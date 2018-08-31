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Возможен ли владимирско-хабаровский сценарий в Башкирии?

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Эксперты констатируют изменение политической реальности на фоне ухудшения социально-экономической ситуации.

Возможен ли владимирско-хабаровский сценарий в Башкирии?


Прошедшие в минувшее воскресенье выборы губернаторов некоторых регионов, показывают удивительные результаты для последних лет. Выигрывают представители КПРФ, ЛДПР, а население демонстрирует готовность выйти на протестные мероприятия в защиту своего голоса. Что происходит в этих регионах и стране в целом? Возможно ли повторение сценария Дальнего Востока и Владимирской области в нашей республике, где выборы главы пройдут уже в следующем году? Какие условия для этого необходимы? С этими вопросами мы обратились к политологам.

Дмитрий Казанцев, политолог:

– Антипенсионная повестка и непростая социально-экономическая ситуация в стране однозначно негативно повлияли на уровень доверия избирателей к «Единой России», усилив влияние других парламентских партий. Губернаторский корпус, входящий во властную вертикаль, испытывает аналогичные проблемы из-за непопулярных действий российского Кабмина. Другое дело, что центральная власть сохраняет политическую управляемость во всех субъектах РФ, а оппозиция хотя и сумела канализировать протест, но прибавила не так уж много. Из 22 регионов, в которых проходили прямые губернаторские выборы только в нескольких мы увидели второй тур и победивших там представителей от оппозиции.

Башкирия – это сложный полиэтнический регион, поэтому Кремль не рискнет поддержать в республике непроверенного кадра, а Рустэм Хамитов, как выходец из федеральных структур, пока остается «своим» на Старой площади. Тем более замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко ранее был шефом Рустэма Хамитова, успевшего поработать в системе полпредства ПФО.

В-третьих, так называемые некоторыми СМИ и анонимными Telegram-каналами «теневые» претенденты на пост главы республики давно потеряли реальную связь с малой родиной, все они системные политики, а значит, ничего не будут делать без одобрения свыше.

Таким образом, мы видим, что нынешнему главе Башкирии федеральный центр потихоньку расчищает путь для нового переизбрания в юбилейный для республики 2019 год. А недавний опрос ВЦИОМ, показавший рейтинг доверия жителей республики к Рустэму Хамитову на уровне 62%, еще одно подтверждение его перспектив.

Ринат Баширов, экс-сотрудник Администрации Президента РФ:

– В последнее время стало очень сложно понимать, что происходит в стране. Не думаю, что государство решило передать власть народу. Возможно, мы наблюдаем тот случай, когда в Кремле решили проверить реальное положение дел. Иными словами, разрешили людям проголосовать. Полученные результаты стали сюрпризом для федеральных властей, но никак не для самих избирателей. Они так голосуют давно. Это совсем не значит, что так будет везде. Скорее всего, система будет перенастроена. Уверен, она станет лучше, но не на столько, как хотелось бы избирателям.

Что касается республики, то нововведения традиционно обойдут нас стороной. В части избирательного права граждан местные власти идут в другую сторону. Ликвидация политической конкуренции, свободы слова, свободы выбора – такова настройка политической системы в Башкирии. Здесь в 21 веке отсутствует видеонаблюдение за выборами и автоматизированные системы подсчета голосов, а начальник избиркома не в ладах со своим образованием.

Как таковая государственная власть в республике отсутствует. Ее заменяет сплетение интересов чиновников и тех, кто по своим обязанностям должен за ними надзирать. Поэтому создание иллюзии поддержки местным населением партии власти является для них гарантией сохранения их режима.

Для выполнения этой задачи они пойдут на многое, что для нормального гражданина является неприемлемым.

Владимир Савичев, политолог:

– Общество развивается. Там, где уповают лишь на имеющиеся модели управления и не хотят замечать произошедших изменений, кризис власти становится вполне реальным риском. Посмотрим в целом на реакцию Кремля по итогам всех выборов осени – 2018, тогда станут более понятны перспективы развития политической системы в Башкортостане.

