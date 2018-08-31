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В совок семимильными шагами

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Недавние региональные выборы и последовавшие за ними кадровые решения заставляют обратить внимание на один интересный тренд, который характеризует последние годы не в меньшей степени, чем растущая агрессивность России на международной арене или дальнейшее огосударствление отечественной экономики.

В совок семимильными шагами


Я имею в виду тот ответ, который даёт Кремль, пусть и с некоторым запозданием, на возвращение в России практики выборов губернаторов, сознательно отменённых в 2004 г. и впопыхах восстановленных в 2012-м – и этот ответ кажется мне заслуживающим намного большего внимания, чем появление в составе губернаторского корпуса «новых лиц» из числа либерал-демократов или коммунистов.

11 декабря 2004 г. Федеральный закон N 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» дал президенту Российской Федерации право отрешать от должности руководителя субъекта Российской Федерации в связи с утратой доверия (ст. 29.1) и таким образом развязал Кремлю руки в борьбе с региональным самоуправлением. Эта норма стала составной частью перехода к системе утверждения губернаторов законодательными собраниями регионов – но последнее уже стало историей, а данный принцип только входит в жизнь страны.

За первые пять лет действия новой нормы состоялись лишь три досрочные отставки губернаторов; при президентстве Д.Медведева на покой таким образом был отправлен только мэр Москвы Ю.Лужков, однако сама возможность произвольного увольнения превратила губернаторов из реальных выборных лидеров в обычные винтики кремлёвской управленческой машины. Уже в 2017 г. своих постов лишились 20 глав регионов, а в 2018-м – 10 (причём в последнее время говорят ещё о 10-15 приближающихся отставках). Иначе говоря, за неполных два года президент сменил (вряд ли стоит верить, что кто-то из региональных начальников действительно начал тяготиться своими сверхсложными обязанностями) больше трети из тех людей, которые по досадной ошибке считаются руководителями «субъектов» Российской Федерации, будучи лишь объектами проявления государевой воли. При этом стоит отметить, что вновь назначаемые чиновники получают право руководить регионами на срок до одного года, не имея никакой местной легитимости – даже той сугубо формальной, которую губернаторы в 2004-2011 гг. получали от представительной ветви власти своих территорий.

Если прогнозы о новых отставках подтвердятся, мы столкнёмся с ситуацией, в которой за два года – или за треть своего конституционного срока – президент сменит половину (!) российских губернаторов. Каждый из вновь назначенных может год пробыть руководителем по милости Кремля, а затем может снова быть уволен (как может быть уволен и его сменщик, если назначенцу не удастся заручиться поддержкой жителей). Таким образом, за свой полный президентский срок В.Путин способен уволить всех избранных губернаторов России даже не по одному разу – и восторгаясь успехам ЛДПР и КПРФ, оппоненты нынешней системы, мне кажется, упускают из виду куда более важное обстоятельство – тотальный демонтаж регионального самоуправления, начавшийся в России после 2012 г.

Может показаться, что прошедшие выборы дали новым губернаторам шанс ощутить себя властью – но это большая ошибка. Скорее им следует понять, что своим успехом они обязаны только безумству власти, которая ранее «продавила» в соответствующих регионах таких руководителей, которых народ отторг, предпочтя им практически кого угодно. Однако такое «сопротивление» породит только новую реакцию – и калейдоскоп чиновников станет лишь более ярким и стремительным. Губернаторы, которые в 1990-е годы приняли на себя кризисное управление регионами и позволили центральной власти выжить, превращаются в исчезающий вид, заменяясь людьми, полностью подчинёнными Кремлю и не способными быть посредниками между ним и населением.

