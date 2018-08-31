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Беспокоимся за рейтинг нацлидера

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Изучая каждый новый отчет ВЦИОМ о рейтингах власти, возникает ощущение, что всю страну принудительно держат на коллективном приёме у психиатара Фёдорова – так у него всё провластным елеем смазано и приправлено, а каждым своим отчетом он выдает всей стране антидепрессантную социологическую пилюлю.

Беспокоимся за рейтинг нацлидера


А, может быть, глава ВЦИОМа с детства мечтал стать космонавтом? Каждый раз, запуская очередной пресс-выпуск в интернет, он видит себя пилотом космического корабля, и словно передает в Кремль сигналы: «Тангаж, рысканье и вращение ракеты – в норме, стабилизация изделия устойчивая, параметры системы управления – в норме, полет – нормальный».

Но, несмотря на то, что цифры рейтингов власти существенно меняются, каждая очередная статистика от ВЦИОМ вещает нам, что полет впринципе нормальный: «Показатель одобрения деятельности Президента стабилен, находится в границах сформировавшегося коридора и составляет (нужное вставят технологи Кремля)».

Но, на самом деле, по все той же статистике ВЦИОМ, всего за 9 месяцев текущего года, рейтинг президента упал с 84% доверия населения (https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=8877) до 63,7% (ссылка). И это падение составило 20%. Видимо, говоря языком телеграма, люди от Владимира Владимировича отписываются.

Продолжая логику «отписок», ФОМ сообщает, что за последний месяц 39% граждан (на 23.09.18: ссылка) стали меньше доверять Путину. Это же почти 40% населения!

Ну а по оценке Левада-центра, после обращения Путина по поводу пенсионной реформы, к нему стали относиться хуже 34% населения, в то время как лучше всего 7% (на 27.09.18: ссылка). Это же больше трети населения – 34%.

Какую социологию сейчас ни возьми, везде обвалы. Вот и партия власти за девять месяцев доверие народа потеряла. Ее показатели обвалились с 52% до 35,5%.

При этом рейтинг КПРФ, как рьяного противника пенсионной реформы, с начала года вырос на 6,5%.

Но, конечно, никакого «нормального полета» у страны нет. И, если рассматривать цифры ВЦИОМа в динамике, то рейтинг президента, потерявший свою «тефлоновость», стал снижаться в следствие того, что граждане просто стали меньше доверять Путину и стали к нему хуже относиться. При этом эксперты отмечают, что люди теряют надежду на ближайшее светлое будущее, на жизненную стабильность, на спокойную старость, а вместо этого уже пришли и глобальное разочарование от происходящего в стране, и усталость от власти. Но нам пытаются навязать, что все системы функционируют в норме и полет проходит нормально.

Только куда мы летим, за чем и почему никто уже объяснить не может. Где ты, «Птица-Тройка» – «Россия устремленная в будущее»?






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  • 1 | 29.09.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
УЖастно либероиды беспокоятся за рейтинг Путина, даже репост с эха не обозначили. Решили себе приписать или за рейтинг эха у госдепа опасаетесь?
Интересно даже, где теперь либерастые будут рейтинг Путина понижать? Приморье просрали, Владимирскую область просрали, осталось с помощью Ксюшади просрать Питер? Задавила «Птица-Тройка» – «Россия устремленная в будущее» либероидную шелупоньку.Скоро начальство в госдепе к ответу притянет, санкции объявит либерастам из России за неэффективную пропагондонку и намеренное вранье! Вон уже Ссакашвиль требует для друга Педры "Гаагу"! А либероиды все еще рейтинг Путина подсчитывают!



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  • 2 | 29.09.2018, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лично мне никакого ВЦИОМа не надо. В последнее время для меня лакмусовой бумажкой стала фраза: "Вот ведь что путин со своей кодлой творит", её я произношу в местах "массового скопления людей"- в очередях.
И поверьте мне там я такое о путине слышу, что мама не горюй, и что характерно ни одного положительного отзыва....



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  • 3 | 29.09.2018, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рейтинги пусть одни идиоты считают, а другие идиоты на них ориентируются! У меня есть глаза, уши и голова, поэтому я прекрасно знаю отрицательное отношение народа к деятельности Путина и его банды! Путина и К в отставку! Очень Опытный



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  • 4 | 29.09.2018, 17:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 29.09.2018, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В последнее время для меня лакмусовой бумажкой стала фраза:

"Вот ведь что путин со своей кодлой творит", её я произношу в местах "массового скопления людей"- в очередях.

==============

КОДЛА - толпа, шумная компания.

КАГАЛ - (Кахал, ивр. ‏קָהָל‏‎) — «собрание, сход».

Так шо, КОДЛОЙ можно лишь завалиться к друзьям со своими бутылками.



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  • 5 | 29.09.2018, 17:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 29.09.2018, 17:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 29.09.2018, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В последнее время для меня лакмусовой бумажкой стала фраза:

"Вот ведь что путин со своей кодлой творит", её я произношу в местах "массового скопления людей"- в очередях.

