Готовимся к новым поборам за свет

В правительстве России задумались о введении социальной нормы потребления электроэнергии с резким повышением тарифов в случае превышения установленного лимита. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».По данным издания, новую схему ограничения потребления электричества одобрил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании Минэнерго и Минэкономики, которое прошло 19 сентября. Отмечается, что министерствам и ФАС поручено представить проекты нормативных документов к 15 января 2019 года.«Коммерсантъ» узнал, что по новому проекту социальной нормой будет считаться месячное потребление электроэнергии на уровне 300 кВт/ч. Если эта граница будет превышена, то вступает в силу повышенный тариф. В случае, если месячный расход превысит 500 кВт/ч, то будет применяться «экономически обоснованный тариф».В издании напомнили, что похожую схему энергопотребления российские власти пытались ввести в 2013-2014 годах, однако впоследствии этот проект был заморожен.Ранее газета «Известия» рассказала, когда новостройки в России начнут оснащать «умными» счетчиками.***Правительство готово ввести жесткую норму энергопотребления населением, сверх которой придется платить за электричество по повышенному тарифу.Речь идет о 300 кВт/ч в месяц на «точку потребления», то есть семью в одной квартире. В кабмине уверяют: большинство домохозяйств уложится в норму. Но неприятный сюрприз ждет сельских жителей и владельцев дачных участков, дома которых не газифицированы. Сейчас они платят за свет по льготной ставке, так как потребляют больше электроэнергии. Такие поблажки им отменят. Правительство уже пыталось ввести социальные нормы энергопотребления в 2013 году, утверждая, что существующие тарифы «экономически не обоснованы». Тогда это не удалось. Сейчас попытка может оказаться успешной. Между тем в России — богатейшей стране по запасам энергоресурсов — электричество остается одной из самых дорогих коммунальных услуг, которая станет еще дороже.Схему ограничения потребления электроэнергии одобрил «профильный» вице-премьер Дмитрий Козак на совещании Минэнерго и Минэкономики.Ведомства вместе с Федеральной антимонопольной службой должны разработать документы с новой нормой к 15 января 2019 года. Это символично: правило об ограничении энергопотребления собираются принять в канун крещенских морозов, когда электроприборы работают на полную катушку.Пять лет назад власти пытались ограничить энергопотребление и даже запустили эксперимент в ряде регионов. Тогда, также зимой, были введены нормы в 50–190 кВт/ч, но не на квартиру, а на человека, исходя из числа прописанных на жилплощади. Однако этот проект раскритиковал президент Владимир Путин, предупредивший о слишком большом росте тарифов. Глава государства справедливо заметил, что в некоторых холодных областях плата за электричество вырастет вдвое. «С ума сошли, что ли», — заявил Путин в феврале 2013 года.В 2018 году теплее не стало, люди не разбогатели, но правительство вернулось к своей идее, пусть и в более мягком варианте. Известно, что предполагается ввести три категории энергопотребления: уложившиеся в 300 кВт/час будут платить по базовому тарифу; те, кто израсходовал до 500 кВт/час, оплатят по повышенному «счетчику»; в отношении тех, кто расходует электричество сверх этой планки, примерится «экономически обоснованный» тариф.По расчетам ФАС, в среднем на одного человека в России приходится 89 кВт/ч электроэнергии в месяц при семье в 2,5 человека. Следовательно, на «точку потребления» выходит около 225 кВт/ч — меньше планируемой соцнормы. Только на самом деле в квартире может проживать пять, шесть и более человек. Размеры базового, повышенного и «экономически обоснованного» тарифов не уточняются, но в варианте нормы пятилетней давности разница между первым и вторым была 70 копеек за кВт/ч.В России есть один регион, где действует схема тарификации по нормам потребления, — Крым. Опыт введения соцнормы на полуострове власти считают успешным, о чем заявил замглавы ФАС Виталий Королев. Теперь с регионом, «славившимся» дефицитом электричества и перебоями с поставками, хотят сравнять всю страну. Такой подход, по мнению зампредседателя комиссии Общественной палаты по ЖКХ Светланы Разворотневой, неприменим для России в целом. «Непонятно, зачем тем, у кого электроэнергии в избытке, применять норму «проблемного» Крыма», — недоумевает собеседница «МК».Она сомневается, что введение соцнорм на энергопотребление приведет к энергосбережению и позволит сократить перекрестное субсидирование.«Энергетики всегда сетовали, что тарифы, которые устанавливает государство, экономически не обоснованы и не дают им развиваться. Их не устраивало перекрестное субсидирование, когда дешевые тарифы для населения компенсируются высокими тарифами для промышленности. При этом потребляют энергию люди и предприятия в соотношении 20% на 80%, поэтому непонятно, как население после введения соцнорм выровняет потери промышленности. Повышать эффективность электроэнергетики можно и другими способами, а не попыткой обложить дополнительными платежами население», — полагает Разворотнева.***На биржевых торгах утром во вторник, 2 октября, начался одновременный рост всех компаний энергетического сектора. Акции пошли вверх благодаря новости о скором повышении тарифов на электроэнергию для россиян.Акции всех российских компаний, работающих в сфере электроэнергетики, пошли в рост на торгах утром во вторник, 2 октября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.На момент написания заметки лидером роста оказались обыкновенные акции «Россетей» — монопольного оператора магистральных сетей. В ведении этой компании находятся высоковольтные линии электропередач по всей стране. Обыкновенные акции «Россетей» подорожали на 12%, привилегированные на 3%.Вместе с ними вверх идут котировки ФСК ЕЭС (+3,6%), МРСК Юга (+3,05%), МРСК Северо-Запада (+3,03%), МРСК Центра и Приволжья (+2,49%), МОЭСК (+2,31%), ТГК-14 (+1,5%), ТГК-2 (+1%) и других компаний, связанных со снабжением клиентов электричеством.Инвесторы принялись скупать бумаги энергетических компаний после публикации новости о скором повышении тарифов на электричество для россиян. Как выяснил «Коммерсантъ», в ближайшее время российские власти изменят тарифы таким образом, что платежи значительной части потребителей увеличатся.В частности, правительство решило изменить применение льготы для оплаты социальной нормы электричества. Сейчас соцнорма действует в расчете на человека. По новым правилам соцнорма будет распространяться на домохозяйство — то есть на одну квартиру или дом, подключенный к электросети. Таким образом, семьям с большим количеством людей придется платить больше, а для тех, кто живет в одиночку, платежи могут остаться на прежнем уровне.Одновременно власти сократят количество льготных категорий, которые приравнивают к населению. Сейчас такими льготами пользуются садоводческие товарищества, гаражные кооперативы, жилье при воинских частях, тюрьмы и религиозные организации. Часть таких потребителей столкнется с увеличением тарифов на электричество, следует из публикации.Вице-премьер России Дмитрий Козак уже поддержал повышение тарифов на электричество, сказано в статье «Коммерсанта». Когда новые правила вступят в силу, выручка всех компаний электроэнергетического сектора сможет увеличиться.