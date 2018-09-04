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Все ключевые посты в новом Госсобрании Башкирии - у ЕдРа

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В Уфе в пятницу прошло первое заседание Госсобрания Башкортостана нового созыва, в котором приняли участие 105 депутатов из 110 избранных. Практически все ключевые посты в парламенте достались представителям "Единой России".

Все ключевые посты в новом Госсобрании Башкирии - у ЕдРа


По предложению фракции "Единая Россия" председателем Госсобрания в пятый раз был избран Константин Толкачев, занимавший эту должность с 1999 года. Ведущий заседание при этом даже не осведомился у депутатов, имеются ли они предложения по другим кандидатурам. За Толкачева проголосовали 88 депутатов, пятеро высказались против и еще 11 парламентариев воздержались.

Заместителями спикера на профессиональной основе также стали два представителя "ЕР" — сопредседатель республиканского отделения "Общероссийского народного фронта" Эльвира Аиткулова и бывший помощник главы республики Рустам Ишмухаметов. Еще один пост вице-спикера, но уже на общественных началах достался представителю КПРФ Вадиму Старову.

— Почему на должности вице-спикеров выдвигаются представители лишь двух партий? Мы тоже парламентская партия, в Госдуме мы имеем своего вице-спикера, — попробовал возмутиться глава фракции ЛДПР Вячеслав Рябов.

Однако спикер Толкачев отвел вопрос Рябова, заметив, что все кандидатуры были согласованы на оргкомитете по подготовке первого заседания Курултая, в который входили представители всех фракций. О том, что в оргкомитете единороссы имели семь мест из одиннадцати, спикер умолчал.

— На этом оргкомитете мы предлагали назначить одним из вице-спикеров нашего коллегу Павла Завадича, но большинство отклонило наше предложение.

В Уфимском горсовете, где я был депутатом совсем недавно, у нас были заместители председателя от каждой фракции, несмотря на их разную численность. Мы полагали, что в Госсобрании должно быть так же. Но получается, что здесь демократии никакой и справедливости тоже никакой, — посетовал в перерыве Рябов.

Единороссы также возглавили семь постоянных комитетов из восьми, заняв посты председателей. Лишь один комитет — по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам — возглавил представитель другой партии, бывший руководитель администрации главы республики Владимир Нагорный, избравшийся в Госсобрание от "Патриотов России".

В шести постоянных комитетах представители "Единой России" стали заместителями председателей. Другие партии получили пять мест вице-председателей — избравшаяся от партии "Зеленые" Руфина Шагапова сохранила свой пост зампреда комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию, лидер местных коммунистов Юнир Кутлугужин стал заместителем председателя в комитете по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации; его коллега по фракции Ильгам Галин — заместителем председателя комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям. В этом же комитете другим зампредом стал руководитель фракции ЛДПР Вячеслав Рябов. Справоросс Юрий Игнатьев получил аналогичный пост в комитете по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам.

Не обошлось без инцидентов и выдвижение экс-мэра Уфы Ирека Ялалова в Совет Федерации. Перед голосованием спикер Константин Толкачев сообщил, что кроме кандидатуры Ялалова, предложенной фракцией "Единая Россия", есть и другие — КПРФ предложила назначить сенатором депутата Рустама Хафизова, ЛДПР — координатора регионального отделения, депутата Дмитрия Иванова. В нарушение регламента спикер не стал никому предоставлять слово по мотивам голосования, хотя этого требовал член фракции КПРФ, координатор движения "Левый фронт" в республике Дмитрий Чувилин, указавший на фактическую безальтернативность выдвижения кандидатуры Ялалова. В итоге, бывший уфимский мэр был назначен сенатором большинством голосов — за него проголосовало 88 депутатов. За кандидатуру Рустама Хафизова проголосовало 14, за Дмитрия Иванова — 12 парламентариев.

— Я считаю поведение этого оргкомитета достаточно странным — он на себя слишком много взял, игнорируя решения фракций, — сказал "Idel.Реалии" Дмитрий Чувилин. — Так, наша фракция предлагала кандидатуру Юнира Кутлугужина на пост председателя одного из комитетов, но на заседании это предложение даже не рассматривалось. Моя кандидатура предлагалась фракцией на пост заместителя председателя комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию, но оргкомитет включил меня рядовым членом в комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. Это все какие-то грязные политические игры.