==============

КОДЛА - толпа, шумная компания.

КАГАЛ - (Кахал, ивр. ‏קָהָל‏‎) — «собрание, сход».

Так шо, КОДЛОЙ можно лишь завалиться к друзьям со своими бутылками.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А что не так, филолог Вы наш? Путин со своей толпой приспешников, которые шумно одобряют все его деяния, и есть Путин и кодла! Так что всё верно, верный Вы наш путинец! Очень Опытный



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  • 6 | 29.09.2018, 17:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1881 | Комментарии: 60971 | Рейтинг: +12256,7
Согласно соцопросу ВЦИОМ и Левада 100% жителей Росиии никогда не отвечали на вопросы ВЦИОМа и Левады.



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  • 7 | 29.09.2018, 18:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
__ А что не так, филолог Вы наш? Путин со своей толпой приспешников, которые шумно одобряют все его деяния, и есть Путин и кодла! Так что всё верно, верный Вы наш путинец! Очень Опытный

=============

Правильно: КАГАЛ. И по форме, и по содержанию. (Посмотри на Вике).



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  • 8 | 29.09.2018, 18:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1881 | Комментарии: 60971 | Рейтинг: +12256,7
Л. Баттерс Стотч@L_Stotch

Побеседовал с сотрудником доблестной полиции. Тезисы таковы: Золотов - конченный ублюдок, люди работают только из-за кредитов, выплачивают и увольняются, путиноидов процентов 20, остальные знают, что Путин хуже Гитлера, если что начнётся - все побросают свои причиндалы и уйдут

Vladimir Milov@v_milov
В целом подтверждаю по итогам двух дней сидения в ОВД



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  • 9 | 29.09.2018, 19:24 | Автор: Comrad
    Публикации: 0 | Комментарии: 814 | Рейтинг: +24,5
6 | 29.09.2018, 17:53 | Автор: Кухарка
Публикации: 1880 | Комментарии: 60962 | Рейтинг: +12256,7
Согласно соцопросу ВЦИОМ и Левада 100% жителей Росиии никогда не отвечали на вопросы ВЦИОМа и Левады.
-----------------------------------
Но это же бомба!!! Куха, без доказательств не проходит, хотя я и подозревал такое.



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  • 10 | 29.09.2018, 19:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1881 | Комментарии: 60971 | Рейтинг: +12256,7
Комрадик, миленький! Я давно подозревала, что у сралинистов напрочь отсутствует ЧЮ(чуЙство юмора)

Но в любой шутке - есть доля истины. И сдаётся мне, что эта доля - 99.9999999%

Ибо: в опросах как ВЦИОМ, так и Левады - всегда 1600(из 146 миллионов) опрашиваемых абонентов стационарных(городских, сельских) телефонов в ДНЕВНОЕ время. Т.е. - опрашиваемые - это те, кто ДНЁМ сидит дома и смотрят телек - пенсионеры, домохозяйки, безработные, декретчицы. Люди готовые ответить так, как велит партия и правительство(зомбоящик)



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  • 11 | 29.09.2018, 19:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 29.09.2018, 17:53 | Автор: Кухарка
Публикации: 1880 | Комментарии: 60960 | Рейтинг: +12256,7
Согласно соцопросу ВЦИОМ и Левада 100% жителей Росиии никогда не отвечали на вопросы ВЦИОМа и Левады.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Кухарка! Я точно никогда не отвечал на вопросы ВЦИОМа и Левады, поэтому результаты этих опросов для меня ничего не значат! Очень Опытный



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  • 12 | 29.09.2018, 19:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1881 | Комментарии: 60971 | Рейтинг: +12256,7
Альфред Кох, российский политик
Похоже, Путин уже совсем расстался с надеждой сохранить репутацию человека, с которым можно иметь дело.

Посудите сами: в международной политике на высшем уровне, в целом, царят довольно жесткие нравы. Там можно блефовать, быть коррумпированным, жестоким, даже кровавым. Там можно многое. И все равно с тобой будут иметь дело.

За одним исключением: с тобой не будут иметь дело, если ты все время врешь. Не потому, что это некий абстрактный грех. Нет, там, на это не обращают внимания.

С тобой не будут иметь дело потому, что это не имеет практического смысла. Какой смысл с тобой договариваться, если неизвестно: будешь ты выполнять договоренности или нет? А может ты опять врешь? А может ты передумаешь и когда тебе станет невыгодно выполнять договор — ты опять обманешь?

Путина уже столько раз ловили на вранье (например, по поводу химического оружия, «зеленых человечков» или вот последний случай — с Петровым-Бошировым), что восстановить репутацию договороспособного человека ему уже невозможно.

Похоже, только один бравый Трамп все еще хочет с ним о чем-то договориться. Да и то, оптимизм его, по-моему, убывает с каждым днем…

П.С. Одно я никак не возьму в толк: зачем он все время врет? Ну никто же за язык не тянет. Можно же и просто промолчать. Пусть брешут какие-нибудь чины из МИДа или Минобороны типа Захаровой и Конашенкова.

