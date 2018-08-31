Возможен ли владимирско-хабаровский сценарий в Башкирии?

Эксперты констатируют изменение политической реальности на фоне ухудшения социально-экономической ситуации.Прошедшие в минувшее воскресенье выборы губернаторов некоторых регионов, показывают удивительные результаты для последних лет. Выигрывают представители КПРФ, ЛДПР, а население демонстрирует готовность выйти на протестные мероприятия в защиту своего голоса. Что происходит в этих регионах и стране в целом? Возможно ли повторение сценария Дальнего Востока и Владимирской области в нашей республике, где выборы главы пройдут уже в следующем году? Какие условия для этого необходимы? С этими вопросами мы обратились к политологам.Дмитрий Казанцев, политолог:– Антипенсионная повестка и непростая социально-экономическая ситуация в стране однозначно негативно повлияли на уровень доверия избирателей к «Единой России», усилив влияние других парламентских партий. Губернаторский корпус, входящий во властную вертикаль, испытывает аналогичные проблемы из-за непопулярных действий российского Кабмина. Другое дело, что центральная власть сохраняет политическую управляемость во всех субъектах РФ, а оппозиция хотя и сумела канализировать протест, но прибавила не так уж много. Из 22 регионов, в которых проходили прямые губернаторские выборы только в нескольких мы увидели второй тур и победивших там представителей от оппозиции.Башкирия – это сложный полиэтнический регион, поэтому Кремль не рискнет поддержать в республике непроверенного кадра, а Рустэм Хамитов, как выходец из федеральных структур, пока остается «своим» на Старой площади. Тем более замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко ранее был шефом Рустэма Хамитова, успевшего поработать в системе полпредства ПФО.В-третьих, так называемые некоторыми СМИ и анонимными Telegram-каналами «теневые» претенденты на пост главы республики давно потеряли реальную связь с малой родиной, все они системные политики, а значит, ничего не будут делать без одобрения свыше.Таким образом, мы видим, что нынешнему главе Башкирии федеральный центр потихоньку расчищает путь для нового переизбрания в юбилейный для республики 2019 год. А недавний опрос ВЦИОМ, показавший рейтинг доверия жителей республики к Рустэму Хамитову на уровне 62%, еще одно подтверждение его перспектив.Ринат Баширов, экс-сотрудник Администрации Президента РФ:– В последнее время стало очень сложно понимать, что происходит в стране. Не думаю, что государство решило передать власть народу. Возможно, мы наблюдаем тот случай, когда в Кремле решили проверить реальное положение дел. Иными словами, разрешили людям проголосовать. Полученные результаты стали сюрпризом для федеральных властей, но никак не для самих избирателей. Они так голосуют давно. Это совсем не значит, что так будет везде. Скорее всего, система будет перенастроена. Уверен, она станет лучше, но не на столько, как хотелось бы избирателям.Что касается республики, то нововведения традиционно обойдут нас стороной. В части избирательного права граждан местные власти идут в другую сторону. Ликвидация политической конкуренции, свободы слова, свободы выбора – такова настройка политической системы в Башкирии. Здесь в 21 веке отсутствует видеонаблюдение за выборами и автоматизированные системы подсчета голосов, а начальник избиркома не в ладах со своим образованием.Как таковая государственная власть в республике отсутствует. Ее заменяет сплетение интересов чиновников и тех, кто по своим обязанностям должен за ними надзирать. Поэтому создание иллюзии поддержки местным населением партии власти является для них гарантией сохранения их режима.Для выполнения этой задачи они пойдут на многое, что для нормального гражданина является неприемлемым.Владимир Савичев, политолог:– Общество развивается. Там, где уповают лишь на имеющиеся модели управления и не хотят замечать произошедших изменений, кризис власти становится вполне реальным риском. Посмотрим в целом на реакцию Кремля по итогам всех выборов осени – 2018, тогда станут более понятны перспективы развития политической системы в Башкортостане.Станислав Шкель, политолог:– Все это последствия долгосрочных экономических проблем, на которые люди начинают протестно реагировать. Как показывают социологические опросы и исследования, люди еще готовы верить президенту В. Путину (хотя уже все меньше), но уже давно не верят правительству, Госдуме и губернаторам. То есть вину за экономические трудности люди возлагают на губернаторов и партию власти, что мы и видим на этих выборах.Люди их наказывают, голосуя за любую другую альтернативу.Поэтому это не «игра в демократию». Напротив, власти всеми незаконными способами пытаются отстоять нужный им результат. Отмена результатов выборов в Приморье или попытки фальсификации во Владимирской области это показывают. Но если протестное голосование действительно массовое, то даже фальсификациями решить очень трудно. И мы видим наглядно результаты поражения ставленников от власти.Про Башкирию и проблему 2019-го. Я думаю важно понимать, что есть общие тренды, но есть и региональная специфика. То, что реально сегодня в Приморье, необязательно возможно в Башкирии. Приграничные территории, которые имеют более тесную связь с зарубежьем и имеют другие каналы информации, всегда были более оппозиционными, чем регионы, так сказать, «материковые», к которым относится Башкирия.Важен и чисто элитный расклад, политический контекст. Я думаю, что сейчас ситуация в Башкирии в целом несколько отличается от Хабаровска, Владимирской области, Приморья или Хакасии. Если коротко, то считаю, что степень неприятия Рустэма Хамитова со стороны населения и элитных групп не такая консолидированная. Есть те, кто проиграл от его прихода, но есть и те, кто выиграл. Плюс сейчас проблема «Соды» создает ситуацию, которая даже критиков Хамитова вынуждает войти с ним в тактический альянс.