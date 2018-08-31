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Пенсии? Ограбят и забудут

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Пенсионная реформа будет принята Думой на этой неделе. На следующей — СовФедом и подписана президентом. Ее явно форсируют, чтобы исключить из информационной повестки дня.

Пенсии? Ограбят и забудут


Все протесты, соцопросы, падение рейтингов — все проигнорировано. Теперь курс только на то, чтобы забыть ее как можно скорее.

Ограбили — забыли.

Не в первый раз такое.

— Сначала отняли у старших поколений накопительную пенсию (ее позволительно иметь теперь только людям моложе 1967 г.р.). Никто ничего не заметил и не понял. Проехали — забыли.

— Потом заморозили накопительную пенсию у всех. Недавно министр труда РФ Топилин признал: «Заморозка — это такой выдуманный термин, потому что эти деньги не отвлекаются в накопительную, не компенсируются из бюджета». У людей отняли 2 трлн руб. Их больше не отдадут в виде добавки к пенсии. И топилинское рассуждение — что бюджет сэкономил, а люди ничего не потеряли — выглядит верхом цинизма. Эти 2 трлн руб. должны были увеличить людям пенсию за счет накопительной части. Теперь не увеличит. Отняли. Проехали — забыли.

— Потом, неизвестно из-за чего заморозили индексацию пенсий работающим пенсионерам. Сразу 5 млн пенсионеров (каждый третий работающий пенсионер!) перешли с легальной работы в теневой сектор, стали работать без оформления. Не было протестов, но было наказание минфина рублем.

Минфин утерся и сделал вид, что не понес потерь. Хотя потеряли отчисления в Пенсионный и др.фонды, потеряли налоги. Ладно, проехали — забыли.

— Потом совершенно возмутительная замена индексации разовой компенсацией. Эта компенсация не включается в последующем в базу индексации, а значит это было ограбление на все будущие года, в каждый из этих годов — и всего населения страны, в том числе тех, кому еще далеко до пенсии.

Население не поняло. Подумало, что это относится только к пенсионерам. Проехали — забыли.

— Теперь повышение пенсионного возраста. Власть хочет, чтобы мы поскорее его проехали и забыли.

— Ведь впереди еще отмена существующей накопительной пенсии, окончательное оформление изъятия в бюджет у людей тех самых 2 трлн руб. пенсионных накоплений и введение новой накопительной системы — она уже готова и называется «Индивидуальный пенсионный капитал» — ИПК.

Можете не сомневаться, что это будет проводиться также с помощью фактического обмана доверия граждан. Им заморочат голову разговорами о собственности на ИПК и еще много о чем. И постараются провести все решения форсированно, чтобы никто не успел ничего понять и тем более сделать.

Новая волна протестов (отняли накопительную пенсию, за которую все платили!) власти не нужна.

Сколько триллионов отняли у нас с вами в будущем — тех, которые государство нам должно было выплатить, когда мы выйдем на пенсию, — и подсчитать страшно. Причем отняли обманом, грубо, глупо, топорно, даже себе во вред, попросту потеряв эти деньги.

Это — непрекращающийся, постоянный пенсионный дефолт. Власти отнимают деньги не только у пенсионеров или людей предпенсионного возраста. У всех. Они фактически грабят нас не в настоящем, а в будущем. Отнимают его.

Когда остановится этот пенсионный грабеж?

До тех пор пока граждане страны будут голосовать за такую власть, которая не выражает их интересы, — никогда.

СерпомПо






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  • Гость
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  • 1 | 27.09.2018, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На фотке пять бездельников всю жизнь протестутами проработали, им что пенсионный фонд либерастии не пообещал персоналку?



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  • 2 | 27.09.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сначала отняли у старших поколений накопительную пенсию
=================================
Нет уж давайте по порядку:
-Сначала отняли НАКОПЛЕНИЯ
-Затем отняли общенародное достояния: фабрики, заводы, землю, недра.
А вот уж далее по списку...



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  • 3 | 27.09.2018, 10:43 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 471 | Рейтинг: +3,5
Ограбят -не полит корректно .Найдут сто способов законоподобного отъема денег у охлоса . От понятия охлос произошло охлос мон. Пора привыкнуть за время прибывания во власти оккупационной администрации. Метрополия за Вас думает.



