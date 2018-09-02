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В Башкирии снова подорожали продукты питания

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В республике подорожали продовольственные товары. По данным Башстатата на 24 сентября в республике повысились цены на ряд товаров.

В Башкирии снова подорожали продукты питания


По сравнению с ценами на 17 сентября литр питьевого цельного стерилизованного молока 2,5-3,2% жирности подорожал на 1,4% и теперь стоит в среднем 55,66 рубля. Литр пастеризованного молока – 44,01 рубля (+0,9%).

Кроме того, в Башкирии за неделю на 6,9% подорожало пшено, его стоимость - 44,14 за кг. Белокочанная капуста стоит 18,92 рубля (+3,6%), шлифованный рис (51,50 рубля, +1%), яйца куриные (47,07 рубля за десяток, +3,6%).






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  • 1 | 01.10.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии снова подорожали продукты питания
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Это еще цветочки, вот с 1 января поднимутся акцизы на бензин + НДС 20%, вот тогда пойдут ягодки.Обещанная индексация пенсий на 7% будет как мертвому припарка...



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  • 2 | 01.10.2018, 10:34 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 579 | Рейтинг: +7,6
там что Сегодня Лена -фурия в админах? Не нравится что Я Её предложил за муж за Ирека янаульского? Не понимаете Вы бы создали еще одну ячейку общества.



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  • 3 | 01.10.2018, 10:49 | Автор: препод
    Публикации: 39 | Комментарии: 5881 | Рейтинг: -184,5
А когда у нас что то дешевело? Ах да, забыл. Ипотека вот подешевела.



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  • 4 | 01.10.2018, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С 1 января 2019 на городских маршрутах восстанавливается неограниченное количество бесплатных поездок, которое было отменено правительством Иркутской области в октябре 2016 года. ____________________________________________________________
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________ Вот так вот! А наш козёл дерёт с пенсионеров 600 руб.! Хамитова и его свору в отставку! Очень Опытный



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