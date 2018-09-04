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СМИ: Жители Башкирии требуют сообщить Кадырову о массовой драке с чеченцами

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Стали известны последние подробности массовой драки в селе Темясово Баймакского района. Напомним, в ночь с субботы на воскресенье там произошел конфликт между местными жителями и приезжими рабочими из Чеченской республики. Причиной конфликта стало нападение двоих приезжих на местную девушку, торгующую шаурмой. В результате массовой драки один из местных жителей был ранен ножом.

СМИ: Жители Башкирии требуют сообщить Кадырову о массовой драке с чеченцами


Один из местных так высказался о случившемся: «Религиозные чеченцы в кабаках не сидят, девушек не оскорбляют и ножом не угрожают».

Гастарбайтеров-участников конфликта местные жители просят выдворить из района и сообщить Рамзану Кадырову о ЧП, чтобы приезжих наказали в родной республике.

К слову, в полиции сообщили, что в отношении чеченца, который ранил ножом местного жителя, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении местных жителей, которые сожгли вагончики рабочих, также возбуждено дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Пострадавший, получивший колотую рану брюшной полости, был госпитализирован, но его состояние ухудшается. Его необходимо доставить в Уфу, но больной нетранспортабелен.

ПроУфу
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  • Начинающий
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  • 1 | 02.10.2018, 09:47 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 633 | Рейтинг: +8,7
При чем вообще майдан? Нахватались от Окраины . Майдан -большой базар . Да и в любой нации есть хорошие воспитанные и плохие граждане.



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  • 2 | 02.10.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может я что-то не понимаю: Всем селом отмудохали 10 представителей другой национальности, сожгли вагончик, автомашину, короче устроили самосуд, и еще у них хватает наглости жаловаться не своему "президенту", а главе той республики представителями которой были пострадавшие.
Ну чисто по башкирски...



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  • 3 | 02.10.2018, 10:09 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 633 | Рейтинг: +8,7
2 да если бы не ножевое ранение Мы бы этот эпизод и не знали. Кто прав кто виноват разберутся специалисты ели таковые есть еще в полиции.



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  • 4 | 02.10.2018, 11:00 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35221 | Рейтинг: +5825,3
...........Продавщица сделала им замечание насчет спиртного. Однако то, что они начали делать дальше, вызвало у девушки ужас.
– Они взболтали это пиво и начали разливать по стенам, ей в лицо. Позже она им подала шаурму и сказала, мол, нельзя так делать. А они эту шаурму разорвали и кинули ей в лицо. Моя дочь расплакалась, ей ведь всего 18 лет, – поделилась Елена Булатовна.

Но самое страшное началось позже. Мужчины перепрыгнули через стойку и приставили к горлу продавщицы нож. Напуганной девушке удалось нажать кнопку SOS на телефоне. Однако мужчины быстро вышли из заведения. Первым на оповещение отреагировал брат девушки.
– Сейчас моя дочь написала заявление. Но мы все боимся. Были угрозы в наш адрес. В соцсетях написали: «Тебя зарежут и всю твою семью зарежут, если не заберешь свое заявление!», – с содроганием рассказывает мать.

================Чем кончится беспредел?



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  • 5 | 02.10.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всем селом отмудохали 10 представителей другой национальности, сожгли вагончик, автомашину........................
ничего удивительного, в духе национального "героя"



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  • 6 | 02.10.2018, 11:33 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 633 | Рейтинг: +8,7
Юра беспредел только начался. В чечны Они из покон веков промышляли грабежами .Не работный народ-тупой и дерзкий но трусоват -понимает только силу. Не случайно в царской России Их дрючил Ермолов а при Советах Сосо Джугашвили. Чем кончится. Козел отпущения задержан .Если у него нет денег и Ему не помогут то будет сидеть в в России. Но вероятность большая что за Него проплатят и выпустят под подписку и ищи ветра в поле.



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  • 7 | 02.10.2018, 12:01 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 10879 | Рейтинг: -1769,6
Всем селом отмудохали 10 представителей другой национальности, сожгли вагончик, автомашину........................
ничего удивительного, в духе национального "героя"
---------------------------
Эт у вас тут который день праздник то? Сколько дней башкир уже травите?
Два, три?
Юнг юродивый скачет, радуется, прямо праздник какой-то!
Местным фашикам даже не важно, кто виноват, кто первый начал, и кого надо наказывать по делу.
Раз башкир - иди сюда!
Вчера башкир с татарами стравили в оконцовке.
Я куею, дорогая редакция.
Ну валяйте дальше, любопытно просто, куда сегодня упретесь.



