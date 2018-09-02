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Дали отпор визитерам

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Прошлой ночью в селе Темясово, известном как первая столица Башкирии, произошла массовая драка с участием местных жителей и выходцев из Чечни.

Дали отпор визитерам


Село Темясово Баймакского района республики известна своим культурным наследием и считается первой столицей Башкирии. Здесь в ночь с 29 на 30 сентября, произошла массовая драка, в которой, по словам очевидцев, участвовали 10 рабочих из Чечни и двое местных жителей.

По словам местного жителя Ильсура Ирназарова, неделю назад у них поселились приезжие из Чечни, которые должны были работать на нелегальном карьере. «Мы пытались наладить отношения сразу, чтобы не было конфликтов. Но чеченцы начали с первого дня вести себя буйно, приставали к нашим девушкам», - рассказал Ильсур.

В итоге конфликт закончился массовой дракой. По словам местных жителей, 10 нелегальных рабочих избили двух местных жителей. На их защиту вышло все село, в итоге у чеченцов сожгли машину. Не обошлось и без заявления в полицию.

Отметим, что данная история зеркально повторяет конфликт 2009 года, когда представители азербайджанского бизнеса, «крышуемые» местной полицией и администрацией, фактически безнаказанно избили местных предпринимателей. Тогда около 2000 сельчан в течение двух суток осаждали районный отдел полиции Баймака с требованием наказать виновных.

Источник ProUfu.ru в Баймакском районе опасается, что подобная ситуация может повториться и сейчас.

Работа на нелегальном карьере, заселение жителей другого региона не могли проходить без влияния чиновников и местной полиции, -
полагает источник.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ. Все подозреваемые задержаны. По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве, - сообщили в МВД по РБ.

***

Массовая драка в селе Темясово стала лишь поводом для раскрытия серьезных проблем в районе Башкирии

Как выяснилось, доверие жителей района к местной власти давно иссякло, а случившийся накануне инцидент оказался лишь поводом для выражения недовольства в отношении администрации.

Резонансный конфликт, произошедший накануне в селе Темясово, вызвал огромный интерес у жителей со всех районов Башкирии. В течение всего дня в Баймакском районе находится главный редактор ProUfu.ru Рамиль Рахматов, который передает, что люди до сих пор продолжают туда съезжаться. 300 человек осадили районный отдел, требуя освободить местных жителей, которых полиция задержала в результате конфликта с выходцами из Чечни.

По словам местного жителя Ильсура Ирназарова, неделю назад у них поселились приезжие из Чечни, которые должны были работать на нелегальном карьере, добывая полезные ископаемые. Как сообщают представители местной администрации, карьер якобы законный. Но местным жителям известно, что лицензия на деятельность разработки карьера давно истекла. Там властям уже не доверяют. Возможно, чиновники прикрывают бизнес.

Молодые люди как-то стали свидетелями, что приезжие гости повели себя очень оскорбительно по отношению к местным девушкам, и заступились за них.

Очевидно, что случившийся хулиганский конфликт - лишь повод. Причины инцидента кроются куда глубже: по словам местного населения, люди давно ощущают на себе социально-экономические тяготы, которые возникли из-за коррумпированной власти и ее равнодушия к собственным жителям.

Природные ресурсы хоть и разрабатываются, но пользы от этого, кроме как для чиновников, никому нет.



ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 01.10.2018, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодцы темясовцы. Показали что гости должны уважать хозяев



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""Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное?""

(Псалом 2:1)



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  • 3 | 01.10.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
зачем нужны эти гости - для денег в карманы власти района?



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из речи св. Ап. Павла в Ареопаге, г. Афины
..................................................
""Сам дая всему жизнь и дыхание и всё.
От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию,

дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас:"""

ибо мы Им живем и движемся и существуем,""
(Деяния 17:25:28)



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  • 5 | 01.10.2018, 10:07 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35208 | Рейтинг: +5825,2
Кеша! Ты тут не муди своими проповедями.
Если такой упертый- рви в Москву. Туда привезли пояс св. Спиридона.
Облобызаешь и просветлеешь!



