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Мутанту-миллионеру стыдиться нечего?

  • Опубликовано: natall | 29.09.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 0 | Комментарии: 19
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Депутат Госдумы от «Единой России» призывает не стыдиться бедности. Николай Валуев сказал об этом во время онлайн-конференции. Так бывший боксер ответил на реплику пенсионерки из Кемеровской области, которая пожаловалась, что ей стыдно жить бедно в такой богатой стране.

Мутанту-миллионеру стыдиться нечего?


Как сообщает сайт Znak.com, позднее комментарий депутата был удален, но интернет-пользователи сохранили его копию. Согласно декларации, сам Николай Валуев за минувший год заработал 10 с половиной миллионов рублей.

***

Депутат Госдумы пожаловалась на низкую зарплату: «Не остается ничего, одни долги!»

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя рассказала, что сейчас зарплата депутата составляет примерно 380 тыс. рублей, но от этих денег с учетом всех расходов «не остается ничего». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Если бы давали представительские расходы — было бы несправедливо. А так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте. По крайней мере, это у меня», — сказала Ганзя.

Она отметила, что в ходе региональной недели она побывала в детском доме, где у нее «просят пылесосы, просят то, другое, третье». По словам депутата, она покупает эти вещи, и деньги на подобные мероприятия берет из своей зарплаты.

«Сейчас зарплата, наверно, где-то 380 тысяч рублей. У тех, у кого другие доходы есть, им проще. Они вообще на это внимания не обращают. А у тех, у кого их нет, ну, приходится вот так», — заключила она.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутатам от КПРФ, которые пришли на второе чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста в футболках с перечеркнутыми цифрами 65 и 63. «На нашу зарплату можно уж пиджак купить и галстук тоже? У нас зарплата выше намного, чем у тех, кто нас избирал», — сказал он депутатам.






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  • 1 | 29.09.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я не понимаю путина
Он что чудище из другой планеты
Настолько ненавидит народ, из которого сам вышел и случайно оказался на вершине.
Про валуева - каменную башку кретина вообще молчу - законотворчественник хренов - сколько лет зря занимает место



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  • 2 | 29.09.2018, 11:21 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 10 | Рейтинг: +0,3
Вера Обедняковна! Стыдись своей бедностью.



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  • 3 | 29.09.2018, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Возмущает ,что фигуристы ,акробаты ,мордовороты ,хоккеисты ,артисты-в ДУМЕ.Потому так и живем .Вся дума должна быть чел 50,а вот артистов-фигуристов,пусть привлекают в качестве экспертов при создании того или иного акта .Сколько можно содержать свору с машинами .квартирами,медобслуживанием



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  • 4 | 29.09.2018, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Все большему количеству людей становится стыдно за страну в которой мы живем.



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  • 5 | 29.09.2018, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Не судите валуева строго: он и в детстве интеллектом не выделялся, а после того как начал заниматься боксом и получил целый ряд сотрясений мозга, он практически стал ни на что не годен, кроме как депутатом в думу.
Из покон веков, на руси, с пониманием относились к подобному роду людям, и ни когда не обижали. По этому поводу даже есть целый ряд пословиц и поговорок....



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  • 6 | 29.09.2018, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Умный любит учиться, а дурак — учить.
Умный молчит, когда дурак ворчит.
В умницы не попал и из дураков не вышел.
За дураками не за море ездить — и дома есть.
Дурак один родится — всему свету беда.
Дурака никаким лекарством не вылечишь.
Нашел дурень своего поля ягодку.
Не дай бог с дураком связаться.



