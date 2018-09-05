Ассоциация присосалась к бюджетным грантам

​​Целями и задачами Ассоциации станут консолидация педагогического сообщества для совместной реализации профессиональных, духовно-культурных запросов, сохранение и развитие родных и государственных языков.Решение об этом приняли на учредительной конференции, в которой приняли участие более 130 учителей башкирского языка и литературы, родных языков общеобразовательных организаций, национальных воскресных школ, педагоги дошкольных образовательных организаций, руководители образовательных организаций с родным (нерусским) языком обучения, сообщает пресс-служба министерства образования республики.Руководителем Ассоциации избран доцент Института развития образования Республики Башкортостан, кандидат филологических наук Фанзиль Саньяров, сопредседателями — учитель башкирского языка Башкирской гимназии-интерната №2 имени Ахмет-Заки Валиди города Ишимбая Рифат Аюпов и директор Татарской гимназии №65 города Уфы Анфиса Галимзянова.Целями и задачами Ассоциации станут консолидация педагогического сообщества для совместной реализации профессиональных, духовно-культурных запросов, сохранение и развитие родных и государственных языков.Среди учредителей Ассоциации значатся Институт развития образования Башкортостана, Всемирный Курултай (конгресс) башкир, Фонд по сохранению и развитию башкирского языка.Ассоциацию поделят на шесть объединений: учителей башкирского языка и литературы, учителей родного русского языка, учителей родных (нерусского) языков, преподавателей башкирского языка колледжей и высших учебных заведений, руководителей образовательных организаций с родным языком обучения, педагогов дошкольных образовательных организаций с обучением на родном языке и изучением родных языков.