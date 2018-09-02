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За яхту Абрамовича или дворец Медведева?

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Любому потенциальному призывнику нужно знать, когда стоит ждать повестку в армию. Так, в 2018 году россиян в возрасте от 18 до 27 лет помимо весеннего призыва, как обычно, ждет еще и осенний. О сроках его проведения, а также о том, кто именно будет интересен военкомам, - в материале «Комсомолки».

За яхту Абрамовича или дворец Медведева?


Набор новобранцев в армию осуществляется в нашей стране два раза в год. Одним из этих волнительных для многих россиян периодов является осенний призыв.

В это время молодые люди, достигшие 18-летнего возраста, начинают получать повестки, обязывающие их явиться на медосвидетельствование и пройти профессиональный психологический отбор. Что происходит после этого, известно, наверное, всем - медкомиссия, вынесение решения о годности или негодности к армии и в конце концов отправка к месту прохождения службы, продолжительность которой в настоящее время составляет один год (хотя возможет и другой вариант - получение отсрочки или зачисление в запас).

Сроки проведения

Сразу заметим, что все, что нужно знать об осеннем призыве в армию, содержится в федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе».

Там говорится и о сроках проведения призывной кампании.

Согласно статье 25, осенний призыв в текущем году начнется как обычно 1 октября и продлится три месяца, до 31 декабря. Стоит отметить, что перед началом призывной кампании, как правило, в свет выходит специальный указ президента России, на основании которого эта кампания и осуществляются.

В частности, в нем глава государства (он же верховный главнокомандующий) определяет необходимое число призывников.

Только вот не для всех молодых людей осенний призыв начинается в первый день второго осеннего месяца. Итак, исключение составляют:

жители районов Крайнего Севера: их начинают призывать спустя месяц после официального старта призывной кампании, то есть с 1 ноября;

сельские жители, задействованные в уборке урожая: им повестки начинают направлять только 15 октября;

педагогические работники: для них осенний призыв вообще не проводится в связи с началом учебного года.

Кто подлежит призыву в России

О том, кто интересует военкоматы, сказано в статье 22 закона о воинской обязанности. Так, это совершеннолетние россияне, не достигшие 27-летнего возраста, которые состоят на военном учете и не пребывают в запасе.

Но, конечно же, и тут не обошлось без исключений. В той же статье отмечается, что в армию не призываются три категории граждан: освобожденные и не подлежащие призыву, а также имеющие отсрочку.

Расскажем о каждой из этих категорий отдельно. Итак, граждане, освобожденные от призыва на службу. Кто они?

1. Призывники, служить в вооруженных силах страны которым не позволяет состояние здоровья.

2. Те, кто уже отслужил в армии либо же прошел альтернативную гражданскую службу.

3. Лица, прошедшие военную службу в другом государстве.

Кроме того, есть еще и те, кто имеет право на освобождение от призыва, то есть эти люди могут как пойти в армию, так и не пойти (причем на вполне законных основаниях). Таким правом обладают молодые люди, имеющие ученую степень, а также сыновья или братья военных, погибших в период службы по призыву либо умерших после возращения из армии вследствие увечья или заболевания, полученных во время службы.

Между тем некоторые молодые россияне вообще не подлежат призыву. Как правило, это лица, имеющие проблемы с законом. Согласно пункту 3 статьи 23 все того же закона о воинской обязанности, в нашей армии не ждут:

тех, кто сидит в тюрьме, а также приговоренных к обязательным или исправительным работам;
граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость;
лиц, в отношении которых ведется следствие, и тех, чьи уголовные дела уже переданы в суд.

Что касается отсрочки от службы в армии, то на нее имеют право:

1. Временно не годные к зачислению в вооруженные силы РФ молодые люди (в этом случае максимальный срок отсрочки составляет один год);

2. Школьники, студенты очной формы обучения и аспиранты (освобождение предоставляется на все время обучения);

3. Лица, на попечении которых находятся близкие родственники, нуждающимися в постоянном уходе (при условии, что опекаемые родственники не состоят на полном обеспечении государства и ухаживать за ними больше некому);

4. Опекуны несовершеннолетних братьев или сестер (опять-таки при условии, что присматривать за детьми больше некому);

5. Лица, в одиночку занимающиеся воспитанием ребенка;

6. Отцы двух и более детей;

7. Однодетные отцы, имеющие беременную жену (при этом срок беременности должен быть не менее 26 недель);

8. Граждане, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;

9. Лица, находящиеся на противопожарной службе либо же работающие в МВД или органах уголовно-исполнительной системы (при условии наличия у них высшего образования и специальных знаний);

10. Депутаты Государственной Думы, а также представительных органов государственной власти в регионах РФ;

11. Кандидаты на должности в органы госвласти либо местного самоуправления (срок возможной отсрочки - на время участия в выборах).

***

Процедура перехода российской армии на профессиональную основу идет полным ходом, однако до завершения этой грандиозной программы еще достаточно далеко. Доля контрактников в личном составе воинских частей уже сравнялась с долей призывников, но работа военных комиссариатов по отбору юношей и препровождению их на распределительные пункты пока ведется в штатном режиме. Сегодня практически каждый знает о том, что служба в вооруженных силах является гражданским долгом и считается обязательной, однако информационные ресурсы не перестают пополняться вопросами, касающимися организации призыва на срочную службу. Попытаемся разобраться, почему возникает такая неосведомленность и дадим исчерпывающую информацию о проведении призывных кампаний в текущем году, опираясь на правовые источники.

На законодательном уровне вполне определены условия, при которых гражданин РФ считается призывником. Это закон о воинской обязанности, где прописаны все детали относительно срочной службы в армии.

