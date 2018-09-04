Полиция задержала одного из участников драки в Баймакском районе Башкирии

В селе Темясово Баймакского района Башкирии полиция задержала одного из зачинщиков массовой потасовки местных жителей с рабочими из Чечни, в которой в ночь на воскресенье, по данным очевидцев, пострадали два человека (по данным МВД — один человек).Задержанный — приезжий, работник карьера 1993 года рождения, допрошен и находится под стражей, сообщает пресс-служба МВД республики. Ему предварительно инкриминируют ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Одного из местных жителей подозревают в поджоге (ст. 167).В Баймак по указанию главы МВД республики Романа Деева направлены сотрудники регионального ведомства из управления экономической безопасности и противодействия коррупции и управления по вопросам миграции, отмечают в министерстве.По данным местных властей, в драке приняли участие около 40 человек. Ее спровоцировала обида, нанесенная чеченскими рабочими местной продавщице.