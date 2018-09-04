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Полиция задержала одного из участников драки в Баймакском районе Башкирии

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В селе Темясово Баймакского района Башкирии полиция задержала одного из зачинщиков массовой потасовки местных жителей с рабочими из Чечни, в которой в ночь на воскресенье, по данным очевидцев, пострадали два человека (по данным МВД — один человек).

Полиция задержала одного из участников драки в Баймакском районе Башкирии


Задержанный — приезжий, работник карьера 1993 года рождения, допрошен и находится под стражей, сообщает пресс-служба МВД республики. Ему предварительно инкриминируют ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Одного из местных жителей подозревают в поджоге (ст. 167).

В Баймак по указанию главы МВД республики Романа Деева направлены сотрудники регионального ведомства из управления экономической безопасности и противодействия коррупции и управления по вопросам миграции, отмечают в министерстве.

По данным местных властей, в драке приняли участие около 40 человек. Ее спровоцировала обида, нанесенная чеченскими рабочими местной продавщице.

Ирина Самойлова, Коммерсант






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 02.10.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Полиция задержала одного из участников драки в Баймакском районе Башкирии
****************************************
Почему только одного?!
А почему не задержали никого из тех 40 человек устроивших самосуд?
Я бы, в такой ситуации, когда 40 на 10 тоже достал бы нож, и защищал свою жизнь и жизнь товарищей.
Всех участников самосуда к ответу!



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1

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  • Начинающий
  •  
  • 2 | 02.10.2018, 10:45 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 633 | Рейтинг: +8,7
Самосуд древняя система наказания виновных. Возникает тогда когда народ не доверяет власти.



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2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 02.10.2018, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему только одного?!
А почему не задержали никого из тех 40 человек устроивших самосуд?
Я бы, в такой ситуации, когда 40 на 10 тоже достал бы нож, и защищал свою жизнь и жизнь товарищей.
Всех участников самосуда к ответу!
==================================
Я тоже за это.
Хотя на деле чем дальше от центра, тем меньше законности. Но и в Москве законности лишь мизер, но в Уфе ее становится еще меньше, а в Сибаях - абсолютно мизер.
Вот поэтому-то и самосуд!



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1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 02.10.2018, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2-му
А теперь чеченцы своих сородичей кликнут и устроют свой самосуд, и понеслась....



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1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 02.10.2018, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всех участников самосуда к ответу!

-----------------------

Где самосуд? Стенка на стенку - это самосуд? Раньше ходили село на село.



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1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 02.10.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 02.10.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Полиция задержала одного из участников драки в Баймакском районе Башкирии
****************************************
Почему только одного?!
А почему не задержали никого из тех 40 человек устроивших самосуд?
Я бы, в такой ситуации, когда 40 на 10 тоже достал бы нож, и защищал свою жизнь и жизнь товарищей.
Всех участников самосуда к ответу!

****
Ты му*к не сможешь не ножом махать ни за девушку заступится.
удел твой такой.



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3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 02.10.2018, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В соцсетях пишут, что власть в Баймаке и районе продалась русским. Вот поэтому и устроили эту инсценировку. Надеюсь, никто не собирается плясать под дудку нациков-фанациков?



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2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 02.10.2018, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Там активничают Габбасов и Рахматов, и иже с ними. Надо их сажать уже, они ведь никогда не успокоются, сколько можно с ними няньчиться?!



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2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 02.10.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 02.10.2018, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В соцсетях пишут, что власть в Баймаке и районе продалась русским. Вот поэтому и устроили эту инсценировку. Надеюсь, никто не собирается плясать под дудку нациков-фанациков?

****
в соцсетях такие как ты нациков-фанациков мног чего могут написать.



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0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 02.10.2018, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 02.10.2018, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Там активничают Габбасов и Рахматов, и иже с ними. Надо их сажать уже, они ведь никогда не успокоются, сколько можно с ними няньчиться?!

****
а ты видимо под шумок решил свои подлые пять копей вставить?



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6

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  • Участник
  •  
  • 11 | 02.10.2018, 12:54 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2886 | Рейтинг: -273,6
Почему только одного?!
А почему не задержали никого из тех 40 человек устроивших самосуд?
Я бы, в такой ситуации, когда 40 на 10 тоже достал бы нож, и защищал свою жизнь и жизнь товарищей.
Всех участников самосуда к ответу!
---------------
Ты бы тоже девушку пивом обливал и нож приставлял ?



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7

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  • Участник
  •  
  • 12 | 02.10.2018, 13:21 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28595 | Рейтинг: -693,3
11 | 02.10.2018, 12:54 | Автор: xrul
Ты бы тоже девушку пивом обливал и нож приставлял ?
----------------------
Мать девушки Елена Сулейманова рассказала подробности
В кафе сидели два мальчика, а приезжие из Чечни выгнали ребят.
Потом взболтали пиво и начали разливать и по стенам, и по лицу продавщицы.
Потом шаурму разорвали и кинули ей опять в лицо.
Потом перепрыгнули через стойку и приставили нож к горлу продавщицы
Потом написали: «Тебя зарежут и всю твою семью зарежут, если не заберешь свое заявление!»
-------------------
Потом пришли башкирские Антонии Бандерасы и перебили всех. И подожгли всё.
А мама Сельмы Хайек никогда не врет



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  • Гость
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  • 13 | 02.10.2018, 15:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
по мне так МОЛОДЦЫ Баймакцы !!!! каждый архар должен знать своё место
турк



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  • 14 | 02.10.2018, 19:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот шаурма к чему приводит?
Нет, чтобы коммерциолизировать национальные блюда зеленного народа- колбаски из конины, свежий кумыс, блины с кашами, чай травяной или зеленый кирпичный с цветочным медом и топленым маслом на свежем коржике или оладушках, баранину тушёную в овощах и травах, хлеб на темном пиве свежей выпечки из зерна нового урожая
И т.д. и т.п. и будет вам мир и счастье.



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