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До гроба без пенсий: Радуемся мудрому нацлидеру

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Президент подписал поправки в пенсионное законодательство, главная среди которых — повышение пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

До гроба без пенсий: Радуемся мудрому нацлидеру


Среди главных условий пенсионной реформы — поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию по старости (до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно); право выходить на пенсию на два года раньше для людей с большим страховым стажем (42 года и 37 лет для мужчин и женщин соответственно) и разработка программ поддержки занятости и переквалификации граждан старшего возраста.

Также президент подписал закон о введении уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение предпенсионеров — людей, достигших предпенсионного возраста. Таким возрастом предлагается считать период до пяти лет перед возрастом выхода на пенсию по старости.​

О предложении правительства поэтапно повысить пенсионный возраст в июне объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. В первоначальном варианте законопроекта возраст выхода на пенсию должен был быть повышен до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В первом чтении в Госдуме инициативу поддержали депутаты «Единой России». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» проголосовали против. Поправки вызвали широкий общественный резонанс.

Таким образом, с 2019 года в России начнется поэтапное повышение пенсионного возраста: для женщин возраст выхода на пенсию составит 60 лет, для мужчин — 65 лет.

Право на досрочный выход на пенсию будут иметь многодетные матери при наличии 15 лет страхового стажа. Отдельные меры также прописаны для лиц, работавших в районах Крайнего Севера (для мужчин пенсионный возраст повышается с нынешних 55 лет до 60, а для женщин — с 50 до 55 лет).

29 августа в телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что повышение пенсионного возраста необходимо для обеспечения устойчивости пенсионной системы. Одновременно российский лидер предложил смягчить правительственный законопроект и повысить пенсионный возраст для женщин только до 60 лет, а также снизить пенсионный стаж для выхода на досрочную пенсию. Предложения президента стали поправками к законопроекту, которые нижняя палата приняла. Позже Госдума одобрила закон в третьем чтении. Совет Федерации поддержал закон в среду, 3 октября.






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  • 1 | 04.10.2018, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Президент подписал поправки в пенсионное законодательство...

---------------

Подпись Трампа похожа на кардиограмму, подпись нашего - на запутанную проволоку.



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  • 2 | 04.10.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Президент подписал поправки в пенсионное законодательство,
***************************************
А кто бы сомневался, ведь автором и идейным вдохновителем, этой многоходовочки, был он сам!
Только он не врать ни воровать не умеет: Заранее было понятно что женский срок выхода сократят, что введут какие нибудь "льготы".
Путина можно читать как книгу....



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  • 3 | 04.10.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 04.10.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...

Заранее было понятно что женский срок выхода сократят, что введут какие нибудь "льготы".
Путина можно читать как книгу...

=========================

"Добрый" и "злой":

- Шарапов! Я хочу тебе сказать... Ты извини за прямоту, но плохой человек твой Жеглов. Ты не подумай, это не потому, что он меня... Для него люди - мусор.

- Зря вы так, Иван Сергеевич.

- Ты послушай меня. Я благодарен тебе и я старше. Он через кого хочешь перешагнёт. Доведётся, и через тебя тоже.

- Вот и вы уходите с ожесточённым сердцем, Иван Сергеевич. Вот и вы пытаетесь осудить. А ведь даже не знаете, чтобы вам сейчас уйти отсюда - два часа назад Жеглов рисковал жизнью под пулями.

- Ну, прощай.



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  • 4 | 04.10.2018, 10:54 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35243 | Рейтинг: +5826
..Путин назвал Сергея Скрипаля подонком...
------------------------------------------------------------

----------------------

johnbmw: вот вам и мотив нарисовался. А то: у нас и в мыслях не было его травить. Теперь ни одна цивилизованная страна не примет. Только ЦАР. Будешь ты беглый царь в ЦАР...



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  • 5 | 04.10.2018, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путина можно читать как книгу....
========================================
Особенно УЖастным либероидам! Ну не царя Лешика же им читать, или воспоминагния вора-комсорга о том, как он трех лохов журналистов наколол с оплатой!



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  • 6 | 04.10.2018, 16:27 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 663 | Рейтинг: +8,9
Путину В В чрезвычайные полномочия .разогнать суды и возродить тройки. Одну из троек Мне .Только так можно навести в России порядок. Всю верхушку поменять и на рисовые поля в Китай года на 3-5 на исправление.



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  • 7 | 04.10.2018, 17:14 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 04.10.2018, 16:27 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 642 | Рейтинг: +8,7
***

Жванецкий в исполнении покойного Карцева.

Слышь, пацан, вот сейчас я тебе и всем говорю: вот у нас будет лучше. Вот я тебе говорю: сейчас многие уезжают, кто на Запад уезжает, кто на Восток уезжает, у нас будет лучше, я остаюсь здесь, ты тоже здесь, хуже, чем где угодно, но у нас будет лучше.

Станет лучше обязательно. Станет будет быть. Болезнь принимает здоровую форму. Здоровье тускло засветилось сквозь хилость первых постановлений, неисполнение которых лишь свидетельство живого ума и сообразительности народов, с трудом населяющих нашу страну.

