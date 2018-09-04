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Мастера поганых дел

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Руслан Боширов, по некоторым данным, принимал участие в эвакуации экс-президента Украины Виктора Януковича из страны.

Мастера поганых дел


Один из обвиняемых по так называемому «делу Скрипалей» Руслан Боширов, по некоторым данным, принимал участие в эвакуации экс-президента Украины Виктора Януковича из страны. Об этом стало известно журналисту Сергею Каневу, который занимается независимым расследованием событий в Солсбери.

Анатолий Чепига, как на самом деле, по данным издания The Insider и расследовательской группы Bellingcat, зовут Руслана Боширова, в 2014 году прибыл со своим подразделением спецназа в резиденцию Межигорье для охраны Януковича, позже они доставили его в Крым.

За это Чепига и получил звание «Героя России», рассказал в эфире украинского канала «Громадське» Сергей Канев, ссылаясь на свои источники.

Между тем, в издании «МБХ Медиа» вышло расследование журналиста о Чепиге, в котором приводятся и другие подробности о его карьере в спецслужбах.

Так ему стало известно, что Чепигу в 2009 перевели из Хабаровска, где он служил, в Москву в «консерваторию», — так в ГРУ называли Военно-дипломатическую академию. Его вместе с женой и сыном заселили в обычное общежитие при РГГУ.

Это было сделано, чтобы не привлекать к его личности внимания, поскольку общежития академии в это время уже были «засвечены». А через год, в 2010, Чепиге, по данным расследования, выдали уже новый паспорт — на имя уроженца Душанбе Руслана Боширова.

Напомню, что Анатолия Чепигу, известного как Руслан Боширов, а также Александра Петрова Великобритания обвиняет в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Сами подозреваемые утверждают, что не имеют отношения к спецслужбам, ни к покушению.






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  • Гость
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  • 1 | 02.10.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что за страна....
Что за "органы"....
Убить даже по человечески не могут....



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  • Эксперт
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  • 2 | 02.10.2018, 10:33 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35221 | Рейтинг: +5825,3
Оказывается, Скропаль-то работал зав. кадрами в ГРУ. Знал всю структуру и подноготную.
Поэтому, когда МИ-6 это всё узнала и раскрыла всю сеть, Вова шибко обиделся и расстроился. Поэтому и поручил Скропаля замочить.
Но, обгадился по самые помидоры.
Видимо, работа в борделе ГДР отрицательно сказалась на его стратегических и умственных способностях.



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  • Эксперт
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  • 3 | 02.10.2018, 11:08 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35221 | Рейтинг: +5825,3
После возвращения из Испании Скрипаль руководил управлением кадров ГРУ и в силу этого обстоятельства хорошо знал личности российских военных разведчиков, работавших под прикрытием в разных странах. От Скрипаля британская разведка МИ-6 получила информацию о нескольких десятках российских агентов за рубежом. После увольнения в конце 1999 года с военной службы Скрипаль продолжил сотрудничать с британской разведкой, для встреч с её представителями выезжал за границу — в Испанию, на Мальту и в Великобританию. По сообщению газеты The Times, он часто посещал Испанию для прохождения курсов реабилитации и «MI6 купила ему дом для отдыха по системе таймшер рядом с Малагой, и ответственный сотрудник британской разведки летал туда каждые три дня на встречи, которые продолжались три-четыре часа.



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1

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  • Участник
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  • 4 | 02.10.2018, 11:23 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2886 | Рейтинг: -273,6
08 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35220 | Рейтинг: +5825,4
После возвращения из Испании Скрипаль руководил управлением кадров ГРУ и в силу этого обстоятельства хорошо знал личности российских военных разведчиков, работавших под прикрытием в разных странах. От Скрипаля британская разведка МИ-6 получила информацию о нескольких десятках российских агентов за рубежом. После увольнения в конце 1999 года с военной службы Скрипаль продолжил сотрудничать с британской разведкой, для встреч с её представителями выезжал за границу — в Испанию, на Мальту и в Великобританию. По сообщению газеты The Times, он часто посещал Испанию для прохождения курсов реабилитации и «MI6 купила ему дом для отдыха по системе таймшер рядом с Малагой, и ответственный сотрудник британской разведки летал туда каждые три дня на встречи, которые продолжались три-четыре часа.
-------------+
И поэтому он жил без охраны, под своим именем, его дочь в России, вообще не прятался.

