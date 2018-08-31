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Два туриста из дурдома

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То, как уверенно Тереза Мэй говорила о том, что солсберецкие турЫсты носят подложные фамилии «Боширов» и «Петров», говорит о том, что британским властям точно известно, кто это такие на самом деле – их настоящие имена.

Два туриста из дурдома


То, что постепенно, по разным каналам, начинают появляться детали того, что, вероятно, известно давно, вполне естественно – российские власти, которые втянули Россию в это постыдное дело, выглядят все большими глупцами со своими прошлыми объяснениями. И перед собственным народом, и перед мировым сообществом.

Вот как сейчас, в свете новых фактов о том, что «Боширов» (очень, кстати, искусственная фамилия) является полковником и носит звание «Герой России» смотрятся его признание в любви к готике в процессе беседы с Симоньян?

История с применением «Новичка» — трагедия. Но то, что происходит в России превращает историю в трагикомедию. И уничтожает образ прозорливой российской разведки, стоящей на страже интересов государства.

Для обывателя получается неприглядная картина.

Оказывается и здесь – в святая-святых российского государства все тот же непрофессионализм, глупость, как и везде в стране. И ничего по сравнению с прошлым в путинские времена не изменилось. Все тот же наш, родной, российский дурдом. К тому же еще и дырявый, словно просверленный рогозинской дрелью, откуда льются для иностранных аналитиков и спецслужб из открытых источников данные – фотографии, паспорта, имена агентов, номера воинских частей. То же самое, кстати было, и с участием российских военных в войне против Украины.

Дуршлаг – точный образ для путинского государства, где снаружи все залакировано телевизором, все, якобы, служит государственным интересам, а внутри иная суть = все покупается и продается, царит дух наживы, рулит державная тупость и властвует хаос.

СерпомПо






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  • 1 | 28.09.2018, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То, как уверенно Тереза Мэй говорила о том, что солсберецкие турЫсты носят подложные фамилии «Боширов» и «Петров», говорит о том, что британским властям точно известно, кто это такие на самом деле – их настоящие имена...
=================================================
Тереза Мэй одновременно с ними получала докУменты , как агент ГРУ, еще бы они ей были не известны! Вот британские власти начнут расследование о том, как ее вербовали в ФСБ, она таких "настоящих фамилий" поназывает, может даже УЖамстной кюхеркой обозваться, или кюхерка свой ник только хохлам уступает в обмен на сало и сказки о процветаниии ПЭРЭМОХЕ?



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  • 2 | 28.09.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дуршлаг – точный образ для путинского государства,
====================================
Да сам путин дуршлаг: вспомните что он говорил про Курск, Беслан, взрывы в жилых домах, Крым, Донбасс, Боинг, ВСПОМНИТЕ!
Какой правитель такая и страна.



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  • 3 | 28.09.2018, 10:27 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 521 | Рейтинг: +6,2
К чему идет? Всех кого приютил Лондон под это дело проверят на лояльность и откуда Их доходы. Изымут накопления предлог найдут.



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  • 4 | 28.09.2018, 10:31 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35194 | Рейтинг: +5824,8
..Вова обо срался по самые помидоры.
То ли ещё будет. Создаётся впечатление. что Тереза с ним играет как кошка с мышкой. Теперь нашли и третьего, куратора.
Жалко Лаврова= лепечет всякую х-ню. А ведь мог благородно подать в отставку!



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  • 5 | 28.09.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
рулит державная тупость и властвует хаос.
==================================
Добавлю : Управляемого и направляемого путиным хаоса



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  • 6 | 28.09.2018, 10:52 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 521 | Рейтинг: +6,2
Вова управляющий России . Рекомендован ЕБН и утвержден на должность президентом США а это якобы отравление повод что бы всех кто слинял в Лондон обобрать . Начнут проверять происхождение денег и естественно изымут и недвижимость что купили за баснословные деньги и счета. Вова свою роль выполнил окончательно РАСПРОДАЛ Россию. Уверен что вместо самбиста из КГБ метрополия пришлет нового управляющего котОрый разделит РФ на национальные анклавы и раздаст более сильным экономически государствам. Россия исчезнет с политической карты мира как Тартария.Азохен вей.



