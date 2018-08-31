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Сжигая заводы и убивая рабочих? Фильм про спорного героя на бюджетные гранты и деньги, украденные с продажи башкирского ТЭК

  • Опубликовано: natall | 29.09.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 0 | Комментарии: 60
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Излюбленное место многих уфимцев и гостей столицы – парк возле Конгресс-холла, где расположен величественный памятник национальному герою башкирского народа Салавату Юлаеву. В 20 лет он вместе с отцом Юлаем Азналиным возглавил национально-освободительное движение во время Крестьянской войны в 1773-1775 годах. Но знают ли люди, почему история башкирского батыра, застывшая в полувековой статуе, стала настоящим символом свободы Башкортостана?

Сжигая заводы и убивая рабочих? Фильм про спорного героя на бюджетные гранты и деньги, украденные с продажи башкирского ТЭК


Чтобы найти ответы на эти вопросы и узнать подробности о его жизни, экспедиция, в составе которого были писатели, режиссеры, ученые, отправилась по следам этапирования национального героя. Маршрут пролегал через города России и Эстонии, а именно: Уфу – Верхнеяркеево – Мензелинск – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Владимир – Москву – Тверь – Великий Новгород – Псков – Тарту – Таллин – Палдиски. А по итогам поездки, которая продолжалась с 30 мая по 20 июня, руководитель проекта, член Союза кинематографистов России Фарит Габитов и режиссер Тансулпан Буракаева сняли документально-постановочный фильм «Дорогами Салавата», который презентовали на днях.

– Фильм мы готовили недолго, чуть больше трех месяцев. Он сделан на средства гранта Президента Российской Федерации, а такие проекты, как известно, должны сниматься быстро, – рассказала Тансулпан Буракаева.

– Конечно, трудности были. По большому счету это трудности материального плана, потому что бюджет фильма был ограниченный – всего 2 млн 700 тысяч рублей. Но с помощью спонсоров, в том числе Благотворительного фонда «УРАЛ», мы справились с этой задачей.

В ближайшие два месяца мы получим прокатное удостоверение и сможем показать картину в республике. У каждого жителя Башкортостана есть свой образ Салавата Юлаева, поэтому угодить представлениям каждого не удастся. Однако наш герой тоже имеет право на существование.

Холл кинотеатра «Родина» был забит до отказа. Вечер был многообещающим. Сначала на сцену вышли кураисты, потом известные актеры и писатели прочитали стихи Салавата Юлаева, герою были посвящены песни и пламенные речи.

Через час после выступлений начался показ фильма. По сюжету члены экспедиции сначала отправились в родной край Салавата, в деревню Текеево Салаватского района. Там они взяли горсть земли, чтобы отвезти ее на место захоронения героя. К сожалению, этот населенный пункт вместе с его жителями был стерт с лица земли карателями после подавления Пугачевского бунта, и на его месте остался только памятник, напоминающий о тех кровавых днях. Тансулпан Буракаева взяла землю рядом со стелой. Потом этот символический дар был передан башкирам, живущим в городах этапирования Салавата Юлаева.

Фильм построен на материалах, снятых экспедицией: показаны здания и казематы, где содержался герой по пути на каторгу, документы, связанные с ним. В Таллине даже сохранился подлинный тюремный журнал учета заключенных, где указаны фамилии Юлаева и Азналина. Что примечательно, местное население в точности знает, где сидели Салават и его отец и по какой дороге их вели в крепость Рогервик. А в городской русской школе даже открыли небольшой музей, где хранятся сувениры из Башкирии: национальная одежда, курай, книги о Салавате.

Конечным пунктом экспедиции стал город Палдиски. Именно здесь, на берегу Финского залива, башкирский батыр 25 лет отбывал наказание в каменоломне. Местные рассказывают, что якобы именно ему было поручено спроектировать и построить церковь возле крепости, за что он теперь считается святым человеком. К сожалению, до сегодняшнего дня неизвестно место захоронения Салавата Юлаева. По некоторым данным, как и всех каторжан, его тело бросили в болото. Поэтому члены экспедиции решили оставить землю, привезенную с родины Салавата, возле его памятника в Палдиски.

