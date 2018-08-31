«Это профанация»: Хамитов раскритиковал доклад по миграции

Рейтинг публикаций пользователей
Гудков: Россия как ...

Россия как государство стремительно тонет. В беззаконии, бесправии, мракобесии, ...
  Администратор

Выборы, вторые туры, ...

В протестном голосовании на минувших выборах больше ностальгии о прошлом, чем ...
  Администратор

Леонид Гозман: «Нас ...

На заседании Тверского суда гор. Москвы 19.09.2018 по обвинению меня и Сергея ...
  Эхо Москвы

За что россияне умирают ...

Доблестный характер российских генералов для нас не новость, главный ...
  Эхо Москвы

Один в стране дураков: ...

Давно известно, что у чиновников и депутатов самые крепкие семьи. Потому что ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Какая страна - такие и ге ...

Я верю Британской разведке. Одна из причин,- тема об травлении Скрипал ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

«Это профанация»: Хамитов ...

Новикова давно пора отправить в отставку. Вместе с министром промышлен ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

О замене пенсий пособиями ...

Не беспокойтесь! Путин все предусмотрел и снизил время выплаты пособия ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

Календарь новостей
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Лучшие комментарии недели
Необразованный министр об ...

я вот тут тока одного не пойму - косячит Шафикова , а наезд на Юнга??? ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Необразованный министр об ...

45 | 25.09.2018, 13:25 | Автор: кац Публикации: 0 | Комментарии: 1562 ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Необразованный министр об ...

Да тут простой человек, который в нормальной школе учился ошибки не сд ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
«Отряды Путина» ответили ...

РФ,- единственная страна в мире которая в ответ на санкции, вводит сан ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Грядет новая движуха как ...

ну, граждане тунеядцы, хулиганы , алкоголики... кто еще хочет поработа ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Необразованный министр об ...

я вот тут тока одного не пойму - косячит Шафикова , а наезд на Юнга??? ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Возможен ли ...

Эксперты констатируют изменение политической реальности на фоне ухудшения ...
  27.09.2018    41

Хамитов - о власти и ...

По мнению Рустэма Хамитова, напряженность в обществе возникает, в том числе, ...
  27.09.2018    32

Очковтирательство. Все ...

Уфа. Транспортный Форум Урала одиноко пикетирует бабушка. Она хочет, чтобы в ее ...
  27.09.2018    13

«Это профанация»: ...

Подготовку подчиненных к заседанию Хамитов отметил неудовлетворительной. ...
  27.09.2018    20

Пенсии? Ограбят и забудут ...

Пенсионная реформа будет принята Думой на этой неделе. На следующей — СовФедом ...
  27.09.2018    13

Обсуждаемое за месяц
Возможен ли ...

Эксперты констатируют изменение политической реальности на фоне ухудшения ...
  27.09.2018    41

Хамитов - о власти и ...

По мнению Рустэма Хамитова, напряженность в обществе возникает, в том числе, ...
  27.09.2018    32

Очковтирательство. Все ...

Уфа. Транспортный Форум Урала одиноко пикетирует бабушка. Она хочет, чтобы в ее ...
  27.09.2018    13

«Это профанация»: ...

Подготовку подчиненных к заседанию Хамитов отметил неудовлетворительной. ...
  27.09.2018    20

Пенсии? Ограбят и забудут ...

Пенсионная реформа будет принята Думой на этой неделе. На следующей — СовФедом ...
  27.09.2018    13

Последние публикации
Возможен ли ...

Эксперты констатируют изменение политической реальности на фоне ухудшения ...
  27.09.2018    41

Хамитов - о власти и ...

По мнению Рустэма Хамитова, напряженность в обществе возникает, в том числе, ...
  27.09.2018    32

Очковтирательство. Все ...

Уфа. Транспортный Форум Урала одиноко пикетирует бабушка. Она хочет, чтобы в ее ...
  27.09.2018    13

«Это профанация»: ...

Подготовку подчиненных к заседанию Хамитов отметил неудовлетворительной. ...
  27.09.2018    20

Пенсии? Ограбят и забудут ...

Пенсионная реформа будет принята Думой на этой неделе. На следующей — СовФедом ...
  27.09.2018    13

Какая страна - такие и ...

The Insider и Bellingcat удалось установить личность «Руслана Боширова», одного ...
  27.09.2018    16

Адвокаты ставят под ...

В Кировском райсуде Уфы на завтра назначено рассмотрение заявления четырех ...
  26.09.2018    13

О замене пенсий ...

Я считаю, что статус предпенсионного возраста надо закрепить как-то более ...
  26.09.2018    53

На пальцах об отъеме ...

Инфляция опровергает главный аргумент «За» повышение пенсионного возраста. Этот ...
  26.09.2018    26

Затянем пояса до смерти? ...

