Зачем Путину понадобились наши пенсионные деньги?

После анонса увеличения пенсионного возраста, была дискуссия о целесообразности такого шага с точки зрения экономики. За обсуждением плюсов и минусов реформы мы не задались простым вопросом: почему Путин вообще решил затеять эту реформу именно сейчас, когда в этом нет никакой острой необходимости? Даже проправительственные эксперты, которые объясняют необходимость повышения пенсионного возраста, обычно в своих расчетах приводят возможные финансовые проблемы не ближайшего будущего, а 2030 г. Никто не утверждает, что в ближайшие шесть лет без реформы в бюджете пенсионного фонда возникнет дыра, которую невозможно покрыть из имеющихся источников.Ничего удивительного в этом нет. Суммарный профицит федерального бюджета в 2018-2021 гг. ожидается на уровне 6 трлн руб. Этого более чем достаточно, чтобы профинансировать дополнительно возникающий дефицит пенсионного фонда вследствие старения населения. Для этого даже не надо повышать налоги, увеличивать дивиденды с госкомпаний, бороться с коррупцией или сокращать пенсионные льготы чиновникам и силовикам. Денег хватит не только, чтобы продолжать выплачивать всем пенсии без всякого повышения пенсионного возраста, но и чтобы проводить положенную по закону ежегодную индексацию пенсий.То есть до 2024 г. денег гарантированно хватает, и возможные проблемы возникнут только к 2030 г. Их возникновение — тоже вопрос спорный. Многие аналитики, включая меня, считают, что есть альтернативные способы решения проблемы дефицита Пенсионного фонда, без увеличения пенсионного возраста. Зачем тогда Путин и его правительство так настойчиво продавливают пенсионную реформу сегодня, несмотря на то, что это уже привело к массовым протестным митингам и падению его рейтинга и рейтинга «Единой России»?Есть два возможных объяснения. Первое заключается в том, что Путин – альтруист и хочет решить возможные будущие финансовые проблемы для нового президента. Кто бы не стал президентом в 2024 г., для него/нее, безусловно, намного проще будет балансировать бюджет,если люди будут выходить на пенсию на 5 лет позже. Путин берет политические издержки на себя, чтобы будущие власти могли этого не делать.Второе объяснение, что Путин никуда в 2024 г. уходить не собирается. И на выборы пойдет опять он (ему тогда будет всего 71 год, меньше, чем Трампу сейчас), или он отправит на выборы кандидата а-ля Медведев, а сам станет председателем правительства или придумает под себя еще какой-нибудь пост, чтобы сохранить власть. И Дума, и Совет Федерации находятся полностью под его контролем, так что никаких проблем с проведением необходимых конституционных изменений у него не возникнет. Если провести реформу сейчас, то к 2024 г. недовольство населения стихнет, и все уже привыкнут, что мужчины выходят на пенсию в 65, а женщины в 60. Тогда, это гарантирует финансовую стабильность бюджета до 2030 г. и дальше, без проведения настоящих реформ, без увеличения дивидендной нагрузки на госкомпании, без сокращения льгот силовикам, а также позволит увеличить выплаты из бюджета лояльным олигархам и чиновникам.Я не верю в альтруистические мотивы Путина. По крайней мере, в первые 19 лет правления ни в каком альтруизме и заботе о будущих поколениях он замечен не был. Наоборот, Путин и его окружение ведут себя, скорее, как временщики – выкачать из страны все ресурсы, вывести их в офшоры, а в развитие страны, инфраструктуру, школы, больницы денег можно фактически не вкладывать. В случае пенсионной реформы более вероятным выглядит второе объяснение. Путин готовит фундамент для продолжения своего правления (в том или ином виде) на срок до 2030 г., а возможно, и до 2036 г., и хочет сейчас, сразу после выборов, заплатить политическую цену за увеличение пенсионного возраста, чтобы уже к 2024 г. выйти сосмирившимся населением и тихо переназначить себя (или своего преемника) на следующие 6 (или 12) лет.Самый главный вывод, который мы все должны сделать из самого факта запуска пенсионной реформы именно сейчас, что Путин в 2024 г. ни на какую пенсию сам уходить не собирается. Все те, кто надеется, что этот срок Путина последний, и потом произойдет смена режима, выдают желаемое за действительное.