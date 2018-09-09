Необучаемые учителя и бесполезные письма Путину

Рейтинг публикаций пользователей
Выборы, вторые туры, ...

В протестном голосовании на минувших выборах больше ностальгии о прошлом, чем ...
  Администратор

Леонид Гозман: «Нас ...

На заседании Тверского суда гор. Москвы 19.09.2018 по обвинению меня и Сергея ...
  Эхо Москвы

За что россияне умирают ...

Доблестный характер российских генералов для нас не новость, главный ...
  Эхо Москвы

Катимся в пропасть ...

«Они с ума сошли!» — причитаем мы, глядя на то, что выделывает власть. «Какая ...
  Эхо Москвы

Зачем Путину ...

После анонса увеличения пенсионного возраста, была дискуссия о целесообразности ...
  Эхо Москвы

Лучшие комментарии дня
Роберт Загреев вышел на с ...

Какие-то клопы обсуждают двух настоящих мужиков. Такое только на УЖе в ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Роберт Загреев вышел на с ...

21 | 04.10.2018, 17:01 | Автор: Иннокентий Иванов Публикации: 0 | Ком ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Решить дело Скрипаля «по- ...

Путин как крыса загнанная в угол. Он ужасно боится, и в этом состояни ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Календарь новостей
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Лучшие комментарии недели
Беспокоимся за рейтинг на ...

Лично мне никакого ВЦИОМа не надо. В последнее время для меня лакмусов ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Сжигая заводы и убивая ра ...

“Сжигая заводы и убивая рабочих? Фильм про спорного героя на бюджетные ...
  Рейтинг: +4  alis

Сжигая заводы и убивая ра ...

43 | 29.09.2018, 19:29 | Автор: Ирек Публикации: 128 | Комментарии: 6 ...
  Рейтинг: +4  Comrad

Лучшие комментарии месяца
Необразованный министр об ...

я вот тут тока одного не пойму - косячит Шафикова , а наезд на Юнга??? ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Необразованный министр об ...

45 | 25.09.2018, 13:25 | Автор: кац Публикации: 0 | Комментарии: 1562 ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Пара лживых «патриотов»? ...

Возвращаясь к памяти героя Захарченко, я прошу и объявляю минуту молча ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Необучаемые учителя и ...

В канун Дня Учителя родители школьников из Башкирии обратились к Путину. В ...
  5.10.2018    34

Регион-донор, но вы ...

Башкортостан вошел в список регионов России, которые получат больше всего ...
  5.10.2018    18

А может, просто такие ...

Вице-спикер Госсобрания Башкирии: Сентябрь - самое неудачное время для выборов. ...
  5.10.2018    15

Пенсионка: Кургинян и ...

«Ну вы ваще!» – именно это народ скажет всем, кто сегодня принял людоедскую ...
  5.10.2018    7

Решить дело Скрипаля ...

Своей краткой репликой на «Российской энергетической неделе» по поводу ...
  5.10.2018    14

Обсуждаемое за месяц
Необучаемые учителя и ...

В канун Дня Учителя родители школьников из Башкирии обратились к Путину. В ...
  5.10.2018    34

Регион-донор, но вы ...

Башкортостан вошел в список регионов России, которые получат больше всего ...
  5.10.2018    18

А может, просто такие ...

Вице-спикер Госсобрания Башкирии: Сентябрь - самое неудачное время для выборов. ...
  5.10.2018    15

Пенсионка: Кургинян и ...

«Ну вы ваще!» – именно это народ скажет всем, кто сегодня принял людоедскую ...
  5.10.2018    7

Решить дело Скрипаля ...

Своей краткой репликой на «Российской энергетической неделе» по поводу ...
  5.10.2018    14

Последние публикации
Необучаемые учителя и ...

В канун Дня Учителя родители школьников из Башкирии обратились к Путину. В ...
  5.10.2018    34

Регион-донор, но вы ...

Башкортостан вошел в список регионов России, которые получат больше всего ...
  5.10.2018    18

А может, просто такие ...