Юнг, ты вообще не разбираешься, болван.



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  • 5 | 02.10.2018, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2-му
Когда Скрипаль работал в кадрах таких"кадров" в ГРУ не было.
Таких людей теряем, таких людей...



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  • Начинающий
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  • 6 | 02.10.2018, 11:36 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 633 | Рейтинг: +8,7
3 Юра Я тут пытался выложить что об этом думаю но не выложили и может быть правильно. Слишком информативно для УЖа и тех кто читает сей журнал.



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  • 7 | 02.10.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Провалили задание, утоптать в гоно.!!!



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  • 8 | 02.10.2018, 12:52 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28595 | Рейтинг: -693,3
Ай-я-я-я-я-я-яй Скрипаля отравили, Скрипаля отравили, отравили.
Ай-я-я-я-я-яй ни за что ни пpо что суки отравили
ни за что ни пpо что Скрипаля замочили

Ай-я-я-я-я-яй а он встал и пошел а он встал и пошел
Ай-я-я-я-я-яй а Скрипаль совсем не умер, а он не умер
Ай-я-я-я-я-яй Скрипаля подлечили, врачи подлечли
Скрипаль не умер ну и что, ну и что



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  • Участник
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  • 9 | 02.10.2018, 13:14 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2886 | Рейтинг: -273,6
Зулия

там Ирек штоли тебя щекотит ?



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  • 10 | 02.10.2018, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 02.10.2018, 10:33 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35220 | Рейтинг: +5825,4
Оказывается, Скропаль-то работал зав. кадрами в ГРУ. Знал всю структуру и подноготную.
Поэтому, когда МИ-6 это всё узнала и раскрыла всю сеть, Вова шибко обиделся и расстроился. Поэтому и поручил Скропаля замочить.
Но, обгадился по самые помидоры.
Видимо, работа в борделе ГДР отрицательно сказалась на его стратегических и умственных способностях.
______________________
Юнг!
А почему ты такой глупый: возростная деменция или с детства умишком слаб?
Скрипаль долго работал на англичан, то есть имел возможность всё давно им передать. Потом сидел не один год, и там его могли придавить по-тихому. Потом его обменяли, и он прожил в Англии не один год. Зачем его сейчас-то мочить, когда он ничего нового рассказать не может, а что было, то быльём поросло, устарело?



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  • 11 | 02.10.2018, 14:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, в марте этого года вместе с дочерью пострадавший от нервно-паралитического вещества «Новичок», не поверил в причастность к этому Москвы. Об этом в книге «Дело Скрипаля» написал журналист «Би-би-си» Марк Урбан, передает The Guardian.

Общавшийся со Скрипалем лично репортер пишет, что тот, выйдя из комы, отказался верить, что к покушению на убийство его самого и его дочери имеет отношение Кремль.



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  • 12 | 02.10.2018, 14:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1881 | Комментарии: 60993 | Рейтинг: +12255,5
Судьба Скрипалей это типичная судьба любителя "Русского мира", сначала он не принял демократизации Горбачева и Ельцина и стал предателем, потом уже когда он отсидел и его обменяли, смотрел 1-й канал и приветствовал аннексию, не прекращая выдавать агентов ГРУ

И теперь с вопросом "А меня-то за что" он размышляет за что его было травить. Не понимая, что его судьба не имеет для "Русского мира" никакого значения и он всего лишь символ для назидания, а его отравленная дочь вообще те щепки которые летят.

Судя по всему компания против "Национал-предателей" замышлялась гораздо более широкой, чем ликвидация СКрипаля и Бабаченко, но "что-то пошло не так". Говорят что первоначальной целью был полковник СВР Потеев, якобы умерший в 2016., но до него не смогли добраться

Так же о тендере на убийство российских политэмигрантов или бизнесменов поссорившихся с Кремлем рассказывают источники в британской полиции, лондонской тусовке и вчера это подтвердил Бабченко.

