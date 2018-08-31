Призрак конституции ...

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону».Когда в последний раз вы перечитывали эти строки?Статьи вторая и третья главы первой Конституции России. Основы конституционного строя.Как непривычно звучат сейчас эти слова. Словно они из Конституции какой-то другой страны, проект государственного строительства которой написали, но воплотить не смогли.Российской Конституции в этом году исполнится четверть века. Меньше четверти века потребовалось для того, чтобы вытравить, в том числе с помощью морального и физического насилия, дух и смысл из главных слов государства.Во что превратились выборы в России?В жестокие, местами варварские усилия власти по сохранению власти.Главной целью власти стала сама власть.Придумали название для правящей партии – «партия власти».Всё смешалось в России Владимира Путина. Народ стал слугой. Власть стала хозяином.Власть из рабочего инструмента государственной политики стала ценностью, подлежащей государственной охране.Выборы стали машиной изощренного насилия, главная цель которой – заставить народ присягать на верность власти. Любой ценой.Главной задачей выборов стали цифры. Цена этих цифр перестала иметь значение. Словосочетание «жулики и воры» стало культурным мемом, в том числе о выборах. Главной задачей политической системы стало понуждение к голосованию за власть. Главной задачей избирательной системы стала имитация выборов и фальсификация голосования там, где мнение народа отличается от мнения власти о себе самой. Результаты выборов стали данью лояльности, с помощью которой покупают ярлык на кормление.Выборы стали процессом, который сделал уголовными преступниками тысячи людей по всей России. Выборные должностные лица. Государственные и муниципальные служащие. Руководители организаций. Члены избирательных комиссий. Журналисты. Политтехнологи. Кандидаты-спойлеры и кандидаты-киллеры. Полицейские. Прокуроры. Судьи.Ни один политический процесс в современной России не рождает столько преступлений, как выборы.Выборы стали способом удержания власти властью любой ценой.С точки зрения основ конституционного строя это крах государства.В 2004 году, прикрывшись жертвами бесланской трагедии, отменили выборы губернаторов. Уголовников среди губернаторов стало только больше.После общественных протестов 2011 года вернули выборы губернаторов – через фильтр. Это выборы, на которых голосовать можно, но выбирать нельзя. Потому что выбор сделан заранее.Главной целью выборов губернаторов стало подтверждение выбора Путина. Путин не может ошибаться. Доверие Путина не может не превратиться в доверие народа. А если не превратится – тем хуже для народа.У народа – суверена власти – отбили вкус к власти.Народ понял, что власть – это чужие опасные люди, и отстранился от власти. Это обрадовало власти: отменили порог явки на выборах. Не ходите?Очень хорошо. Не ходите: политика – это не ваше дело. Кушайте. Молча. Благодарите.Власть почувствовала, что может делать с народом всё что угодно. Отнимать имущество и доходы. Поднимать налоги. Сажать за митинги и пикеты.Возбуждать уголовные дела за лайки и репосты. Уничтожать здравоохранение и при этом повышать пенсионный возраст. Увеличивать расходы на войну, чиновников и охранителей всех мастей. Посылать людей на необъявленные и безумные войны.Но при этом требовать голосовать за власть. Российская власть перепутала любовь с изнасилованием. Чувство всесилия, основанное на абсолютном бесправии народа, сделало российскую власть паханом, уже почти открыто мечтающем о новом ГУЛАГе.Критическое отношение к власти стало экстремизмом. Честные и свободные выборы выглядят сегодня в России революцией, покушением на основы конституционного строя.Если бы сборная России стала чемпионом мира по футболу, вернули бы на радостях крепостное право? Ведь председатель Конституционного суда уже заявлял о том, что крепостное право – это благо.«При всех издержках крепостничества именно оно было главной скрепой, удерживающей внутреннее единство нации. Не случайно же крестьяне, по свидетельству историков, говорили своим бывшим господам после реформы: «Мы были ваши, а вы – наши»», – написал Валерий Зорькин ровно четыре года назад в «Российской газете».И гарант Конституции Путин не напомнил председателю Конституционного суда, что его публичное высказывание подрывает основы конституционного строя России и оскорбляет гражданское достоинство жителей России.Какие могут быть выборы при крепостном праве? Когда помещик владеет холопом как вещью. Когда можно продавать и покупать души. В том числе мёртвые.Голосование мёртвых душ – вот мечта современной российской власти. Фальсификация выборов – это превращение живых душ в мёртвые.«Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю; что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплемённых языков, а от нас самих; что уже мимо законного управленья образовалось другое правленье, гораздо сильнейшее всякого законного. Установились свои условия, всё оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность…» (Николай Васильевич Гоголь, второй том «Мёртвых душ»).На этой фразе, вложенной автором в уста князя, генерал-губернатора, рукопись трагической поэмы обрывается. Написать картину всеобщего прозрения, раскаяния и возрождения великий Гоголь не смог.В начале XXI века, когда изобретатель, инженер и предприниматель, член Лондонского королевского общества Илон Маск превращает в реальность романы Айзека Азимова, российские власти озабочены пожизненным продлением существования личной империи одного человека, случайно оказавшегося в Московском Кремле. И каждые выборы превращают в присягу на верность ему лично и его партии.На глазах у всех Россия превращается в дикую по нравам страну третьего мира, где покорность народа власти является высшей ценностью государства и где инакомыслие снова становится государственным преступлением.Честные и свободные выборы являются главной угрозой существованию действующей российской власти.Но меньше всего в такой стране люди верят в честные и свободные выборы. И больше всего в такой стране власти необходимо такое тотальное неверие народа – как залог своего всесилия. Власть последовательно добивалась такого неверия и пользуется им, как вор отмычкой.Этот порочный круг способен задушить и разрушить само государство.Никто не знает, что вырастет на обломках самовластья.Но страницы российской Конституции уже сегодня пахнут пеплом второго тома «Мёртвых душ».А третий том так и не был написан, как не был построен Третий Рим.