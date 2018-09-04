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Вставание с колен и талоны на электричество

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Социальная норма на потребление электроэнергии — это, конечно, не талоны на электричество, но это все равно система ограничения потребления. В призывах к экономии нет ничего плохого. В философском смысле ограничения – это даже правильно. Обычная картина, когда в квартирах даже днем горит свет во всех комнатах, телевизор орет для фона, радио верещит для настроения, у ребенка-подростка в комнате звучат мелодии и ритмы.

Вставание с колен и талоны на электричество


Что-то из этого наверняка лишнее – но мы не думаем об этом: горит и горит, шумит и шумит. Уходим из дома, забыв выключить свет. Если бить нам за это по башке рублем – мы станем бережливее, экономнее. Правда, экономить надо всегда, но вспомнили про экономию только теперь. Точнее достали обратно проект, заглохший пять лет назад. А это дурной знак. Мы сами, в быту начинаем ограничивать себя только тогда, когда нам чего-то не хватает – прежде всего, денег. Нет денег, и ты начинаешь отказываться от покупок, развлечений, путешествий и прочих непрофильных расходов. Государство поступает точно также. Когда у него кончаются деньги, оно начинает шевелить извилинами, где бы ужаться. Но вопрос неизменно решается за наш счет.

На себе государство экономить не будет. Не станет оно ужимать программу перевооружения или планы помощи банановым республикам и на самообслуживании государство не станет жадничать. Значит, экономить станете вы. Впрочем, в экономии как таковой государство не заинтересовано. Пользуйтесь чаще электричеством, водой, газом – но платите за излишки.

Больше излишков – больше выгода казне. Норма – понятие абстрактное. Как черта бедности или прожиточный минимум и потребительская корзина. И черта, и минимум, и корзина у всех разные. И нормы потребления тоже. Но можно установить заведомо низкую планку и вас заставят платить больше.

Просто потому, что вокруг нас все больше устройств и приспособлений, которые жрут киловатты. В доме включен компьютер, на электрической плите что-то жарится, машинка стирает майки и наволочки, кипит чайник, микроволновка разогревает, посудомоечная машина моет – и да, телевизор по-прежнему показывает, а радио говорит. Может быть, все эти приборы нам действительно нужны одновременно, пускай далеко не в каждом российском доме всё перечисленное имеется. Но если норму занизить, то как не экономь – а будешь переплачивать. А государство будет пополнять казну. Советское государство поступало также. Оно всегда призывало людей к экономии и ограничениям, потому что у него никогда не было денег для людей. Так что теперь любой разговор об ограничениях нужно рассматривать как плохой знак и неутешительный прогноз.

Антон Орехъ






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  • Гость
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  • 1 | 03.10.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин давно уже за нас все решает. Сколько есть,- Продовольственная корзина, сколько работать,-пенсионная реформа, теперь вот до электроэнергии дошло.
Кстати:
Россия экспортирует в Китай электроэнергию вдвое дешевле, чем платят за нее российские потребители, заявил в интервью "Эхо Москвы" министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев. Китаю электроэнергия достается по 1 рублю 50 копеек за киловатт-час, российским регионам она обходится в 3-4 раза дороже...



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  • Гость
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  • 2 | 03.10.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Советское государство поступало также. Оно всегда призывало людей к экономии и ограничениям, потому что у него никогда не было денег для людей.

---------

Советское государство вводило в строй десятки и сотни новых заводов, требовавших электроэнергии. Для её выработки возводились ГЭС, АЭС.

Так что, призывы к экономии свидетельствовали о непрерывном развитии советского народного хозяйства и подкреплялись красочными агитационными плакатами ("Уходя, гасите свет" и т.п.)

Сейчас взяли моду включать ночную подсветку зданий, устраивать световые шоу и прочие энергопожирающие прелести красивой жизни. Откуда дровишки? В то время, как во дворах жилых домов фонари скинули на жильцов, и каждый подъезд лепит - кто во что горазд, светят в харю.

Поклонимся Советской власти. Она была для нас, для народа.



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6

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  • Участник
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  • 3 | 03.10.2018, 11:18 | Автор: препод
    Публикации: 39 | Комментарии: 5885 | Рейтинг: -184,8
Ну я так понимаю, что социальная норма, это некий бюджетный лимит для малоимущих?



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  • Гость
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  • 4 | 03.10.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Борьба правительства с бедностью россиян началась с повышения цен на услуги ЖКХ, продукцию "естественных" монополий, транспортные услуги, услуги почты, продукты питания.
Появились новые обязательные для населения платежи в бюджет.
И почему, на этом фоне,- "нет" повышению тарифов на электроэнергию?
Снявши голову, по волосам не плачут....



