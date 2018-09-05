Роберт Загреев вышел на свободу

Суд признал активиста виновным в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности". Накануне из исправительной колонии №6 в Курганской области на свободу вышел башкирский оппозиционный публицист, блогер Роберт Загреев, признанный полтизаключенным правозащитным обществом "Мемориал". Сегодня публицист вернулся в Уфу.Роберт Загреев был осужден выездной сессией Московского окружного военного суда в октябре 2015 года. Его осудили на три года лишения свободы в колонии строгого режима. Суд признал его виновным в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности" по ст.205.2 УК РФ. Конкретно Загрееву вменили в вину то, что осенью 2012 года он опубликовал на принадлежащих ему интернет-ресурсах статью башкирского оппозиционного политика Айрата Дильмухаметова "Ахыр Заман" ("Конец света"), в которой, по утверждению обвинения, содержались призывы "к насильственному вооруженному революционному изменению конституционного строя Российской Федерации и построению отдельного государства Башкурдистан".В марте 2013 года статья "Ахыр Заман" по требованию прокуратуры была признана Кировским районным судом Уфы экстремистским материалом. В марте 2015 года автор статьи Айрат Дильмухаметов был приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в "публичных призывах к терроризму". Через полгода был осужден и Загреев. Ни он, ни Дильмухаметов виновными себя не признали.В 2016 году российским правозащитным обществом "Мемориал" Дильмухаметов и Загреев были признаны политическими заключенными ввиду того, что, по мнению правозащитников, "уголовное преследование и лишение свободы были применены против них исключительно в связи c общественно-политической деятельностью", а "уголовные дела были возбуждены, несмотря на отсутствие состава преступления и при частичной фальсификации доказательств"."ДОМА! Политзек и мой подельник Роберт Рауфанович Загреев (он же Боб, он же Загрей) —​ на свободе. В целости и сохранности доставил его домой.Родной Башкортостан встретил отличной погодой и 3 машинами наружки. Родина ценит своих героев!" —​ написал в Facebook Айрат Дильмухаметов, встретивший Загреева. По его словам, последние полгода заключения Загреев провел в бараке в строгих условий содержания.— Мое здоровье и самочувствие прекрасное, настроение бодрое, — сказал по телефону Роберт Загреев. — Сейчас активно вхожу в курс дел в республике. Вот отдохну немного и, как говорится, возьмусь за старое.В последние годы перед арестом Роберт Загреев редактировал ряд оппозиционных Интернет-ресурсов, в том числе, "Ревинформ", "МайданРБ", освещавших политическую ситуацию в Башкортостане.