В фильме самыми интересными и захватывающими были небольшие врезки с диалогами Салавата и Юлая. Очень хорошо были продуманы их слова о нации, народе, будущем поколений. Актеры Мурат Рафиков (Салават) и Ильдар Гумеров (Юлай) очень хорошо вжились в роль.

– Это была очень ответственная роль. Сыграть национального героя Башкортостана сложно, но это дорогого стоит. Мне было трудно полностью поймать внутренний мир героя. Для этого я просмотрел фильмы о нем, перелопатил множество документов и книг. Считаю, когда башкирский язык и башкирская нация стоят под угрозой, фильм «Дорогами Салавата» станет хорошим подспорьем в поддержку нашего народа, – считает Мурат Рафиков.

«Дорогами Салавата» завершился рассуждением героев о том, что не важно, в каких условиях оказался человек и через какие испытания ему пришлось пройти, главное, чтобы он оставался сильным духом. Герой Ильдара Гумерова говорит, что,
если башкирских батыров и терзали в тюрьмах, их идеи все равно будут жить в сердце народа и когда-нибудь это выльется в большое дело.
Сам актер поясняет, что в этих словах нет пафоса. Дело в том, чтобы каждый башкир на примере Салавата Юлаева понимал, что полезного он может сделать для республики.

– В последние годы в России создалась очень ценная практика предоставления грантов на создание произведений искусства. Это дает творческим людям возможность проявить себя. И вот мы, Союз кинематографистов, смогли получить инвестиции на развитие культуры Башкортостана. В условиях ограниченных бюджетных ассигнований и какого-то негативного отношения к Салавату Юлаеву, президентский фонд нам все же предоставил грант, направленный на увековечение памяти этого великого человека, – рассказал Фарит Габитов. – Наша цель – показать людям образ Салавата Юлаева через кинематограф. Считаем, что освоение его образа должно продолжаться: нужно искать новые подробности его жизни, особенно той поры, когда он находился на каторге, как он мог выжить и проявить себя в эти 25 лет. Найденные нами во время экспедиции факты, надеемся, послужат новой платформой для работы.

Фильм произвел неоднозначное впечатление. Была критика в части монтажа, перехода сюжетов, звука. Возможно, зритель надеялся увидеть новые факты из жизни Салавата, а не подробности поездки съемочной группы. Но на то и презентация фильма, чтобы в дальнейшем учесть мнение критиков.

Главное, что несколько эпизодов, в которых Мурат Рафиков и Ильдар Гумеров сыграли Салавата и Юлая, до глубины души тронули неравнодушного зрителя, заставили прослезиться. Словно герой башкирского народа и его отец живы, находятся рядом с нами и дают важные напутствия. Даже через века бессмертный дух Салавата помогает своему народу идти вперед: «Стираются города, разрушаются государства, но как бы ни менялся мир, наш свободный народ жил и будет жить».

ПроУфу
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***

Тайное о Салавате Юлаеве стало явным

Заметным явлением в общественно - политической жизни Башкирии стало появление в 2007 году книги уфимского историка и журналиста Сергея Орлова «Пирамида Салавата». Автор «рушит», казалось бы незыблемое - героизм личности одного из активных участников Пугачевского бунта - Салавата Юлаева.

Его выводы, сделанные на основе архивных документов, ошеломляют. Перед читателем предстает не легендарный герой, а жестокий полевой командир, наводивший ужас на мирное население. Примечательно, что автор вместе с рецензентами книги: кандидатами исторических наук Игорем Кучумовым, Ильдаром Габдрафиковым и спонсором издания Николаем Швецовым, в прошлом году был привлечен к уголовной ответственности за экстремизм, по так называемому, делу сайта «УфаГубъ», процесс по которому начался в Ленинском суде Уфы. Корреспондент УЖ взял интервью у Сергея Орлова.

- Как вы взялись за Салавата? Может, вам заказали?

