтинг: -184,2
Ну СМИ нужен рейтинг. Именно поэтому нужны скандалы и сенсации. Важно знать нормы и границы. А вот кто их определяет, тот и рулит всем. И не одна власть это дело на самотек не пустит
==================
губернаторам тоже нужны рейтинги но у них наоборот не нужны скандалы и сенсации. Поэтому надо давать звиздюлей кто не работает со сми.
тем более после резонансных результатов на выборах.
У нас губернаторы стали номинальными, настоящие хозяйственники ушли в прошлое



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  • 17 | 27.09.2018, 12:30 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11376 | Рейтинг: -1850,3
- К сожалению, наши средства массовой информации тоже достаточно заскорузлы, консервативны, не умеют ярко и красиво подавать материалы, вникать в существо вопросов, не понимают порой, о чём они пишут или говорят, достаточно слабо формируют информационную повестку, – поделился он.
________________________________________________
Единственное, с чем согласен.
Только это можно было бы выразить гораздо короче: "наши СМИ (точнее журналисты, работающие в этих СМИ) - непрофессиональны".
Хотя, может он так мягко высказался из присущей ему интеллигентности.



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  • 18 | 27.09.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 27.09.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При таком раскладе Хамитову остро необходимо сменить своих писарей в приемной и в отделе писем.
Эти "профессионалы" пера и демагогии любые конструктивные просьбы или предложения или не зарегистрируют или оглупят до такой степени, что у нормального человека возникает чувство вины за отнятое время у " видных башкирских государственных и партийных деятелей"

****
Писари виноваты? ))))
Вот оказывается кто виноват что у нас повальная коррупция, чиновники не хотят работать, что в больницах полный беспредел.
Вольте писарей и заживем



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  • 19 | 27.09.2018, 12:33 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 471 | Рейтинг: +3,5
Постановка вопроса не правильная. Читайте конституцию -Вы хозяева а глава лишь нанятый Вами чиновник.



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  • 20 | 27.09.2018, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Но, повторяю, что СМИ имеют большое влияние на умы, - подчеркнул Рустэм Хамитов.

****
не через СМИ надо влиять на умы людей а через реальные дела.
=================================
Конечно, верно. Но такое пожелание относится не к Хамитову, который не в уважении 99% населения РБ. Но главное по моему в том, что как в москвах ранее не "видели" преступления рахимчика, так ныне не замечают абсолютной недееспособности Хамитова, который как хамелеон горазд превращаться в кого угодно по желанию Москвы. Между прочим, его фамилия уже озвучена как кандидат для ухода с поста.



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