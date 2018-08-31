Сжигая заводы и убивая рабочих? Фильм про спорного героя на бюджетные гранты и деньги, украденные с продажи башкирского ТЭК

Излюбленное место многих уфимцев и гостей столицы – парк возле Конгресс-холла, где расположен величественный памятник национальному герою башкирского народа Салавату Юлаеву. В 20 лет он вместе с отцом Юлаем Азналиным возглавил национально-освободительное движение во время Крестьянской войны в 1773-1775 годах. Но знают ли люди, почему история башкирского батыра, застывшая в полувековой статуе, стала настоящим символом свободы Башкортостана?Чтобы найти ответы на эти вопросы и узнать подробности о его жизни, экспедиция, в составе которого были писатели, режиссеры, ученые, отправилась по следам этапирования национального героя. Маршрут пролегал через города России и Эстонии, а именно: Уфу – Верхнеяркеево – Мензелинск – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Владимир – Москву – Тверь – Великий Новгород – Псков – Тарту – Таллин – Палдиски. А по итогам поездки, которая продолжалась с 30 мая по 20 июня, руководитель проекта, член Союза кинематографистов России Фарит Габитов и режиссер Тансулпан Буракаева сняли документально-постановочный фильм «Дорогами Салавата», который презентовали на днях.– Фильм мы готовили недолго, чуть больше трех месяцев. Он сделан на средства гранта Президента Российской Федерации, а такие проекты, как известно, должны сниматься быстро, – рассказала Тансулпан Буракаева.– Конечно, трудности были. По большому счету это трудности материального плана, потому что бюджет фильма был ограниченный – всего 2 млн 700 тысяч рублей. Но с помощью спонсоров, в том числе Благотворительного фонда «УРАЛ», мы справились с этой задачей.В ближайшие два месяца мы получим прокатное удостоверение и сможем показать картину в республике. У каждого жителя Башкортостана есть свой образ Салавата Юлаева, поэтому угодить представлениям каждого не удастся. Однако наш герой тоже имеет право на существование.Холл кинотеатра «Родина» был забит до отказа. Вечер был многообещающим. Сначала на сцену вышли кураисты, потом известные актеры и писатели прочитали стихи Салавата Юлаева, герою были посвящены песни и пламенные речи.Через час после выступлений начался показ фильма. По сюжету члены экспедиции сначала отправились в родной край Салавата, в деревню Текеево Салаватского района. Там они взяли горсть земли, чтобы отвезти ее на место захоронения героя. К сожалению, этот населенный пункт вместе с его жителями был стерт с лица земли карателями после подавления Пугачевского бунта, и на его месте остался только памятник, напоминающий о тех кровавых днях. Тансулпан Буракаева взяла землю рядом со стелой. Потом этот символический дар был передан башкирам, живущим в городах этапирования Салавата Юлаева.Фильм построен на материалах, снятых экспедицией: показаны здания и казематы, где содержался герой по пути на каторгу, документы, связанные с ним. В Таллине даже сохранился подлинный тюремный журнал учета заключенных, где указаны фамилии Юлаева и Азналина. Что примечательно, местное население в точности знает, где сидели Салават и его отец и по какой дороге их вели в крепость Рогервик. А в городской русской школе даже открыли небольшой музей, где хранятся сувениры из Башкирии: национальная одежда, курай, книги о Салавате.Конечным пунктом экспедиции стал город Палдиски. Именно здесь, на берегу Финского залива, башкирский батыр 25 лет отбывал наказание в каменоломне. Местные рассказывают, что якобы именно ему было поручено спроектировать и построить церковь возле крепости, за что он теперь считается святым человеком. К сожалению, до сегодняшнего дня неизвестно место захоронения Салавата Юлаева. По некоторым данным, как и всех каторжан, его тело бросили в болото. Поэтому члены экспедиции решили оставить землю, привезенную с родины Салавата, возле его памятника в Палдиски.В фильме самыми интересными и захватывающими были небольшие врезки с диалогами Салавата и Юлая. Очень хорошо были продуманы их слова о нации, народе, будущем поколений. Актеры Мурат Рафиков (Салават) и Ильдар Гумеров (Юлай) очень хорошо вжились в роль.– Это была очень ответственная роль. Сыграть национального героя Башкортостана сложно, но это дорогого стоит. Мне было трудно полностью поймать внутренний мир героя. Для этого я просмотрел фильмы о нем, перелопатил множество документов и книг. Считаю, когда башкирский язык и башкирская нация стоят под угрозой, фильм «Дорогами Салавата» станет хорошим подспорьем в поддержку нашего народа, – считает Мурат Рафиков.«Дорогами Салавата» завершился рассуждением героев о том, что не важно, в каких условиях оказался человек и через какие испытания ему пришлось пройти, главное, чтобы он оставался сильным духом. Герой Ильдара Гумерова говорит, что,если башкирских батыров и терзали в тюрьмах, их идеи все равно будут жить в сердце народа и когда-нибудь это выльется в большое дело.Сам актер поясняет, что в этих словах нет пафоса. Дело в том, чтобы каждый башкир на примере Салавата Юлаева понимал, что полезного он может сделать для республики.