- Не будь 250-летия Салавата Юлаева – не было бы и моей книжки. Никто ее не заказывал, просто я люблю историю, а в 2004-м, когда начал собирать материал, с ней творили такое, что в пору было взяться не ручку, а за булыжник. Указ Рахимова о праздновании юбилея Салавата Юлаева был подписан тремя годами раньше, и к 2004-му году пиарная компания вышла на финишную прямую. За примерами ходить не надо. Ситуация была очень схожей с сегодняшним «присоединением». И все же я вряд ли бы взялся, если бы в мои руки попала советская книжечка времен застоя «Наш Салават», в ней был опубликован дореволюционный очерк о башкирском герое, а в нем образ сподвижника Пугачева очень отличался от современного. Плюс ко всему мне показалось, что произведение было напечатано не полностью... Взяв источник 19 века, я обнаружил недостающие строчки: «У Салавата не было пощады никому, в особенности русским. Зверство его шайки сказалось особенно в нападении на деревню Лак: Салаватовы башкиры резали по частям крестьян, выкалывали глаза, загоняли в избы и там сожигали живыми». Это событие и послужило началом сбора материала.

- А как это выглядело на практике?

- Обнаружив следы цензуры, я стал внимательно просматривать все опубликованные архивные документы о великом «сподвижнике Пугачева». Ведь они были напечатаны в то же самое время, в середине 70-х, да еще ни где-нибудь, а в Башкирии, где уже маячила самая большая конная статуя конная в СССР. В результате долгой кропотливой работы у меня появился внушительный список архивных источников, на которые я хотел взглянуть без посредников. Через некоторое время после обращения с запросом в Российский архив древних актов (Москва), я получил копии интересующих меня документов 1774 года. Особо выделю один из них. Это показания уцелевших крестьян, после нападения Салавата Юлаева на Симской завод (сейчас город Сим Челябинской области).

Вот отрывок:

«Третьего дня получили мы от симского завода печальное приключение от бежавших от толь люда в Уфу, ваших крестьян двадцати осьми человек, кои нам объявили, что тот симской завод от собравшейся башкирской толпы, под предводительством злодея Салаватки Юлаева и отца его Юлая, в числе более тысячи человек сего мая 23-го числа весь вызжен, а люди мужска пола порублены, выключая тех кои могли убратца в леса для спасения жизни. Как объявляют крестьяне, теперь по лесам укрываются и естли они от башкирцов спастись могут, то непременно явятца... в Уфу, а про женский пол нам объявляют, что собраны де они теми башкирцами в одно место и вымучивают из них деньги и многих обнажили и чинят всякия наругательствы...».

Письмо числится в архиве под номером 113. Любопытно, что соседние документы под № 112 и 114 ранее были задействованы башкирскими историками в своих работах. А этот остался невостребованным... То есть салаватоманы, его попросту скрыли от народа.

- Как вы думаете, зачем?

- Видимо, они предпочли кляп намазанный медом. Вам лучше бы спросить у них. Например, у кавалера ордена Салавата Юлаева Инги Гвоздиковой. Именно на ней, как на той черепахе, на которой в представлении древних держалась земля, стоит уже третий десяток лет культ Салавата, ей же научно и обоснованный. Я считаю, что задача историка сродни журналисткой – он должен правдиво информировать общество о событиях прошлого. Некоторые же наши профессора готовы на все, чтобы только сесть в президиуме за один стол с Муртазой Рахимовым. То же, кстати, орденоносцем Салавата и большим «ученым». Он, оказывается, не только в мазуте разбирается, но и знает, как историю правильно писать. Чего только стоит следующее заявление президента: «Я убежден, что наука должна чутко прислушиваться (!) и к общественному сознанию, представлениям народов, которые в течение двух с половиной столетий сохраняют образы Пугачева и его сподвижников». Если бы наука растопыривала уши – глобусы были бы другой формы. Наука не может прислушиваться, но есть чуткие люди, которые хотят орденов и званий.

- Где можно приобрести вашу книгу?

- В июне 2007-го на реализацию ее взял магазин «Академкнига», однако через несколько дней меня попросили забрать экземпляры, ссылаясь на кары администрации Советского района. Три года весь тираж пролежал дома. Сейчас «Пирамиду Салавата» можно купить в магазине: А-книга» ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».

