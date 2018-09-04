Перлы Ялалова. Чем запомнился нам бывший мэр?

Рейтинг публикаций пользователей
Выборы, вторые туры, ...

В протестном голосовании на минувших выборах больше ностальгии о прошлом, чем ...
  Администратор

Леонид Гозман: «Нас ...

На заседании Тверского суда гор. Москвы 19.09.2018 по обвинению меня и Сергея ...
  Эхо Москвы

За что россияне умирают ...

Доблестный характер российских генералов для нас не новость, главный ...
  Эхо Москвы

Катимся в пропасть ...

«Они с ума сошли!» — причитаем мы, глядя на то, что выделывает власть. «Какая ...
  Эхо Москвы

Курултай превращают в ...

9 сентября в республике состоится общественно-государственное мероприятие, ...
  natall

Лучшие комментарии дня
Кому Хамитов отдаст кресл ...

Надо местного ставить мэром. Приезжему пох на Уфу, обворует и уедет, а ...
  Рейтинг: +2  xrul

Полиция задержала одного ...

по мне так МОЛОДЦЫ Баймакцы !!!! каждый архар должен знать своё место ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Самолет, которым лучше не ...

Иосиф Наш из евреев пусть и пароход назовут и поезд и самолет а лучше ...
  Рейтинг: +1  Герасим

Календарь новостей
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Лучшие комментарии недели
Какая страна - такие и ге ...

Я верю Британской разведке. Одна из причин,- тема об травлении Скрипал ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Беспокоимся за рейтинг на ...

Лично мне никакого ВЦИОМа не надо. В последнее время для меня лакмусов ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Сжигая заводы и убивая ра ...

“Сжигая заводы и убивая рабочих? Фильм про спорного героя на бюджетные ...
  Рейтинг: +4  alis

Лучшие комментарии месяца
Необразованный министр об ...

я вот тут тока одного не пойму - косячит Шафикова , а наезд на Юнга??? ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Необразованный министр об ...

45 | 25.09.2018, 13:25 | Автор: кац Публикации: 0 | Комментарии: 1562 ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Задумайтесь, кто еще тут: ...

Вы представляете уровень авторитета в криминальной среде кобзона, если ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Перлы Ялалова. Чем ...

Чтобы как-то поставить жирную точку (больше похожую на запятую) в затянувшемся ...
  2.10.2018    16

Кому Хамитов отдаст ...

Сразу два наших источника сообщили, что в списке кандидатов на пост мэра Уфы ...
  2.10.2018    46

СМИ: Жители Башкирии ...

Стали известны последние подробности массовой драки в селе Темясово Баймакского ...
  2.10.2018    33

Полиция задержала одного ...

В селе Темясово Баймакского района Башкирии полиция задержала одного из ...
  2.10.2018    14

Мастера поганых дел ...

Руслан Боширов, по некоторым данным, принимал участие в эвакуации ...
  2.10.2018    25

Обсуждаемое за месяц
Перлы Ялалова. Чем ...

Чтобы как-то поставить жирную точку (больше похожую на запятую) в затянувшемся ...
  2.10.2018    16

Кому Хамитов отдаст ...

Сразу два наших источника сообщили, что в списке кандидатов на пост мэра Уфы ...
  2.10.2018    46

СМИ: Жители Башкирии ...

Стали известны последние подробности массовой драки в селе Темясово Баймакского ...
  2.10.2018    33

Полиция задержала одного ...

В селе Темясово Баймакского района Башкирии полиция задержала одного из ...
  2.10.2018    14

Мастера поганых дел ...

Руслан Боширов, по некоторым данным, принимал участие в эвакуации ...
  2.10.2018    25

Последние публикации
Перлы Ялалова. Чем ...

Чтобы как-то поставить жирную точку (больше похожую на запятую) в затянувшемся ...
  2.10.2018    16

Кому Хамитов отдаст ...

Сразу два наших источника сообщили, что в списке кандидатов на пост мэра Уфы ...
  2.10.2018    46

СМИ: Жители Башкирии ...

Стали известны последние подробности массовой драки в селе Темясово Баймакского ...
  2.10.2018    33

Полиция задержала одного ...

В селе Темясово Баймакского района Башкирии полиция задержала одного из ...
  2.10.2018    14

Мастера поганых дел ...

