Все ключевые посты в новом Госсобрании Башкирии - у ЕдРа

В Уфе в пятницу прошло первое заседание Госсобрания Башкортостана нового созыва, в котором приняли участие 105 депутатов из 110 избранных. Практически все ключевые посты в парламенте достались представителям "Единой России".По предложению фракции "Единая Россия" председателем Госсобрания в пятый раз был избран Константин Толкачев, занимавший эту должность с 1999 года. Ведущий заседание при этом даже не осведомился у депутатов, имеются ли они предложения по другим кандидатурам. За Толкачева проголосовали 88 депутатов, пятеро высказались против и еще 11 парламентариев воздержались.Заместителями спикера на профессиональной основе также стали два представителя "ЕР" — сопредседатель республиканского отделения "Общероссийского народного фронта" Эльвира Аиткулова и бывший помощник главы республики Рустам Ишмухаметов. Еще один пост вице-спикера, но уже на общественных началах достался представителю КПРФ Вадиму Старову.— Почему на должности вице-спикеров выдвигаются представители лишь двух партий? Мы тоже парламентская партия, в Госдуме мы имеем своего вице-спикера, — попробовал возмутиться глава фракции ЛДПР Вячеслав Рябов.Однако спикер Толкачев отвел вопрос Рябова, заметив, что все кандидатуры были согласованы на оргкомитете по подготовке первого заседания Курултая, в который входили представители всех фракций. О том, что в оргкомитете единороссы имели семь мест из одиннадцати, спикер умолчал.— На этом оргкомитете мы предлагали назначить одним из вице-спикеров нашего коллегу Павла Завадича, но большинство отклонило наше предложение.В Уфимском горсовете, где я был депутатом совсем недавно, у нас были заместители председателя от каждой фракции, несмотря на их разную численность. Мы полагали, что в Госсобрании должно быть так же. Но получается, что здесь демократии никакой и справедливости тоже никакой, — посетовал в перерыве Рябов.Единороссы также возглавили семь постоянных комитетов из восьми, заняв посты председателей. Лишь один комитет — по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам — возглавил представитель другой партии, бывший руководитель администрации главы республики Владимир Нагорный, избравшийся в Госсобрание от "Патриотов России".В шести постоянных комитетах представители "Единой России" стали заместителями председателей. Другие партии получили пять мест вице-председателей — избравшаяся от партии "Зеленые" Руфина Шагапова сохранила свой пост зампреда комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию, лидер местных коммунистов Юнир Кутлугужин стал заместителем председателя в комитете по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации; его коллега по фракции Ильгам Галин — заместителем председателя комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям. В этом же комитете другим зампредом стал руководитель фракции ЛДПР Вячеслав Рябов. Справоросс Юрий Игнатьев получил аналогичный пост в комитете по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам.Не обошлось без инцидентов и выдвижение экс-мэра Уфы Ирека Ялалова в Совет Федерации. Перед голосованием спикер Константин Толкачев сообщил, что кроме кандидатуры Ялалова, предложенной фракцией "Единая Россия", есть и другие — КПРФ предложила назначить сенатором депутата Рустама Хафизова, ЛДПР — координатора регионального отделения, депутата Дмитрия Иванова. В нарушение регламента спикер не стал никому предоставлять слово по мотивам голосования, хотя этого требовал член фракции КПРФ, координатор движения "Левый фронт" в республике Дмитрий Чувилин, указавший на фактическую безальтернативность выдвижения кандидатуры Ялалова. В итоге, бывший уфимский мэр был назначен сенатором большинством голосов — за него проголосовало 88 депутатов. За кандидатуру Рустама Хафизова проголосовало 14, за Дмитрия Иванова — 12 парламентариев.— Я считаю поведение этого оргкомитета достаточно странным — он на себя слишком много взял, игнорируя решения фракций, — сказал "Idel.Реалии" Дмитрий Чувилин. — Так, наша фракция предлагала кандидатуру Юнира Кутлугужина на пост председателя одного из комитетов, но на заседании это предложение даже не рассматривалось. Моя кандидатура предлагалась фракцией на пост заместителя председателя комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию, но оргкомитет включил меня рядовым членом в комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. Это все какие-то грязные политические игры.— Результаты распределения ведущих ролей в новом Госсобрании вполне соответствуют официальным итогам выборов, — прокомментировал ход первого заседания Госсобрания политолог Дмитрий Михайличенко. — Конечно, избрание Констатнтина Толкачева в пятый раз спикером — это нонсенс, показатель застоя. Всем казалось, что такое невозможно, однако это произошло. Но дело в том, что он на очень хорошем счету у Рустэма Хамитова, который ценит его как профессионала, умеющего проводить нужные решения.По словам Михайличенко, единороссы "вновь захватили все рычаги контроля в парламенте", поскольку "по-другому они просто не умеют действовать".— Но мы теперь видим и характерные демарши представителей других партий — с на примерах Чувилина, Рябова, которые начинают выражать свое недовольство сложившимися порядками. И КПРФ, и ЛДПР входили в состав так называемого "посткрымского консенсуса", следовали в фарватере власти, но теперь, как мы видим по результатам выборов в Приморье, Хабаровском крае, Владимирской области и других регионах, ситуация начинает меняться.Ранее этим партиям доставались, образно говоря, крохи с барского плеча, теперь же они, видя, что барин слабеет, начинают показывать зубы и далее будут это делать все активнее. Принципиально же в Госсобрании мало что поменялось, власть его по-прежнему контролирует. Оппозиции там, как и раньше, нет, но, тем не менее, мы видим, что появились отдельные представители некоторых партий, которые вполне могут начать свою игру, в том числе и на будущих очередных выборах главы республики в 2019 году.