Вице-спикер Госсобрания Башкирии: Сентябрь - самое неудачное время для выборов. ...
  5.10.2018    15

Пенсионка: Кургинян и ...

«Ну вы ваще!» – именно это народ скажет всем, кто сегодня принял людоедскую ...
  5.10.2018    7

Решить дело Скрипаля ...

Своей краткой репликой на «Российской энергетической неделе» по поводу ...
  5.10.2018    14

Четверть века псам под ...

25 лет назад в Москве случилась гражданская война между президентом и ...
  5.10.2018    6

Почему при коммунизме ...

Друзья, сегодня предложу вам на обсуждение очень интересную и важную тему — а ...
  5.10.2018    12

Ассоциация присосалась к ...

​​Целями и задачами Ассоциации станут консолидация педагогического сообщества ...
  4.10.2018    26

Роберт Загреев вышел на ...

Суд признал активиста виновным в "публичных призывах к осуществлению ...
  4.10.2018    91

Работа идет. ФСБ ...

Задержан бизнесмен, которого называют вхожим к руководству прокуратуры ...
  4.10.2018    17

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Октябрь 2018 (36)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Читаемое за неделю
Мутанту-миллионеру ...

Депутат Госдумы от «Единой России» призывает не стыдиться бедности. Николай ...
  29.09.2018    26

Беспокоимся за рейтинг ...

Изучая каждый новый отчет ВЦИОМ о рейтингах власти, возникает ощущение, что всю ...
  29.09.2018    45

В совок семимильными ...

Недавние региональные выборы и последовавшие за ними кадровые решения ...
  29.09.2018    18

Депутаты - дешевые ...

Между прочим, депутату Ганзя, надеюсь, я правильно ставлю ударение, до ...
  29.09.2018    19

Сжигая заводы и убивая ...

Излюбленное место многих уфимцев и гостей столицы – парк возле Конгресс-холла, ...
  29.09.2018    139

Читаемое за месяц
Срочно распустить ...

Скандальное обращение генерала армии Золотова (в настоящей армии, за ...
  13.09.2018   155569   106

Жизнь «по понятиям». ...

Последние дни вся российская либеральная блогосфера обсуждает обращение ...
  13.09.2018   39139   17

Довольных не будет ...

Пенсионная реформа: следующие шаги. Если кто-то думал, что пенсионная реформа ...
  10.09.2018   25252   9

Почему страна становится ...

На третий день явления народу главного жандарма страны, первоначальная ...
  15.09.2018   23991   29

Новый налог для дачников ...

В Государственной Думе на рассмотрении находится законопроект, предлагающий ...
  9.09.2018   18938   24


Необучаемые учителя и бесполезные письма Путину

  • Опубликовано: natall | 05.10.2018
    Раздел: Общество | Просмотры: 0 | Комментарии: 34
Оценили
1



В канун Дня Учителя родители школьников из Башкирии обратились к Путину. В письме содержится просьба повысить педагогам зарплату и поднять престиж профессии. 3 октября Комитет по защите прав школьников Башкирии отправил в адрес главы государства обращение с просьбой обратить внимание на положение учителей. Об этом Медиакорсети сообщила пресс-секретарь комитета, известная общественница Галина Лучкина.

Необучаемые учителя и бесполезные письма Путину


- В нашей стране должно быть лучшее образование в мире. И лучшие в мире учителя. А для этого нужно, чтобы лучшие из лучших выпускников шли в педагогические вузы, чтобы школы наполнились прекрасно образованными и талантливыми учителями, которые дадут прекрасное образование нашим детям, - говорится в обращении. - Наши российские учителя получают несообразно низкую зарплату. Именно из-за низкого уровня заработной платы в педагогические вузы практически не идут юноши, мужчин-педагогов катастрофически мало в школах, и это тоже сказывается и на образовании, и на воспитании наших детей.

Как считают авторы письма, к сожалению, достаточно большой процент выпускников школ идут учиться на учителя просто «для корочки» и далеко не все идут работать в школу, окончив вуз. А если и идут, то долго там не задерживаются, особенно создав семью.

