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45 | 25.09.2018, 13:25 | Автор: кац Публикации: 0 | Комментарии: 1562 ...
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Депутаты - дешевые

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Между прочим, депутату Ганзя, надеюсь, я правильно ставлю ударение, до обновленного пенсионного порога осталось трудиться всего год – прошу прощения, что говорю о возрасте женщины. Но перед пенсией, как в бане – все равны. И когда Вера Анатольевна, наконец, отойдет от трудов праведных, она поймет, что на самом деле означает понятие «не хватает денег». Впрочем, я не совсем прав.

Депутаты - дешевые


Депутаты позаботились о том, чтобы даже их пенсия была больше, чем зарплата у миллионов избирателей. Депутату-бойцу Валуеву до пенсии 21 год, но своим умением вышибать на ринге мозги из других мужчин, он обеспечил себе достойную старость уже сейчас. Для него депутатский доход – скорее бонус. У меня и к Валуеву и к его коллеге Ганзя только одна претензия – она же просьба: следите за языком.

В стране, где для большинства населения представительские расходы – это свадьба или похороны, не надо рассказывать о том, какой у вас «жемчуг мелкий». Конечно, богатство и бедность – понятия относительные и во многом психологические.

Самый богатый человек в мире Джефф Безос стоит 112 миллиардов долларов, но я уверен, что ему тоже не хватает — ему хотя бы миллиардов 200. Но Джефф строит космические корабли — тут каждый миллиард на счету. Миллиардерам не хватает на лунные модели, на покупку нефтяной компании или футбольного клуба, а вам не хватает на сосиски и кефир. Человек, у которого миллиард долларов – нищий по сравнению с Биллом Гейтсом или хотя бы с Владимиром Лисиным, у которого миллиардов почти двадцать. А вам кажется, что 380 тысяч депутатской зарплаты – это целое состояние. Я знаю людей, которые зарабатывают 30 тысяч рублей и ненавидят людей, которые зарабатывают 50 тысяч – хотя и та и другая зарплата все равно маленькие.

Валуев вспомнил прекрасную фразу Шукшина, что «бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым». Но Валуев – не Шукшин. И философские поучения депутата нас вообще не волнуют. Как не волнуют нас и представительские расходы народных избранников.

Вы, ребята, сделайте так, чтобы люди не были бедными. И тогда вы сами перестанете быть дешевыми. И до тех пор, пока ваши представительские расходы превышают доходы целых семей, заткнитесь и работайте. И раз уж ваша зарплата превышает среднюю зарплату по стране почти в десять раз, так и работайте в десять раз лучше. Головой работайте, а не языком.

Антон Орехъ






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  • 1 | 29.09.2018, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да что с них спросить?!
Заняты только угодничеством



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  • 2 | 29.09.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин их всех купил с потрохами.
И вообще какое им дело до " электората"? Главное что они все в шоколаде, эти "слуги народа"
Простая арифметика: Средняя пенсия по стране 14 тыс. Пенсия депутата 46,6 тыс руб. Если в начале года проиндексируют на 7% то среднестатистический россиянин получит прибавку 980 руб, а депутат 3262 руб. Чувствуете разницу, я уж не говорю о разных там льготах и преференциях.
Путин создал феодальное государство где феодалам все а подданным,- рабский труд и нищенское существование.



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  • 3 | 29.09.2018, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
одно из первых действий принятых Путиным было выживание Яблочников из ГД ФС РФ. Особенно печальна судьба Юрия Щекочихина. Его труп выдали родне через много лет... вцепился в ФСБ за связь с криминалом, требовал ответов о терактах в Москве, организованных бандой офицера ФСБ Лазовского, выяснил, что многих криминальных авторитетов охраняла ФСБ, офицеры которой вместе с бандитами «разруливали» дела в нефтянке...



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  • 4 | 29.09.2018, 18:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1881 | Комментарии: 60971 | Рейтинг: +12256,7
Воронежский губернатор оправдал «золотой парашют» в 23 оклада своему заму
Глава Воронежской области Александр Гусев уволил своего заместителя Юрия Агибалова и через два дня взял его на ту же должность. При этом он назвал законным распоряжение о выплате Агибалову 23 окладов в связи с выходом на пенсию

Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал законной выплату 23 окладов своему заместителю Юрию Агибалову в связи с уходом на пенсию, сообщает газета «Коммерсантъ». Агибалов через два дня после этого распоряжения снова был назначен вице-губернатором, уточняет издание. Его ежемесячный заработок после этой операции по подсчетам газеты превысит 120 тыс. руб.

«Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» — цитирует издание Гусева, который пообещал дать развернутые комментарии 1 октября, когда ему «подготовят документы».

О распоряжениях губернатора в отношении Агибалова написал Telegram-канал «Незыгарь». Там же были опубликованы копии документов, подлинность которых «Коммерсанту» подтвердили несколько источников в региональной власти.

Из них следует, что в субботу, 15 сентября 2018 года, Агибалов был уволен с должности врио вице-губернатора в связи с истечением срока трудового договора и отправлен на пенсию. Губернатор, опираясь на местный закон, распорядился выплатить Агибалову единовременное денежное вознаграждение в размере 23 должностных окладов. Кроме того, с 16 сентября Агибалов получил бессрочную доплату к пенсии в размере 75% от среднего заработка.

А уже в понедельник, 17 сентября, Агибалов постановлением губернатора Гусева был снова назначен на должность врио заместителя главы области с окладом 45 320 руб. Губернатор также распорядился установить Агибалову ежемесячное денежное поощрение в размере 3,1 оклада.

Таким образом, только на должности, не считая пенсии с надбавкой, Агибалов будет получать более 180 тыс. руб.



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  • 5 | 29.09.2018, 20:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Указом Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова министром молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан назначен Руслан Хабибов.

Напомним, что ранее другим Указом Главы Республики Башкортостан Андрей Иванюта освобождён от должности министра молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан в связи с избранием депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан шестого созыва.
Хабибов Руслан Тагирович родился 3 мая 1974 года в г. Самара. Окончил Пермское военное авиационное техническое училище по специальности «Эксплуатация и ремонт самолётов и авиационных двигателей», Башкирский государственный университет по специальности «Социальная работа».
Трудовую деятельность начал в 1998 году в ЗАО «Центральный рынок» контролёром охранной службы.
В 1998 году — коммерческий директор авиакомпании МАП «АЭРО».
В 1999 году — специалист по работе с молодёжью, педагог-организатор Медико-педагогического центра «Подросток».
В 1999—2002 годах — специалист 1 категории, ведущий специалист, главный специалист Комитета по молодёжной политике Администрации г. Уфы. В 2002—2003 годах — главный специалист Комитета по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы. В 2003 году — директор Центра допризывной подготовки молодёжи г. Уфы при Комитете по молодёжной политике Администрации г. Уфы. В 2003—2005 годах — заместитель председателя Комитета по молодёжной политике Администрации г. Уфы.
В 2005—2009 годах — директор средней общеобразовательной школы № 157 Калининского района г. Уфы.
В 2009—2011 годах — заместитель главы по гуманитарным и социальным вопросам Администрации Калининского района городского округа город Уфа. В 2011—2013 годах — начальник управления по опеке и попечительству Администрации городского округа город Уфа.
В 2013—2014 годах — первый заместитель министра образования Республики Башкортостан.
В 2014—2018 годах — заместитель министра молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан. ____________________________________________________________
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__ Посмотрел его фото, я думаю, что через 10-15 лет это будет точная копия Боширова! Очень Опытный



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