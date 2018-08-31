«Это профанация»: Хамитов раскритиковал доклад по миграции

Подготовку подчиненных к заседанию Хамитов отметил неудовлетворительной. Сегодня прошло очередное заседание Правительства РБ. Главными вопросами для обсуждения стали миграционная ситуация в регионе, здоровый образ жизни населения.В ходе совещания были заслушаны доклады чиновников. Однако Рустэм Хамитов остался очень недовольным. Так, резкую критику получило выступление министра экономического развития республики Сергея Новикова. Его доклад о миграционной ситуации глава республики назвал «профанацией», сообщает «Правда ПФО».– Не морочьте мне голову. Извините. Если привели цифры – надо отвечать. Я задаю вопрос – вы не отвечаете на них. А главный вопрос – почему мы теряем население? С чем это связано? Почему люди уезжают? Почему не приезжают? Что мы делаем для того, чтобы привлечь людей? Вы там описали четыре пункта – но это общие слова. Из передовицы газеты. Это лозунги. А что вы реально будете делать? Я таким докладом не удовлетворен. Это профанация, – высказался Хамитов.Также неудовлетворительной была отмечена подготовка замминистра здравоохранения Рафаэля Яппарова. Он представлял Стратегию формирования здорового образа жизни в регионе до 2025 года.– Должен быть анализ. Важно уметь защищать то, что вы здесь представляете, – сказал Рустэм Хамитов.Оба вопроса были направлены на доработку.Отметим, что отток населения в республике вырос в полтора раза. В первом полугодии из республики уехали почти 4 000 человек.