- Получается, впустую тратятся огромные государственные средства, а ведь в школах не хватает учителей, - посетовали родители и постарались как можно более аргументированно доказать, что образование, как и Вооруженные Силы страны - дело стратегически важное.

- Учителя, педагоги, воспитатели не должны думать о том, как прожить до зарплаты и чем кормить семью. Они должны думать о детях, о том, как лучше построить урок, занятие или лекцию, как интереснее донести до ребят учебный материал, - считают авторы обращения.- Ни один учитель, преподаватель вуза или воспитатель не должен работать на полторы и, тем более, на две ставки! От такой работы педагог "выгорает".

Бесконечные отчеты и проверки разных комиссий также мешают педагогам творчески подойти к организации образовательного процесса.

Родители школьников Башкирии, объединенные в комитет, заявляют, что есть только один путь, чтобы лучшие выпускники пришли учиться в педагогические вузы. Для этого необходимо кардинально, точно так же, как и военным, прибавить им зарплату из расчета на одну ставку, а также принять государственную программу о льготном обеспечении учителей жильем.

К своему письму авторы приложили скрины обсуждения темы уровня зарплаты учителей в соцсетях.

По словам Галины Лучкиной, комитет по защите прав школьников в Башкирии был создан полтора года назад, при этом он уже объединяет несколько сотен человек от Сибая до Янаула. Вопреки ожиданиям представителей СМИ, которые в основном знают Галину Лучину, как представителя Собора русских и защитницу русского языка, комитет по защите школьников, по ее словам, занимается не только политикой, но и обсуждением наболевших проблем, старается оказывать помощь родителям при отстаивании интересов школьников, поддерживать при взаимодействии с прокуратурой.

- Насколько я знаю, пока такое письмо в защиту учителей отправили Путину только мы, но уже сейчас к нашей инициативе хочет присоединиться комитет по защите прав школьников России, - пояснила Галина Медиакорсети.

Для справки

Как сообщил Рособрнадзор, в прошлом учебном году средняя нагрузка учителя в России составляла 28 часов в неделю. Есть сведения, что в новом учебном году нагрузка выросла. По данным Российской академии народного хозяйства и госслужбы, за последний год количество учителей, которые работают на две ставки, увеличилось почти вдвое - с 7 до 13%.

МКС
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 1 | 05.10.2018, 09:33 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 698 | Рейтинг: +9,1
На деревню дедушке. Учителя в УИК хорошо зарабатывают.Деньги портят человека.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 05.10.2018, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А чЁ они тянули с письмом?! Давно жили бы в шоколаде!
Путин как только получит это письмо, узнает горькую правду о жизни учителей, все дела бросит, и начнет строчить указы о повышении учителям окладов, о предоставлении им разного рода льгот, о выделении квартир...



Оценили
2

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 3 | 05.10.2018, 09:43 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 698 | Рейтинг: +9,1
Учитель остался в прошлом в СССР сейчас педа гог.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 05.10.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рань ше законодательно ограничивали нагрузку учителям ( часов ) в неделю , чтобы не "выгорали " на работе . Теперь разрешили иметь две ставки ( для мнимого увеличения зарплаты учителям ). Работать стало невозможно , но кушать то хочется .



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 5 | 05.10.2018, 10:04 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5407 | Рейтинг: +1442,5
Учитель учителю рознь.как и во всякой другой профессии.Не все работают в УИКах. ставка действительно позорная.
Критерии , по которым оценивают труд учителя, очень лукавые



Оценили
5

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 6 | 05.10.2018, 10:12 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 698 | Рейтинг: +9,1
Как не крути учитель одна из ключевых профессия . Они ответственны за будущее -будущее поколение РФ. Молодежи нужны не полит ликбез а действия. А Навальный понял это и в этом причина что у Нему идет молодежь лучшие представители молодого поколения. Левый фронт так же интересен молодежи. там нет горби коммунистов Они мыслят не по штампам . Нужна в РФ культурная революция -по современному люстрация. Зю Жириновского и прочих на свалку истрии.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 05.10.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
марат завязывай с бояркой
турк



