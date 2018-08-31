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Призрак конституции

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«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону».

Призрак конституции


Когда в последний раз вы перечитывали эти строки?

Статьи вторая и третья главы первой Конституции России. Основы конституционного строя.

Как непривычно звучат сейчас эти слова. Словно они из Конституции какой-то другой страны, проект государственного строительства которой написали, но воплотить не смогли.

Российской Конституции в этом году исполнится четверть века. Меньше четверти века потребовалось для того, чтобы вытравить, в том числе с помощью морального и физического насилия, дух и смысл из главных слов государства.

Во что превратились выборы в России?

В жестокие, местами варварские усилия власти по сохранению власти.

Главной целью власти стала сама власть.

Придумали название для правящей партии – «партия власти».

Всё смешалось в России Владимира Путина. Народ стал слугой. Власть стала хозяином.

Власть из рабочего инструмента государственной политики стала ценностью, подлежащей государственной охране.

Выборы стали машиной изощренного насилия, главная цель которой – заставить народ присягать на верность власти. Любой ценой.

Главной задачей выборов стали цифры. Цена этих цифр перестала иметь значение. Словосочетание «жулики и воры» стало культурным мемом, в том числе о выборах. Главной задачей политической системы стало понуждение к голосованию за власть. Главной задачей избирательной системы стала имитация выборов и фальсификация голосования там, где мнение народа отличается от мнения власти о себе самой. Результаты выборов стали данью лояльности, с помощью которой покупают ярлык на кормление.

Выборы стали процессом, который сделал уголовными преступниками тысячи людей по всей России. Выборные должностные лица. Государственные и муниципальные служащие. Руководители организаций. Члены избирательных комиссий. Журналисты. Политтехнологи. Кандидаты-спойлеры и кандидаты-киллеры. Полицейские. Прокуроры. Судьи.

Ни один политический процесс в современной России не рождает столько преступлений, как выборы.

Выборы стали способом удержания власти властью любой ценой.

С точки зрения основ конституционного строя это крах государства.

В 2004 году, прикрывшись жертвами бесланской трагедии, отменили выборы губернаторов. Уголовников среди губернаторов стало только больше.

После общественных протестов 2011 года вернули выборы губернаторов – через фильтр. Это выборы, на которых голосовать можно, но выбирать нельзя. Потому что выбор сделан заранее.

Главной целью выборов губернаторов стало подтверждение выбора Путина. Путин не может ошибаться. Доверие Путина не может не превратиться в доверие народа. А если не превратится – тем хуже для народа.

У народа – суверена власти – отбили вкус к власти.

Народ понял, что власть – это чужие опасные люди, и отстранился от власти. Это обрадовало власти: отменили порог явки на выборах. Не ходите?

Очень хорошо. Не ходите: политика – это не ваше дело. Кушайте. Молча. Благодарите.

Власть почувствовала, что может делать с народом всё что угодно. Отнимать имущество и доходы. Поднимать налоги. Сажать за митинги и пикеты.

Возбуждать уголовные дела за лайки и репосты. Уничтожать здравоохранение и при этом повышать пенсионный возраст. Увеличивать расходы на войну, чиновников и охранителей всех мастей. Посылать людей на необъявленные и безумные войны.

Но при этом требовать голосовать за власть. Российская власть перепутала любовь с изнасилованием. Чувство всесилия, основанное на абсолютном бесправии народа, сделало российскую власть паханом, уже почти открыто мечтающем о новом ГУЛАГе.

Критическое отношение к власти стало экстремизмом. Честные и свободные выборы выглядят сегодня в России революцией, покушением на основы конституционного строя.

Если бы сборная России стала чемпионом мира по футболу, вернули бы на радостях крепостное право? Ведь председатель Конституционного суда уже заявлял о том, что крепостное право – это благо.

«При всех издержках крепостничества именно оно было главной скрепой, удерживающей внутреннее единство нации. Не случайно же крестьяне, по свидетельству историков, говорили своим бывшим господам после реформы: «Мы были ваши, а вы – наши»», – написал Валерий Зорькин ровно четыре года назад в «Российской газете».

И гарант Конституции Путин не напомнил председателю Конституционного суда, что его публичное высказывание подрывает основы конституционного строя России и оскорбляет гражданское достоинство жителей России.

Какие могут быть выборы при крепостном праве? Когда помещик владеет холопом как вещью. Когда можно продавать и покупать души. В том числе мёртвые.

Голосование мёртвых душ – вот мечта современной российской власти. Фальсификация выборов – это превращение живых душ в мёртвые.

«Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю; что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплемённых языков, а от нас самих; что уже мимо законного управленья образовалось другое правленье, гораздо сильнейшее всякого законного. Установились свои условия, всё оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность…» (Николай Васильевич Гоголь, второй том «Мёртвых душ»).


На этой фразе, вложенной автором в уста князя, генерал-губернатора, рукопись трагической поэмы обрывается. Написать картину всеобщего прозрения, раскаяния и возрождения великий Гоголь не смог.

В начале XXI века, когда изобретатель, инженер и предприниматель, член Лондонского королевского общества Илон Маск превращает в реальность романы Айзека Азимова, российские власти озабочены пожизненным продлением существования личной империи одного человека, случайно оказавшегося в Московском Кремле. И каждые выборы превращают в присягу на верность ему лично и его партии.

На глазах у всех Россия превращается в дикую по нравам страну третьего мира, где покорность народа власти является высшей ценностью государства и где инакомыслие снова становится государственным преступлением.

Честные и свободные выборы являются главной угрозой существованию действующей российской власти.