- Как считаете, Рустэм Хамитов читал вашу книгу?

- Не уверен, по крайней мене я, находясь под общей эйфорией, послал ему в конце июля и «Пирамиду Салавата» и «Ликвидацию Уфимской губернии». Обе книги, кстати, вышли под грифом Академии наук в Казани. У нас это не возможно.

Сжигая заводы и убивая рабочих? Фильм про спорного героя на бюджетные гранты и деньги, украденные с продажи башкирского ТЭК


Юрий Мезенцев






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  • Гость
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  • 1 | 29.09.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто не в теме поясняю поясняю:
Идейным вдохновителем подобного рода нелепиц ,является Руководитель и идейный вдохновителем портала "ПроУфу" Рауфа Рахимова,- племянница муртоЗла.
Это же надо додуматься до такого кощунства: "именно ему (салаватке) было поручено спроектировать и построить церковь возле крепости, за что он теперь считается святым человеком."!!!
Неграмотному малайке,душегубу и насильнику, представителю другой веры, цивилизованные европейцы доверяют постройку Церкви?!!!!!!
Так мало тако, его еще якобы считают там "святым человеком"!!!!!!
Маразм полный!!!!!!!!!!!!!



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  • 2 | 29.09.2018, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Так что церковь....построил и святой .Вот стишки и песни наверняка из Эстонии по интернету передавал,что сейчас зачитываются и умиляются и слезу пускают при показе туфты .снятой на народные деньги. В детстве ,я имел возможность наблюдать за М.Каримом ,когда приезжал он к своей сестре Салисе Сафиевне в Салават .Замечательной женщине и преподавателю каких поискать.И во дворе он копался в машине и я видел как он ,словно ужаленный ,бросался к блокноту и что-то писал.Не эти ли стишки сочинял по заказу .???М ожет поэтому они и столь хороши



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  • 3 | 29.09.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Салават останется Салаватом и героем всегда!
А орлов был пи-здюком и остался пи-здюком.
Правда не долго пока не здохнет.



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  • 4 | 29.09.2018, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему власть не принимает меры? Маразм крепчает!



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  • 5 | 29.09.2018, 12:15 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28576 | Рейтинг: -692,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
"Сжигая заводы и убивая рабочих?"
-----------------------
Наталличка-дурочка

Это называется снос незаконных построек.

Заводские рабочие сами принимали самое активное участие в разрушении заводов.

Наталличка, пошевели мозгом, зачем приписным крестьянам понадобилось сжигать заводы?



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  • 6 | 29.09.2018, 12:22 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28576 | Рейтинг: -692,7
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"Сжигая заводы и убивая рабочих?"
---------------------
Наталличка, ликбез провести среди тебя?

на заводах работали крепостные крестьяне, купленные целыми деревнями и переселенные на заводы «на вечное житье», со всем своим скарбом и семьями. Каторжный труд длился 10-13 часов

В армию восставших вошли работные люди (в первую очередь с заводов Южного Урала)

Пугачевцами были захвачены все 11 заводов Твердышевых, а всего 68 заводов- почти половина всех заводов Урала.



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  • 7 | 29.09.2018, 12:35 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28576 | Рейтинг: -692,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
"Сжигая заводы и убивая рабочих?"
---------------------
Наталличка, вот тебе из википеда, если не врет

https://ru.wikipedia.org/wiki/Крестьянская_война_под_предвод
ительством_Емельяна_Пугачёва

присоединились башкиры, татары, калмыки, казахи, чуваши, уральские заводские крестьяне.

в апреле 1774 года, восстание вспыхнуло с новой силой в заводском краю Южного Урала

к войску самозванца присоединились некоторые рабочие соседних медных рудников горнозаводчиков Твердышева и Мясникова

Хлопуша сформировал отряд из мастеровых и заводских крестьян

В отряды пугачёвцев вступают крестьяне и пахотные солдаты, приписные Рождественского, Аннинского, Уинского, Югокамского, Иргинского, Юговского Осокина, Нытвенского заводов.