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 05.10.2018, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 05.10.2018, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
А чЁ они тянули с письмом?! Давно жили бы в шоколаде!
Путин как только получит это письмо, узнает горькую правду о жизни учителей, все дела бросит, и начнет строчить указы о повышении учителям окладов, о предоставлении им разного рода льгот, о выделении квартир...
===
наука человека изучила "вдоль и поперёк" и выяснила, оказывается мы приматы! Приматы стадные! Науку изучающую наш стадный инстинкт политкорректно обозвали "психология толпы". Есть и другие изучающие поведение человека.
Это письмо тот же лайк, петиция, и т.п. Цель одна: лишь бы человек не задумался, тем паче, лишь бы не взялся за реальные дела! Т.е.власть, по умолчанию, заявляет: мне нужны манкурты!
Кстати, залежалые или мёртвые или лежащие милиционеры-полицаи это таже сфера: подавление воли человека. Общеизвестно, что они способствуют повышению уровня ДТП, но они так нужны Путину чтобы держать народ в покорности! А по своей сути это эскарпы, т.е.праобраз крепостной стены против прохода самоходной техники, главным образом, противотанковые заграждения.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 05.10.2018, 10:46 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35248 | Рейтинг: +5826
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал о ситуации, связанной с ростом заработных плат россиян. Он отметил, что такого роста не наблюдалось с начала 2000-х годов. Об этом пишет РИА Новости. Так, с начала 2018 года, за первые три-четыре месяца, зарплаты россиян выросли на 10%. По данным министерства, такой показатель впервые достиг своего максимального значения с начала 2000-х годов. Отмечено также снижение безработицы – показатель составляет ниже 4%.
'По материалам юридической социальной сети www.9111.ru ©'

===============Ну, вот, наконец , и свет в конце тоннеля! Ура.а.а.а......



Оценили
2

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 10 | 05.10.2018, 10:49 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 698 | Рейтинг: +9,1
Турк мен или турк гел7 Ху ес турк?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 05.10.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 05.10.2018, 10:46 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35248 | Рейтинг: +5826
Министр труда и социальной защиты РФ ... о ситуации, связанной с ростом заработных плат россиян. .. такого роста не наблюдалось с начала 2000-х годов. ..
=======Ну, вот, наконец , и свет в конце тоннеля! Ура.а.а.а......
========это не повышение зарплаты! Это всего лишь мизерная корректировка по инфляции. Суть такова: вы стали жить лучше?! А по сему повышения зарплаты нету! Всё остальное от лукавого! Пятую часть века Путин у верховной власти, пятую часть века он не может прекратить инфляцию, т.е.это прямое нарушение налогового кодекса т.к.инфляция это дополнительный налог! Это поборы. Также как и завышенные %-ые ставки кредитов, коррупция и прямое воровство! Ничего у этого окурка не получается, т.е.он полностью доказал свою полную никчемность!



Оценили
3

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 12 | 05.10.2018, 11:02 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 698 | Рейтинг: +9,1
Юра выявляй кто против Нашего управляющего РФ -все пойдут по ст 58 прим УК РСФСР . ВВП из Наших из татар.



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 13 | 05.10.2018, 11:02 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 698 | Рейтинг: +9,1
Юра выявляй кто против Нашего управляющего РФ -все пойдут по ст 58 прим УК РСФСР . ВВП из Наших из татар.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 05.10.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
быстро эти училки забыли 333 загубленные жизни в Беслане-2004, забыли зарезанные как баранов 12 жизней в Кущёвке, Рязанские учения ФСБ
у меня после этого к нему, к окурку, вообще нет никаких вопросов!!!



