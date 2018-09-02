На оружее и депутатов деньги есть, а на пенсии - нет

Проект бюджета на будущую трехлетку: копить и вооружаться. Что бы понять, что за бюджет внесет 1 октября в Думу правительство, надо знать о нем всего две вещи.Бюджет очень богат. Денег в нем очень-очень много. Спасибо высоким ценам на нефть.Еще год назад минфин планировал дефицитную трехлетку при ценах на нефть 40 долл/барр. Теперь — трехлетка суперприбыльная. Профицит бюджета за 3 года составит 4,1 трлн руб.Кроме этого, минуя статью «доходы» прямо на счета минфина поступит 8,8 трлн руб. нефтегазовых доходов.А еще минфин собирается занять 5,1 трлн руб.В общей сумме «лишние» (нерасписанных в расходы) поступления на счета минфина за 3 года — 18 трлн руб.Треть своих доходов минфин собирается не тратить на расходы, а копить.Он тщательно соберет их в виде налогов со всех нас, но обратно не отдаст, оставит без использования — в основном на счетах в ЦБР в долларах.Какой может быть экономический рост, если треть госденег немедленно «омертвляется»? Никакой. Даже удивительно, что экономика продолжает расти.Представляете, как она рванула бы, если бы эти деньги не замораживать в ЦБ, а возвращать в экономику?Представляете, как можно было бы улучшить жизнь людей?Но пока — спасибо абсурдному «бюджетному правилу»! — мы будет жить при нефти в 70-80$ за баррель, как при 40.Сверхдоходы бюджета колоссальны? Да. Но при этом минфин, по въевшейся привычке, занижает их. В реальности они будут еще выше за счет более высоких (чем заложено в бюджетных расчетах) цен на нефть и падения рубля.А деньги, которые минфин отдаст стране из собранных налогов пойдут на войну за счет сокращения социальных расходов. Это — единственный крупный маневр, заложенный в трехлетний бюджет.Куда бюджет будет тратить? Это секретно! Секретная часть бюджета растет с 1⁄6 расходов в 2019 до 1⁄5 в 2021 году.Почему секреты? Потому что война!Посмотрите на картинку внизу. Что это за растущая красная жирная линия наверху?Это секретные и открытые расходы на нацоборону и безопасность. С 29,9% расходов бюджета в 2019 они вырастут до 33,2%. А что вы хотите? Враждебное окружение…А что это за быстро падающая желтая линия на графике? Это социальные расходы (включая трансфер в пенсионный фонд). С 28,1% расходов бюджета они падают до 24,7%. Те же 4 процентных пункта.Всего в 2021 году расходы вырастут на 2 трлн руб. (по сравнению с 2019 годом). Из них 1,25 трлн пойдет на силовой блок и почти 0,5 — на содержание чиновников и обслуживание госдолга. А соцрасходы сократятся — сократятся! — на 130 млрд руб… И это, не считая инфляции.Если у бюджета такие безумные доходы — зачем он повышает налоги и пенсионный возраст? Смысла никакого. Откровенный абсурд.В нормальных странах, когда случается профицит бюджета депутаты с правительством думают, куда направить эти деньги: на сокращение госдолга, на рост расходов или сокращение налогов.В нашей стране думать не принято. У нас государство будет их копить. В страхе перед будущим — а вдруг санкции? а вдруг упадут нефтяные цены? а вдруг…. И вооружаться — а если завтра война?Вот для чего на самом деле отняли пенсии у стариков: ради вооружений.Бюджет будущей трехлетки полностью отражает менталитет нынешних российских властей, который описывается простой формулой: страх перед будущим.