– В последние годы в России создалась очень ценная практика предоставления грантов на создание произведений искусства. Это дает творческим людям возможность проявить себя. И вот мы, Союз кинематографистов, смогли получить инвестиции на развитие культуры Башкортостана. В условиях ограниченных бюджетных ассигнований и какого-то негативного отношения к Салавату Юлаеву, президентский фонд нам все же предоставил грант, направленный на увековечение памяти этого великого человека, – рассказал Фарит Габитов. – Наша цель – показать людям образ Салавата Юлаева через кинематограф. Считаем, что освоение его образа должно продолжаться: нужно искать новые подробности его жизни, особенно той поры, когда он находился на каторге, как он мог выжить и проявить себя в эти 25 лет. Найденные нами во время экспедиции факты, надеемся, послужат новой платформой для работы.Фильм произвел неоднозначное впечатление. Была критика в части монтажа, перехода сюжетов, звука. Возможно, зритель надеялся увидеть новые факты из жизни Салавата, а не подробности поездки съемочной группы. Но на то и презентация фильма, чтобы в дальнейшем учесть мнение критиков.Главное, что несколько эпизодов, в которых Мурат Рафиков и Ильдар Гумеров сыграли Салавата и Юлая, до глубины души тронули неравнодушного зрителя, заставили прослезиться. Словно герой башкирского народа и его отец живы, находятся рядом с нами и дают важные напутствия. Даже через века бессмертный дух Салавата помогает своему народу идти вперед: «Стираются города, разрушаются государства, но как бы ни менялся мир, наш свободный народ жил и будет жить».***Заметным явлением в общественно - политической жизни Башкирии стало появление в 2007 году книги уфимского историка и журналиста Сергея Орлова «Пирамида Салавата». Автор «рушит», казалось бы незыблемое - героизм личности одного из активных участников Пугачевского бунта - Салавата Юлаева.Его выводы, сделанные на основе архивных документов, ошеломляют. Перед читателем предстает не легендарный герой, а жестокий полевой командир, наводивший ужас на мирное население. Примечательно, что автор вместе с рецензентами книги: кандидатами исторических наук Игорем Кучумовым, Ильдаром Габдрафиковым и спонсором издания Николаем Швецовым, в прошлом году был привлечен к уголовной ответственности за экстремизм, по так называемому, делу сайта «УфаГубъ», процесс по которому начался в Ленинском суде Уфы. Корреспондент УЖ взял интервью у Сергея Орлова.- Не будь 250-летия Салавата Юлаева – не было бы и моей книжки. Никто ее не заказывал, просто я люблю историю, а в 2004-м, когда начал собирать материал, с ней творили такое, что в пору было взяться не ручку, а за булыжник. Указ Рахимова о праздновании юбилея Салавата Юлаева был подписан тремя годами раньше, и к 2004-му году пиарная компания вышла на финишную прямую. За примерами ходить не надо. Ситуация была очень схожей с сегодняшним «присоединением». И все же я вряд ли бы взялся, если бы в мои руки попала советская книжечка времен застоя «Наш Салават», в ней был опубликован дореволюционный очерк о башкирском герое, а в нем образ сподвижника Пугачева очень отличался от современного. Плюс ко всему мне показалось, что произведение было напечатано не полностью... Взяв источник 19 века, я обнаружил недостающие строчки:. Это событие и послужило началом сбора материала.- Обнаружив следы цензуры, я стал внимательно просматривать все опубликованные архивные документы о великом «сподвижнике Пугачева». Ведь они были напечатаны в то же самое время, в середине 70-х, да еще ни где-нибудь, а в Башкирии, где уже маячила самая большая конная статуя конная в СССР. В результате долгой кропотливой работы у меня появился внушительный список архивных источников, на которые я хотел взглянуть без посредников. Через некоторое время после обращения с запросом в Российский архив древних актов (Москва), я получил копии интересующих меня документов 1774 года. Особо выделю один из них. Это показания уцелевших крестьян, после нападения Салавата Юлаева на Симской завод (сейчас город Сим Челябинской области).Вот отрывок:Письмо числится в архиве под номером 113. Любопытно, что соседние документы под № 112 и 114 ранее были задействованы башкирскими историками в своих работах. А этот остался невостребованным... То есть салаватоманы, его попросту скрыли от народа.- Видимо, они предпочли кляп намазанный медом. Вам лучше бы спросить у них. Например, у кавалера ордена Салавата Юлаева Инги Гвоздиковой. Именно на ней, как на той черепахе, на которой в представлении древних держалась земля, стоит уже третий десяток лет культ Салавата, ей же научно и обоснованный. Я считаю, что задача историка сродни журналисткой – он должен правдиво информировать общество о событиях прошлого. Некоторые же наши профессора готовы на все, чтобы только сесть в президиуме за один стол с Муртазой Рахимовым. То же, кстати, орденоносцем Салавата и большим «ученым». Он, оказывается, не только в мазуте разбирается, но и знает, как историю правильно писать. Чего только стоит следующее заявление президента:. Если бы наука растопыривала уши – глобусы были бы другой формы. Наука не может прислушиваться, но есть чуткие люди, которые хотят орденов и званий.- В июне 2007-го на реализацию ее взял магазин «Академкнига», однако через несколько дней меня попросили забрать экземпляры, ссылаясь на кары администрации Советского района. Три года весь тираж пролежал дома. Сейчас «Пирамиду Салавата» можно купить в магазине: А-книга» ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».- Не уверен, по крайней мене я, находясь под общей эйфорией, послал ему в конце июля и «Пирамиду Салавата» и «Ликвидацию Уфимской губернии». Обе книги, кстати, вышли под грифом Академии наук в Казани. У нас это не возможно.