Руслан Боширов, по некоторым данным, принимал участие в эвакуации ...
  2.10.2018    25

Шесть лет Димона. 2024 ...

Дмитрий Медведев на прошлой неделе рассказал россиянам, как непросто они будут ...
  2.10.2018    7

Пенсии. Прошлые ...

Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) – это главное в новой системе ...
  2.10.2018    12

Самолет, которым лучше ...

В честь Иосифа Кобзона назовут один из самолетов «Аэрофлота». Самолет Boeing ...
  2.10.2018    12

Дали отпор визитерам ...

Прошлой ночью в селе Темясово, известном как первая столица Башкирии, произошла ...
  1.10.2018    116

В Башкирии снова ...

В республике подорожали продовольственные товары. По данным Башстатата на 24 ...
  1.10.2018    10

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Октябрь 2018 (13)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Читаемое за неделю
Няш-мяш: Надо оставить ...

Сегодня закончился срок внесения поправок к правительственному законопроекту, ...
  26.09.2018    8

Пенсионка: Держать ...

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ...
  26.09.2018    6

Уголовно-пенсионная ...

Госдума с лёгкой подачи президента продолжает рассматривать закон об уголовной ...
  26.09.2018    9

Не для нас нефть растет ...

Цена на нефть на 4-летних рекордах — похоже, она закрепляется на уровне ок. $80 ...
  26.09.2018    19

Гебернаторские невыборы ...

Не собирался опять писать про выборы, вроде все уже сказано (в том числе и про ...
  26.09.2018    21

Читаемое за месяц
Срочно распустить ...

Скандальное обращение генерала армии Золотова (в настоящей армии, за ...
  13.09.2018   155569   106

А здоров ли наш ...

Не пожалел себя и посмотрел целиком ту самую новую передачу исключительно про ...
  5.09.2018   48260   57

Жизнь «по понятиям». ...

Последние дни вся российская либеральная блогосфера обсуждает обращение ...
  13.09.2018   39139   17

Культ личности ...

На государственном телеканале «Россия 24» вышла новая программа Владимира ...
  4.09.2018   27026   58

Довольных не будет ...

Пенсионная реформа: следующие шаги. Если кто-то думал, что пенсионная реформа ...
  10.09.2018   25252   9


Перлы Ялалова. Чем запомнился нам бывший мэр?

Оценили
0



Чтобы как-то поставить жирную точку (больше похожую на запятую) в затянувшемся прощании с Иреком Ялаловым в должности мэра Уфы, мы решили вспомнить самые яркие и спорные моменты, связанные с его работой градоначальником миллионника.

Перлы Ялалова. Чем запомнился нам бывший мэр?


Хейтеров-ненавистников у него до сих пор много — работа у мэров такая: канализировать через себя напряжение уставших от своей жизни в неизбежной тесноте горожан. Потому оставим объективность пока другим изданиям и дадим свое субъективное мнение. Нас интересуют самые яркие проявления Ирека Ялалова за эту семилетку. Назовем их «крупномэрами», помня о любви экс-мэра к этим формам зеленых насаждений.

Крупномэр 1. «Уфимский амфитеатр»

Ирек Ялалов заслужил благодарность от меломанской общественности и любителей музыки на халяву за сохранение этой площадки для проведения опен-эйров. Мы уж не знаем, кто конкретно был автором идеи сделать из оврага парк, знаем только, что для сохранения этой площадки в виде открытого пространства были предприняты беспрецедентные меры, как со стороны гражданского общества, так и со стороны органов прогрессивной чиновничьей общественности. Сейчас даже трудно Уфу представить без Уфимского амфитеатра: этнофесты, флешмобы, симфоночи и прочие активности полюбились горожанам. Жаль, только «Уфанет», разбередив душу уфимца многотысячными кинопоказами, забил на это дело. Горожан надо выгуливать, иначе они бесятся. И Стаса Михайлова с салютами уже для их разрядки явно недостаточно.

Крупномэр 2. «Дендрофобия»

Расширяли дороги к саммитам. Сносили деревья, за что краеведческая публика пыталась ему приклеить кличку «дендрофоб». Но в этом слове слишком много интеллигентности в роговых очках. А теперь попробуйте произнести «крупномеры». Уверен, что в 50% случаях получатся «крупномэры». Да, на центральных улицах Уфы стало меньше трухлявого купеческого шика и тенистого уюта в стиле песен Юрия Антонова. Но он стал больше похож на мегаполис. Машин-то все больше и больше становится. Куда их девать? А что касается сноса исторических зданий - мы уже вроде об этом писали, повторяться не хочется: при Ялалове город лишился наименьшего за последние тридцать лет количества зданий старой Уфы.

