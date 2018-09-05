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Роберт Загреев вышел на свободу

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Суд признал активиста виновным в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности". Накануне из исправительной колонии №6 в Курганской области на свободу вышел башкирский оппозиционный публицист, блогер Роберт Загреев, признанный полтизаключенным правозащитным обществом "Мемориал". Сегодня публицист вернулся в Уфу.

Роберт Загреев вышел на свободу


Роберт Загреев был осужден выездной сессией Московского окружного военного суда в октябре 2015 года. Его осудили на три года лишения свободы в колонии строгого режима. Суд признал его виновным в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности" по ст.205.2 УК РФ. Конкретно Загрееву вменили в вину то, что осенью 2012 года он опубликовал на принадлежащих ему интернет-ресурсах статью башкирского оппозиционного политика Айрата Дильмухаметова "Ахыр Заман" ("Конец света"), в которой, по утверждению обвинения, содержались призывы "к насильственному вооруженному революционному изменению конституционного строя Российской Федерации и построению отдельного государства Башкурдистан".

В марте 2013 года статья "Ахыр Заман" по требованию прокуратуры была признана Кировским районным судом Уфы экстремистским материалом. В марте 2015 года автор статьи Айрат Дильмухаметов был приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в "публичных призывах к терроризму". Через полгода был осужден и Загреев. Ни он, ни Дильмухаметов виновными себя не признали.

В 2016 году российским правозащитным обществом "Мемориал" Дильмухаметов и Загреев были признаны политическими заключенными ввиду того, что, по мнению правозащитников, "уголовное преследование и лишение свободы были применены против них исключительно в связи c общественно-политической деятельностью", а "уголовные дела были возбуждены, несмотря на отсутствие состава преступления и при частичной фальсификации доказательств".

"ДОМА! Политзек и мой подельник Роберт Рауфанович Загреев (он же Боб, он же Загрей) —​ на свободе. В целости и сохранности доставил его домой.

Родной Башкортостан встретил отличной погодой и 3 машинами наружки. Родина ценит своих героев!" —​ написал в Facebook Айрат Дильмухаметов, встретивший Загреева. По его словам, последние полгода заключения Загреев провел в бараке в строгих условий содержания.

— Мое здоровье и самочувствие прекрасное, настроение бодрое, — сказал по телефону Роберт Загреев. — Сейчас активно вхожу в курс дел в республике. Вот отдохну немного и, как говорится, возьмусь за старое.

В последние годы перед арестом Роберт Загреев редактировал ряд оппозиционных Интернет-ресурсов, в том числе, "Ревинформ", "МайданРБ", освещавших политическую ситуацию в Башкортостане.

Артур Асафьев






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  • Гость
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  • 1 | 04.10.2018, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Роберт Рауфанович Загреев (он же Боб, он же Загрей)
*************************************
Он же ярый НАЦИОНАЛИСТ и РУСОФОБ



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  • 2 | 04.10.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никакой он не националист. Очень мутный и такой же бездельник как его компаньон Тилемухаметов. Время смутное,мути становится все больше.



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  • Наблюдатель
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  • 3 | 04.10.2018, 11:09 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 10880 | Рейтинг: -1769,6
Я не слишком вникал в политическую программу этих двоих, помню только несколько безусловно ярких, талантливых, и да, спорных статей Диля.

Но то, что эти ребята,( в отличие от остальной уфимской околополитической тусовки, могущей только хныкать и стенать об "ужасах путинского режима" в интернете, продолжая при этом на диване трескать женины борщи и пельмени) - единственные отсидели реальные сроки, и при этом вели себя достойно и по-мужски, не может не вызвать искреннего уважения.

Мои поздравления Роберту Загрееву с выходом на свободу.



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  • 4 | 04.10.2018, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сидели,т.к. клопы хотели стать выше слонов. Пользы от них нет,но кусаются больно.



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  • 5 | 04.10.2018, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хочется пожелать, чтобы вновь эти башкирские "политкаторжане" не попадали под науськивающее влияние таких "активных" политических деятелей современной Башкирии, как г-н Бигнов и подобное ему, его же близкое окружение?



