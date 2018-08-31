Мутанту-миллионеру стыдиться нечего?

Депутат Госдумы от «Единой России» призывает не стыдиться бедности. Николай Валуев сказал об этом во время онлайн-конференции. Так бывший боксер ответил на реплику пенсионерки из Кемеровской области, которая пожаловалась, что ей стыдно жить бедно в такой богатой стране.Как сообщает сайт Znak.com, позднее комментарий депутата был удален, но интернет-пользователи сохранили его копию. Согласно декларации, сам Николай Валуев за минувший год заработал 10 с половиной миллионов рублей.***Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя рассказала, что сейчас зарплата депутата составляет примерно 380 тыс. рублей, но от этих денег с учетом всех расходов «не остается ничего». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».«Если бы давали представительские расходы — было бы несправедливо. А так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте. По крайней мере, это у меня», — сказала Ганзя.Она отметила, что в ходе региональной недели она побывала в детском доме, где у нее «просят пылесосы, просят то, другое, третье». По словам депутата, она покупает эти вещи, и деньги на подобные мероприятия берет из своей зарплаты.«Сейчас зарплата, наверно, где-то 380 тысяч рублей. У тех, у кого другие доходы есть, им проще. Они вообще на это внимания не обращают. А у тех, у кого их нет, ну, приходится вот так», — заключила она.Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутатам от КПРФ, которые пришли на второе чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста в футболках с перечеркнутыми цифрами 65 и 63. «На нашу зарплату можно уж пиджак купить и галстук тоже? У нас зарплата выше намного, чем у тех, кто нас избирал», — сказал он депутатам.