Крупномэр 3. Мэр-мэр и мемы.

У Ирека Ялалова, единственного в Башкирии, кроме Муртазы Губайдулловича, есть свойство - становиться «мемом», героем анекдотов, видеоприколов и прочих произведений городского фольклора. Дар этот редкий, один на миллион, «филиал» этого дара - афоризмы с оперативок. Мы его в свое время троллили за фразу «Источник грязи - народ». А теперь, в целом, с ним согласны. Особенно нам теперь не нравится тот народ, который по колхозной привычке паркует свои рыдваны на газонах, как говорится, «под кустами деревьев».

Ялалов стал массово узнаваемым после молодежной спортивной тусовки (кто её название сейчас вспомнит без подсказки?), где он попытался на "глобальном английском" растолковать какому-то юному тормозу, что не так важно, как его зовут, все равно не запомнишь, достаточно знать, что перед тобой мэр. Ну да. Мэр, мэр. Так оно и оказалось: «мэр-мэр» в Башкирии - больше, чем просто мэр. Тут два плюса - уметь становиться народным героем и не обижаться на вечные утомительные подколы и "бузыкашки".

Крупномэр 4. Снег, мост, ненависть и популизм.

Лично мое (публициста Валеева) представление об Иреке Ялалове изменилось из обычного в хорошее после того, как осенью 2016 года он сказал, что денег на уборку снега нет. Я с ужасом вспомнил 2001 год, когда на тротуарах были узкие и глубокие тропинки, а возле книжного магазина «Дуслык» на 50 лет СССР был навален сугроб в две с половиной легковушки высотой. Я еще тогда, как и все, не был в курсе финансового удушения города и попыток поставить его на колени перед Всемогущим Арифмометром.

Ну, думаю, затеял игру наш мэр (теперь уже экс-): наверняка его распнут не позднее февраля. Распяли в виртуальном пространстве уже в январе 2017 года, при легком «умолчании» со стороны региональных СМИ. Он выстоял, его фамилию выучили даже те, кто ни разу не трезвел за последнюю пятилетку. Ого, думаю, не так то прост наш мэр, может, еще и интервью даст неприятному изданию. Отправил запрос, получил приглашение на интервью.

Мы его долго расшифровывали, долго не получалось его опубликовать, и оно вышло безо всяких правок (!) от спикера по случайности в такой момент, когда что-то неизвестное нам, но тектоническое, начало происходить во власти.

Со мной на всякий случай стали здороваться девелоперы, чиновники и иже с ними. А мы просто перекрыли зону напряженного умолчания и собрали трафик. После того, как он перекрыл для ремонта мост весной 2018 года на выезд в самом престижном, дачном направлении, сомнений ни у кого не осталось: Ялалова голыми руками не возьмешь. Особенно в годы, когда в официальном дискурсе - лицемерный популизм и заискивание перед рассерженным горожанином. Настроить против себя полгорода - для этого надо быть очень уверенным в правоте своего дела человеком.

Крупномэр 5: Недомэры.

Как можно долго терпеть подле себя настолько могущественного и продуманного зама с уникальными полномочиями и личной пресс-службой, что снять его смогла только соответствующая комиссия из «апэшечки», а фамилия его мелькала в прессе не реже первых лиц? Для этого надо быть очень терпеливым борцом с твердым и вязким характером. Если кто думает не так - просьба назвать навскидку фамилию какого-нибудь другого вице-мэра любого города. Например, Уфы.

Крупномэр 6: Онлайн-оперативки.

Оперативки, транслируемые через интернет - мера, как я понимаю, вынужденная - каналов коммуникаций у него в тот момент было меньше, чем требуется для мэра города-миллионника. В результате на его образные и резковатые, но в целом правильные фразы подсели все сколько-нибудь себя уважающие издания, которые начинали свою неделю с какого-нибудь ялаловского афоризма. Иногда в плюс, иногда в минус. Но перед уфимцами предстал живой и непосредственный мэр, который вызывает чувства и находится в повестке дня. Сейчас это большая редкость: спокойней бубнить по бумажке, не выводя аудиторию из летаргического сна. С некоторых пор оперативки в режиме «онлайн» проводятся и с заседаний правительства Башкирии.