атаман Иван Грязнов, собрав отряд из заводских крестьян, захватил заводы на реке Белой (Воскресенский, Архангельский, Богоявленский заводы).

В тот же день присоединились к восставшим и крестьяне Каслинского завода. Из крестьян и работных заводов был сформирован отряд в 400 человек

Более 6 тысяч заводских крестьян пополнили отряды восставших

Пополнив отряд заводскими крестьянами, продовольствием и деньгами, Пугачёв

По разным данным, к восстанию полностью присоединились 64 из 129 существовавших на Урале заводов, численность приписанных к ним крестьян составляла 40 тысяч человек

Главный следователь на Урале капитан С. И. Маврин сообщал, что приписные крестьяне, которых он считал ведущей силой восстания, снабжали самозванца оружием и вступали в его отряды, потому что заводчики угнетали своих приписных,

Если на первом этапе восстания Пугачёв и его атаманы старались удерживать башкир и крестьян от разрушения заводов, то отныне после покидания каждого очередного завода практически все они выжигались дотла либо самими приписными, либо, в подавляющем большинстве, башкирскими отрядами.

Отряды восставших быстро пополнились местными заводскими и экономическими крестьянами,



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  • 8 | 29.09.2018, 12:43 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28576 | Рейтинг: -692,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
"Сжигая заводы и убивая рабочих?"
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Наталличка-дурочка, зачем понадобилось заводским рабочим сжигать и рушить родимый завод?

Читай Википед, а не только Орлова

https://ru.wikipedia.org/wiki/Крестьянская_война_под_предвод
ительством_Емельяна_Пугачёва

Предпосылки восстания

Ситуация на быстрорастущих заводах Урала была также взрывной.

Приписные крестьяне ненавидели и сопротивлялись принудительному труду на заводах, тяжесть которого зачастую равнялась каторжному. Оплата не позволяла прокормить семьи, к труду на рудниках и заводах привлекались женщины и дети

Волнения и протесты приписных крестьян порою перерастали в вооруженные бунты

Указ Екатерины II от 22 августа 1767 года о запрещении крестьянам жаловаться на помещиков. В условиях полной безнаказанности и личной зависимости рабское положение крестьян усугублялось прихотями, капризами или настоящими преступлениями, творящимися в усадьбах, остававшихся без расследования и последствий.

Никакой легальной возможности отстаивать свои интересы у всех групп будущих участников выступления просто не оставалось.

Как сформулировал Д. Анучин: «Хотя знамя бунта было поднято во имя Петра III…, но это было только предлогом… Причины восстания должны быть отыскиваемы гораздо глубже: оно было следствием ненормального положения тогдашнего общества, в котором… отношения между сословиями сделались враждебными…»



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  • 9 | 29.09.2018, 12:59 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28576 | Рейтинг: -692,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Автор «рушит», казалось бы незыблемое - героизм личности одного из активных участников Пугачевского бунта - Салавата Юлаева.
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«рушит», ага. Выковырял басни. Страшилки от Лоссиевского про несчастную Фаризу и ее беднягу отца Балтача. Которого злодей Саловатка порубил на куски, а тот взял и воскрес.

Ай-я-я-я-я-я-яй убили негpа, убили негpа, убили...
Ай-я-я-я-я-яй ни за что ни пpо что...суки замочили...
Зато он встал и пошел...



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  • 10 | 29.09.2018, 13:13 | Автор: УФИmez
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У астраханской апайки опять недержание...Наступили на любимую мозоль...



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  • 11 | 29.09.2018, 13:28 | Автор: Comrad
    Публикации: 0 | Комментарии: 814 | Рейтинг: +24,5
Не стыдятся своей философии язычества- почву таскают, камешки привозят и расписывают... Но при этом:
-"Местные рассказывают, что якобы именно ему было поручено спроектировать и построить церковь возле крепости, за что он теперь считается святым человеком.-"
Им при этом наплевать, что церковь игнорирует язычество и всякие тотемы.
А бред про проектирование и строительство церкви им пришел во время оргии в каземате, когда кальян заправили чем то непотребным.



