Необучаемые учителя и бесполезные письма Путину

В канун Дня Учителя родители школьников из Башкирии обратились к Путину. В письме содержится просьба повысить педагогам зарплату и поднять престиж профессии. 3 октября Комитет по защите прав школьников Башкирии отправил в адрес главы государства обращение с просьбой обратить внимание на положение учителей. Об этом Медиакорсети сообщила пресс-секретарь комитета, известная общественница Галина Лучкина.- В нашей стране должно быть лучшее образование в мире. И лучшие в мире учителя. А для этого нужно, чтобы лучшие из лучших выпускников шли в педагогические вузы, чтобы школы наполнились прекрасно образованными и талантливыми учителями, которые дадут прекрасное образование нашим детям, - говорится в обращении. - Наши российские учителя получают несообразно низкую зарплату. Именно из-за низкого уровня заработной платы в педагогические вузы практически не идут юноши, мужчин-педагогов катастрофически мало в школах, и это тоже сказывается и на образовании, и на воспитании наших детей.Как считают авторы письма, к сожалению, достаточно большой процент выпускников школ идут учиться на учителя просто «для корочки» и далеко не все идут работать в школу, окончив вуз. А если и идут, то долго там не задерживаются, особенно создав семью.- Получается, впустую тратятся огромные государственные средства, а ведь в школах не хватает учителей, - посетовали родители и постарались как можно более аргументированно доказать, что образование, как и Вооруженные Силы страны - дело стратегически важное.- Учителя, педагоги, воспитатели не должны думать о том, как прожить до зарплаты и чем кормить семью. Они должны думать о детях, о том, как лучше построить урок, занятие или лекцию, как интереснее донести до ребят учебный материал, - считают авторы обращения.- Ни один учитель, преподаватель вуза или воспитатель не должен работать на полторы и, тем более, на две ставки! От такой работы педагог "выгорает".Бесконечные отчеты и проверки разных комиссий также мешают педагогам творчески подойти к организации образовательного процесса.Родители школьников Башкирии, объединенные в комитет, заявляют, что есть только один путь, чтобы лучшие выпускники пришли учиться в педагогические вузы. Для этого необходимо кардинально, точно так же, как и военным, прибавить им зарплату из расчета на одну ставку, а также принять государственную программу о льготном обеспечении учителей жильем.К своему письму авторы приложили скрины обсуждения темы уровня зарплаты учителей в соцсетях.По словам Галины Лучкиной, комитет по защите прав школьников в Башкирии был создан полтора года назад, при этом он уже объединяет несколько сотен человек от Сибая до Янаула. Вопреки ожиданиям представителей СМИ, которые в основном знают Галину Лучину, как представителя Собора русских и защитницу русского языка, комитет по защите школьников, по ее словам, занимается не только политикой, но и обсуждением наболевших проблем, старается оказывать помощь родителям при отстаивании интересов школьников, поддерживать при взаимодействии с прокуратурой.- Насколько я знаю, пока такое письмо в защиту учителей отправили Путину только мы, но уже сейчас к нашей инициативе хочет присоединиться комитет по защите прав школьников России, - пояснила Галина Медиакорсети.Для справкиКак сообщил Рособрнадзор, в прошлом учебном году средняя нагрузка учителя в России составляла 28 часов в неделю. Есть сведения, что в новом учебном году нагрузка выросла. По данным Российской академии народного хозяйства и госслужбы, за последний год количество учителей, которые работают на две ставки, увеличилось почти вдвое - с 7 до 13%.