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  • 7 | 28.09.2018, 10:54 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35194 | Рейтинг: +5824,8
Сейчас наши опять в доску изолгутся, потом Бриты высыпают три серии правды и весь Мир будет падать от хохота, глядя как Машка и проч. танцуют канкан.
Только чего-то грустно...
28 сентября 2018 | 08:44
kir_pich_101: Британия рубит РФ хвост частями.. Знают паразиты всё, но не торопятся рассказывать. Так Путин и его банда будут выглядеть еще тупее и смешнее..
eternity88
28 сентября 2018 | 08:48
kir_pich_101: Ну а чё, у них там все уже четко отрепитировано - от "ихтамнет" и "мытакихнезнаем" через "вашидоказательствафейк" и "этообычныебизнесмены" до "рукипрочьотгероияроссии!"
vilingrad
28 сентября 2018 | 08:41
Вова Путин: мы знаем этого третьего, ничего там криминального нет. Гражданский, турист, Герой России с Орденом Мужества:)
Вот дурак, и ловят его бриты, как в покере...



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  • 8 | 28.09.2018, 11:10 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35194 | Рейтинг: +5824,8
cromwel
28 сентября 2018 | 09:07
Третий сидит в Кремле и все отрицает. Яйца теребит в раздумьях.



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  • 9 | 28.09.2018, 11:24 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35194 | Рейтинг: +5824,8
И все бы хорошо, но вот сегодня проклятые клеветники, завистники и отщепенцы раскопали, понимаете ли, что турист Боширов никакой не Боширов, но полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига.
Просто в душу наплевали.

Теперь выходит, что Путин знал, что Боширов это не простой турист, а полковник ГРУ, которому сам же Путин звание Героя России присвоил, либо не знал, что Боширов это не простой турист, а полковник ГРУ, которому сам же Путин звание Героя России присвоил. Вот и получается, что знал, а из этого такое получается , что и писать страшно.



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  • 10 | 28.09.2018, 11:26 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 521 | Рейтинг: +6,2
Бриты и еще придумают что бы фильтрануть тех кто сбежал в Лондон украв деньги в России. Обезжирят однозначно к кухарке не ходи.



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  • 11 | 28.09.2018, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь выходит, что Путин знал, что Боширов это не простой турист, а полковник ГРУ, которому сам же Путин звание Героя России присвоил, либо не знал, что Боширов это не простой турист, а полковник ГРУ, которому сам же Путин звание Героя России присвоил. Вот и получается, что знал, а из этого такое получается , что и писать страшно..
.======================
Путин-то все знал, а вот вы сТерезой похоже в лейтенантах ГРУ задержались, тебе вот даже в УЖе страшно писать!



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  • 12 | 28.09.2018, 11:47 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35194 | Рейтинг: +5824,8
. Верно сказал! Очень страшно переживаю за Вову. Дай бог ему здоровья!



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  • 13 | 28.09.2018, 11:54 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 521 | Рейтинг: +6,2
10 самая сильная на сегодня структура Массад .Она создана по принципу НКВД и лучше всех финансируется. Азохен вей.



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  • 14 | 28.09.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Джона грохнул Освальд, Освальда грохнул полицейский, полицейского грохнул
ещё кто-то... Вобщем, концы в воду. Так работают профессионалы. А тут шо?



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  • 15 | 28.09.2018, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вобщем, концы в воду. Так работают профессионалы. А тут шо?

=======================================================
А тут-Гарри Поттер повзрослел!



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  • 16 | 28.09.2018, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 28.09.2018, 11:54 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 493 | Рейтинг: +5,1

... самая сильная на сегодня структура Массад .

==============

Зато у нас были такие, как "Марат", каких не сломишь:

Из воспоминаний немецкого аса:

«Угол пикирования составляет от 70 до 80 градусов. Я уже взял „Марат“ в прицел. Мы летим вниз, прямо на него, и корабль неудержимо растёт, превращаясь в огромного гиганта. Кажется, что все его пушки нацелены прямо на нас. И ничто теперь не имеет значения кроме этой, нашей мишени… Маневрируя, я увеличиваю угол пикирования, изо всех сил нажимая на ручку управления. Угол пикирования почти 90 градусов, это всё равно, что находится на бочке с порохом…

