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Ассоциация присосалась к бюджетным грантам

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​​Целями и задачами Ассоциации станут консолидация педагогического сообщества для совместной реализации профессиональных, духовно-культурных запросов, сохранение и развитие родных и государственных языков.

Ассоциация присосалась к бюджетным грантам


Решение об этом приняли на учредительной конференции, в которой приняли участие более 130 учителей башкирского языка и литературы, родных языков общеобразовательных организаций, национальных воскресных школ, педагоги дошкольных образовательных организаций, руководители образовательных организаций с родным (нерусским) языком обучения, сообщает пресс-служба министерства образования республики.

Руководителем Ассоциации избран доцент Института развития образования Республики Башкортостан, кандидат филологических наук Фанзиль Саньяров, сопредседателями — учитель башкирского языка Башкирской гимназии-интерната №2 имени Ахмет-Заки Валиди города Ишимбая Рифат Аюпов и директор Татарской гимназии №65 города Уфы Анфиса Галимзянова.

Целями и задачами Ассоциации станут консолидация педагогического сообщества для совместной реализации профессиональных, духовно-культурных запросов, сохранение и развитие родных и государственных языков.

Среди учредителей Ассоциации значатся Институт развития образования Башкортостана, Всемирный Курултай (конгресс) башкир, Фонд по сохранению и развитию башкирского языка.

Ассоциацию поделят на шесть объединений: учителей башкирского языка и литературы, учителей родного русского языка, учителей родных (нерусского) языков, преподавателей башкирского языка колледжей и высших учебных заведений, руководителей образовательных организаций с родным языком обучения, педагогов дошкольных образовательных организаций с обучением на родном языке и изучением родных языков.






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  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 04.10.2018, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ассоциацию поделят на шесть объединений:
*******************************************
Что то они губу то раскатали!
Во первых: учителей башкирского языка надо отнести к "учителям родных( не Русского) языка.
Во вторых: Какие нахрен преподаватели башкирского языка в колледжах и высших учебных заведениях?!

вы еще министерство башкирского языка создайте!



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3

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  • Эксперт
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  • 2 | 04.10.2018, 10:52 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35243 | Рейтинг: +5826
Консолидация?= А что? Звучит красиво!



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  • Гость
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  • 3 | 04.10.2018, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот и список лентяев, которых гнать в шею нужно, а не денег им бюджетных



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3

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  • Гость
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  • 4 | 04.10.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
эти так называемые объединения тормозят развитие региона, для чего они вообще нужны??? Неужели больше не на что тратить деньги...



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2

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  • Гость
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  • 5 | 04.10.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 04.10.2018, 10:52 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35234 | Рейтинг: +5825,9
Консолидация?= А что? Звучит красиво!
***
Все националистические провалидовские движухи в "стране башкир" созданные сверху звучат красиво.



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2

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  • Гость
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  • 6 | 04.10.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 04.10.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 04.10.2018, 10:52 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35234 | Рейтинг: +5825,9
Консолидация?= А что? Звучит красиво!
***
Все националистические провалидовские движухи в "стране башкир" созданные сверху звучат красиво.
____
Можно по - другому:

В стране башкир все "словесные продукты",созданные сверху звучат красиво, а на самом деле маскируют банальный распил бюджетных преференций и грантов.
Никому в Башкирии, находящейся в летаргическом состоянии, ничего не надо.
Только власть и деньги



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  • 7 | 04.10.2018, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Целями и задачами Ассоциации станут консолидация педагогического сообщества для совместной реализации профессиональных, духовно-культурных запросов, сохранение и развитие родных и государственных языков.

****
Все правильно! а нацики с переполненными желчью комментариями пусть идут лесом.



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  • 8 | 04.10.2018, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 04.10.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
эти так называемые объединения тормозят развитие региона, для чего они вообще нужны??? Неужели больше не на что тратить деньги...