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  • 7 | 29.09.2018, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Только полная смена власти в РФ может вывести многих россиян из бедности! Трудящийся человек не должен быть бедным, бедным может быть только тунеядец, которого никуда не берут на работу! Очень Опытный



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  • 8 | 29.09.2018, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 29.09.2018, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только полная смена власти в РФ может вывести многих россиян из бедности! Трудящийся человек не должен быть бедным, бедным может быть только тунеядец, которого никуда не берут на работу! Очень Опытный
__________________________
а вот в скандинавии даже не работающий - не бедный, как так?
турк



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  • 9 | 29.09.2018, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Да у него на лице отпечаток интелекта. Че ж мы ржем от его украинской копии?



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  • 10 | 29.09.2018, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Посмотрел на фото и мелькнула мысль, а может человек действительно произошел от гориллы...



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  • 11 | 29.09.2018, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Вячеслав Володин сделал замечание депутатам от КПРФ, которые пришли на второе чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста в футболках с перечеркнутыми цифрами 65 и 63:

«На нашу зарплату можно уж пиджак купить и галстук тоже?"

------------------------------

Абсолютно пошленькое замечание Володина, переводящего внимание со смысла демарша коммунистов на их, якобы, "нищий" дресс-код. Наверное, думает, как он ловко дезавуировал "бунт на корабле".



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  • 12 | 29.09.2018, 13:51 | Автор: Comrad
    Публикации: 0 | Комментарии: 814 | Рейтинг: +24,5
Большинство думцев высказывали свои личные мнения , фактически они выставляли на всеобщее обозрение собственную никчемность. Валуев из их числа.



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  • 13 | 29.09.2018, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Волуеву повезло,что попал в бокс,а через него в депутаты.А так по честному его показывать в мединститут как учебное пособие или в цирке как причуды природы.



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  • 14 | 29.09.2018, 14:52 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 29.09.2018, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 29.09.2018, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только полная смена власти в РФ может вывести многих россиян из бедности! Трудящийся человек не должен быть бедным, бедным может быть только тунеядец, которого никуда не берут на работу! Очень Опытный
__________________________
а вот в скандинавии даже не работающий - не бедный, как так?
турк
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Турк! Это по сравнению с нами он не бедный, а среди своих считается бедным! Вообще, я считаю, что пособие по безработице должно равняться прожиточному минимуму, т.е. человек должен иметь возможность оплачивать размер жилья по санитарным нормам и скромно существовать! А МРОТ должен быть раза в 3-4 больше прожиточного минимума! И всё это можно сделать, денег в РФ море, нет, даже океан! Очень Опытный



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  • 15 | 29.09.2018, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Новые подземные толчки зарегистрированы в Катав-Ивановском районе Челябинской области, всего в ста километрах от границы с Башкирией, сообщает портал 74.ru. Очевидцы говорят что сила толчков сопоставима с землетрясением, которое было в начале сентября.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Всё-таки пора искать пригодную для жизни планету! Очень Опытный



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  • 16 | 29.09.2018, 17:44 | Автор: Не зарегистрирован
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НЕ будь депутатом Госдумы, Валуев не мог бы работать бригадиром- это точно.



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  • 17 | 29.09.2018, 17:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Минфин России прогнозирует постепенное ослабление курса рубля до 73,9 рублей за доллар США в период до 2036 года и стабилизацию цен на нефть в диапазоне 40−50 долларов за баррель. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Интересно, если, получая справку для замены водительского удостоверения у психиатра, я скажу, что верю в этот прогноз правительства РФ, то мне её дадут или нет? Очень Опытный



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  • 18 | 29.09.2018, 23:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Это самое интелектуальное лицо в партии ер! А вы на него набросились! Стыдитесь!!!!!



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  • 19 | 30.09.2018, 00:28 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 29.09.2018, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 29.09.2018, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только полная смена власти в РФ может вывести многих россиян из бедности! Трудящийся человек не должен быть бедным, бедным может быть только тунеядец, которого никуда не берут на работу! Очень Опытный
__________________________
а вот в скандинавии даже не работающий - не бедный, как так?
турк
===================
А ты жил в Скандинавии, что можешь так утверждать?
Среди мигрантов турков?



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