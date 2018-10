В едином порыве откажемся от грязной зеленой бумажки

Правительство России готовит свой проект отказа российской экономики от доллара. Об этом изданию The Bell рассказали три осведомленных источника.По словам одного из собеседников издания, законопроект готовится с учетом идей главы ВТБ Андрея Костина. Документ ляжет на стол премьер-министру Дмитрию Медведеву уже через одну-две недели.План не предусматривает каких-либо ограничительных мер. «Запрета расчетов в долларах не будет», — заверил The Bell источник в одном из ведомств. Главный упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах (в основном — юани, евро и рубли), на облегчение валютного контроля и либерализацию валютного законодательства.14 сентября Андрей Костин предложил отказа российской экономики от доллара на случай, если США запретят российским банкам проводить расчеты в долларах. План главы ВТБ поддержали министр экономического развития Максим Орешкин и замглавы Минфина Алексей Моисеев. В Кремле тогда заявили, что в настоящий момент подобные предложения не прорабатываются2 октября президент России Владимир Путин также высказался в поддержку этой инициативы.Предложения Костина появились на фоне рисков введения очередных санкций против России, которые крайне негативно сказываются на курсе рубля и делают российский рынок менее привлекательным для инвесторов.***Правительство готовит свой проект о дедолларизации российской экономики, рассказали три источника The Bell, знакомые с ходом обсуждений. Через одну-две недели его должен утвердить премьер Дмитрий Медведев, утверждает один из них. Законопроект готовится «по мотивам» плана главы ВТБ Андрея Костина, который тот представил Владимиру Путину в июле.Костин, представляя Путину свой план, говорил о необходимости мер, направленных на расширение использования рубля в международных расчетах, и просил их поддержать. Сегодня глава ВТБ заявил, что президент «в целом» поддержал его предложение по дедолларизации российской экономики.О полном отказе от доллара речи не идет, успокоил Костин. По его словам, «этот план абсолютно долгосрочный и нацелен скорее на изменение тенденции мировой, чем на какое-то сиюминутное одноразовое решение». На постепенную дедолларизацию, по его оценке, уйдет как минимум пять лет.План правительства не предусматривает никаких ограничительных или запретительных мер, «запрета расчетов в долларах не будет», заверил The Bell собеседник в одном из ведомств, участвующих в обсуждении вопроса. Главный упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах, говорит он. А еще — на облегчение валютного контроля и либерализацию валютного законодательства, добавляет другой источник.Законопроект о постепенном отходе от расчетов в долларах, который предусматривает и либерализацию валютного законодательства, действительно готовится, подтверждает третий чиновник. Но это не итог предложений Костина – план обсуждают с тех пор, как Трамп подписал прошлогодний закон о санкциях (CAATSA), говорит он.Крупнейшие торговые партнеры России — Китай и ЕС. Цель — со временем максимально перевести расчеты с ними в юани и евро, а в случае со странами ЕАЭС — в рубли, описывает один из собеседников The Bell.В обсуждении плана участвуют ЦБ, ВТБ и другие крупнейшие банки, а также экспортеры, но принудительных мер для отказа бизнеса от расчета в долларах не будет, говорит он. Главное — создать удобные механизмы, которые позволят бизнесу без лишних потерь осуществлять расчеты в любых валютах.Для этого нужно решить много технических вопросов, в частности, на уровне центральных банков создать инструменты, которые дадут доступ к ликвидности в валюте другой страны, минуя необходимость закупать ее на валютных рынках. Такие переговоры ведутся, уточнил собеседник The Bell, не раскрыв деталей. В любом случае понятно, что России не удастся в одиночку создать финансовую инфраструктуру, неуязвимую для американских санкций, но сейчас настроения по этому поводу, в частности, в Европе меняются (страны Евросоюза с недавних пор обсуждают создание собственной системы платежей, которая позволила бы европейским компаниям обходить санкции США против Ирана, не рискуя оказаться под вторичными санкциями).Увеличить роль рубля в международных счетах, о чем говорил Костин, при этом вряд ли удастся, считают экономисты, — нельзя заставить мир рассчитываться в слабых валютах.