С помощью полковника Службы внешней разведки Потеева, сдавшего российских шпионов, чиновники, генералы и бизнесмены отмывали деньги в США.
https://www.novayagazeta.ru/articles/2010/11/21/573-predatel
ya-znali-vse
Рогозин-на-орбите@LyapunovS



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  • 13 | 02.10.2018, 15:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в британском городе Солсбери, поддержал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на книгу журналиста «Би-би-си» Марка Урбана.

По словам журналиста, бывший разведчик «поддерживал линию Кремля во многих вопросах». Урбан также заявил, что Скрипаль отрицал, что российские военные якобы присутствовали на востоке Украины, заявив, что если бы это произошло, они бы дошли до Киева.

Ранее сообщалось, что Скрипаль не поверил в то, что Россия могла быть причастна к его отравлению.
-----------------------------------------------
Юнг лучше чем Скрипаль знает кто отравил Скрипалей.



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  • 14 | 02.10.2018, 15:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Судьба Скрипалей это типичная судьба любителя "Русского мира", сначала он не принял демократизации Горбачева и Ельцина и стал предателем, потом уже когда он отсидел и его обменяли, смотрел 1-й канал и приветствовал аннексию, не прекращая выдавать агентов ГРУ

И теперь с вопросом "А меня-то за что" он размышляет за что его было травить. Не понимая, что его судьба не имеет для "Русского мира" никакого значения и он всего лишь символ для назидания, а его отравленная дочь вообще те щепки которые летят.
______________________________
немного о "русском мире" ... недавно кажется пархоменко на Эхе (не, не помню точно) но не суть... а вот суть какая то западная Левада провдила исследования среди граждан разл стран (охват около 100 стран) - что для вас самое важное в жизни. всех перечислять не буду , тока основные
- пиндосия - семья
- европа - личная свобода
- мусульманский блок - ислам, религия
- РФ - великая страна
так отвечало большинство населения в странах. мне кажется это показательный момент . показательное различие в мозгах , кто за что готов умереть. и я не говорю что хорошо , что плохо, мне просто интересно кто из читателей УЖа куда себя отнесёт, тока честно. задайтесь вопросом каждый сам себе - что для вас самое главное и увидите , что большинство Россиян отнесут себя к пиндоскому пункту, хотя все кричат - лишь бы не было войны и Россия от Пекина до Берлина
турк



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  • 15 | 02.10.2018, 16:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1881 | Комментарии: 60993 | Рейтинг: +12255,5
Аркадий Бабченко
28 мин. ·

И вот ты полковник ГРУ, бежишь из России, сдаешь своих бывших коллег, тебя осуждают на твоей бывшей Родине за шпионаж, потом твои коллеги тебя находят, травят и чуть не убивают тебя вместе с дочерью, ты еле выживаешь, а потом выходит книга про тебя, в которой "Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль представлен как «беззастенчивый русский националист». Также сообщается, что Скрипаль смотрел в Великобритании российский Первый канал, поддерживал присоединение Крыма к России, жалел о развале Советского Союза, ненавидел Ельцина и симпатизирует Кремлю. Он отказался верить в то, что российские войска тайно вошли на территорию восточной Украины. По его словам, если бы это действительно произошло, то «они бы быстро достигли столицы — Киева». Что касается Украины и народа страны, то о них Скрипаль отзывался пренебрежительно. Книга основана на материалах встреч и бесед британского репортёра с Сергеем Скрипалём летом 2017 года", пишет The Guardian

Необучаемые. Неизлечимые.
Не-из-ле-чи-мы-е.