В эти дни 85 региональных парламентов России в экстренном порядке, на ...
  26.09.2018    20

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Сентябрь 2018 (154)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Читаемое за неделю
Медведев: Будет тяжело ...

Следующий шестилетний цикл в экономике России будет непростым. Об этом ...
  21.09.2018    28

Все для фронта, все для ...

Пенсионный возраст повышают, чтобы Чемезов мог впаривать слегка ...
  21.09.2018    14

Башмакулатура для ...

Башкирское издательство «Китап» им. З. Биишевой организует в Челябинской ...
  21.09.2018    15

Башкирская националистка ...

Пенсионная реформа обсуждается долго и яростно, но до сих пор не оценена в ...
  21.09.2018    130

Фейковые выборы ...

Вчера многие обсуждали слезы Памфиловой и отмену результатов выборов в ...
  22.09.2018    41

Читаемое за месяц
Срочно распустить ...

Скандальное обращение генерала армии Золотова (в настоящей армии, за ...
  13.09.2018   155569   106

Большое движение. Начало ...

В российской политике, в российском обществе началось большое движение. ...
  31.08.2018   99205   61

Для чего готовилось ...

Чем дальше от выступления Президента по поводу пенсионного возраста, чем больше ...
  31.08.2018   82653   114

А здоров ли наш ...

Не пожалел себя и посмотрел целиком ту самую новую передачу исключительно про ...
  5.09.2018   48260   57

Орешкин: У Путина уйти ...

В. Дымарский: Я не знаю, может, вы со мной не согласитесь, как-то не очень ...
  2.09.2018   48099   29


«Это профанация»: Хамитов раскритиковал доклад по миграции

Оценили
0



Подготовку подчиненных к заседанию Хамитов отметил неудовлетворительной. Сегодня прошло очередное заседание Правительства РБ. Главными вопросами для обсуждения стали миграционная ситуация в регионе, здоровый образ жизни населения.

«Это профанация»: Хамитов раскритиковал доклад по миграции


В ходе совещания были заслушаны доклады чиновников. Однако Рустэм Хамитов остался очень недовольным. Так, резкую критику получило выступление министра экономического развития республики Сергея Новикова. Его доклад о миграционной ситуации глава республики назвал «профанацией», сообщает «Правда ПФО».

– Не морочьте мне голову. Извините. Если привели цифры – надо отвечать. Я задаю вопрос – вы не отвечаете на них. А главный вопрос – почему мы теряем население? С чем это связано? Почему люди уезжают? Почему не приезжают? Что мы делаем для того, чтобы привлечь людей? Вы там описали четыре пункта – но это общие слова. Из передовицы газеты. Это лозунги. А что вы реально будете делать? Я таким докладом не удовлетворен. Это профанация, – высказался Хамитов.

Также неудовлетворительной была отмечена подготовка замминистра здравоохранения Рафаэля Яппарова. Он представлял Стратегию формирования здорового образа жизни в регионе до 2025 года.

– Должен быть анализ. Важно уметь защищать то, что вы здесь представляете, – сказал Рустэм Хамитов.

Оба вопроса были направлены на доработку.

Отметим, что отток населения в республике вырос в полтора раза. В первом полугодии из республики уехали почти 4 000 человек.






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 27.09.2018, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо быть недовольным не докладом ,а МИНИСТРОМ.Ведь все с бору по нитке



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 27.09.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А своей работой он доволен, ежели за 8 с лишним лет так и смог организовать работу подчиненных?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 27.09.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А как расценивать высказывание самого хамитова на пресс-конференции в ТАСС по подготовке к Форуму малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. "За 8 месяцев нашу республику уже посетило 6 миллионов человек"
Это ли не профанация?
В чужом глазу соломину видит, в своём — бревна не замечает!!!



Оценили
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 4 | 27.09.2018, 10:38 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 471 | Рейтинг: +3,5
Это Его работа как чиновника -текучка. ни о чем как всегда.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 5 | 27.09.2018, 11:02 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11376 | Рейтинг: -1850,3
Админ, эту статью тоже сам писал?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 27.09.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давным-давно лично г-н Хамитов на голубом глазу всему честному народу клятвенно обещал возрождение рыбной отрасли экономики РБ.
Столько в Башкирии воды и пр. биоресурсов, а у башкирских лавочников в их пародиях на магазины и т.н. общепите до сего времени кроме различных сочетаний муки, сахара и пальмового масла, ни речной и озерной рыбы, ни настоящего башкирского меда, ни ягод, ни прочих био даров башкирской природы таки нет.
Кто-нибудь знает, кто конкретно из "видных башкирских государственных и партийных деятелей" в очередной раз "подставил" главу региона полным провалом его очень полезного поручения?



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 27.09.2018, 11:39 | Автор: препод
    Публикации: 39 | Комментарии: 5876 | Рейтинг: -184,4
2 | 27.09.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А своей работой он доволен, ежели за 8 с лишним лет так и смог организовать работу подчиненных?