Станислав Шкель, политолог:

– Все это последствия долгосрочных экономических проблем, на которые люди начинают протестно реагировать. Как показывают социологические опросы и исследования, люди еще готовы верить президенту В. Путину (хотя уже все меньше), но уже давно не верят правительству, Госдуме и губернаторам. То есть вину за экономические трудности люди возлагают на губернаторов и партию власти, что мы и видим на этих выборах.

Люди их наказывают, голосуя за любую другую альтернативу.

Поэтому это не «игра в демократию». Напротив, власти всеми незаконными способами пытаются отстоять нужный им результат. Отмена результатов выборов в Приморье или попытки фальсификации во Владимирской области это показывают. Но если протестное голосование действительно массовое, то даже фальсификациями решить очень трудно. И мы видим наглядно результаты поражения ставленников от власти.

Про Башкирию и проблему 2019-го. Я думаю важно понимать, что есть общие тренды, но есть и региональная специфика. То, что реально сегодня в Приморье, необязательно возможно в Башкирии. Приграничные территории, которые имеют более тесную связь с зарубежьем и имеют другие каналы информации, всегда были более оппозиционными, чем регионы, так сказать, «материковые», к которым относится Башкирия.

Важен и чисто элитный расклад, политический контекст. Я думаю, что сейчас ситуация в Башкирии в целом несколько отличается от Хабаровска, Владимирской области, Приморья или Хакасии. Если коротко, то считаю, что степень неприятия Рустэма Хамитова со стороны населения и элитных групп не такая консолидированная. Есть те, кто проиграл от его прихода, но есть и те, кто выиграл. Плюс сейчас проблема «Соды» создает ситуацию, которая даже критиков Хамитова вынуждает войти с ним в тактический альянс.

Короче, чтобы в Башкирии возникли подобные проблемы для власти, как в этих регионах, нужен сильный оппозиционный кандидат (пока он не просматривается), нужна консолидация большинства на оппозиционной основе. В силу этнических, экономических, социальных и политических расколов, которые сегодня есть в РБ, оппозиции решить эту проблему крайне сложно.

И поэтому я думаю, что на выборах 2019 года Рустэм Хамитов не столкнется с такими проблемами. А если и столкнется, то решить их ему будет гораздо проще.

Аббас Галлямов, политолог:

– В стране усиливается запрос на «новые лица». Люди хотят обновления, они устали от несменяемости власти и готовы голосовать за кого угодно, даже самых откровенных спойлеров. Везде, где Кремль назначил перед выборами новых врио, они избрались без особых проблем, проиграли только те, кто уже давно во власти и успели поднадоесть.

Безусловно, повторение владимирско-хабаровского сценария возможно и в Башкирии.

Хамитов отсидел уже два срока. и назвать его «новым лицом» не получится при всем желании.

Впрочем, в отличие от многих других регионов, в Башкирии выстроена сильная административная вертикаль, и, если Хамитов отсечет сильных соперников с помощью муниципального фильтра (как это было в 2014 году) он вполне сможет победить.

Дмитрий Михайличенко, политолог:

Результаты выборов на Дальнем Востоке, Хакасии и Владимирской области – это протестное голосование. Никому не известный кандидат побеждает действующего губернатора – это очень симптоматично.

Это кризис власти. Отчуждение общества от власти постепенно достигает уровня физического неприятия власть имущих.

Система выявила полный непрофессионализм. Например, политтехнологи, работавшие в этих регионах, кроме Хакасии, ориентировались на очередную шабашку с предсказуемым результатом. Отсутствие реальной конкуренции на выборах понижает общий уровень профессионализма политтехнологов в России и в первую очередь тех, кто входит в так называемый кремлевский пул.

В этих условиях внутриполитический блок администрации президента не стал ломать ситуацию через колено, но проявил гибкость. Эту гибкость я бы назвал перетекающей. Логика проста: раз народ хочет кого угодно, кроме «Единой России», значит, нужно дать ему кого-угодно кроме «Единой России». В этом есть политический маневр: очень скоро люди поймут, что так называемые оппозиционные губернаторы ничем не отличаются от «единороссовских», также поддерживают В. Путина, но имеют меньше лоббистских возможностей на федеральном уровне и, по сути, ничего не смогут сделать. Нужно понимать, что полномочия региональных руководителей очень ограничены, и от смены единоросса на лдпровца вряд ли что-то поменяется в хорошую сторону. Тем самым власть банально перекинет часть токсичного негатива на так называемые оппозиционные партии.