Этот процесс возвращает Российскую Федерацию к временам Российской Империи и Советского Союза. Которые, конечно,были великими державами – но только исчезли как-то неправдоподобно быстро. В том числе и из-за специфической организации соответствующих «вертикалей власти»…

Владислав Иноземцев, д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества






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  • 1 | 29.09.2018, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В совок семимильными шагами
**************************************************
Не в совок, а в Орду, со ставкой хана в московии, куда стекаются богатства страны, и не 10% как при Мамае а ВСЕ, а уж новый вован-мамай решает кому сколько дать.. А население для вован-мамая это самовосстанавливающийся источник доходов. Чтобы восстановление шло регулярно, вован -мамай покупает у нищего население детей платя им крохи в виде пособий на ребенка, которые окупаются 1000-чи кратно. По сути это торговля детьми и никак иначе.
Скатились,-дальше некуда, ниже только царство мертвых...



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  • Гость
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  • 2 | 29.09.2018, 15:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...вован -мамай покупает у нищего население детей платя им крохи в виде пособий на ребенка, которые окупаются 1000-чи кратно...
===
нам инженерный дедок пересказал познанное им на курсах повышения квалификации от московского лектора.
Если ребёнок умирает в возрасте 18 лет, то он приносит государству чистый однократный убыток ценою в автомобиль ВАЗ.
Если ребёнок умирает в возрасте 40 лет, то он приносит государству чистую однократную прибыть с вышеприведённой ценою.
Если ребёнок умирает в возрасте 60 лет, то он приносит государству чистую двукратную прибыль...
С тех незапамятных времён существенно выросла производительность труда (рентабельность!!!), а живём..?
Мораль...как и за кого голосуем, так и живём...



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  • 3 | 29.09.2018, 16:23 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35198 | Рейтинг: +5825,1
Мораль...как и за кого голосуем, так и живём...

===========Если бы вождь не ссал и вышел на прямые дебаты, как во всем мире, народ бы сразу его раскусил"



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  • 4 | 29.09.2018, 17:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 29.09.2018, 16:23 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35196 | Рейтинг: +5824,9
Мораль...как и за кого голосуем, так и живём...

===========Если бы вождь не ссал и вышел на прямые дебаты, как во всем мире, народ бы сразу его раскусил"
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Юнг! Ведь можешь, когда не придуриваешься! Очень Опытный



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  • 5 | 29.09.2018, 18:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
==Если бы вождь не ссал и вышел на прямые дебаты, как во всем мире, народ бы сразу его раскусил"
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Юнг! Ведь можешь, когда не придуриваешься! Очень Опытный

===============

С обоими не согласен.

Если бы его раскусили - грош цена ему, как разведчику. Там, поди, и полиграф бессилен.

Наверное, Миллер ему и сказал сакраментальное: "А Вас я попрошу остаться!" Как менеджера олигархата.



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  • 6 | 29.09.2018, 20:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 29.09.2018, 18:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
==Если бы вождь не ссал и вышел на прямые дебаты, как во всем мире, народ бы сразу его раскусил"
____________________________________________________________


____________________________________________________________


________ Юнг! Ведь можешь, когда не придуриваешься! Очень Опытный

===============

С обоими не согласен.

Если бы его раскусили - грош цена ему, как разведчику. Там, поди, и полиграф бессилен.

Наверное, Миллер ему и сказал сакраментальное: "А Вас я попрошу остаться!" Как менеджера олигархата.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Раскусили бы, если пришлось отвечать не на заготовленные заранее вопросы, а на острые и нелицеприятные вопросы настоящих оппонентов! Очень Опытный



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  • 7 | 30.09.2018, 00:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 29.09.2018, 20:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 29.09.2018, 18:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
==Если бы вождь не ссал и вышел на прямые дебаты, как во всем мире, народ бы сразу его раскусил"
____________________________________________________________



____________________________________________________________



________ Юнг! Ведь можешь, когда не придуриваешься! Очень Опытный

===============

С обоими не согласен.

Если бы его раскусили - грош цена ему, как разведчику. Там, поди, и полиграф бессилен.

Наверное, Миллер ему и сказал сакраментальное: "А Вас я попрошу остаться!" Как менеджера олигархата.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Раскусили бы, если пришлось отвечать не на заготовленные заранее вопросы, а на острые и нелицеприятные вопросы настоящих оппонентов! Очень Опытный
__________________
Какой же вы Очень Опытный - вы образец наивности!



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