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  • Участник
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  • 4 | 27.09.2018, 11:10 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11376 | Рейтинг: -1850,3
2 | 27.09.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Сначала отняли у старших поколений накопительную пенсию
=================================
Нет уж давайте по порядку:
-Сначала отняли НАКОПЛЕНИЯ
-Затем отняли общенародное достояния: фабрики, заводы, землю, недра.
А вот уж далее по списку...
______________________________________________
Я бы сюда добавил, что у людей отняли идею. По Конституции 1993 года.
Оставили только голый расчёт.



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2

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  • 5 | 27.09.2018, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для власть имущих народ однозначно превращен в стадо которое надо доить..
Хорошо это не кончится.



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  • Участник
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  • 6 | 27.09.2018, 11:40 | Автор: препод
    Публикации: 39 | Комментарии: 5876 | Рейтинг: -184,4
Скучно уже все это читать



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  • 7 | 27.09.2018, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Можете не сомневаться, что это будет проводиться также с помощью фактического обмана доверия граждан. Им заморочат голову разговорами о собственности на ИПК и еще много о чем. И постараются провести все решения форсированно, чтобы никто не успел ничего понять и тем более сделать.

Да, насколько они профессионалы в оболванивании людей - сколько политтехнологов работают над этими зомбопередачами.



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  • 8 | 27.09.2018, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Потери простых людей от реформ:
Отмена купюр
Отмена СССР
Либерализация цен
Приватизация
Отмена выборов
Ввод ЕГЭ
Пенсионная реформа



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  • 9 | 27.09.2018, 12:43 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 471 | Рейтинг: +3,5
препод не грусти оато член не будет расти.К стаи Вы член ЕР?



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  • 10 | 27.09.2018, 12:50 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11376 | Рейтинг: -1850,3
7 | 27.09.2018, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Да, насколько они профессионалы в оболванивании людей...
________________________________________________
Ерунда. Совершенно не профессиональны. Зажравшиеся, это да. Кого они смогли оболванить хотя бы с пенсионной "реформой"?
В общем-то только таких как Кухарка, которая читала "многих видных, но не путинских экономистов и поняла, что повышать пенсионный возраст надо..."
Их западные коллеги гораздо более профессиональны.



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  • 11 | 27.09.2018, 15:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 27.09.2018, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Можете не сомневаться, что это будет проводиться также с помощью фактического обмана доверия граждан. Им заморочат голову разговорами о собственности на ИПК и еще много о чем. И постараются провести все решения форсированно, чтобы никто не успел ничего понять и тем более сделать.

Да, насколько они профессионалы в оболванивании людей - сколько политтехнологов работают над этими зомбопередачами.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Никакие они не профессионалы, дилетанты да ещё и плохие! Все нормальные люди давно поняли все их обманы и даже предупреждали о них! Перед президентскими выборами 2018 года я писал здесь на УЖе, что после победы Путина, если она будет с большим преимуществом, произойдёт повышение пенсионного возраста, резкое повышение цены на бензин, большое повышение тарифов ЖКХ , ухудшение благосостояния народа и т.д.! Призывал идти на выборы и голосовать за кого угодно, только не за Путина, так как понимал, что всё это может приостановить хоть на время только второй тур выборов! Но кухарки и К на выборы не пошли и их голоса приписали Путину, что и дало ему победу с большим преимуществом! Так что эти профессионалы обманули только уж совсем плохих на голову! Очень Опытный



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  • 12 | 27.09.2018, 16:29 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11376 | Рейтинг: -1850,3
Один из видных либеральных и, как пишет Кухарка, "не путинских" экономистов, которые её убедили в необходимости повышения пенсионного возраста, Кудрин сделал сенсационное заявление.
Оказывается в стране много бедных людей. Неожиданно.
И он решил сделать так, чтобы было ещё больше.
Ограбить людей с помощью пенсионной "реформы".
Не зря же столько лет её вынашивал, нянчился.



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  • 13 | 27.09.2018, 18:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Власть решила - сделала . И народ не спросила . Захотела- развалила страну , захотела перевести в бедные - сделала.



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