Дали отпор визитерам ...

Прошлой ночью в селе Темясово, известном как первая столица Башкирии, произошла массовая драка с участием местных жителей и выходцев из Чечни.Село Темясово Баймакского района республики известна своим культурным наследием и считается первой столицей Башкирии. Здесь в ночь с 29 на 30 сентября, произошла массовая драка, в которой, по словам очевидцев, участвовали 10 рабочих из Чечни и двое местных жителей.По словам местного жителя Ильсура Ирназарова, неделю назад у них поселились приезжие из Чечни, которые должны были работать на нелегальном карьере. «Мы пытались наладить отношения сразу, чтобы не было конфликтов. Но чеченцы начали с первого дня вести себя буйно, приставали к нашим девушкам», - рассказал Ильсур.В итоге конфликт закончился массовой дракой. По словам местных жителей, 10 нелегальных рабочих избили двух местных жителей. На их защиту вышло все село, в итоге у чеченцов сожгли машину. Не обошлось и без заявления в полицию.Отметим, что данная история зеркально повторяет конфликт 2009 года, когда представители азербайджанского бизнеса, «крышуемые» местной полицией и администрацией, фактически безнаказанно избили местных предпринимателей. Тогда около 2000 сельчан в течение двух суток осаждали районный отдел полиции Баймака с требованием наказать виновных.Источник ProUfu.ru в Баймакском районе опасается, что подобная ситуация может повториться и сейчас.Работа на нелегальном карьере, заселение жителей другого региона не могли проходить без влияния чиновников и местной полиции, -полагает источник.- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ. Все подозреваемые задержаны. По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве, - сообщили в МВД по РБ.***Как выяснилось, доверие жителей района к местной власти давно иссякло, а случившийся накануне инцидент оказался лишь поводом для выражения недовольства в отношении администрации.Резонансный конфликт, произошедший накануне в селе Темясово, вызвал огромный интерес у жителей со всех районов Башкирии. В течение всего дня в Баймакском районе находится главный редактор ProUfu.ru Рамиль Рахматов, который передает, что люди до сих пор продолжают туда съезжаться. 300 человек осадили районный отдел, требуя освободить местных жителей, которых полиция задержала в результате конфликта с выходцами из Чечни.По словам местного жителя Ильсура Ирназарова, неделю назад у них поселились приезжие из Чечни, которые должны были работать на нелегальном карьере, добывая полезные ископаемые. Как сообщают представители местной администрации, карьер якобы законный. Но местным жителям известно, что лицензия на деятельность разработки карьера давно истекла. Там властям уже не доверяют. Возможно, чиновники прикрывают бизнес.Молодые люди как-то стали свидетелями, что приезжие гости повели себя очень оскорбительно по отношению к местным девушкам, и заступились за них.Очевидно, что случившийся хулиганский конфликт - лишь повод. Причины инцидента кроются куда глубже: по словам местного населения, люди давно ощущают на себе социально-экономические тяготы, которые возникли из-за коррумпированной власти и ее равнодушия к собственным жителям.Природные ресурсы хоть и разрабатываются, но пользы от этого, кроме как для чиновников, никому нет.