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  • 8 | 02.10.2018, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
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И что дальше? Установить свою республику духу не хватит всё равно. А потому можно на башкир вообще не обращать внимания. Они ничего не могут!



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  • 9 | 02.10.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Не бойтесь! Они только могут трусливо лаять из-за угла!



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  • 10 | 02.10.2018, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Харя! Не башкир, а нациков, выродков своего народа! Нацики самозванцы, марионетки сарбаева.



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  • 11 | 02.10.2018, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 му.Харя, не путай, башкир с татарами стравил твой магнитогорский дружок- синий калдрь какашка - ассенизатор.



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  • 12 | 02.10.2018, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 02.10.2018, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 му.Харя, не путай, башкир с татарами стравил твой магнитогорский дружок- синий калдрь какашка - ассенизатор.

****
с чего это ты взял что он башкир.
и не возможно исключить ты и есть он.
Чакматаш



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  • 13 | 02.10.2018, 13:00 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 10879 | Рейтинг: -1769,6
Есть такие собачки, все видели наверное, бежит на таком длинном поводке у хозяйки и тявкает на все что движется. Голосок тонкий, противный. Но тявкает громко.
Главное, не поймешь - кобелек это или сучка. Так, существо лохматое, пнешь, лететь будет долго и с визгом.
Вот точно так и вы, шавки ужовские, твари без роду и племени.
Тявкайте, без вас даже скучно.

И помните, вы - лицо УЖа.



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  • 14 | 02.10.2018, 13:00 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28595 | Рейтинг: -693,3
2 | 02.10.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может я что-то не понимаю: Всем селом отмудохали 10 представителей другой национальности, сожгли вагончик, автомашину, короче устроили самосуд, и еще у них хватает наглости жаловаться не своему "президенту", а главе той республики представителями которой были пострадавшие.
Ну чисто по башкирски...
----------------------
Не, нахватались от участников Кондопоги, хотя Кондопога карельский город, но лиц карельской национальности составляет подавляющее меньшинство



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  • 15 | 02.10.2018, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
какие-то сволочи комментируют ,насчет башкир,русских.А русский или башкир мог такое творить в Чечне? Гнать их надо всех поганой метлой из республики.И заодно тех кто их нанял на работу.



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  • 16 | 02.10.2018, 14:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1881 | Комментарии: 60993 | Рейтинг: +12255,5
13 | 02.10.2018, 13:00 | Автор: Harrison

Прям с себя списывал.... автопортрет.



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  • 17 | 02.10.2018, 14:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1881 | Комментарии: 60993 | Рейтинг: +12255,5
Чеченцев - выдворить, виновного в поножовщине - судить и сажать, тому кто их нанял - мзды отвесить.

Своим рабочих мест не хватает! Пусть нанимает местных! Тем более, что чеченцы за копейки-то уж точно работать не станут, не узбеки-таджики!

Тех, кто пожёг их имущество - строго не наказывать, поскольку это реакция не только на поведение абреков в отношении 18-летнего беззащитного ребенка, но и на ножевые ранения тех, кто взялся постоять за девушку и указать животным, где их место!



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  • 18 | 02.10.2018, 15:01 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28595 | Рейтинг: -693,3
17 | 02.10.2018, 14:25 | Автор: Кухарка
Публикации: 1881 | Комментарии: 60989 | Рейтинг: +12256,2
Чеченцев - выдворить,
-------------------
А рыбинцев?



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  • 19 | 02.10.2018, 15:11 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28595 | Рейтинг: -693,3
Прям в тему - СТС гонит фильм Бондарчука "Притяжение"
Главный герой орет "Это наша земля!". Толпа вторит тысячеголосно - "Это наша земля!!"!

https://www.youtube.com/watch?v=LyPWWT9qwGE
Это наша земля!
Это наша земля! Эпизод из фильма "Притяжение"



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  • 20 | 02.10.2018, 16:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 02.10.2018, 15:01 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 28587 | Рейтинг: -693,2
17 | 02.10.2018, 14:25 | Автор: Кухарка
Публикации: 1881 | Комментарии: 60989 | Рейтинг: +12256,2
Чеченцев - выдворить,
-------------------
А рыбинцев? ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Не рыбинцев, а рыбинских! Учись, пока я жив! Рыбинских не трогать! Они в тяжелейшие времена трудились на заводе! Им было очень тяжело! У местных были огородики, с которых они подкармливались, какая-то оставшаяся одежонка и вещи, которые они могли менять на продукты, родственники в деревнях, которые тоже помогали с едой! У рыбинских ничего этого не было! Молодые рыбинские ребята сбегали с завода на фронт, так как там можно было выжить, а здесь только голодная смерть! Очень Опытный



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