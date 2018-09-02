В Башкирии снова подорожали продукты питания

В республике подорожали продовольственные товары. По данным Башстатата на 24 сентября в республике повысились цены на ряд товаров.По сравнению с ценами на 17 сентября литр питьевого цельного стерилизованного молока 2,5-3,2% жирности подорожал на 1,4% и теперь стоит в среднем 55,66 рубля. Литр пастеризованного молока – 44,01 рубля (+0,9%).Кроме того, в Башкирии за неделю на 6,9% подорожало пшено, его стоимость - 44,14 за кг. Белокочанная капуста стоит 18,92 рубля (+3,6%), шлифованный рис (51,50 рубля, +1%), яйца куриные (47,07 рубля за десяток, +3,6%).