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  • 12 | 29.09.2018, 14:02 | Автор: Comrad
    Публикации: 0 | Комментарии: 814 | Рейтинг: +24,5
Искать то, чего нет. Принести то , что надо, Не волнует, что не нашли...Эта сказка наших дней.
Хотят эксплуатировать мысль, что кто долго ищет , тот найдет. Особенно. если ходить за тридевять земель или за семь морей...
На халяву!!!
Пусть живут лохи спонсоры СЮ !



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  • 13 | 29.09.2018, 14:31 | Автор: Ирек
    Публикации: 128 | Комментарии: 6291 | Рейтинг: -409,5
10 | 29.09.2018, 13:13 | Автор: УФИmez
Публикации: 0 | Комментарии: 896 | Рейтинг: +117,9
У астраханской апайки опять недержание...Наступили на любимую мозоль...
++++++++++++++++++++++++++
Согласен, но мозолей любимых у неё много, и прёт её с них премного и до остервенелости.

Зулёк медам, Салават белым и пушистым никак не мог быть, чего ты колотишься?



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  • 14 | 29.09.2018, 14:34 | Автор: Ирек
    Публикации: 128 | Комментарии: 6291 | Рейтинг: -409,5
Радик Вахитов, отцательно высказался по этому фильму:

О "Дорогах Салавата"
Был на презентации фильма "Дорогами Салавата" в составе группы потомков Салавата. Впечатление не из приятных от примитива и глумления над памятью о нашем национальном герое. Каким его помнит башкирский народ? Стойким и мужественным бойцом за башкирскую вотчинную землю, за Родину, умевшим дать отпор карателям, сжигавшим башкирские деревни, убивавшим женщин, детей и стариков, носивших, тем не менее, форму и оружие российской армии. Он был от природы полководцем, а ещё поэтом и певцом. Его песни полны мужества и патриотизма, песню "Уралым" башкиры поют 250 лет. Столько же помнит его башкирский народ. Помнит и гордится.
Однако властям всех времен не были нужны такие герои. Их всегда пытались представить государственными преступниками, разбойниками, бандитами. Заявить так напрямую власти не решались, ведь национальный герой, почитаемый и возвеличиваемый народом более двух веков, не может быть бандитом и разбойником. Но власти всегда поощряли авторов, представляющих героев в таком извращенном виде, глумившихся над их памятью. В советское время, в 1972 году на сцене Башкирского драмтеатра была поставлена трагедия М.Карима "Салават", в которой автор представил нашего национального героя кающимся преступником, самоубийцей, а башкирский народ - толпой людей, бредущих по пыльной дороге, кающихся за восстание и хлестающих себя плетьми и цепями. Премьера состоялась, но башкирский народ не принял такого Салавата и спектакль более не ставился, на зрителя рассчитывать не приходилось. Я был на этой премьере и описал этот провал в своей книге "Мой Салават", подготовленной к выходу в свет издательством "Китап" в 2014 году. Рукопись была уже свёрстана, но в этом издательстве командуют корректоры и уборщицы. Одна из них подняла шум:"Он критикует Мустая Карима, да кто он такой!" Перепуганные директор Яндавлетов и главред Карабаева сняли книгу с производства, не выполнив госзаказ, но это им легко простили. Я подал в суд. Мне выплатили гонорар, книгу отпечатали на принтере в трех (!) экземплярах, имитировав издание, показали в суде и сразу уничтожили. "Моего Салавата" не увидели ни автор, ни читатели.
Каким мы видим Салавата в фильме "Дорогами Салавата", поставленном на средства государственного гранта? Безносым преступником, закованным в кандалы и отправленным на каторгу, бросающимся от отчаяния на стены казанской тюрьмы. Нет ничего о его боевых подвигах, о боях за родную землю, за деревни рода. Башкиры такого Салавата не помнят и не признают. Да и преступником он не был. Он, поэт и певец взялся за оружие, чтобы противостоять рейдерскому захвату башкирских земель, осуществляемому русскими купцами в сговоре с московскими чиновниками, чтобы защищать свою собственность и родину, женщин, детей и стариков.