Рустэм Хамитов достаточно сильный политик. Последние годы он избегал мероприятий с прямым пиар-эффектом, не надувал себе искусственно рейтинг. Хамитов прекрасно понимает, какая ситуация формируется в стране, и пытается работать над амортизацией негативных федеральных трендов в Башкирии. Это не стратегия прорывного развития (в стране с такой экономикой об этом и говорить все скоро забудут), но это вариант сохранения стабильности (я бы сказал «путь хорошиста»).

Учитывая избыточный уровень политической активности одной финансово-промышленной группировки в Башкирии, полагаю, им может прийти в голову «гениальная» идея поставить своего главу на Башкирию. И тогда уже можно претендовать не только на Торатау, но и на весь лес республики («это же новые рабочие места»), захоронения в республике радиоактивных отходов («это же деньги в бюджет») и много на что еще. Однако ситуация показывает, что лодка и так раскачена до пределов и нужны выверенные подходы, ориентированные не на сиюминутный эффект (его все равно не будет), а на долгосрочный выход из кризисной ситуации.

Я не верю, что КПРФ или ЛДПР в Башкирии способны выставить сильного кандидата, и уровень общественно-политической устойчивости власти в Башкирии не стоит сравнивать с Владимирской областью или криминальным Приморьем. Однако если федеральное правительство продолжит в том же духе (фискальная политика, пенсионная реформа), то Сергею Кириенко придется очень сложно, и трудности могут возникнуть у всех.

Салават Хамидуллин, журналист:

244_oooo.plus.png– Все это похоже на сбой системы, во время которого приходится принимать решения на ходу. Возможно, ее нужно рассматривать в русле конкуренции Госдумы и администрации президента РФ. В любом случае эти кейсы будут иметь большие последствия. Реальность изменилась.

Касательно нашей республики: если курс на проведение более или менее честных выборов будет продолжен, то у Рустэма Хамитова в будущем году нет никаких шансов на переизбрание. Люди будут голосовать за любого «кота в мешке» или любого случайного кандидата, каковым является Сипягин во Владимире. Но есть опасность, что это будут случайные люди. Поэтому желательно, чтобы заявились другие претенденты, имена которых хорошо известны жителям республики. И, главное – чтобы не повторилась безобразная кампания 2014 года, когда под административным нажимом был снят главный и единственный конкурент Хамитова.

Азамат Галин, общественник:

– Могу предположить, что подобное стало возможно по причине экономических и финансовых проблем. Регионы впадают в полосу серьезных проблем. В подобной ситуации в Кремле посчитали лишним наделять действующих губернаторов правом использования административного ресурса и фальсификации результатов выборов.

Это даст Кремлю возможность избежать прямой критики населения за провалы региональных администраций. При этом вертикаль власти выстроена таким образом, что даже самый оппозиционный губернатор не сможет проводить самостоятельную работу или действовать против интересов Кремля.

Если на горизонте появится достойный кандидат, то Хамитов проиграет. Недовольство им, недовольство «Единой Россией» у нас сопоставимо с Хабаровском, Приморьем и другими регионами.

Рамиль Рахматов, ПроУфу
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  • 1 | 27.09.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если на горизонте появится достойный кандидат, то Хамитов проиграет...
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Ну если Рахманов не смог назвать "достойного" кандидата, и Савичев, Шкель, Галлямов с Хамидуллиным не помогли, то значит не вырос еще достойный. Надо было вместо того, чтобы сидеть в инете, достойного родить и вырастить, а пока только малограмотные министерши образования получаются!
Эх, кончились времена, когда легко было найти "достойного у Муртазы, или его сына, среди башнацей...А теперь даже Галин не знает кому позвонить царю Лешику в Москву или вору-комсоргу МБХ, чтобы вместо Хамитова кого-нибудь порекомендовали, и мест чтобы вокруг побегать стало в Уфе так много, что выбрать тяжело! Приходится перебиваться УЖастными перепостами ПроУфу.
И заметьте ни один из общественных политолухов себя ни либероидом ни оппой не называет!