Почему наврать хочется именно самому? Откуда эта тяга? Нет ли здесь какой-то болезненной патологии? Ведь явно же деструктивно ведет себя даже по отношению к своим собственным интересам!



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  • 13 | 29.09.2018, 19:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1881 | Комментарии: 60971 | Рейтинг: +12256,7
Кухарка! Я точно никогда не отвечал на вопросы ВЦИОМа и Левады, поэтому результаты этих опросов для меня ничего не значат! Очень Опытный
_____________________________________
Умница! Возьми с полки пирожок! С мясом не трогай, а с капустой я сама съем))))



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  • 14 | 29.09.2018, 19:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 29.09.2018, 18:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
__ А что не так, филолог Вы наш? Путин со своей толпой приспешников, которые шумно одобряют все его деяния, и есть Путин и кодла! Так что всё верно, верный Вы наш путинец! Очень Опытный

=============

Правильно: КАГАЛ. И по форме, и по содержанию. (Посмотри на Вике).
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ В Вике не нашёл, что про Путинское окружение надо говорить Кагал! А по форме и содержанию там настоящая Кодла! Просто для Вас там одна форма и содержание, а для меня другие! Очень Опытный



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  • 15 | 29.09.2018, 19:57 | Автор: Comrad
    Публикации: 0 | Комментарии: 814 | Рейтинг: +24,5
10 | 29.09.2018, 19:33 | Автор: Кухарка
Публикации: 1880 | Комментарии: 60963 | Рейтинг: +12256,7
Комрадик, миленький! Я давно подозревала, что у сралинистов напрочь отсутствует ЧЮ(чуЙство юмора)
======================
Я Сралинист? Я просто реалист! И с ЧЮ возможно, есть проблемы- слишком верю - оптимист что ли?
Если серьезнее, у опросов есть правила- оптимальный охват 1500 респондентов дают 2-3 % погрешности. Якобы нет необходимости расспрашивать большее количество народа.Точности не прибавляет.
Но это у них- на западе- у нас мужик на уме у себя сам с собой и куй его поймешь! А это еще не изучили и не ввели в инструкции. Взяли Западные и гребут бабло.
Кстати. в Узбекистане можно получить ЛЮБОЙ результат опросов. Это никому не секрет.Менеталитет-!!!
Тогда ты права- не куй спрашивать узбека, пардон, калмыка или тувинца 1500 раз- лучше верить ВЦИОМУ и знать, что они врут на 100%ов!



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  • 16 | 29.09.2018, 20:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1881 | Комментарии: 60971 | Рейтинг: +12256,7
Всё дело в том, комрадик, что наученные горькии опытом совки(ныне роиссяне) знают, что телефонный опрос НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АНОНИМНЫМ - и за "не правильные" ответы - может последовать расплата от гэбёшек...
Вероятность не велика такой расплаты, но страх, рабство - в генах!



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  • 17 | 29.09.2018, 20:29 | Автор: Comrad
    Публикации: 0 | Комментарии: 814 | Рейтинг: +24,5
16 | 29.09.2018, 20:02 | Автор: Кухарка
Публикации: 1880 | Комментарии: 60966 | Рейтинг: +12256,7
Всё дело в том, комрадик, что наученные горькии опытом совки(ныне роиссяне) знают, что телефонный опрос НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АНОНИМНЫМ - и за "не правильные" ответы - может последовать расплата от гэбёшек...
Вероятность не велика такой расплаты, но страх, рабство - в генах!
---------------------------------------
Кстати ты затронула тему тихого современного террора. Не массового. и не всеобщего. А возможного по отношению к любому.Этого уровня терроризма достаточно , чтобы заткнуть рот любому, для начала.



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  • 18 | 29.09.2018, 20:53 | Автор: Comrad
    Публикации: 0 | Комментарии: 814 | Рейтинг: +24,5
Энгельс озвучил закон перехода количества в качество. А вот для тебя Куха, количество годов на УЖе чем то отразилось? Внешне я был свидетелем многих лет, а внутри то как?



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  • 19 | 29.09.2018, 21:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1881 | Комментарии: 60971 | Рейтинг: +12256,7
Старею, ком! Лень реагировать на всякую куйню....



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  • 20 | 29.09.2018, 21:27 | Автор: Comrad
    Публикации: 0 | Комментарии: 814 | Рейтинг: +24,5
19 | 29.09.2018, 21:10 | Автор: Кухарка
Публикации: 1880 | Комментарии: 60967 | Рейтинг: +12256,7
Старею, ком! Лень реагировать на всякую куйню....
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Неужели не надеешься , что потомки откопают твои комменты и не будут восторгаться?! Мне кажется, что они смогут оценить ум и храбрость твоих комментов, так что жизнь прожита не зря.Надежда всегда с такими как ты-иначе бы тебя здесь не было.



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