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Зачем Путину понадобились наши пенсионные деньги?

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После анонса увеличения пенсионного возраста, была дискуссия о целесообразности такого шага с точки зрения экономики. За обсуждением плюсов и минусов реформы мы не задались простым вопросом: почему Путин вообще решил затеять эту реформу именно сейчас, когда в этом нет никакой острой необходимости? Даже проправительственные эксперты, которые объясняют необходимость повышения пенсионного возраста, обычно в своих расчетах приводят возможные финансовые проблемы не ближайшего будущего, а 2030 г. Никто не утверждает, что в ближайшие шесть лет без реформы в бюджете пенсионного фонда возникнет дыра, которую невозможно покрыть из имеющихся источников.

Зачем Путину понадобились наши пенсионные деньги?


Ничего удивительного в этом нет. Суммарный профицит федерального бюджета в 2018-2021 гг. ожидается на уровне 6 трлн руб. Этого более чем достаточно, чтобы профинансировать дополнительно возникающий дефицит пенсионного фонда вследствие старения населения. Для этого даже не надо повышать налоги, увеличивать дивиденды с госкомпаний, бороться с коррупцией или сокращать пенсионные льготы чиновникам и силовикам. Денег хватит не только, чтобы продолжать выплачивать всем пенсии без всякого повышения пенсионного возраста, но и чтобы проводить положенную по закону ежегодную индексацию пенсий.

То есть до 2024 г. денег гарантированно хватает, и возможные проблемы возникнут только к 2030 г. Их возникновение — тоже вопрос спорный. Многие аналитики, включая меня, считают, что есть альтернативные способы решения проблемы дефицита Пенсионного фонда, без увеличения пенсионного возраста. Зачем тогда Путин и его правительство так настойчиво продавливают пенсионную реформу сегодня, несмотря на то, что это уже привело к массовым протестным митингам и падению его рейтинга и рейтинга «Единой России»?

Есть два возможных объяснения. Первое заключается в том, что Путин – альтруист и хочет решить возможные будущие финансовые проблемы для нового президента. Кто бы не стал президентом в 2024 г., для него/нее, безусловно, намного проще будет балансировать бюджет,если люди будут выходить на пенсию на 5 лет позже. Путин берет политические издержки на себя, чтобы будущие власти могли этого не делать.

Второе объяснение, что Путин никуда в 2024 г. уходить не собирается. И на выборы пойдет опять он (ему тогда будет всего 71 год, меньше, чем Трампу сейчас), или он отправит на выборы кандидата а-ля Медведев, а сам станет председателем правительства или придумает под себя еще какой-нибудь пост, чтобы сохранить власть. И Дума, и Совет Федерации находятся полностью под его контролем, так что никаких проблем с проведением необходимых конституционных изменений у него не возникнет. Если провести реформу сейчас, то к 2024 г. недовольство населения стихнет, и все уже привыкнут, что мужчины выходят на пенсию в 65, а женщины в 60. Тогда, это гарантирует финансовую стабильность бюджета до 2030 г. и дальше, без проведения настоящих реформ, без увеличения дивидендной нагрузки на госкомпании, без сокращения льгот силовикам, а также позволит увеличить выплаты из бюджета лояльным олигархам и чиновникам.

Я не верю в альтруистические мотивы Путина. По крайней мере, в первые 19 лет правления ни в каком альтруизме и заботе о будущих поколениях он замечен не был. Наоборот, Путин и его окружение ведут себя, скорее, как временщики – выкачать из страны все ресурсы, вывести их в офшоры, а в развитие страны, инфраструктуру, школы, больницы денег можно фактически не вкладывать. В случае пенсионной реформы более вероятным выглядит второе объяснение. Путин готовит фундамент для продолжения своего правления (в том или ином виде) на срок до 2030 г., а возможно, и до 2036 г., и хочет сейчас, сразу после выборов, заплатить политическую цену за увеличение пенсионного возраста, чтобы уже к 2024 г. выйти сосмирившимся населением и тихо переназначить себя (или своего преемника) на следующие 6 (или 12) лет.

Самый главный вывод, который мы все должны сделать из самого факта запуска пенсионной реформы именно сейчас, что Путин в 2024 г. ни на какую пенсию сам уходить не собирается. Все те, кто надеется, что этот срок Путина последний, и потом произойдет смена режима, выдают желаемое за действительное.

Максим Миронов, Профессор IE Business school






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  • 1 | 04.10.2018, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зачем Путину понадобились наши пенсионные деньги?
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Да потому что это НАШИ деньги, а он очень падок до чужого.



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  • 2 | 04.10.2018, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Надо же, путин вчера в СМИ сокрушается, что от реформы мало толку, т к он сохраняет на 5 лет льготы, будто-бы.
Пожалей его народ, пусть он спокойно эти пенсионные в 4,1 трл руб ежегодных спокойно отдаст своим олигархам, друзьям с кооператва озеро и военным и силовикам.



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  • 3 | 04.10.2018, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Рисуется перед нами, вы нашли деньги,вы нашли... да он давно уже все деньги нарисовал своим, какие могут быть перспективы, пенсы старые все рады и как будто жалеют недопенсионеров, да подавитель вы, и пусть вам это поперек горла станет вместе с вашим царем



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  • 4 | 04.10.2018, 14:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Я думаю что реформа задумана для увеличения полномочий президента.Очередная путинская многоходовка.Массовые волнения-черезвычайнное положение-неограниченная власть.



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  • 5 | 04.10.2018, 16:24 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 663 | Рейтинг: +8,9
Мне несколько жаль президента.Страна то досталась богатая а вот чиновничество и горби коммунисты настолько распустили страну .Есть выход.Дать полномочия и всю так называемую элиту на трудовой фронт как сделал в Свое время Мао. Да на короткий период года на 2 разогнать суды а в место Них через вычайные тройки.



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  • 6 | 04.10.2018, 17:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Достаточно ввести единый пенсионный закон и столько деньжат сэкономится! Любой закон должен быть общего действия, а иначе "Своим все, чужим закон!" как у Франко Муссолине"!



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  • 7 | 04.10.2018, 20:33 | Автор: препод
    Публикации: 39 | Комментарии: 5891 | Рейтинг: -185
Хм. За мясом



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  • 8 | 04.10.2018, 20:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1881 | Комментарии: 61022 | Рейтинг: +12254,7
Ватники: Путин не подпишет пенсионную реформу!

(Путин подписывает)

Ватники: Путин не подписывал! Его заставил МВФ!

Путин: Нет, я сам подписал, я ведь самодержец.

Ватники (обречённо): Нуууу лааааадноооо



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  • 9 | 04.10.2018, 21:13 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 663 | Рейтинг: +8,9
8 ВВП управляющий Россией Его ошибочно называют президентом а оккупационную администрацию правительством РФ.



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  • 10 | 04.10.2018, 21:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Где референдум по повышению пенсионного возраста! Очень Опытный



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