Короче, чтобы в Башкирии возникли подобные проблемы для власти, как в этих регионах, нужен сильный оппозиционный кандидат (пока он не просматривается), нужна консолидация большинства на оппозиционной основе. В силу этнических, экономических, социальных и политических расколов, которые сегодня есть в РБ, оппозиции решить эту проблему крайне сложно.И поэтому я думаю, что на выборах 2019 года Рустэм Хамитов не столкнется с такими проблемами. А если и столкнется, то решить их ему будет гораздо проще.Аббас Галлямов, политолог:– В стране усиливается запрос на «новые лица». Люди хотят обновления, они устали от несменяемости власти и готовы голосовать за кого угодно, даже самых откровенных спойлеров. Везде, где Кремль назначил перед выборами новых врио, они избрались без особых проблем, проиграли только те, кто уже давно во власти и успели поднадоесть.Безусловно, повторение владимирско-хабаровского сценария возможно и в Башкирии.Хамитов отсидел уже два срока. и назвать его «новым лицом» не получится при всем желании.Впрочем, в отличие от многих других регионов, в Башкирии выстроена сильная административная вертикаль, и, если Хамитов отсечет сильных соперников с помощью муниципального фильтра (как это было в 2014 году) он вполне сможет победить.Дмитрий Михайличенко, политолог:Результаты выборов на Дальнем Востоке, Хакасии и Владимирской области – это протестное голосование. Никому не известный кандидат побеждает действующего губернатора – это очень симптоматично.Это кризис власти. Отчуждение общества от власти постепенно достигает уровня физического неприятия власть имущих.Система выявила полный непрофессионализм. Например, политтехнологи, работавшие в этих регионах, кроме Хакасии, ориентировались на очередную шабашку с предсказуемым результатом. Отсутствие реальной конкуренции на выборах понижает общий уровень профессионализма политтехнологов в России и в первую очередь тех, кто входит в так называемый кремлевский пул.В этих условиях внутриполитический блок администрации президента не стал ломать ситуацию через колено, но проявил гибкость. Эту гибкость я бы назвал перетекающей. Логика проста: раз народ хочет кого угодно, кроме «Единой России», значит, нужно дать ему кого-угодно кроме «Единой России». В этом есть политический маневр: очень скоро люди поймут, что так называемые оппозиционные губернаторы ничем не отличаются от «единороссовских», также поддерживают В. Путина, но имеют меньше лоббистских возможностей на федеральном уровне и, по сути, ничего не смогут сделать. Нужно понимать, что полномочия региональных руководителей очень ограничены, и от смены единоросса на лдпровца вряд ли что-то поменяется в хорошую сторону. Тем самым власть банально перекинет часть токсичного негатива на так называемые оппозиционные партии.Рустэм Хамитов достаточно сильный политик. Последние годы он избегал мероприятий с прямым пиар-эффектом, не надувал себе искусственно рейтинг. Хамитов прекрасно понимает, какая ситуация формируется в стране, и пытается работать над амортизацией негативных федеральных трендов в Башкирии. Это не стратегия прорывного развития (в стране с такой экономикой об этом и говорить все скоро забудут), но это вариант сохранения стабильности (я бы сказал «путь хорошиста»).Учитывая избыточный уровень политической активности одной финансово-промышленной группировки в Башкирии, полагаю, им может прийти в голову «гениальная» идея поставить своего главу на Башкирию. И тогда уже можно претендовать не только на Торатау, но и на весь лес республики («это же новые рабочие места»), захоронения в республике радиоактивных отходов («это же деньги в бюджет») и много на что еще. Однако ситуация показывает, что лодка и так раскачена до пределов и нужны выверенные подходы, ориентированные не на сиюминутный эффект (его все равно не будет), а на долгосрочный выход из кризисной ситуации.Я не верю, что КПРФ или ЛДПР в Башкирии способны выставить сильного кандидата, и уровень общественно-политической устойчивости власти в Башкирии не стоит сравнивать с Владимирской областью или криминальным Приморьем. Однако если федеральное правительство продолжит в том же духе (фискальная политика, пенсионная реформа), то Сергею Кириенко придется очень сложно, и трудности могут возникнуть у всех.Салават Хамидуллин, журналист:244_oooo.plus.png– Все это похоже на сбой системы, во время которого приходится принимать решения на ходу. Возможно, ее нужно рассматривать в русле конкуренции Госдумы и администрации президента РФ. В любом случае эти кейсы будут иметь большие последствия. Реальность изменилась.Касательно нашей республики: если курс на проведение более или менее честных выборов будет продолжен, то у Рустэма Хамитова в будущем году нет никаких шансов на переизбрание. Люди будут голосовать за любого «кота в мешке» или любого случайного кандидата, каковым является Сипягин во Владимире. Но есть опасность, что это будут случайные люди. Поэтому желательно, чтобы заявились другие претенденты, имена которых хорошо известны жителям республики. И, главное – чтобы не повторилась безобразная кампания 2014 года, когда под административным нажимом был снят главный и единственный конкурент Хамитова.Азамат Галин, общественник:– Могу предположить, что подобное стало возможно по причине экономических и финансовых проблем. Регионы впадают в полосу серьезных проблем. В подобной ситуации в Кремле посчитали лишним наделять действующих губернаторов правом использования административного ресурса и фальсификации результатов выборов.Это даст Кремлю возможность избежать прямой критики населения за провалы региональных администраций. При этом вертикаль власти выстроена таким образом, что даже самый оппозиционный губернатор не сможет проводить самостоятельную работу или действовать против интересов Кремля.Если на горизонте появится достойный кандидат, то Хамитов проиграет. Недовольство им, недовольство «Единой Россией» у нас сопоставимо с Хабаровском, Приморьем и другими регионами.