Оценили
2

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
Клара Лучкина,"защитница" русского языка и "защитница " прав школьников:

- когда школьников защитят от преподавания русского языка грамматика которой заведомо очень низкого качества,и входит в десятку самых "трудных" грамматик мира? (здесь: "трудный" - вежливое "плохой")
- когда упразднят ЕГЭ по русскому,особенно для тех, кто поступает в технические ВУЗы?
-когда на уроках русского запретят пропаганду величавости ря за счет учебного времени?
- когда упразднят ненужные часы преподавания русской литературы,особенно для школьников не русской национальности?
....
если сделать ря факультативом - немедленно 99% русских школьников перестанут посещать уроки ря,
и в связи с этим: - когда защитите школьников от принудительного преподавания ря?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 05.10.2018, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 05.10.2018, 09:43 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 687 | Рейтинг: +9,1
Учитель остался в прошлом в СССР сейчас педа гог.
___________________________________________
Ну и родители нормальные остались в СССР. Сейчас вроде тебя основная масса - официальные представители и опекуны. Хотят ребенка в школу сдать, как машину в сервис, а потом только забрать и не напрягаться. И чтобы научили, и хорошим человеком сделали. А родителям некогда, у них своя жизнь. И чуть что, школа виновата, что подонок вырос. В школе же материться, бухать, курить, воровать и подличать учат. Тетеньки училки прям с утра. А не папки дебилы великовозрастные, которые все на училок м УИК кивают



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 05.10.2018, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даже когда тебя, Кеша, отучат от конеебализма, русские детишки не перестанут посещать уроки Великого и Могучего. Они не так хитры, как твои соплеменники. Которые визжали визжали и вдруг только 15 процентов решили учить свой язык. Это учитывая все давление и агитацию за изучение БЯ, которое навязывают администрациям школ, а те вынуждены навязывать родителям.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 05.10.2018, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чтобы в школе получить хорошие знания, для начала надо вернуться в стародавние времена, когда школа в России обучала и воспитывала мужчин и будущих матерей раздельно.
Мне дед, окончивший мужскую школу, и призванный в 17,5 лет в РККА говорил, что выжил на фронте, потому что прошел курс молодого бойца, умел обслуживать себя, знал санитарное дело, умел добывать огонь, находить воду и еду, ориентироваться в лесу, поле и населенных пунктах, хорошо знал физику и математику.
Сегодня, самое большее, на что способны егэшники-"непосильная работа" халдеем в дрянном питейном заведении г-на А.
Или продажником в офисе МТС на остановке общественного транспорта.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 05.10.2018, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Столько учителей и не нужно . Умеет писать ,читать - и славаБогу . Закон правой руки и Гей- Люссака вовсе не нужен современному человек , Нужны уроки физ-ры труда , немного черчения и математики( арифметики) . Все равно многие пойдут в шиномонтажники ,дворники , штукатуры маляры.
Все получают среднее образование , затем никто не хочет работать сантехником или грузчиком- поваром.
Надо сокращать звено школы 10-11 классы,обучать только заинтересованных и толковых .
И тогда повысится престиж учителя ,школы.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 05.10.2018, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
когда школьников защитят от преподавания русского языка грамматика которой заведомо очень низкого качества,и входит в десятку самых "трудных" грамматик мира? (здесь: "трудный" - вежливое "плохой")
- когда упразднят ЕГЭ по русскому,особенно для тех, кто поступает в технические ВУЗы?
-когда на уроках русского запретят пропаганду величавости ря за счет учебного времени?
- когда упразднят ненужные часы преподавания русской литературы,особенно для школьников не русской национальности?
....
если сделать ря факультативом - немедленно 99% русских школьников перестанут посещать уроки ря,
и в связи с этим: - когда защитите школьников от принудительного преподавания ря?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Не когда, а если бы вдруг представить на минуту, что такое бы случилось, то 1 процент вского ленивого мусора, завроде тебя кешка, стал бы блеять и мычать у себя в ауле. А 99 процентов других ребятишек всех национальностей, учили бы Великий и Могучий, который открыл им и их предкам дорогу в большую жизнь. А инокентий бы пас коней и дальше



Оценили
2

« Назад 1 2 Далее »










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com