Но меньше всего в такой стране люди верят в честные и свободные выборы. И больше всего в такой стране власти необходимо такое тотальное неверие народа – как залог своего всесилия. Власть последовательно добивалась такого неверия и пользуется им, как вор отмычкой.

Этот порочный круг способен задушить и разрушить само государство.

Никто не знает, что вырастет на обломках самовластья.

Но страницы российской Конституции уже сегодня пахнут пеплом второго тома «Мёртвых душ».

А третий том так и не был написан, как не был построен Третий Рим.

Лев Шлосберг






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  • 1 | 28.09.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фауст:
Конечный вывод мудрости земной:
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой!



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  • 2 | 28.09.2018, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
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"...как не был построен Третий Рим."

Лев Шлосберг

--------------------

Зато построен Второй Иерусалим.



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  • 3 | 28.09.2018, 10:33 | Автор: Герасим
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Конституция 1993 года закрепила колониальную систему. Россия зависит от метрополии. ЦБ филиал ФРС. ФРС ПРИНАДЛЕЖИТ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ МОГУЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ групп .Они владеют печатным станком и сколько захотят столько и напечатают денег на эти деньги будут скупаться как природные ресурсы так и трудовые. По своему усмотрению будут ставить управляющих государствами - Мы Их управляющих так и будем называть президентами. Азохен вей.



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  • 4 | 28.09.2018, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Конечный вывод мудрости земной:
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой!
=================================================
Представляю идущих "на бой" шлосбергов, вишневских и прочих швондеровичей-гавнапольских! Их Моссад в Израиль только сконцертами пускает, и то боится, что хизбаллахам сдадут при случае!



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  • 5 | 28.09.2018, 12:09 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 521 | Рейтинг: +6,2
К стати о Израиле. Лучшая армия в мире. Служат женщины . У Моей одноклассницы в Израиле внучка присягу приняла -это у Них как у Нас праздник ну и конечно зарплата у Них и пенсия несравнима больше чем в России и климат в разы лучше. Они и за то что в СССР пахали получают пенсию от РФ но не большую где то 250 долларов. То же есть проблемы не без этого.Но Их проблемы несравнимы с Нашими.



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  • 6 | 28.09.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Призрак бродит по России - призрак Конституции.



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  • 7 | 28.09.2018, 13:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1880 | Комментарии: 60959 | Рейтинг: +12256,7
А вот почитайте!

Про штатных понятых:

https://theins.ru/confession/119195
_____________________________
От редакции. Согласно ст. 60 УПК РФ, понятой — «не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо». По логике закона, он должен производить независимое наблюдение за действиями следственной группы. На деле понятые оказываются в финансовой зависимости от силовиков. Если они будут оспаривать действия оперативников, то останутся без стабильного источника дохода. Кроме того, оплата работы понятых неучтенным «кэшем» является изначально коррупциогенным фактором: оперативники и следователи поставлены в необходимость каким-то образом пополнять неформальную кассу. Прекратить сложившуюся практику, при желании надзорных органов, довольно просто. Необходимо лишь установить «устойчивые связи» между оперативниками и понятыми, кочующими в тандеме с одного уголовного дела на другое. К примеру, в деле брата журналиста «Медузы» Ильи Жегулева, у которого дома при спорных обстоятельствах были найдены наркотики, также присутствовали «штатные» понятые.



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  • 8 | 28.09.2018, 15:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 28.09.2018, 13:57 | Автор: Кухарка
Публикации: 1880 | Комментарии: 60957 | Рейтинг: +12256,9
А вот почитайте!

Про штатных понятых:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Это ещё со времён СССР известно, ничего нового! Очень Опытный



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  • 9 | 28.09.2018, 17:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Мощная статья. Добавить нечего, хоть плачь. Процесс разрушения включен. Вряд ли теперь остановим. Ведь многие надеялись на опыт и ум Путина и поэтому за него голосовали. Я тоже. Верил, он начнет переустройства зашедшего в тупик политику. Поменяет правительство, соберет новую команду. Не хватило ему духа и желания. Я понял: : народ России ЭТИМ нужен только для обогащения.



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  • 10 | 28.09.2018, 21:07 | Автор: Не зарегистрирован
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..Как непривычно звучат сейчас эти слова. Словно они из Конституции какой-то другой страны, проект государственного строительства которой написали, но воплотить не смогли...
=== вообще то в К РФ народ изложил свои требования к власти!
Путин это понимал, ну, по крайней мере, ему умные дяди подсказывали...
хотя какой смысл говорить такое гопнику из подворотни. Гопник, колнечно, не совсем верно, ве рнее члену Taмбовской 0ПГ засланному во властные структуры Лёней-спортсменом и "направившего" его с 1-ым разрядом по спортивной квоте в ЛГУ. в своей автобиографической книге «От первого лица. Разговоры с В. Пyтиным», 2000 г. рассказывает о нем, не называя фамилии по имени: Лeoнид Иoнoвич.



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  • 11 | 28.09.2018, 21:09 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 28.09.2018, 17:10 | Автор: Не зарегистрирован
Мощная статья. Добавить нечего, хоть плачь.

Процесс разрушения включен. Вряд ли теперь остановим. Ведь многие надеялись на опыт и ум Путина и поэтому за него голосовали. Я тоже. Верил, он начнет переустройства зашедшего в тупик политику. Поменяет правительство, соберет новую команду. Не хватило ему духа и желания. Я понял: : народ России ЭТИМ нужен только для обогащения.
===неправильная интерпретация. "Путин это не Россия", не верьте обратному!



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"Плач Ярославны"эта статья. Сколько веков уж плачут и плачут радктклм за справедливое государство, а под и ныне там.



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