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3

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  • Начинающий
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  • 5 | 03.10.2018, 13:19 | Автор: Беглец
    Публикации: 0 | Комментарии: 44 | Рейтинг: -2,1
Не государственная казна булет полнее, а карман владельцев бывшей Российской энергетики
(спасибо Ржавому).



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3

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  • Гость
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Вот к чему приводит Индивидуальная Экономия э/э (Эконом-Лампы, датчики Движения, Ночное потребление э/э при ДвухТарифном режиме учёта,.. ) !!!!!!

На суде "Электрики" прямо сказали: "В уставе у нас написано "Основной вид деятельности - Извлечение Прибыли !!!", так что мы, "Электрики", Экономить (выполнять ФЗ №261) для вас, жителей МКД, не имеем права и не будем !!!"

Чем больше мы Экономим, то есть лишаем РСОшников СверхПрибыли, тем Изощрённее будут Законы по "легальному" отёму денег у населения !!!

Капитализм - этим всё сказано !!!

Капитализм - это когда Доходы населения ВСЕГДА меньше Расходов !!!!!!

Доктор ZLU



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1

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  • Гость
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  • 7 | 03.10.2018, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Без света не будем сидеть.Надо строить в стране новые свечные заводы, которые передать церквам.
Хоть польза будет, деньги от попов пойдут сирым и униженным. А капиталисты со своим ГОЭЛРО тихо будут покуривать в сторонке, не зная кому впарить сой лишний киловаттик, Китай и так бесплатно почти получает



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  • Гость
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  • 8 | 03.10.2018, 22:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 03.10.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
Советское государство поступало также. Оно всегда призывало людей к экономии и ограничениям, потому что у него никогда не было денег для людей.
---------
Советское государство вводило в строй десятки и сотни новых заводов, требовавших электроэнергии. Для её выработки возводились ГЭС, АЭС.
Так что, призывы к экономии свидетельствовали о непрерывном развитии советского народного хозяйства и подкреплялись красочными агитационными плакатами ("Уходя, гасите свет" и т.п.)
Сейчас взяли моду включать ночную подсветку зданий, устраивать световые шоу и прочие энергопожирающие прелести красивой жизни. Откуда дровишки? В то время, как во дворах жилых домов фонари скинули на жильцов, и каждый подъезд лепит - кто во что горазд, светят в харю.
Поклонимся Советской власти. Она была для нас, для народа.
===это неправда!
Советская власть спровоцировала и затеяла гражданскую войну, голодомор, людоедство. После гражданской войны расстреливала. Короткий период при Сталине строили экономику страны. Потом жили по принципу: "пилите Шура, пилите, они внутри золотые" и сами, своими силами развалили страну. Был относительно короткий период заслуженно проименованный "3астоем" и последующим развалом.
3а что ей кланяться????????
Ельцинизм-Путинизм ещё хуже, хотя за счёт того, что разные "пиндосы" нам "красивым прекрасным", но ничего самостоятельно неспособным созидать, всё поставляют. Хотя, ошибаюсь, мы создали сверхневиданную систему разворовывания страны в пользу тысячи прикормленных людишек! И потребляя всё "пиндосовское" мы их же истово ненавидим и никто не задумывается о том, что нужно не распродавать невозобновляемые ресурсы страны, а созидать. Да мы лучше с "колорадинами" по улочкам побегаем с лютой ненавистью к тем кто нас кормить и одевает и снабжает всем необходимым!



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  • Наблюдатель
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  • 9 | 04.10.2018, 01:40 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 38 | Комментарии: 7637 | Рейтинг: +2021,8
Для села и частных домов есть возможность послать монополистов нахер.

Так называемые "возобновляемые" источники энергии. Ветрогенераторы к примеру и солнечные панели, которые становятся всё совершеннее
(КПД) доступнее и дешевле.

Самый лучший вариант сочетание нескольких источников-небольшая водяная турбина к примеру на реке или ветрогенератор и солнечные панели с накопителями электроэнергии в виде литиевых аккумуляторов и "копеечный" контроллер который будет
"разруливать" всё это хозяйство. Для среднего потребления более чем достаточно.
Всё это доступно уже сейчас загляните на "АлиЭкспресс" поинтересуйтесь, Китай "рулит":)

Не ждите милостей от оборзевшего государства-возьмите их у природы сами!:)



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