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  • 6 | 01.10.2018, 10:11 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28581 | Рейтинг: -693
Одно радует - что "визитеры" оказались чеченцами, а не русскими. И что среди пострадавших - ни одного русского.
А то Хамитова хватило бы удар.
А кондопожский вариант - для России классика.
Сценарий с салаватским бунтом не имеет общего, т.к. , как указывал светоч Пушкин, пугачевцы резали всех, кто попадался в немецком платье.

Типичная путинская Россия. В отличие от старых добрых времён, бьют не жидов.



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5 | 01.10.2018, 10:07 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 318 | Комментарии: 35206 | Рейтинг: +5825,2
==============================
для смяхчения нравов надо всем разъяснить, с какой целью народы поселены именно тут или там,и почему люди перемещаются туда и сюда:

"дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас" - Деяние 17:27



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  • 8 | 01.10.2018, 10:14 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 579 | Рейтинг: +7,6
Агузи бисмила рахман рахим. Не вижу комментариев по теме. Похоже Им п2здохин швайц



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  • 9 | 01.10.2018, 10:17 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35208 | Рейтинг: +5825,2
7 | 01.10.2018, 10:13 | Автор: Иннокентий Иванов

.............."дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас" - Деяние 17:27

===============Кеша! Ты тут не муди своими проповедями.
Если такой упертый- рви в Москву. Туда привезли пояс св. Спиридона.
Облобызаешь и просветлеешь!



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  • 10 | 01.10.2018, 10:21 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 579 | Рейтинг: +7,6
Иванов Вы утратили чувство реализма. Ощущают только мелочь в кармане и член . Вы случаем не из ИГ судя по при клееной бороде.



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  • 11 | 01.10.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Темясово, известном как первая столица Башкирии
*******************************************
Село Темясосо это первая и последняя столица, а Уфа и Уфимская губерния временно аннексированные Русские территории.



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  • 12 | 01.10.2018, 10:22 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28581 | Рейтинг: -693
А вот был случай, в патриоты Лугового воспитали представителя армянской диаспоры. Обошлось тихо, двоим армянам против толпы пришлось приносить сердечные извинения.
YouTube
https://m.youtube.com/watch?v=QuL8GLW4riI
В гостях сиди смирно Часть 1.
MrSmirnoffS
г.В Ермолаево РНЦ "Патриот" спросил за беспредел представителя армянской диаспоры



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  • 13 | 01.10.2018, 10:27 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28581 | Рейтинг: -693
А что, местные участники конфликта не в курсе, что природные ресурсы принадлежат государству, и местные жители не имеют никакого собственнического отношения



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9 | 01.10.2018, 10:17 | Автор: юнг
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7 | 01.10.2018, 10:13 | Автор: Иннокентий Иванов
Кеша!
Если такой упертый- рви в Москву. Туда привезли пояс св. Спиридона.
Облобызаешь и просветлеешь!
==============================================

если лысый поведет лысого - не упадут ли они оба в яму?



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  • 15 | 01.10.2018, 10:31 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 579 | Рейтинг: +7,6
Зулия Вы проспали? На дворе капитализм. Да а государство кому принадлежит .Учу учу полит ликбез каждый день но до Вас либо не доходит либо Вы не допонимаете что происходит.Утратили связь с реальностью.



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  • 16 | 01.10.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну это не плохо...показали ,что хамству и наглости у нас отпор найдется.Если б так везде -были б как огурчики и вели себя как все мы .А народец надо выпустить..



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конфликт не из-за природных ресурсов: мздодателям померещилось что купили весь мир, и тупо подвели мздоимцев



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  • 18 | 01.10.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дайте Юнге успокоительного - напоминает сумасшедшего, бегающего вокруг немногочисленных свидетелей ДТП.



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  • 19 | 01.10.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ахахахахаха! Ахахахахаха! Ахахахахаха! Ахахахахаха! Ахахахахаха!!!!!!!!! Ой, я не могуууу!!!!!!!!!



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  • 20 | 01.10.2018, 10:46 | Автор: препод
    Публикации: 39 | Комментарии: 5881 | Рейтинг: -184,5
МВД такие вещи обязано мониторить. Там участковый есть. Целый отдел полиции. Чем они там занимаются?? В шашки играют что ли??



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