А так нет, так нет, так у нас нет, у нас будет лучше. У нас будет, будет лучше. Хотя слово «будет» уже почернело от бесконечного употребления. Оно уже черное, это слово «будет». Уже сколько, уже восемьдесят лет, все «будет» и «будет», оно уже почернело, это слово. Но оно еще сгодится в работе нам, еще сгодится. Ему придать прежний блеск, и оно приобретет новый смысл, слово «будет».

А так нет, у нас не, не, не, у нас будет лучше, будет. Рост зарплаты при отсутствии материальной заинтересованности создает невиданный образ жизни, когда деньги уже роли не играют. Их можно свободно обменять на результаты труда, которые тоже уже никому не нужны. От нашего же человека сейчас не остается предметов жизнедеятельности, только продукты жизнедеятельности. Поэтому жили мы с вами, или нет, до сих пор неизвестно. Сейчас большие дискуссии, как мы дотянули до этого часа.



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  • 8 | 04.10.2018, 17:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Пенсионная реформа коснется всех работающих по соцпакету, легальных , бюджетников .Не коснется безработных , работающих по серым схемам, их количество увеличится, работающих на себя, без оформления.Желающих работать легально заметно поубавится и чему будут рады работодатели.Ведь нелегально работающие , без соц пакета принесут немаленький доход , нежели ,,правильные" .Многие , особенно мужчины засомневаются , а смогут ли дожить до 65 лет и далее . значит , все его труды пойдут неизвестно кому
Весь этот труд напоминает труд лошадника , который не кормит лошадь , работает днями и ночами и при этом думает , что кляча проживет долго и в силе . Прживут те , кто не трудился или на легкой работе . Работники с/х доживут лишь частично.Редко кто в деревнях мужики доживают до 70 лет



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  • 9 | 04.10.2018, 18:22 | Автор: Не зарегистрирован
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к 8 му .добавлю Заметно увеличится и количество пенсионеров из силовых министерств , Это будет выгодно для отдельной личности , но не для страны . Появятся слишком много лиц без конкретной профессии..Надеяться , что участковый полицейский пойдет в токаря- фрезеровщики и даже в шиномонтажник-бесполезно , предпочтет профессию охранника.
Сейчас более важны квалифицированные рабочие , такого нужно учить лет 10, не менее. Надеяться что бывший силовик сумеет в 50 лет освоить тонкости работы электрика - не стоит.



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  • 10 | 04.10.2018, 18:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
к 8 му .добавлю Заметно увеличится и количество пенсионеров из силовых министерств , Это будет выгодно для отдельной личности , но не для страны . Появятся слишком много лиц без конкретной профессии..Надеяться , что участковый полицейский пойдет в токаря- фрезеровщики и даже в шиномонтажник-бесполезно , предпочтет профессию охранника.
Сейчас более важны квалифицированные рабочие , такого нужно учить лет 10, не менее. Надеяться что бывший силовик сумеет в 50 лет освоить тонкости работы электрика - не стоит.



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  • 11 | 04.10.2018, 18:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
к 8 му .добавлю Заметно увеличится и количество пенсионеров из силовых министерств , Это будет выгодно для отдельной личности , но не для страны . Появятся слишком много лиц без конкретной профессии..Надеяться , что участковый полицейский пойдет в токаря- фрезеровщики и даже в шиномонтажник-бесполезно , предпочтет профессию охранника.
Сейчас более важны квалифицированные рабочие , такого нужно учить лет 10, не менее. Надеяться что бывший силовик сумеет в 50 лет освоить тонкости работы электрика - не стоит.



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  • 12 | 04.10.2018, 18:42 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35243 | Рейтинг: +5826
zztop1960
04 октября 2018 | 13:56
Чему научили подполковника Путина в КГБ , такая и политика страны , шпионить , гадить , убирать свидетелей и т.д.
Лучше бы Путин был подполковником железнодорожных войск , построил бы мосты , ж.д. дороги , или подполковником в стройбате или подполковником в духовом оркестре



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  • 13 | 04.10.2018, 19:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Совсем недавно вы готовы были задницы целовать а теперь получите то что оттуда выпало Счастливой старости вам



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  • 14 | 04.10.2018, 21:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путина можно читать как книгу....
------------------------
А чего то не мог читать целых 18 лет. Когда все поняли- то и ты понял?



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  • 15 | 04.10.2018, 23:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 04.10.2018, 18:42 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35243 | Рейтинг: +5826
zztop1960
04 октября 2018 | 13:56
Чему научили подполковника Путина в КГБ , такая и политика страны , шпионить , гадить , убирать свидетелей и т.д.
Лучше бы Путин был подполковником железнодорожных войск , построил бы мосты , ж.д. дороги , или подполковником в стройбате или подполковником в духовом оркестре
===
этоо неправда.
те, кто 2018.03.18 не предал Родину, в сведениях о кандидатах прочёл что у кандидата Путина прогал биографии с 1975 по 1985 годы. За предоставленные сведения кандидат,, по закону, отвечает сам!
svoboda во второй половине 2016 привела интересные сведения о Путине которые он в двух прямых линиях не опроверг. Это означает, что он, по умолчанию, признал их достоверность.



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