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  • 16 | 02.10.2018, 16:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Необучаемые. Неизлечимые.
Не-из-ле-чи-мы-е.
_____________________
я же выше написал - скрепы понимаешь, это СКРЕПЫ
.. тока когда скрепы начинаешь по полочкам раскладывать , оказывается от скрепного ничего не остается, но надо же человеку во что то верить , и вот тут хоть кол на голове у любой старушки (скрипаля) теши - Россия форева , пиндосы и англосаксы - дерьмо...яблоко - дерьмо , навальный - дерьмо , медведева в отставку , путин - хороший... скрепыыыыыыы
патернальность нашего народа заключается в том , что ему хорошо когда его кто то ведёт, кто то им рулит . как тока нужно делать самостоятельный шаг , иметь своё мнение - тупик. август 91 го в пример. нате свобободу , а чё с ней делать ? а хз...ну тогда нате вам октябрь 93.. и чё? а хз, мало что ли, ну давай тогда январь 99.... о о о о УРРААА есть идеология, есть поводырь. Всё теперь мы спокойны, главное есть на кого молиться...
турк



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  • 17 | 02.10.2018, 17:45 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 02.10.2018, 15:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в британском городе Солсбери, поддержал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на книгу журналиста «Би-би-си» Марка Урбана.

По словам журналиста, бывший разведчик «поддерживал линию Кремля во многих вопросах». Урбан также заявил, что Скрипаль отрицал, что российские военные якобы присутствовали на востоке Украины, заявив, что если бы это произошло, они бы дошли до Киева.

Ранее сообщалось, что Скрипаль не поверил в то, что Россия могла быть причастна к его отравлению.
-----------------------------------------------
Юнг лучше чем Скрипаль знает кто отравил Скрипалей.
______________________
Так может быть это Юнг и траванул Скрипалей, раз он так всё хорошо знает?
А "Новичок" - это новый супчик, приготовленный Кухаркой в лучших традициях общепита: поели и чуть концы ни отдали.



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  • 18 | 02.10.2018, 19:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По юнге, не ГРУ вовсе, а парад дилетантов?
Ну-ну?
По одной из версий возле королевской химлаборатории сработала ловушка старейшей разведки мира- английской.
Скрипаль стал не нужен, дорог и это успешно превратили в чисто английское убийство.
Т.е. попытались свалить свой экс на иных заитересованных лиц.
Англичане сумели( здесь еще дополнительная куча версий, но реальной кажется одна- от имени продажника послали письмо с целью выманить "под камеры" и засветить кучу нормальных российских силовиков и на волне разоблачений якобы поставить Россию на колени.
Ребята не виноваты, что тот, кто их отправлял в командировки оказался пустой карьерный мудак из близкого окружения продавца мебели.
В конторе что не знали,что российские милицейско-полицейские диванные "правоохранители" не в ладах с сохранением служебной информации.
Они ж за деньги разной величины или из-за страха разоблачения "текут" от "болтливого" сержанта до "дырявого" генерала.
Вспомните кампании на Кавказе, когда солдаты по наводке
генералов по нескольку часов колотили друг друга во встречных боях, когда штабисты из ВВ посылали целые дивизионы самоходной артиллерии РА развертываться на минных полях.
Ничего страшного в Англии не произошло.
Приняли не верное решение, цели не достигли, вызвали огонь на себя, понесли имиджевые потери, но на то и спецслужбы.
Кто-то должен проигрывать.
Проигрываешь или выигрываешь- оставайся верен делу, делай выводы, перегруппировывай силы и средства и иди до конца.
Не так уж умны и сильны вырождающиеся англичане, как её
славят её же "друзья" и молодая российская разведка просто обречена иметь успех.
Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.



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  • 19 | 02.10.2018, 19:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 02.10.2018, 11:08 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35220 | Рейтинг: +5825,3

После возвращения из Испании Скрипаль руководил управлением кадров ГРУ и в силу этого обстоятельства хорошо знал личности российских военных разведчиков, работавших под прикрытием в разных странах. От Скрипаля британская разведка МИ-6 получила информацию о нескольких десятках российских агентов за рубежом.

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Юр, а знаешь, почему Скрипаль предал? Он, по его признанию, не смог перенести предательства Горбачёва и Ельцина, разваливших СССР и посчитал, что его совесть чиста. Не захотел работать с предателями.

Скрипаль приветствует воссоединение Крыма с Россией и утверждает, что Российской Армии на Донбассе нет. Как тебе такая загогулина, Юр?



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  • Гость
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  • 20 | 02.10.2018, 19:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как тебе такая загогулина, Юр?
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Ему такая загогулина никак - своя то давно распрямилась.



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