Крупномэр 7. «Системность».

«Системность» в наших условиях - это когда тебя бьют и унижают, а ты терпишь, улыбаешься и делаешь вид, что все нормально. Поскольку работа такая - командная. Думается, у Ялалова были десятки поводов плюнуть на все и огрызнуться в ответ на очередной «путч», «повышение» тарифов, звания и прочие аппаратные штучки. Но нет. Этот экзамен он выдержал.

Крупномэр 8. Неудобные ремонты и стройки.

Нас уже перестали удивлять водители, которые ругаются на ремонты уфимских улиц. Мы и сами изругались, пытаясь пробраться к себе на работу на Уфимское шоссе через замену асфальта. Целое лето шоссе это строили. Временно делали дорогу односторонней. Зато мы впервые увидели, как выглядят лотки ливнёвой канализации. Судя по всему, это такой ответ города на Ливень Прошлого Года.

Как известно, у нас мало где получается сделать дорогу на склоне так, чтобы её не смывало ручьями. Посмотрим. Разумеется, новый Затонский мост, Дёмский путепровод - это не только мэр, тут и республика, и федеральные деньги, и частные. Точно также, как и симпатичные аллеи в Черниковке, полные гуляющего народу. Уже не говоря про площадь двух фонтанов, «Семь девушек» и многое другое. Факт остается фактом: все это построено и существует. И, как правило, строит такие объекты не лично мэр с лопатой в руках, и не на свои личные деньги. Его задача - создать такую атмосферу, чтобы все это происходило. Как минимум, не мешать.

Крупномэр 9. «Провоцирующие» скульптуры.

Нам, как и вам, трудно смотреть без слез и содрогания на этих коричневых карликов из пластмассы, установленных то тут, то там. Наверное, потому, что они перекликаются с чем-то внутри каждого из нас. Иначе они бы оставляли равнодушными - как те гладкие куски камня, которые вписались в ландшафт по Революционной и возле Русского драмтеатра. Нам тоже неизвестна технология провоцирования городских инициатив путём установки уродцев. Больше похоже на зеркало, в котором мы отразились и ужаснулись. А может это просто ответ безмолвной массы муниципальных работников и тружеников ЖКХ на многолетний яростный троллинг со стороны миллиона ворчащих граждан.

Крупномэр 10. «Политик за три месяца».

У нас на глазах, в течение нескольких месяцев - с января по апрель 2017 года - вырос целый политик. Его можно ругать или хвалить - это на данном этапе не так важно. Но мимо него уже не пройдешь, без эмоционального окраса его фамилию не произнесёшь. Для башкирской патриархальной иерархии резко потяжелевший мэр - это прецедент. Пока непонятно, как изменится его политический вес в Москве, конвертируется ли он в какие-то ответственные должности дальше. Но пустоту после его отъезда, я уверен, мы точно почувствуем.

МКС
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 02.10.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лично мне, он если и запомнится, дык только внешностью. Ну типичный леший в молодости, к стати и повадки тоже у него диковатые...



Оценили
2

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 2 | 02.10.2018, 09:51 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 633 | Рейтинг: +8,7
Мне запомнился потому что смахивает на молодого Леонида Ильича. Уж больно похож -не внебрачный ли сын Брежнева Л И.



Оценили
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 3 | 02.10.2018, 10:07 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 633 | Рейтинг: +8,7
При Иреке пропал миллиарда рублей что был от президента России на снос и расселение из аварийного жилья. У Меня подозрение не на этот ли миллиард Он купил место в Совете фпедераций? Следствие то идет-наверняка решил смыться под иммунитет чует что может загреметь под фанфары. Но у Нас остался на УЖе еще один Ирек Я Его сватаю за Лену кухарку -прекрасная но Мой взгляд была бы пара. Оба друг друга стоят.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 02.10.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ирек Ялалов , так держать! Я думаю, что ты и Собянина вполне заменишь. Так что, Вперед! А этих людей привыкших мямлить будет много, но от их дерьма току мало будет. Ирэк - ВПЕРЕД.