****
Раньше в России было две беды: дороги и дураки. Теперь прибавилась третья: дураки, указывающие какой дорогой идти!



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  • 9 | 04.10.2018, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Сегодня весь цивилизованный мир концентрирует свое внимание на охране окружающей среды и здоровом образе жизни.
Обществом остро востребованы стартапы не словесных продуктов, но проектные производства качественной воды, воздуха и еды, дешевой энергии, хорошего технического образования и познания всего нового, умного комфортного экологичного жилья, высоко производительных машин и механизмов, качественной связи и транспорта.
В современном мире никакому обществу невозможно выжить с головой повернутой назад?



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  • 10 | 04.10.2018, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая интересная политтехнологя. Статью с пенсионной реформой подают с раннее нагретой национальноыми статьями. Проблемы высосанные из пальца на протяжении долгих лет более сладостны по сравнению с реальной угрозой. Холопы смерились со своей участью?



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  • 11 | 04.10.2018, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 04.10.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 04.10.2018, 10:52 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35234 | Рейтинг: +5825,9
Консолидация?= А что? Звучит красиво!
***
Все националистические провалидовские движухи в "стране башкир" созданные сверху звучат красиво.
***
просроченный инсулин тебе в помощь



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  • 12 | 04.10.2018, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В современном мире никакому обществу невозможно выжить с головой повернутой назад?
--------------------------

Человечество пробежало от первобытнообщинного строя до людоедских ТНК.
Значит, проскочили мы наиболее приемлемое для России общественное устройство.

Надо так: шаг вперёд - два назад. Так дошагаем до СССР времён развитого социализма. Там и сделаем привал.



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  • 13 | 04.10.2018, 16:05 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 663 | Рейтинг: +8,9
Каждому башкиру по коню и корове. И особые льготу. Пенсию поднять в 2 раза.Уверен что число башкир сразу возрастет в сотни раз. Азохен вей.



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  • 14 | 04.10.2018, 17:01 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 663 | Рейтинг: +8,9
Ассоциацию в полном составе в фильтрационные лагеря с обязательным привлечением к физическому труду каждый годна дав рти месяца в отстающие крестьянские хозяйства. Ни чего так не консолидирует как совместный труд на благо родины.Азохен вей.



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  • 15 | 04.10.2018, 18:17 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 04.10.2018, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот и список лентяев, которых гнать в шею нужно, а не денег им бюджетных
________________________________________________________
Не пойму почему учителя математике и русского работают и к егэ обязательным учеников готовят каждый год, а этих бездельников все понукать надо и консолидировать? Ну и конечно комитет и подкомиссии выбрать обязательно, это прям самое важной у преподавателей родных (не русского) языков. Дуракаваляние продолжается



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  • 16 | 04.10.2018, 20:30 | Автор: препод
    Публикации: 39 | Комментарии: 5891 | Рейтинг: -185
Очень интересно. Разве пр Рахимове такой ассоциации не было?? Ее разогнали что ли тогда?



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  • 17 | 04.10.2018, 22:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 04.10.2018, 17:01 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 646 | Рейтинг: +9
Ассоциацию в полном составе в фильтрационные лагеря с обязательным привлечением к физическому труду каждый годна дав рти месяца в отстающие крестьянские хозяйства. Ни чего так не консолидирует как совместный труд на благо родины.Азохен вей.
___________________
фсё, маратка боярки обожрался ...
представляю как с ним в живую говорить - ни бельмеса не поймёшь, тока брызги слюны и сепелявость изрыгает... каселёк , каселёк.. каой каселёк?
марат , прекращай бухать , люди тебя не понимают
турк



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  • 18 | 04.10.2018, 22:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пусть объединяются, не надо им мешать, но бюджетных денег не давать! Когда наши придут к власти, то списки на перевоспитание физическим трудом уже будут готовы! Очень Опытный



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  • 19 | 04.10.2018, 23:11 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 663 | Рейтинг: +8,9
17 тук мен Ты какого пола? Я тут сватал Ирека к кухарке так Ты что опередил и теперь Её суженный.? Ты что турк мен или тур гел? Вообще или гомофрагид.



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  • 20 | 04.10.2018, 23:12 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 663 | Рейтинг: +8,9
Тук мен не Твой уровень понимать Ты читай полит ликбез .



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