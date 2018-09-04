СМИ: Жители Башкирии требуют сообщить Кадырову о массовой драке с чеченцами

Стали известны последние подробности массовой драки в селе Темясово Баймакского района. Напомним, в ночь с субботы на воскресенье там произошел конфликт между местными жителями и приезжими рабочими из Чеченской республики. Причиной конфликта стало нападение двоих приезжих на местную девушку, торгующую шаурмой. В результате массовой драки один из местных жителей был ранен ножом.Один из местных так высказался о случившемся: «Религиозные чеченцы в кабаках не сидят, девушек не оскорбляют и ножом не угрожают».Гастарбайтеров-участников конфликта местные жители просят выдворить из района и сообщить Рамзану Кадырову о ЧП, чтобы приезжих наказали в родной республике.К слову, в полиции сообщили, что в отношении чеченца, который ранил ножом местного жителя, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении местных жителей, которые сожгли вагончики рабочих, также возбуждено дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».Пострадавший, получивший колотую рану брюшной полости, был госпитализирован, но его состояние ухудшается. Его необходимо доставить в Уфу, но больной нетранспортабелен.