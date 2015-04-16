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В едином порыве откажемся от грязной зеленой бумажки

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Правительство России готовит свой проект отказа российской экономики от доллара. Об этом изданию The Bell рассказали три осведомленных источника.

В едином порыве откажемся от грязной зеленой бумажки


По словам одного из собеседников издания, законопроект готовится с учетом идей главы ВТБ Андрея Костина. Документ ляжет на стол премьер-министру Дмитрию Медведеву уже через одну-две недели.

План не предусматривает каких-либо ограничительных мер. «Запрета расчетов в долларах не будет», — заверил The Bell источник в одном из ведомств. Главный упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах (в основном — юани, евро и рубли), на облегчение валютного контроля и либерализацию валютного законодательства.

14 сентября Андрей Костин предложил отказа российской экономики от доллара на случай, если США запретят российским банкам проводить расчеты в долларах. План главы ВТБ поддержали министр экономического развития Максим Орешкин и замглавы Минфина Алексей Моисеев. В Кремле тогда заявили, что в настоящий момент подобные предложения не прорабатываются

2 октября президент России Владимир Путин также высказался в поддержку этой инициативы.

Предложения Костина появились на фоне рисков введения очередных санкций против России, которые крайне негативно сказываются на курсе рубля и делают российский рынок менее привлекательным для инвесторов.

***

Правительство готовит свой проект о дедолларизации российской экономики, рассказали три источника The Bell, знакомые с ходом обсуждений. Через одну-две недели его должен утвердить премьер Дмитрий Медведев, утверждает один из них. Законопроект готовится «по мотивам» плана главы ВТБ Андрея Костина, который тот представил Владимиру Путину в июле.

Костин, представляя Путину свой план, говорил о необходимости мер, направленных на расширение использования рубля в международных расчетах, и просил их поддержать. Сегодня глава ВТБ заявил, что президент «в целом» поддержал его предложение по дедолларизации российской экономики.

О полном отказе от доллара речи не идет, успокоил Костин. По его словам, «этот план абсолютно долгосрочный и нацелен скорее на изменение тенденции мировой, чем на какое-то сиюминутное одноразовое решение». На постепенную дедолларизацию, по его оценке, уйдет как минимум пять лет.

План правительства не предусматривает никаких ограничительных или запретительных мер, «запрета расчетов в долларах не будет», заверил The Bell собеседник в одном из ведомств, участвующих в обсуждении вопроса. Главный упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах, говорит он. А еще — на облегчение валютного контроля и либерализацию валютного законодательства, добавляет другой источник.

Законопроект о постепенном отходе от расчетов в долларах, который предусматривает и либерализацию валютного законодательства, действительно готовится, подтверждает третий чиновник. Но это не итог предложений Костина – план обсуждают с тех пор, как Трамп подписал прошлогодний закон о санкциях (CAATSA), говорит он.

Крупнейшие торговые партнеры России — Китай и ЕС. Цель — со временем максимально перевести расчеты с ними в юани и евро, а в случае со странами ЕАЭС — в рубли, описывает один из собеседников The Bell.

В обсуждении плана участвуют ЦБ, ВТБ и другие крупнейшие банки, а также экспортеры, но принудительных мер для отказа бизнеса от расчета в долларах не будет, говорит он. Главное — создать удобные механизмы, которые позволят бизнесу без лишних потерь осуществлять расчеты в любых валютах.

Для этого нужно решить много технических вопросов, в частности, на уровне центральных банков создать инструменты, которые дадут доступ к ликвидности в валюте другой страны, минуя необходимость закупать ее на валютных рынках. Такие переговоры ведутся, уточнил собеседник The Bell, не раскрыв деталей. В любом случае понятно, что России не удастся в одиночку создать финансовую инфраструктуру, неуязвимую для американских санкций, но сейчас настроения по этому поводу, в частности, в Европе меняются (страны Евросоюза с недавних пор обсуждают создание собственной системы платежей, которая позволила бы европейским компаниям обходить санкции США против Ирана, не рискуя оказаться под вторичными санкциями).

Увеличить роль рубля в международных счетах, о чем говорил Костин, при этом вряд ли удастся, считают экономисты, — нельзя заставить мир рассчитываться в слабых валютах.






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  • 1 | 03.10.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
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"Верной дорогой идёте, товарищи!"



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  • 2 | 03.10.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Отказ от доллара,- это еще один способ отъема денег у населения. Уверен это случится "вдруг" как это было с вкладами Сбербанка.



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  • 3 | 03.10.2018, 10:16 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35231 | Рейтинг: +5825,9
Да вообще пора снова изобрести велосипед.
А то- телевизоры, трубы и колеса дюймах. Столы бильярдные в футах.

А ведь как хорошо было раньше- рост в локтях, ткань в аршинах, расстояния- в верстах.

---И вообще. зачем нам галоши? Лучше мокроступы.



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  • 4 | 03.10.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Эксперт

3 | 03.10.2018, 10:16 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35222 | Рейтинг: +5825,3
Да вообще пора снова изобрести велосипед.
А то- телевизоры, трубы и колеса дюймах. Столы бильярдные в футах.

А ведь как хорошо было раньше- рост в локтях, ткань в аршинах, расстояния- в верстах.

---И вообще. зачем нам галоши? Лучше мокроступы.
____________________
Ну, да: не паталогоанатом, а жмурорез - это к Юнгу больше подходит.