— Результаты распределения ведущих ролей в новом Госсобрании вполне соответствуют официальным итогам выборов, — прокомментировал ход первого заседания Госсобрания политолог Дмитрий Михайличенко. — Конечно, избрание Констатнтина Толкачева в пятый раз спикером — это нонсенс, показатель застоя. Всем казалось, что такое невозможно, однако это произошло. Но дело в том, что он на очень хорошем счету у Рустэма Хамитова, который ценит его как профессионала, умеющего проводить нужные решения.

По словам Михайличенко, единороссы "вновь захватили все рычаги контроля в парламенте", поскольку "по-другому они просто не умеют действовать".

— Но мы теперь видим и характерные демарши представителей других партий — с на примерах Чувилина, Рябова, которые начинают выражать свое недовольство сложившимися порядками. И КПРФ, и ЛДПР входили в состав так называемого "посткрымского консенсуса", следовали в фарватере власти, но теперь, как мы видим по результатам выборов в Приморье, Хабаровском крае, Владимирской области и других регионах, ситуация начинает меняться.

Ранее этим партиям доставались, образно говоря, крохи с барского плеча, теперь же они, видя, что барин слабеет, начинают показывать зубы и далее будут это делать все активнее. Принципиально же в Госсобрании мало что поменялось, власть его по-прежнему контролирует. Оппозиции там, как и раньше, нет, но, тем не менее, мы видим, что появились отдельные представители некоторых партий, которые вполне могут начать свою игру, в том числе и на будущих очередных выборах главы республики в 2019 году.

Артур Асафьев






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  • 1 | 03.10.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Власть в России узурпировала кучка даже не жуликов и воров, — это определение для них слишком благородно, — а мелких, во всех смыслах этого слова, никчемных людишек с ненасытным, как у всех дегенератов, аппетитом и неуемными амбициями. Никакие они не крутые, а просто банда бывших питерских фарцовщиков, сутенеров и конторско-ментовских рэкитеров.
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слыш...



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  • 2 | 03.10.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин: мои поправки сделали пенсионную реформу убыточной
Пенсионная реформа не принесёт федеральному бюджету ровным счётом ничего, напротив - потребует от государства дополнительных финансовых расходов.
________________________
о тлять как, как же экономисты и говорящие головы из ящика, убеждавшие нас в о)(ерительной эффективности пенс реформы? что ж тля за страна то такая - всё через gопу
турк



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  • 3 | 03.10.2018, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Наивные коммунисты полагают, что сами победили на выборах, благодаря поддержке избирателей. Хотя они прошли по кремлевской квоте для послушных соглашателей. Сейчас их спускают с небес на землю. А будут рыпаться, в следующий раз вообще не попадут.



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  • 4 | 03.10.2018, 11:03 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35231 | Рейтинг: +5825,9
В этом году в уфимской мэрии возбуждалось столько уголовных дел, сколько не было за всю постсоветскую историю существования муниципальной власти. Причем некоторым из действующих крупных городских начальников уже предъявлены обвинения и даже избрана мера пресечения, а это значит, что правоохранители намерены довести эти дела до суда, а не просто «закошмарить» чиновников.

Так, полностью обезглавлено управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы - начальник ведомства Раиль Еникеев и его первый заместитель Эдуард Сардаров находятся под домашним арестом за злоупотребление должностными полномочиями.По версии следствия, чиновники нанесли уфимской казне ущерб в размере 54 млн рублей, «простив» крупному девелоперу долг за аренду городской земли.

Начальник управления капитального строительства мэрии Уфы Марат Гареев приобретал у застройщиков ходовые однокомнатные квартиры в центре города по низкой цене, которые потом продавал намного дороже. Всю недвижимость г-н Гареев записывал на имя своей матери-пенсионерки.
Сегодня г-н Гареев, а также Раиль Еникеев и бывший вице-мэр Уфы Александр Филиппов обвиняются еще в одном тяжком преступлении - в списки аварийного жилья, сносимого на средства федеральной программы «Жилище», попали дома, которые уже были снесены муниципалитетом либо отданы в обременение застройщикам.
Еще одно уголовное дело касается мошенничества в особо крупном размере - чиновники продали с торгов площадку в парке Гафури под строительство крытого теннисного корта, до предела снизив цену за счет льготы для спортивных сооружений. А через год этот участок земли отдали под строительство жилого комплекса, нанеся городскому бюджету ущерб в 188 млн рублей и лишив Уфу крытого спортивного здания. В этом деле фигуранты пока не определены, но, надо думать, появятся в ближайшее время - очевидно, что принимавшие такие решения занимают высокие посты.

