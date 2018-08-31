Депутаты - дешевые ...

Между прочим, депутату Ганзя, надеюсь, я правильно ставлю ударение, до обновленного пенсионного порога осталось трудиться всего год – прошу прощения, что говорю о возрасте женщины. Но перед пенсией, как в бане – все равны. И когда Вера Анатольевна, наконец, отойдет от трудов праведных, она поймет, что на самом деле означает понятие «не хватает денег». Впрочем, я не совсем прав.Депутаты позаботились о том, чтобы даже их пенсия была больше, чем зарплата у миллионов избирателей. Депутату-бойцу Валуеву до пенсии 21 год, но своим умением вышибать на ринге мозги из других мужчин, он обеспечил себе достойную старость уже сейчас. Для него депутатский доход – скорее бонус. У меня и к Валуеву и к его коллеге Ганзя только одна претензия – она же просьба: следите за языком.В стране, где для большинства населения представительские расходы – это свадьба или похороны, не надо рассказывать о том, какой у вас «жемчуг мелкий». Конечно, богатство и бедность – понятия относительные и во многом психологические.Самый богатый человек в мире Джефф Безос стоит 112 миллиардов долларов, но я уверен, что ему тоже не хватает — ему хотя бы миллиардов 200. Но Джефф строит космические корабли — тут каждый миллиард на счету. Миллиардерам не хватает на лунные модели, на покупку нефтяной компании или футбольного клуба, а вам не хватает на сосиски и кефир. Человек, у которого миллиард долларов – нищий по сравнению с Биллом Гейтсом или хотя бы с Владимиром Лисиным, у которого миллиардов почти двадцать. А вам кажется, что 380 тысяч депутатской зарплаты – это целое состояние. Я знаю людей, которые зарабатывают 30 тысяч рублей и ненавидят людей, которые зарабатывают 50 тысяч – хотя и та и другая зарплата все равно маленькие.Валуев вспомнил прекрасную фразу Шукшина, что «бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым». Но Валуев – не Шукшин. И философские поучения депутата нас вообще не волнуют. Как не волнуют нас и представительские расходы народных избранников.Вы, ребята, сделайте так, чтобы люди не были бедными. И тогда вы сами перестанете быть дешевыми. И до тех пор, пока ваши представительские расходы превышают доходы целых семей, заткнитесь и работайте. И раз уж ваша зарплата превышает среднюю зарплату по стране почти в десять раз, так и работайте в десять раз лучше. Головой работайте, а не языком.