Мой „Ju-87“ идет удивительно устойчиво, не уводя в сторону ни на один сантиметр. Я чувствую, что промахнуться будет практически нельзя. Прямо перед собой я вижу огромный „Марат“. По палубе бегают матросы. Я жму кнопку сброса бомб и после этого что есть сил тяну её на себя. Получится отвернуть или нет? Перегрузка огромная… на какое-то мгновение я теряю совершенно сознание. Ещё не до конца придя в себя, слышу голос своего бортрадиста: „Господин обер-лейтенант, попадание!“

Над „Маратом“ поднимается гигантское облако дыма высотой под 350 метров. Возможно, взорвались погреба…». Бомба пробила броневые палубы линкора и вызвала детонацию боезапаса носовой башни главного калибра. В результате взрыва носовая часть корабля по вторую башню главного калибра была оторвана, носовая надстройка со всеми постами рухнула в воду. Моментально погибло 326 человек, включая и командира корабля.

Но, несмотря на ужасные повреждения, вся команда корабля тут же начала борьбу за спасение, а точнее, того, что от него оставалось. Затопив помещения левого борта, удалось чуть выровнять крен, полному выпрямлению «Марата» мешала лежащая на грунте носовая часть. Попытка поднять пар в уцелевших котельных не стала успешной: из-за притока воды, не удавалось разжечь котлы. Работало только аварийное освещение, использование водоотливных и противопожарных средств было практически невозможным.

Несмотря на самоотверженные действия экипажа по борьбе за живучесть, оставшаяся целой часть линкора, постепенно заполнилась водой и легла на грунт.

Вскоре начались работы по подъему «Марата». За месяц удалось кормовую часть частично отремонтировать и откачать воду, после чего башни №3 и №4 смогли вести огонь по противнику! При этом для усиления защиты, на палубу настелили гранитные плиты с набережной, позволившие выдерживать попадания снарядов немецких осадных батарей.

К концу 1942-го года была введена в строй и башня №2, в результате чего огневая мощь корабля, являвшегося фактически несамоходной плавбатареей, составила девять 305-мм орудий! А сам корабль по-прежнему числился линкором!
В этом качестве он оставался до конца 1950-го года, пока его не переименовали в несамоходное учебное судно."

Гордись, Марат. Хули нам Моссад.



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  • 17 | 28.09.2018, 14:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1880 | Комментарии: 60959 | Рейтинг: +12256,7
Елена Рыковцева: Это абсолютно Жванецкий: «Нормально, Григорий. Отлично, Константин». Просто один в один. Если кто-то захочет к тексту вернуться этой старинной миниатюры, она просто ложится на все это интервью: «Обратно лететь – сутки на аэродроме торчали. Нормально, говорю, все равно быстрей, чем поездом. Подсчитали – вроде бы не быстрее, вроде бы даже медленнее. Ничего, говорю, по буфетам походили, с людьми познакомились, на скамейке полежали, нормально, Григорий!.. Отлично, Константин! Посидели, отдохнули. Сейчас летим обратно. Правда, сели в Куйбышеве, потому что Казань не принимала, хотя нам надо в Харьков. Но у нас с собой было... Сейчас город посмотрим, нормально, Григорий!»
_____________________________
Откройте ссылку:
https://www.svoboda.org/a/29513164.html
там есть кусочек видео на 45 секунд - петрова-боширова - ну, блин - один в один по Жванецкому!



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  • 18 | 28.09.2018, 14:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1880 | Комментарии: 60959 | Рейтинг: +12256,7
С нами Вадим Лукашевич, независимый военный эксперт. Они, конечно, нам устроили какое-то представление, где на разогреве президент. С одной стороны ужас, покушение на людей живых с таким страшным ядом. И во что все это превратилось, что мы сидим, Жванецкого вспоминаем. С нами Алексей Кондауров, Алексей прекрасно владеет ситуацией, связанной со спецслужбами. Будет интересно у него узнать, это нормально такие ребята, герои России - в таком представлении, которые не в состоянии разыграть нормально сцену нормальных туристов. С нами на связи Андрей Остальский. Андрей нам, надеюсь, расскажет о том, как в Британии отнеслись к этой новейшей информации о том, что один из этих людей - законченный сотрудник ГРУ. И как теперь на это будет реагировать Владимир Путин, совершенно непонятно. Давайте посмотрим для полноты картины справочку на Чепигу, он же Боширов, которую подготовила расследовательская компания Bellicat и опубликовал сайт «Инсайдер. Итак, кто же такой наш герой Боширов. Это Анатолий Владимирович Чепига, родился 5 мая 1979 года в небольшой деревушке Николаевка, расположенной на российско-китайской границе. В 18 лет поступил в престижное Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Это училище готовило в том числе офицеров спецназа ГРУ. Чепига закончил учебу с отличием и отправился служить в 14 бригаду спецназа ГРУ. Подразделение Чепиги играло важную роль во второй чеченской войне. А в декабре 2014 года Владимир Путин своим указом присвоил Чепиге звание Героя России. Судя по всему, никакого отношения к чеченской войне это награждение не имело. Скорее всего, по мнению экспертов, оно имело отношение уже к украинской операции. Вадим, ваша оценка того, что выложил Bellingсat и Инсайдер?

