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Тюремщики из министерства Справедливости хотят миллиарды

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Они несколько раз пытали человека в зоне. Видео утекло в интернет. Начался скандал, но в отставку тюремные начальники не подали. И главные не подали, и даже те полусредние, по чьему распоряжению зэков пытали, а пытки записывали на видео для отчёта.

Тюремщики из министерства Справедливости хотят миллиарды


Если официально, то речь идёт о сотрудниках Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Министерства юстиции Российской Федерации, а по-русски: тюремщики из министерства Справедливости.

При правильном государственном устройстве даже самые высокие чины министерства Справедливости уже были бы в отставке, а некоторые ожидали бы суда. У нас не так. Первый замдиректора ФСИН заявил, что для борьбы с пытками надо добавить видеокамер в зоны и стоить это будет 16 миллиардов 500 миллионов рублей. Этот высокопоставленный тюремщик объяснил, что сейчас в зонах 117 тысяч видеокамер и 18 тысяч переносных видеорегистраторов. Необходимо добавить ещё 30 тысяч переносных и 35 тысяч стационарных видеокамер. На это — полтора миллиарда. А на хранение видеозаписей ещё 15 миллиардов в год. И тогда наступит гуманность. Наступит законность.

Вопрос: кто будет просматривать сотни тысяч часов съёмки? Сколько надо «смотрящих»? Тюремщики и это рассчитали: им надо взять на работу 5500 сотрудников «для работы с видеозаписями».

Никто не сказал, из кого (из каких слоёв населения) собираются завербовать тысячи «смотрящих». Из правозащитников? Конечно, нет. Пристроят своих жён, племянников, бездельников, алкоголиков… Много ли найдётся умных, честных, образованных, трудолюбивых людей, которые согласятся ежедневно часами смотреть видеозаписи из жизни заключённых — серой, тупой и отвратительной?

А наймут племянников и алкоголиков, то не начнут ли бесчестные смотрящие торговать с палачами? Вот он увидел пытки, остановил видеозапись, пошёл к начальнику:

— Товарищ подполковник, в Ярославской колонии опять пытали.

— Отлично! Тащи сюда. Это им обойдётся миллионов в десять. Не обеднеют; они там с зэков лопатой денежки гребут, а мы тут глаза себе портим.

Если работники честные — за ними не надо круглосуточно наблюдать. Если бесчестные — всякое наблюдение окажется таким же продажным.

Эти миллиарды хотят потратить на муляж честности. Потратить из нашего кармана.

***

Сколько стоит Государственная дума? Если верить бюджету — 10 миллиардов в год. Вопрос: за что мы платим эти деньги? Последние 20 лет Дума только одобряет законы, которые ей присылают на визу сверху (можно было бы добавить «из правительства», но при нашем государственном устройстве смысла в таких добавках нет).

Хорошие это законы или плохие — неважно. Речь о другом: зачем дико дорогая хрень, которая всегда говорит «да»? Зачем светофор, у которого всего одна лампочка — зелёная?

Сколько стоит нашей стране многолетнее содержание Рогозина в разнообразных властных структурах на разнообразных высоких должностях? Где и какую он принёс пользу? (Вместо Рогозина можно было бы написать разные другие фамилии, а он просто сейчас на слуху из-за поисков вредителя, просверлившего дырку в космическом корабле.)

…Власть жутко боится критики. Она не может найти убедительных ответов, поэтому предпочитает затыкать рот критикам. Власть деградировала, поэтому ей — ветхой, хромой, слепой и глухой — надо всё больше денег на костыли, подпорки, слуховые аппараты.

Как только у ФСИН появится на 16 миллиардов слуховых аппаратов, садисты сразу станут гуманистами. Ура, товарищи!

Ещё один вопрос: как ограбить человека так, чтобы он поверил, будто ему сделали подарок? Нам говорят, что на здравоохранение в России тратятся сотни миллиардов в год. В это трудно поверить, если слушать людей — бесчисленные жалобы на плохих врачей, плохие лекарства, плохие больницы, закрытие больниц, нищенские зарплаты медсестёр… Дело в том, что сотни миллиардов тратятся вовсе не на наше здоровье, а на строительство гигантских медицинских центров (которые когда-нибудь, может быть, начнут хорошо работать, а пока строители и кураторы воруют), на покупку новейшей медицинской техники (которая валяется, потому что нет специалистов, умеющих на ней работать и нет расходных материалов), на бесконечную отчётность, которую пишут врачи, вместо того чтобы лечить людей, и которую потом должны читать (читают ли?) какие-то чиновники. Мы не знаем, какая часть бюджета здравоохранения идёт на наше здоровье: 5%, 1,5%? Мы постоянно платим за всё тому самому здравоохранению. То есть оно получает наши деньги и из государственного бюджета, и из наших частных карманов.