Авторы фильма упоминают слово "приговор", говоря о судьбе Салавата, признавая его преступником. Это клевета на его светлый образ. Приговор выносит суд, а суда над ним не было, значит не было и приговора. После ряда допросов в Москве, Казани, Уфе стало очевидно, что доказать вину Салавата не удалось. Начальник секретной комиссии генерал-майор Потемкин писал Салавату как равному, называя башкирским старшиной:" А чтоб особливой монаршей милости и благоволения удостоиться, то, ополчися с командою своей против протчих мятежников и тем сократи их невежество. Я обнадеживаю тебя, что исходотайствую за то особливое тебе награждение." Речь шла о награде! Но Салават отказался предать своих товарищей и пал в немилость.
Судьбу Салавата Юлаева решили чиновники Уфимской провинциальной канцелярии Алексей Борисов и Сергей Аничков. С подачи оренбургского губернатора Рейнсдорпа они своим Определением от 22 июля 1775 г. назначили Салавату Юлаеву и Юлаю Азналину экзекуцию кнутом и каленым железом и "отправление в вечную ссылку в Рогервик учинить".
На одном из документов по делу Салавата и Юлая стоит собственноручная резолюция Екатерины II : "Быть по сему". А какое она имела на это право? Она была такой же самозванкой, как и Пугачев. Авторы фильма говорят, что она пришла к власти после дворцового переворота. Скромно говорят, когда речь идет о преступных деяниях власть сумевших захватить! Она сама организовала этот переворот! Это хорошо описано в "Записках Дашковой", её подруги. Любовники Екатерины II братья Григорий и Алексей Орловы убили её мужа, законного императора России Петра III. Его своими руками задушил Алексей Орлов. И эта мелкая немецкая баронесса Софья Ангольд Цербская таким преступным путем стала Императрицей России. Она сама заслуживала топора палача или вечного заточения в Шлиссельбургскую крепость, ан нет - казнила и ссылала Пугачева и его ближайших соратников. Так что сложно определить кто в этом государстве совершал преступные деяния и не следует из Салавата Юлаева, национального героя башкирского народа делать государственного преступника. Тем более башкирским журналистам, ведь по их следам (словам, статьям, книгам, фильмам) идут русланы белые, сергеи орловы, называющие Салавата бандитом и разбойником.
Почему эти люди, жаждущие пройти по следам Салавата, не ищут эти следы в Башкортостане, там где Салават покрыл себя славой и заслужил народную любовь? Места боев его команды с карателями лишь обозначены. Почему не показать их зрителю. Село Лагыр, например, где войско Салавата стояло лагерем в ожидании Пугачева и в междуречье Ая и Юрюзани три дня билось с карателями. Подполковник Михельсон не сумел одолеть Салавата и потрёпанный ушел в Уфу. Почему, например, не рассказать зрителю о том, как в 1991 году, за два месяца до развала СССР земляки Салавата открыли музей его имени, построенный на собранные по миру деньги. Разбойникам и бандитам народ музеи не воздвигает. Уникальный случай - почему не показать об этом в кино?



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  • 15 | 29.09.2018, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не к премьере ли этого фильма был приурочен пожар на площади возле памятника СЮке? Очень Опытный



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2

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  • Участник
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  • 16 | 29.09.2018, 14:37 | Автор: Ирек
    Публикации: 128 | Комментарии: 6291 | Рейтинг: -409,5
Радик Вахитов, отцательно высказался по этому фильму (пргодолжение):