Юноша должен достичь призывного возраста, иметь соответствующий допуск военной комиссии, а также у него должны отсутствовать объективные причины, препятствующие прохождению службы. Но и при выполнении всех перечисленных условий призывать молодое пополнение военкоматы могут в строго установленный период. Из рассказов старших товарищей молодежь часто слышит фразу: «…тут же забрали в армию». Призвать гражданина в одночасье технически невозможно. Общая численность новобранцев за календарный год исчисляется сотнями тысяч, поэтому работа по воинскому учету должна быть систематизирована и разбита на этапы. Если учесть, что на плечи комиссариатов ложатся такие функции, как постановка на учет, проведение освидетельствования, сбор сведений о гражданах, которым положена отсрочки, становится понятным целесообразность проведения призывных мероприятий в строго установленные сроки.

Период времени, когда граждане поступают на срочную службу, называется призывной кампанией или призывом. В России предусмотрена организация двух кампаний в году. Между собой эти кампании принято называть осенними и летними. Начинается призыв только после выхода в свет официального Указа Президента, как Верховного Главнокомандующего. Этим указом он определяет сроки проведения призыва, число призывников, наделяет полномочиями соответствующие органы, а также производит увольнение военнослужащих, чей срок службы заканчивается в ближайшее время.






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  • Эксперт
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  • 1 | 01.10.2018, 10:04 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35208 | Рейтинг: +5825,2
Рому уже никто спасать не будет. Кроме евреев.

И не видать ему губернаторства.



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  • 2 | 01.10.2018, 10:09 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 579 | Рейтинг: +7,6
Юра бесплатно Мы евреи Его защищать не будем. Похоже с Ним обойдутся так же как с БАБ. Жаль конечно все таки и горби коммунист и секретарь комсомольской организации одного из районов Москвы и друг семьи ЕБН.



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  • 3 | 01.10.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ялалов напоследок заявляет что деньги ЖКХ воруют жильцы, (а другме платят за них), управляющие компании и ресурсоснабжающие организации.
Не совсем так.
Мы платим не за жильцов воров, а платим по грабительским тарифам, некоторые не платят.
А вот воры - это раньше управляющие компании, а в последние годы, когда ялалов обобрал до нитки горбюджет, то наши платежи прибирал к рукам именно ялалов , отбирая все у управляющих компаний.
Это истина.



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  • 4 | 01.10.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне кажется, что если, ну например Германия начнет очередной поход на Русь, то воинские подразделения стройными рядами во гламе с отцами командирами пойдут им навстречу сдаваться, а население страны будет встречать "захватчиков" хлебом и солью как освободителей. Что надо было сделать еще 1812 году во времена Наполеона.



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  • 5 | 01.10.2018, 10:52 | Автор: препод
    Публикации: 39 | Комментарии: 5881 | Рейтинг: -184,5
Никто не пойдет в атаку за Абрамовича. Или Медведева. Переоценка ценностей была. В 90-е годы. Пойдут за деньги. Большие. Вагнер вам в помощь.



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  • 6 | 01.10.2018, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скуломордых в Президентский полк не берут (из интервью командира батальона), а кто же за лошадьми тогда ухаживает в том полку. Да и зачем в армию ходить, самую большую мечеть все равно Шойгу не спроектирует.



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  • 7 | 01.10.2018, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 01.10.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне кажется, что если, ну например Германия начнет очередной поход на Русь, то воинские подразделения стройными рядами во гламе с отцами командирами пойдут им навстречу сдаваться, а население страны будет встречать "захватчиков" хлебом и солью как освободителей. Что надо было сделать еще 1812 году во времена Наполеона.
__________________
Кац предлагает сдаться, предлагает сдаться, предлагает сдаться!
К-ф "На Дерибасовской хорошая погода..."



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  • 8 | 01.10.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 01.10.2018, 10:52 | Автор: препод
Публикации: 39 | Комментарии: 5881 | Рейтинг: -184,5

Никто не пойдет в атаку за Абрамовича. Или Медведева. Переоценка ценностей была. В 90-е годы. Пойдут за деньги. Большие. Вагнер вам в помощь.

==============

Либералы утверждают, что народ шёл в атаку не за Сталина, а за жён, детей, матерей. Ну и сейчас не за этих упырей, а за родных и близких, за страну.

Только вот страна-то уже завоёвана. Другой, невидимой войной. Власть и Армия - едины? "Тут мы ставим знак вопроса, здесь опять конец куплета..."



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  • 9 | 01.10.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне кажется, что если, ну например Германия начнет очередной поход на Русь, то воинские подразделения стройными рядами во гламе с отцами командирами пойдут им навстречу сдаваться, а население страны будет встречать "захватчиков" хлебом и солью как освободителей. Что надо было сделать еще 1812 году во времена Наполеона.
==========================================================
Ню, ню!Один такой "любитель" встречать "стройными" либероидными рядами получил от хохлов зарплату поросячьей кровью, вместо должности в пропагондонке у хохлов! Теперь вот ждет абрамс , не на Тверскую, на эвакуацию из Киева!



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  • 10 | 01.10.2018, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 01.10.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне кажется, что если, ну например Германия начнет очередной поход на Русь, то воинские подразделения стройными рядами во гламе с отцами командирами пойдут им навстречу сдаваться, а население страны будет встречать "захватчиков" хлебом и солью как освободителей. Что надо было сделать еще 1812 году во времена Наполеона.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Сдались уже в 1991 году! И что? Жизнь для народа после этого стала замечательной? Очень Опытный



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