Вадим Лукашевич: Вообще все это очень интересно. Когда люди говорят «нормально», я думаю: нормально, поехали убивать человека. В ночь перед заданием сняли проститутку — нормально. С наркотиками — нормально. Вообще мало что меняется в этой службе. Я хочу напомнить, что убийца Троцкого в Мексике Меркадер, он по возвращении звание Героя Советского Союза. Сейчас люди получают звание героя примерно за то же самое. Ничего не меняется и ничему не надо удивляться. Группа Bellingsat до сих пор полемизировала с нашим Министерством иностранных дел, с нашим Минобороны. Сейчас первый раз она обвинила во лжи нашего президента. То есть его еще раз поймали на лжи. С моей точки зрения, президент вообще не должен был соваться в эту историю. Он почему-то думает, что у него необъятный резиновый рейтинг, можно в какую-то ситуацию зайти, как это было сейчас с выборами в Приморье, и все переломится. Ничего подобного.

Елена Рыковцева: Может быть он не знает, что они грушники, чем они занимались в Лондоне.

Вадим Лукашевич: Мы знаем его профессиональное прошлое, он защищал своих. Почему всему миру смешно? Потому что с пенсионной реформой, как раз сегодня в третий раз прошел законопроект в Думе, власть российская потеряла сакральность. До сих пор, кто, кроме Путина. Сейчас хоть черт рогатый, только не Путин. Поэтому президент сделал большую ошибку, когда он сюда залез. Два гражданских человека, при чем здесь президент? Все, что они говорят — это теперь на нем, он стал соучастником, он взял на себя ответственность, он взял на себя очень много в этой ситуации. А теперь, если выясняется, что это еще Герой России и так далее. То есть это не просто какие-то убийцы — это целенаправленная операция, люди в погонах. Может быть они получили еще какую-нибудь медальку и за это.



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  • 19 | 28.09.2018, 14:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 28.09.2018, 10:31 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35190 | Рейтинг: +5824,8
..Вова обо срался по самые помидоры.
То ли ещё будет. Создаётся впечатление. что Тереза с ним играет как кошка с мышкой. Теперь нашли и третьего, куратора.
Жалко Лаврова= лепечет всякую х-ню. А ведь мог благородно подать в отставку!
________________________
Уже давно создалось впечатление, переросшее в абсолютную уверенность, что Юнг - идиот.
Правда, вся эта история с "Новичком" и была придумана бриттами в расчёте на таких идиотов.
Если бы ГРУ понадобилось убрать Скрипаля или Литвиненко, то, скорее всего, они бы тихо умерли от сердечного приступа, неудачно перешли улицу перед близко идущим транспортом, поскользнулись в ванной, ударившись головой об пол, оступились на лестнице и т. д. И ищи потом русский след: всё бы сделали люди "не из нашего района", а с паспортами Канады, Австралии, ЮАР аль ещё чьими.
Только идиот масштаба Юнга поехал бы на ликвидацию с российским паспортом, оставил свои отпечатки пальцев, получая визу, и повёз бы с собой полоний или "Новичок" в банке с клеймом "Сделано в России", а потом бы делал селфи у каждой камеры наблюдения в Солсбери.
К счастью, в ГРУ Юнгов не держат - его даже из БГУ попёрли за дурость.



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  • 20 | 28.09.2018, 14:51 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35194 | Рейтинг: +5824,8
.............Может быть они получили еще какую-нибудь медальку и за это.

================Само собой! Будет дважды герой России. А потом - в Думу. Там уже его Луговой дожидается.

================Дай бог ВВП еще пожить. Чтобы успеть к страшному суду!



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