В двух силовых ведомствах РБ - МВД и ФСБ - сменилось руководство, а новым силовикам, приехавшим в Уфу вслед за своими патронами, нужны громкие дела. А чиновники мэрии, вероятно, привыкшие к лояльной системе контроля, как будто специально подставляются, попадаясь на глупых и наглых схемах.

У Ирека Ялалова не было другого выхода - или красиво уйти «на повышение», или остаться и отвечать вместе с коллегами за вменяемые им нарушения. Как опытный политик, г-н Ялалов выбрал новое кресло, скорее всего, заранее сторговавшись о своей будущей уголовной неприкосновенности. Обязанности городского руководителя временно исполняет заместитель г-на Ялалова - Салават Хусаинов.

Валентин Орлов



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  • 5 | 03.10.2018, 11:16 | Автор: препод
    Публикации: 39 | Комментарии: 5885 | Рейтинг: -184,8
Понятно, что ЛДПР и КПРФ, которые набрали немало мест, хотят быть в теме. Но похоже нос не дорос.



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  • 6 | 03.10.2018, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Лохи и обиженки недовольны опять?



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  • 7 | 03.10.2018, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
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эта традиция с качкаева : своровать миллиарды и тихо сбежать с миллиардами и отдыхать в тихой гавани - отстойнике совете федерации до поры до времени, а там на новое повышение и опять воровать и воровать .
Член ЕР не может иначе.



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  • 8 | 03.10.2018, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
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эта традиция с качкаева : своровать миллиарды и тихо сбежать с миллиардами и отдыхать в тихой гавани - отстойнике совете федерации до поры до времени, а там на новое повышение и опять воровать и воровать .
Член ЕР не может иначе.



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  • 9 | 03.10.2018, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
эта традиция с качкаева : своровать миллиарды и тихо сбежать с миллиардами и отдыхать в тихой гавани - отстойнике совете федерации до поры до времени, а там на новое повышение и опять воровать и воровать .
Член ЕР не может иначе.



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  • 10 | 03.10.2018, 13:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1881 | Комментарии: 61004 | Рейтинг: +12255,3
Внезапное бегство Ялалова под неприкосновенность - многое объясняет. Босыми ногами по углям долго не походишь, припечёт...



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  • 11 | 03.10.2018, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
чёт свежая инфа поступила ... тов. Нагорный В.А. имеет реальный шанец на место ситимэна Уфы
турк



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  • 12 | 03.10.2018, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
тут послед инфа поступила , тов. Нагорный имеет реальный шанец на место ситимэна
турк



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  • 13 | 03.10.2018, 15:48 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35231 | Рейтинг: +5825,9
12 | 03.10.2018, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
тут послед инфа поступила , тов. Нагорный имеет реальный шанец на место ситимэна
турк


А вот самая последняя инфа поступила- Хусниярова приглашают на место ситимэна.



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  • 14 | 03.10.2018, 19:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1881 | Комментарии: 61004 | Рейтинг: +12255,3
Сенаторы Ирек Ялалов и Лилия Гумерова проголосовали за закон о пенсионной реформе
__________________________________
Ну вот и - боевое крещение! УФББС(уфимская блогосфера, как ее назвал кобзев - холуи власти в ЖЖ и Фейсбуке, выпускники школы куце-блогеров и прочие сосущие) - в восторге, наверное, ведь они так отлизывали Ялалову!



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  • 15 | 03.10.2018, 20:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 03.10.2018, 19:13 | Автор: Кухарка
Публикации: 1881 | Комментарии: 61003 | Рейтинг: +12255,2
****
не ну нормально
ялалов из салаватского р-на за 8 лет якобы работы в уфе исполнил свою самую заветную мечту проллобировал питейное заведение в парке культуры и отдыха им м гафури.
как городским паркам без антоновского кабака безобразие устранено какой отдых уфимцев и гостей города без водки



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  • 16 | 03.10.2018, 20:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вот самая последняя инфа поступила- Хусниярова приглашают на место ситимэна.
____________________
Юр Ник , ты в своём уме, Марат выше Наполеона в иерархии Базилевки, а ты его на ситимэна сватаешь... Марат так низко пасть не может, минимум сенатором от Флориды, меньше не предлагать
турк



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