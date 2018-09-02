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На оружее и депутатов деньги есть, а на пенсии - нет

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Проект бюджета на будущую трехлетку: копить и вооружаться. Что бы понять, что за бюджет внесет 1 октября в Думу правительство, надо знать о нем всего две вещи.

На оружее и депутатов деньги есть, а на пенсии - нет


Бюджет очень богат. Денег в нем очень-очень много. Спасибо высоким ценам на нефть.

Еще год назад минфин планировал дефицитную трехлетку при ценах на нефть 40 долл/барр. Теперь — трехлетка суперприбыльная. Профицит бюджета за 3 года составит 4,1 трлн руб.

Кроме этого, минуя статью «доходы» прямо на счета минфина поступит 8,8 трлн руб. нефтегазовых доходов.

А еще минфин собирается занять 5,1 трлн руб.

В общей сумме «лишние» (нерасписанных в расходы) поступления на счета минфина за 3 года — 18 трлн руб.

Треть своих доходов минфин собирается не тратить на расходы, а копить.

Он тщательно соберет их в виде налогов со всех нас, но обратно не отдаст, оставит без использования — в основном на счетах в ЦБР в долларах.

Какой может быть экономический рост, если треть госденег немедленно «омертвляется»? Никакой. Даже удивительно, что экономика продолжает расти.

Представляете, как она рванула бы, если бы эти деньги не замораживать в ЦБ, а возвращать в экономику?

Представляете, как можно было бы улучшить жизнь людей?

Но пока — спасибо абсурдному «бюджетному правилу»! — мы будет жить при нефти в 70-80$ за баррель, как при 40.

Сверхдоходы бюджета колоссальны? Да. Но при этом минфин, по въевшейся привычке, занижает их. В реальности они будут еще выше за счет более высоких (чем заложено в бюджетных расчетах) цен на нефть и падения рубля.

А деньги, которые минфин отдаст стране из собранных налогов пойдут на войну за счет сокращения социальных расходов. Это — единственный крупный маневр, заложенный в трехлетний бюджет.

Куда бюджет будет тратить? Это секретно! Секретная часть бюджета растет с 1⁄6 расходов в 2019 до 1⁄5 в 2021 году.

Почему секреты? Потому что война!

Посмотрите на картинку внизу. Что это за растущая красная жирная линия наверху?

Это секретные и открытые расходы на нацоборону и безопасность. С 29,9% расходов бюджета в 2019 они вырастут до 33,2%. А что вы хотите? Враждебное окружение…

А что это за быстро падающая желтая линия на графике? Это социальные расходы (включая трансфер в пенсионный фонд). С 28,1% расходов бюджета они падают до 24,7%. Те же 4 процентных пункта.

Всего в 2021 году расходы вырастут на 2 трлн руб. (по сравнению с 2019 годом). Из них 1,25 трлн пойдет на силовой блок и почти 0,5 — на содержание чиновников и обслуживание госдолга. А соцрасходы сократятся — сократятся! — на 130 млрд руб… И это, не считая инфляции.

Если у бюджета такие безумные доходы — зачем он повышает налоги и пенсионный возраст? Смысла никакого. Откровенный абсурд.

В нормальных странах, когда случается профицит бюджета депутаты с правительством думают, куда направить эти деньги: на сокращение госдолга, на рост расходов или сокращение налогов.

В нашей стране думать не принято. У нас государство будет их копить. В страхе перед будущим — а вдруг санкции? а вдруг упадут нефтяные цены? а вдруг…. И вооружаться — а если завтра война?

Вот для чего на самом деле отняли пенсии у стариков: ради вооружений.

Бюджет будущей трехлетки полностью отражает менталитет нынешних российских властей, который описывается простой формулой: страх перед будущим.

СерпомПо






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  • Гость
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  • 1 | 01.10.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Секретная часть бюджета растет с 1⁄6 расходов в 2019 до 1⁄5 в 2021 году.
***************************************
Под гpустное мычание,
Под громкое рычание,
Под дpужеское pжание
Рождается на свет
Большой секpет для маленькой
Для маленькой такой компании,
Для скpомной такой компании
Огpомный такой секpет!

Имя этой компании ЗАО "КООПЕРАТИВ ОЗЕРО"



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  • Гость
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  • 2 | 01.10.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ялалов напоследок заявляет что деньги ЖКХ воруют жильцы, (а другме платят за них), управляющие компании и ресурсоснабжающие организации.
Не совсем так.
Мы платим не за жильцов воров, а платим по грабительским тарифам, некоторые не платят.
А вот воры - это раньше управляющие компании, а в последние годы, когда ялалов обобрал до нитки горбюджет, то наши платежи прибирал к рукам именно ялалов , отбирая все у управляющих компаний.
Это истина.



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  • Гость
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  • 3 | 01.10.2018, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пенсионный фонд России это глобальная государственная пирамида т.к. платят все,а получают только дожившие и то крохи. ГДЕ БАБКИ НЕ ДОЖИВШИХ ????



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  • Участник
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  • 4 | 01.10.2018, 10:50 | Автор: препод
    Публикации: 39 | Комментарии: 5881 | Рейтинг: -184,5
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих.



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  • Гость
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  • 5 | 01.10.2018, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бум строить тоннель! Бум-бум!
Отмывать бюджетные деньги на грандиозном, но убыточном проекте. Без всякого общественного обсуждения.
Как тут не вспомнить одного стерлитамакского архитектора, который после тесного знакомства с хамитовским окружением утверждал, что профессионалов дела среди них нет.
Он утверждал,что строительство новых мостовых переходов в параллельно старым на Белой и в одном направлении -это не ошибка-это преступление.
С ним согласны практически все строители и самый толковый бывший министр рахимовского правительства Мавлияров.
Грамотные градостроители утверждают, что в первую очередь надо было строить противопаводковую дамбу Нижегородки, через дамбу в р-не Сафроновской переправы новый мостовой переход с закольцовкой Затона и последующим освоением забельских городских пойменных земель.
Нижегородка бы получила новое звучание, а не дикую человеконенавистническую ялаловскую чушь- люди "не там строились"



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