***

Никакими деньгами не превратишь садиста в гуманиста. Никакими деньгами не сделаешь подлеца порядочным человеком. Никакими деньгами не сделаешь дурака умным. Возможно, Китай нас обогнал именно потому, что там коррупционеров расстреливают, а не награждают орденами за заслуги перед китайским Отечеством.

Александр Минкин






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  • Гость
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  • 1 | 03.10.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сколько стоит нашей стране многолетнее содержание Рогозина? Где и какую он принёс пользу?
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А Сколько стоит нашей стране многолетнее содержание МЕДВЕДЕВА? Где и какую он принёс пользу?



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просмотр видеозаписей интересен родственникам заключенных,нет надобности в специальных 5500 просмотрщиках.

другой скользкий момент:процессы "грева" отдельных арестантов,и "уговоры" других арестантов чтобы они просили у родственников денег на кормление надсмотрщиков будет так или иначе фиксироваться на видео - вот о чем болит голова у первого замдиректора ФСИНа, и вот почему ему нужны 5500 просмотрщиков.



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4

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  • Гость
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  • 3 | 03.10.2018, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С Китаем сравнил Минкин. Ха. При авторитарных режимах коррупцию даже расстрелами не истребишь. Стреляют, стреляют, а коррупционеров меньше не становится. Потому что основа коррупции - клановость и круговая порука. А клановость и круговая порука - следствие несменяемости власти. А в том то и дело, что не сменяемость власти суть авторитарного режима. Следовательно коррупция в авторитарных режимах не истребима. Более того, коррупция - основа существования авторитарного режима, где все держится на личных связях.
Не лучше ли, Минкин, обратиться к опыту стран, где власть сменяется и где по этой причине очень низкий уровень коррупции? Например, к опыту близкой к нам по многим исходникам демократической Грузии.



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  • Участник
  •  
  • 4 | 03.10.2018, 11:21 | Автор: препод
    Публикации: 39 | Комментарии: 5885 | Рейтинг: -184,8
Пытают, потому что нет камер. Нет камер, потому что нет денег. Нет денег, потому что всем наплевать.



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  • Гость
  •  
  • 5 | 03.10.2018, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 03.10.2018, 11:21 | Автор: препод
Публикации: 39 | Комментарии: 5885 | Рейтинг: -184,8
Пытают, потому что нет камер. Нет камер, потому что нет денег. Нет денег, потому что всем наплевать.

****
как всегда представитель от хрз выдал очередную мего-вывод.
То есть отсутствие видео фиксации оправдывает само нарушение?
Бестолочи чиновники предлагают борьбу с симптомами а не с болезнью.
В мутной воде можно и камерах нежится, на валютных операциях и тд.
Чекманутыйташ



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  • 6 | 03.10.2018, 13:25 | Автор: Беглец
    Публикации: 0 | Комментарии: 44 | Рейтинг: -2,1
Никакими деньгами не превратишь садиста в гуманиста. Никакими деньгами не сделаешь подлеца порядочным человеком. Никакими деньгами не сделаешь дурака умным. Возможно, Китай нас обогнал именно потому, что там коррупционеров расстреливают, а не награждают орденами за заслуги перед китайским Отечеством. СОВЕРШЕННО ПРАВИЛЬНО.



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  • Начинающий
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  • 7 | 03.10.2018, 13:27 | Автор: Беглец
    Публикации: 0 | Комментарии: 44 | Рейтинг: -2,1
Никакими деньгами не превратишь садиста в гуманиста. Никакими деньгами не сделаешь подлеца порядочным человеком. Никакими деньгами не сделаешь дурака умным. Возможно, Китай нас обогнал именно потому, что там коррупционеров расстреливают, а не награждают орденами за заслуги перед китайским Отечеством.

АБСОЛЮТНО ВЕРНО.



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  • Гость
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  • 8 | 03.10.2018, 16:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никаких просматривающих не надо! С камер должен быть выход в интернет, а там разрешить просматривать только родственникам заключённых! Они люди заинтересованные, вот пусть и имеют возможность просматривать! Уверен, что ситуация с нарушениями в зонах резко изменится, если ещё и суды будут принимать законные решения к нарушителям, а то получится как с камерами на выборах - записи нарушений были, а суды нарушений не хотели видеть в упор! Очень Опытный



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