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  • 5 | 03.10.2018, 10:41 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35231 | Рейтинг: +5825,9
4 | 03.10.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован

Ну, да: не паталогоанатом, а жмурорез - это к Юнгу больше подходит.

========================
Верно. Не аноним, а анонимный пид о р ас.



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  • 6 | 03.10.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему отнять напрямую доллары не получиться, потому как доллар и в Африке доллар. А напрямую и не будут, а только через пенсионную реформу, не будет денег на еду сам понесешь и на еду потратишь, а потом не рубля и не доллара во такой конец ожидает, возвращаемся к 90гг к ельцинско-горбачскому голоду



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  • 7 | 03.10.2018, 10:49 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35231 | Рейтинг: +5825,9
semia
03 октября 2018 | 08:35
Может нам выгоднее от Путина отказаться,чем от доллара?

==============И вообще, всё у нас лучше. Наши флеш-карты самые надёжные. Их нельзя украсть или потерять. Их носят в чемодане.



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  • 8 | 03.10.2018, 10:56 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35231 | Рейтинг: +5825,9
Люди с хорошей памятью прекрасно помнят, как перед последней крупной девальвацией рубля, когда рубль обесценился в два раза, Шувалов тоже клятвенно обещал по телевизору, что никакой девальвации не будет. Верить их обещаниям, это себя не уважать.



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  • 9 | 03.10.2018, 11:17 | Автор: препод
    Публикации: 39 | Комментарии: 5885 | Рейтинг: -184,8
Ну не знай, не знай... Не все так просто. Слишком уж амеры хорошо сидят на своих зеленых бумажках.



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  • 10 | 03.10.2018, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Люди с хорошей памятью прекрасно помнят, как перед последней крупной девальвацией рубля, когда рубль обесценился в два раза, Шувалов тоже клятвенно обещал по телевизору, что никакой девальвации не будет. Верить их обещаниям, это себя не уважать.
------------------
Не трепи нервы Кухарке. Для нее это была деноминация, да и вобще святое время. Когда в 98-м рубль рухнул, она плакала от счастья.



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  • 11 | 03.10.2018, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Юнг, про птичку давай. Как она оторвалась от коллектива.



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  • 12 | 03.10.2018, 12:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1881 | Комментарии: 61004 | Рейтинг: +12255,3
Не за горами и статья за хранение валюты:

Статья 88 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года (на сленге валютчиков — «бабочка») «Нарушение правил о валютных операциях» предусматривала уголовное наказание за операции с иностранной валютой и валютными ценностями. Осуждение по ст. 88 предполагало в зависимости от состава преступления лишение свободы на срок от 3 до 15 лет, конфискацию имущества, ссылку на срок до 5 лет и смертную казнь.

Аналогичные статьи были включены в уголовное законодательство других республик СССР.

Статья максимально ограничивала оборот наличной иностранной валюты среди граждан СССР. Обмен валюты, в том числе на другие ценности, являлся уголовно наказуемым деянием.

Статья активно использовалась органами КГБ СССР для пресечения шпионажа, подпольного предпринимательства, проституции.



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  • 13 | 03.10.2018, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не за горами и статья за хранение валюты:

Статья 88 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года (на сленге валютчиков — «бабочка») «Нарушение правил о валютных операциях» предусматривала уголовное наказание за операции с иностранной валютой и валютными ценностями. Осуждение по ст. 88 предполагало в зависимости от состава преступления лишение свободы на срок от 3 до 15 лет, конфискацию имущества, ссылку на срок до 5 лет и смертную казнь.
--------------------
Вот что значит не иметь внуков, а заниматься целый день всякой хней.



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  • 14 | 03.10.2018, 12:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1881 | Комментарии: 61004 | Рейтинг: +12255,3
Вот что значит не иметь внуков, а заниматься целый день всякой хней.
__________________________
Сказал анон, глядя в зеркало....



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  • 15 | 03.10.2018, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
«Никто не предлагает запрет на хождение доллара. Речь идет исключительно о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота»
Но Кухарке непременно хочется чтобы ввели смертную казнь. Ей так веселее будет.



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  • 16 | 03.10.2018, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Санкционые продукты, санкционные лекарства, санкционная валюта что дальше?



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  • 17 | 03.10.2018, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
У предводительницы банды ужовских либерастов шиза уже просто через край хлещет. Казнить нельзя помиловать.



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  • 18 | 03.10.2018, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сказал анон, глядя в зеркало....
--------
Интерес, как пральна - анон или онан.



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  • 19 | 03.10.2018, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да хватит вам женщину третировать. Ей словечком не с кем перекинуться, так хоть перед компом пусть поерзает.



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  • 20 | 03.10.2018, 12:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1881 | Комментарии: 61004 | Рейтинг: +12255,3
15 | 03.10.2018, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован

«Никто не предлагает запрет на хождение доллара. Речь идет исключительно о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота»
Но Кухарке непременно хочется чтобы ввели смертную казнь. Ей так веселее будет.
___________________________________
Веселее будет вам:

16 апреля 2015
Россия не готова к резкому повышению пенсионного возраста. Об этом в ходе «прямой линии» сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Если мы в 65 лет поставим возраст выхода на пенсию, это как? Отработал, в деревянный макинтош — и поехал?» — задался вопросом президент.
***
Не прошло и трех лет, как ввели таки смертную казнь вместо пенсий!

А 4,5 года назад - 1 марта 2014 года я вам сказала, что пи@дец за крымнаш - будет ЛЮТЫЙ, но вы потешались....

И кто оказался прав?



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