Оценили
3

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 5 | 02.10.2018, 10:39 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 633 | Рейтинг: +8,7
4 Да в Москве масштабы усваивать бюджет больше. Если Ирек внебрачный сын Л И Брежнева так что мелочится то пусть станет сразу генеральным секретарем ЕР и займет место Президента.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 02.10.2018, 10:41 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35221 | Рейтинг: +5825,3
Ялалов, всё-таки не воровал.
Ибо, если бы воровал, всё бы всплыло. За ним этого нет
Думается.Марат Хуснияров вполне бы мог его заменить!



Оценили
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 7 | 02.10.2018, 10:50 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 633 | Рейтинг: +8,7
6 Ирек закончил школу клоунов Высшую школу МВД . Не верю что так просто прошляпил миллиард. Я знаю его еще по комсомолу .Он все тащил домой даже бумаги и скрепки и книжки.-настоящий хозяйственник .



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 02.10.2018, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 02.10.2018, 10:41 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35220 | Рейтинг: +5825,4
Ялалов, всё-таки не воровал.
Ибо, если бы воровал, всё бы всплыло. За ним этого нет
Думается.Марат Хуснияров вполне бы мог его заменить!
хххххх все окружение воровало.,а он нет,может он на работу не ходил,может все это время велодорожку чертил,может еще что то делал............



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 02.10.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А мне понравилось,что он став руководителем напрочь отмел от себя,а значит и от своей должности своих друзей,людей которые ему помогали,способствовали карьерного роста,близких,тех у кого то он просил помощи.Молодец ,новая жизнь новые люди.А старые людишки перебъются.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 02.10.2018, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В целом мэр не плохо справился с работой в условиях отсутствия денег.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 02.10.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что его вспоминать, ушел и слава Богу. Команду уголовников пусть с собой забирает. Сколько завели уголовных дел 5 или10. А сколько не завели. Ни в одном городе России такого бардака нет. Миллиардами воровали а ОН не знал. Прямо заинька пушистый. Кто поверит, что всё тварилось без ведома главы? А перлы - снег вывозить не будем, весной растаит. Женщину с коляской чуть не смыло на дороге так пусть дома сидит. Снегом завалило по 2 этаж дома- берите лопаты и сами разгребайте.А эти заказные статьи, какой ОН хороший! Самый лучший после Собянина. Клоун!!! Пусть едет,идёт , летит на все 4 стороны. Подальше от Уфы.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 02.10.2018, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 02.10.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
....Команду уголовников пусть с собой забирает. Сколько завели уголовных дел 5 или10. ....

****
эту команду в другое место заберут и слава Богу. Еще бы и в других местах порядок навели бы.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 02.10.2018, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, в марте этого года вместе с дочерью пострадавший от нервно-паралитического вещества «Новичок», не поверил в причастность к этому Москвы. Об этом в книге «Дело Скрипаля» написал журналист «Би-би-си» Марк Урбан, передает The Guardian.

Общавшийся со Скрипалем лично репортер пишет, что тот, выйдя из комы, отказался верить, что к покушению на убийство его самого и его дочери имеет отношение Кремль.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 14 | 02.10.2018, 20:17 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35221 | Рейтинг: +5825,3
А если бы поверил, то помер бы гораздо быстрее. Как Литвиненко.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 15 | 02.10.2018, 21:10 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5406 | Рейтинг: +1442,5
страшно открывать интернет. вчера Шарль азнавур,сегодня Роман Карцев. с кем мы остаемся? Камеди клаб,степаненко с петросяном? Ужас



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 02.10.2018, 21:51 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28595 | Рейтинг: -693,3
15 | 02.10.2018, 21:10 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5406 | Рейтинг: +1442,5
страшно открывать интернет. вчера Шарль азнавур,сегодня Роман Карцев. с кем мы остаемся? Камеди клаб,степаненко с петросяном? Ужас
---------------------
Не огорчайся, белый Руслан жив-здоров, не запуган. Молод, энергичен, полон сил, здоровья и юмора, тоже здорового



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 03.10.2018, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зулия, Карцев и иже - советские сатирики, высмеивавшие бюрократизм и волокиту. Советские чиновники побаивались попасть им "на зуб" и стремились не давать повода, чтобы не слететь с должности.

Нынешнее поколение уже не понимает тот юмор, ту сатиру - ибо та система социально-экономических отношений исчезла. Сегодня сатиры нет, поскольку вседозволенность. Поэтому - попкорн и дебильный йумор ниже пояса.



Оценили
0










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com