Интересный вы человек. И Путин своих ругает. И Кадыров. Они тоже не смогли организовать работу подчиненных??



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 27.09.2018, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Особые доклады , особые выводы , лживые заявления , лживые
заверения , вот и вся работа наших чиновников !
ГЛАВНАЯ , стратегическая ЗАДАЧА управленческого " аппарата "
ничего не делать для страны и людей !
ВОРОВАТЬ - покуда , морда или пузо не треснет у кормушки !



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 27.09.2018, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 27.09.2018, 11:39 | Автор: препод
Публикации: 39 | Комментарии: 5876 | Рейтинг: -184,2
****
Отвянь, пожалуйста, ты со своими тараканами в зомбированной начетнической башке,ааа?



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 10 | 27.09.2018, 11:54 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11376 | Рейтинг: -1850,3
7 | 27.09.2018, 11:39 | Автор: препод
Публикации: 39 | Комментарии: 5876 | Рейтинг: -184,2

Интересный вы человек. И Путин своих ругает. И Кадыров. Они тоже не смогли организовать работу подчиненных??
_________________________________________________
Представь себе, Кадыров очень даже смог.
Что из себя представляла Чечня, когда Рамзан встал у руля.
И что представляет теперь.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 27.09.2018, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кадыров - правая бандитская рука путина.
они родственные души.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 27.09.2018, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
– Не морочьте мне голову. Извините. Если привели цифры – надо отвечать. Я задаю вопрос – вы не отвечаете на них. А главный вопрос – почему мы теряем население? С чем это связано? Почему люди уезжают? Почему не приезжают?
+++++++++++++++++++++++++++
Уезжают потому что здесь становится все хуже и хуже.
умирают потому что медицина хуже чем как никогда, скрытая безработица .
Кто сюда кроме гастробайтеров приедет? и кто будет рожать где жизнь без особых перспектив?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 27.09.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Новикова давно пора отправить в отставку. Вместе с министром промышленности(кхе?) и инновационного развития.
Нельзя было прощать этим министрам и их командам оглушительный провал с перспективными разработками легкого вертолета "Роторфлай", способного потянуть КуАППО и социалку городка авиастроителей. Брендировать Башкирию.
Прос.. рали.Всё прос..рали!
Китайские коммунисты оказались в поисках выгоды более прозорливыми и башкирский вертолет за копейки ушел нашему восточному соседу.
Зная товарищей из Поднебесной, не исключаю, кроме буйной негодности и раздолбайства руководителей названных башкирских министерств, и коммерческий подкуп



Оценили
4

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 14 | 27.09.2018, 12:41 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 471 | Рейтинг: +3,5
7 препод за Хамитова Р З будите белютни забрасывать на выборах 2019 года? Или за кого скажут в администрации. На кого троллишь? Там нет у Вас свободной вакансии тролля?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 27.09.2018, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Спрашивается: судьи то кто? Не Хамитову судить о программах.Лучше сидит и помалкивает с грамотной своей министершей.Скромнее надо быть господа.Давно пора уж осознать свою никчемность.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 27.09.2018, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зачем вообще слушать какие то доклады??? Итак все понятно, посмотрите кто по национальности валит из Башкирии и кто остается тут. Еще 20-30 лет такой работы и всё тут накроется медным тазом. На аульных в техническом и экономическом развитии еще никто не выезжал. Вот и работайте в этом направлении.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 27.09.2018, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 27.09.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Новикова давно пора отправить в отставку. Вместе с министром промышленности(кхе?) и инновационного развития.
***
Уважающий себя человек-государственник за кресло не держится.
После критики в подобном тоне Новиков просто обязан, как добропорядочный гос.чиновник обвиненный руководителем в негодности, подать в отставку, самому организовать аудит министерства КСП и если всё в порядке- искать место мелкого банковского клерка где-нибудь в Приморье или на Сахалине.
На большее, судя по результатам, сей чиновник явно не способен.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 27.09.2018, 14:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Хабиров за год вывел Красногорский р-н МО на лидирующие позиции Подмосковья.
Хамитовские назначенцы за 8 лет закредитовали Башкирию под самые не могу и заняли лидирующие позиции в РФ по коррупции чиновничьего аппарата.
Этож какое криминальное мышление надо иметь, чтобы украсть нац. проектный федеральный миллиард и умудриться дать взятку федеральному инспектору?
Совсем в своей безнаказанности берега потеряли
И мозги, поскольку забыли, что "жадность ни одного фраера сгубила"



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 27.09.2018, 16:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У никчемного руководителя и подчинённые такие же! Кто же пойдёт из стОящих работников под начало бездаря? Только воры и карьеристы в плохом смысле этого слова! Очень Опытный



Оценили
1










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com