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  • 2 | 27.09.2018, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии не возможен. Административный ресурс и оболваненное, трусливое население не позволят.



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  • 3 | 27.09.2018, 10:34 | Автор: Герасим | На сайте
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При чем вообще кровать?то есть Хам итов..он обыкновенный заурядный чиновник и будет выполнять все инструкции от ЕР и президента. Ну а президент естественно непичемыш если что-виноваты региональные власти не слушали мудрые советы из кремля.



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  • 4 | 27.09.2018, 10:42 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11376 | Рейтинг: -1850,3
Возможен ли владимирско-хабаровский сценарий в Башкирии?
___________________________________________________
Возможен. Такой сценарий везде возможен. И даже намного круче.
Но не сейчас.
В Башкирии люди не видят никого, за кого бы стоило пойти и порвать.
Во всяком случае, это не Хамитов или Кутлугужин.
В общем, в Москве решат.
А местные шавки так же дежурно прогавкают про трусливое и оболваненное население. Сами они никуда не пойдут в любом случае. Они для тихого гавканья.



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  • 5 | 27.09.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Слышал от одного лоббиста, что якобы Хамитов реально ничего не решает.
Решала уверял, что практические вопросы развития региона главой отданы браткам Т.
Их не затронули полные провалы развития башкирского Зауралья, которое они курировали.
Провалы в инвестиционной политике. куда они протолкнули своего проблемного друга г-на Н.
Провалы в подборе и контроле деятельности руководящих кадров районов Зауралья, из лиц, близких к "браткам" (Зилаир, Сибай,Баймак, Абзелил, Белорет)
Не понесли "братки" никакой ответственности за убыточность башкирского леса, за экологию,за 5 лет заступничества за своего земляка на посту главы Сибая, числящегося подсудимым по уголовному делу коррупционной направленности.
Про "братков" в Сибае социальные активисты говорят так: " простых людей они никогда не слушали, легче защитить кандидатскую, чем заставить их продуктивно работать в интересах башкирского общества"



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  • 6 | 27.09.2018, 11:32 | Автор: препод
    Публикации: 39 | Комментарии: 5876 | Рейтинг: -184,4
Между прочим в последнее время что-то совсем тихо стало в королевстве Датском. Ни тебе скандалов, ни тебе разоблачений на федеральном уровне. Ну не считая казуса с Шафиковой))



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  • 7 | 27.09.2018, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 27.09.2018, 11:32 | Автор: препод
Публикации: 39 | Комментарии: 5872 | Рейтинг: -184,2
Между прочим в последнее время что-то совсем тихо стало в королевстве Датском. Ни тебе скандалов, ни тебе разоблачений на федеральном уровне. Ну не считая казуса с Шафиковой))
******
Не считая казуса с шафиковой?
А как же громкие задержания в федеральных структурах РБ и изобличение в получении взятки гос. чиновником, не имеющем глубоких социальных корней в Р.Б. от "неустановленных лиц" материальными ценностями на сумму 3,5 млн. руб.?
Не надо нам тут лакировать башкирские реалии...



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  • 8 | 27.09.2018, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Возможен. Такой сценарий везде возможен. И даже намного круче.
Но не сейчас.
=============================
А когда? Когда снова муртазел сядет на место Хамитова? Или на СЮку надеетесь?



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  • 9 | 27.09.2018, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкирия оказалась на 3 месте в ПФО по уровню коррупции.
По суициду на первом месте.
Возможен ли владимирско-хабаровский сценарий в Башкирии?
Как вариант исправления положения региона очень даже не плох.



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  • 10 | 27.09.2018, 12:08 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2859 | Рейтинг: -272
Пусть нам пришлют Джефа Монсона башлыком. Он будет пи.здить нерадивых министров и чиновников, по пятницам.