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  • 6 | 04.10.2018, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Валерий Кипелов:

"Знаете, щас много дебатов по поводу... вот кто-то принимает прошлое наше... вот, социалистическое прошлое, скажем, да?.. Кто-то говорит, что позже стало как бы всё нормально, кто-то говорит, что до Октябрьской революции.. Разное к ней отношение, я знаю.. Кто-то принимает это, кто-то называет "переворотом"... И нам бы хотелось этой песней...замечательный текст написала Маргарита Пушкина... в которой мы говорим, что мы принимаем Россию - и со звездами, и с крестами; она любая нам дорога, и та, и эта... и никогда мы не откажемся от того, что было... Да, были тяжелые времена, непростые времена были, были кровавые времена.. разные периоды истории.. но это наша страна, это наша мать, и поэтому мы принимаем её как мать... - такая, какая она есть"



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  • 7 | 04.10.2018, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4-му
одного такого вызвали на поединок он обратно в тюрьму)))
Чакматаш



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1

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  • 8 | 04.10.2018, 13:08 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2889 | Рейтинг: -273,7
Эти ребята не из-за денег стараются, ими движет цель - навести порядок, сделать мир лучше для всех людей.

Позиция достойная уважения, молодцы.



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10

  • # 9 | 04.10.2018, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • # 10 | 04.10.2018, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • # 11 | 04.10.2018, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • Эксперт
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  • 12 | 04.10.2018, 13:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1881 | Комментарии: 61022 | Рейтинг: +12254,7
Свобода лучше, чем... с выходом!

Я так понимаю, что "на путь исправления" не встал, как и Диль... сепары у меня не могут вызывать уважения, даже, если "достойно" отчалились, ибо по такому критерию уважения заслуживали бы и махровые уголовники.

О том, что и Загрей, и Диль получили сроки по беспределу я уже писала. Сочувствую. В том числе и их близким.
Но не уважаю.



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  • 13 | 04.10.2018, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но не уважаю.
--------
Какой ужас. Она не уважает. А ты кто такая, позвольте узнать. Полотерка с вазовской общаги? Ну тогда оно конешно.



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5

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  • 14 | 04.10.2018, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт модератором
-----------
Ваш "модератор" давно одержим бесами, и совсем не заботится о репутации этого желтушного сайта. Она губит площадку, полностью исключая честный диалог, разве не видно.



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7

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  • 15 | 04.10.2018, 14:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 04.10.2018, 13:47 | Автор: Кухарка
Публикации: 1881 | Комментарии: 61007 | Рейтинг: +12255,3
Свобода лучше, чем... с выходом!

Я так понимаю, что "на путь исправления" не встал, как и Диль... сепары у меня не могут вызывать уважения, даже, если "достойно" отчалились, ибо по такому критерию уважения заслуживали бы и махровые уголовники.

О том, что и Загрей, и Диль получили сроки по беспределу я уже писала. Сочувствую. В том числе и их близким.
Но не уважаю.
___________________
что в твоём понимании - СЕПАРЫ? и что в этом плохого?
турк



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  • 16 | 04.10.2018, 15:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 04.10.2018, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Роберт Рауфанович Загреев (он же Боб, он же Загрей)
*************************************
Он же ярый НАЦИОНАЛИСТ и РУСОФОБ
__________________________________________
А вот ярые националисты и нерусофобы типа Серегиной,Беляевой,Швецова,Щеглова, Орлова - их закон не трогает разжигание ненависти к коренным нерусским жителям РФ.



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6

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1 | 04.10.2018, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Роберт Рауфанович Загреев (он же Боб, он же Загрей)
*************************************
Он же ярый НАЦИОНАЛИСТ и РУСОФОБ
================================

!!!комментарий не скрыт модератом!!!!



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2

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  • Начинающий
  •  
  • 18 | 04.10.2018, 16:09 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 663 | Рейтинг: +8,9
На свободу с чистой совестью . Теперь знает что лучше стучать чем перестукиваться. 282 УК РФ резиновая её можно натянуть на любого.



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имам-хатиб кому соответствует по званию в отношении замполитов Советской армии, не младшему лейтенанту ли?



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  • 20 | 04.10.2018, 16:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а в Ингушетии опять "война" ((((
турк



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