А что мы видим в фильме "Дорогами Салавата"? Как отмечалось выше, примитивизм, совсем не интересный зрителю. Это фильм не о Салавате, его там очень мало. Это самореклама группы лиц на теме о Салавате, замешанная на стремлении поделить выделенные деньги в узком кругу. Отсюда и семейственность и сами играем роли, сами снимаем. Пожалели денег на мытьё автобуса, грязный автомобиль снимали. Уровень домашнего видео. Примитивно, нет сюжета - в каждом городе одно и то же: встреча, библиотека, несколько местных жителей с башкирскими корнями, вручение земли с родины Салавата, курай, немного песен и плясок и поиски следов Салавата. Ничего, конечно, не нашли, да и особенно не искали.
Утомляет, повторяется около десятка раз. Смотришь и удручено прикидываешь, сколько городов ещё осталось... Некоторый интерес появляется в Палдиски. Как там и что? Рогервикская каторга десятью годами раньше появления там пугачевцев описана Болотовым, отцом русской картошки, прослужившим там некоторое время. После него каторгу закрыли за бесперспективностью строительства гавани, каторжан раскидали по разным каторгам, а в фильме опять, как у М. Карима надрывное таскание камней в кандалах Салаватом и Юлаем, когда уже известно, что камней в их время каторжане уже не таскали.
Показали старообрядческую церковь Св. Георгия. Пугачевцы действительно её построили. Сомнений нет, она такая же, какая была в Оренбурге, и называется также Св.Георгия, с колокольни которой пугачевцы обстреливали из пушки Оренбург при осаде. Об этом писал Пушкин в "Истории Пугачева", но этого авторы фильма, похоже, не знали.
Убогий фильм,он ни о чем, одноразовый, ну может быть покажут по ТВ - грант правительственный всё таки получен. Такой же, как и спектакль по сценарию З.Буракаевой "Февраль, буран" о Рами Гарипове. Хотелось бы, чтобы произведения о земляках Салавата Юлаева создавали и другие сценаристы.
Каждое произведение о национальном герое оказывает на людей не только познавательно-эмоциональное воздействие, но также влияет на этнический процесс. Если героя восхваляют, возвеличивают, обожествляют, как в эпосе "Урал-батыр", в фильме Протазанова "Салават Юлаев", в опере З.Исмагилова "Салават Юлаев", то этнос растет количественно, крепчает, число героев-пассионариев увеличивается. Такие произведения являются переносчиками пассионарности, таковы старинные башкирские эпосы и кубаиры. Если же произведение показывает национального героя в жалком виде, то происходит обратный эффект. Чувство жалости у зрителей возникает, но оно не вызывает притяжения в этнос. Он слабеет, уменьшается числом. Ещё в советское время в Программе КПСС было заявлено о слиянии наций в общность "советский народ" - появилась трагедия М.Карима "Салават", в которой национальный герой показан кающимся самоубийцей. И сегодня финансируются, издаются произведения типа "Дорогами Салавата", ещё раз напоминающие гражданам, что народный бунт кончается кандалами (наручниками) и каторгой (тюрьмой). За примерами далеко ходить не надо. Издать иное о Салавате практически не удается даже мне - его кровному потомку. К сожалению, это не случайность, а тенденция. Свидетельство тому гонения на изучение государственного башкирского языка. Пользуясь случаем, хочу высказать благодарность первому Президенту Республики Башкортостан М.Г. Рахимову за содействие в издании моей книги "Шежере Салавата" и фонду "Урал" за финансирование моей книги "Помним тебя, Салават!"

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1921289484
624692&id=100002309782188



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  • 17 | 29.09.2018, 14:39 | Автор: Ирек
    Публикации: 128 | Комментарии: 6291 | Рейтинг: -409,5
Интересная особенность, когда на сайте Комурад, то нет Кухарки, и наоборот.



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3

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  • Участник
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  • 18 | 29.09.2018, 15:13 | Автор: Comrad
    Публикации: 0 | Комментарии: 814 | Рейтинг: +24,5
17 | 29.09.2018, 14:39 | Автор: Ирек
Публикации: 128 | Комментарии: 6287 | Рейтинг: -408,6
Интересная особенность, когда на сайте Комурад, то нет Кухарки, и наоборот.
--------------------------------------
Ты высрал свои 10 минусов?



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  • 19 | 29.09.2018, 15:25 | Автор: Comrad
    Публикации: 0 | Комментарии: 814 | Рейтинг: +24,5
Черного кобеля не отмыть добела!...хоть усрись...



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0

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  • 20 | 29.09.2018, 15:25 | Автор: Ирек
    Публикации: 128 | Комментарии: 6291 | Рейтинг: -409,5
Не истери Кухарка, а впрочем, мне барыбер.



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