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  • 11 | 27.09.2018, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Чакматаш
8-му
Да лучше муртазел чем эта балаболка



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  • 12 | 27.09.2018, 12:17 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11376 | Рейтинг: -1850,3
8 | 27.09.2018, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Возможен. Такой сценарий везде возможен. И даже намного круче.
Но не сейчас.
=============================
А когда? Когда снова муртазел сядет на место Хамитова? Или на СЮку надеетесь?
______________________________________________
Надеюсь Муртаза больше не приземлится в это кресло.
А такие люди, как Салават Юлаев, рождаются и появляются только среди бойцов, среди воинов.
Среди же таких как Вы, только такие как Вы.



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  • 13 | 27.09.2018, 12:26 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 472 | Рейтинг: +3,5
Я предлагаю передать власть советам рабочих и крестьян в союзе с трудовой интеллигенцией.



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  • Начинающий
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  • 14 | 27.09.2018, 12:32 | Автор: Герасим | На сайте
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6 пед Вы за кого на выборах главы региона будите белютни в вбрасывать? Участь педагогов сидя в УИК вбрасывать белютни за Тех кого скажут в администрации. А владимирский и хабаровский вариант устраивает президента.-будет на кого свалить провалы в экономике а ВВП не при чем -вечный не причемыш.



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  • 15 | 27.09.2018, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Начинающий

13 | 27.09.2018, 12:26 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 457 | Рейтинг: +3,5
Я предлагаю передать власть советам рабочих и крестьян в союзе с трудовой интеллигенцией.
***
Не надо. Проходили. Через пару-тройку лет советы рабочих и крестьян возглавят те же ветераны горбипартии, ленинского комсомола и СБМ, ветераны советских профсоюзов и БашНКВД.
И если Ельцину утверждали, что сами они из мулл, баев, просветителей, помещиков и купцов ,дети и внуки солдат урал-идельского легиона и т.п. жертв сталинского режима и прилюдно рвали партбилеты, то "при вновь открывшихся обстоятельствах" они дружно запишут себя в "революционеров и тружеников", вплоть до лейтенанта Шмидта.
Расскажут и докажут, как вредили башкирскому обществу и сдадут друг друга с потрохами.
Главное, для всех сегодняшних, не советы рабочих и крестьян, а власть и деньги.
Власть какая угодно. Хоть зав.баней, хоть с палочкой на перекрестке. Кем угодно где бы не работать-лишь бы не работать,и ни за что не отвечать.



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  • 16 | 27.09.2018, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
админы , эксперты УЖа скиньте кто-нить инфу по чечено-ингушскому конфликту, пож
турк



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  • 17 | 27.09.2018, 12:55 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11376 | Рейтинг: -1850,3
11 | 27.09.2018, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Чакматаш
8-му
Да лучше муртазел чем эта балаболка
_______________________________________________
Увы, да. Даже он лучше, чем Хамитов.
Республика, фактически восемь лет живёт без руководителя.
При дистанционном руководстве.



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  • 18 | 27.09.2018, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 27.09.2018, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
админы , эксперты УЖа скиньте кто-нить инфу по чечено-ингушскому конфликту, пож
турк

==========
То же очень интересует. Похоже фитилёк разгорается. Скоро взор населения туда устремится. Свечной завод не просто так



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  • Начинающий
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  • 19 | 27.09.2018, 13:19 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 472 | Рейтинг: +3,5
18 все так прсчитано.Фитилек загли. Следующий ход разал развал РФ на национальные анклавы. К ЕБН развалил СССР теперь Ваш выз=ход товарищ Пу.



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0

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  • 20 | 27.09.2018, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 | 27.09.2018, 13:19 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 465 | Рейтинг: +3,5
18 все так прсчитано.Фитилек загли. Следующий ход разал развал РФ на национальные анклавы. К ЕБН развалил СССР теперь Ваш выз=ход товарищ Пу.
___________________________
вот как за тебя пойти на баррикады , если ты с утра уже бухой. Марат , прекращай, ты же не министерша обра
турк



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