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Регион-донор, но вы держитесь

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Башкортостан вошел в список регионов России, которые получат больше всего дотаций из федерального бюджета в 2019 году на выравнивание бюджетной обеспеченности. Таким образом, республика оказалась единственной из субъектов Приволжского федерального округа в десятке аутсайдеров страны по данному показателю. "Idel.Реалии" разбирались в ситуации.

Регион-донор, но вы держитесь


Так плохо в этом вопросе ситуация складывалась не всегда. Башкортостан не входил в десятку худших в предкризисный период. Было даже время, когда субъект не нуждался в дотациях на выравнивание бюджета в таких объемах. Так, по этому показателю республики не было среди худших в 2014 году. Проблемы, судя по статистике, у республики начались как раз после аннексии Россией Крыма и последовавшего за ней падения экономики всей страны. К 2015 году Башкортостан окончательно выбыл из списка регионов-доноров. И не только он.

Надо отметить, что проблемы у российских регионов в целом начались даже раньше крымских событий. Последние значительно ухудшили ситуацию. За 10 лет, с 2006 по 2015 г., число регионов-доноров в России, по данным экспертов Леонтьевского центра​, сократилось с 25 до 14. Помимо экономических кризисов, по мнению аналитиков, причиной этого стала политика централизации доходов.

В 2016 году Башкортостан уже замыкал ​десятку субъектов России, получающих дотации на выравнивание бюджета. Здесь следует упомянуть, что республика, будучи аутсайдаром по этому показателю, демонстрировала успешную налоговую политику. По версии консалтинговой компании PwC, Башкортостан признан одним из лучших регионов в "Рейтинге эффективности региональной налоговой политики по итогам 2016 года". Республика находилась рядом с Москвой, Ханты-Мансийским АО, Московской областью и Санкт-Петербургом, которые возглавили упомянутый рейтинг.

В нынешнем 2018 году Башкортостан также входит в десятку худших, получая относительно высокую дотацию на выравнивание бюджета.

Политолог из Башкортостана Аббас Галлямов считает, что неудачи региона по данному показателю произошли по причине общего падения экономики страны, а сообщения о возможной отставке Рустэма Хамитова никак с этим не связаны.

— С экономикой по всей стране проблемы, поэтому если Хамитова и уберут, то не столько из-за этого, сколько из-за политических ошибок — в частности заигрывания с националистической повесткой, — отмечает эксперт.

При этом политический аналитик полагает, что у Башкортостана есть шансы улучшить экономическое положение.

— Если не гробить нормально-работающие предприятия, как он поступает с АО "Башкирская содовая компания", то вполне можно, — констатирует он.

Напомним, башкортостанская общественность, в том числе башкирские национальные организации ведут публичный спор с компанией "БСК". Общественники пытаются защитить Шиханы от промышленной разработки. В ответ на это за интересы "БСК" заступился даже министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Требования общественности республики оставить горы в покое министр объяснил происками "турецких конкурентов" "БСК".

Один из лидеров башкортостанского движения ​Айрат Дильмухаметов характеризует экономическую политику центра в отношении региона как "колониализм в действии".

Между тем директор региональной программы Независимого института социальной политики​ Наталья Зубаревич считает, что положение Башкортостана не такое плохое, как описывают СМИ. По ее словам, необходимо "мерить не в рублях, а в процентах относительно доходов".

— Дотации на выравнивание бюджета — это всего лишь тридцать с небольшим процентов того, что пересылается регионам. Дотация на выравнивание у Башкортостана существенная только потому, что это большой по населению регион. Вот вам по цифрам, кто больше всего получает — Чечня и Крым. Чечня и Крым получают не через дотации на выравнивание, а через субсидии, через дотацию на сбалансированность и другие отдельные дотации. Не выковыривайте один вид трансферта и не делайте из него больших выводов, — призывает эксперт.

Касательно конфликта между "БСК" и местными общественниками Зубаревич говорит, что "идет драка за активы" и такое происходит не в первый раз. То же самое, по ее словам, раньше происходило и с нефтяной сферой региона.

— Додирают. Следом Татарстан будут додирать. Понятно, какая власть. Что тут удивительного? — задается вопросом экономист.

По ее словам, консолидированные группы налогоплательщиков мало платят в бюджет Башкортостана.

— Часть налога на прибыль выводится. В Татарстане консолидированные группы налогоплательщиков дают 23 млрд рублей, а у Башкортостана — 3,5 млрд рублей. Почувствуйте разницу. Там у них сейчас Роснефть. Она в эти игры играет, — говорит она.

В целом состояние экономики Башкортостана Зубаревич характеризует выражением "более или менее".

— За первые полгода 2018 года промышленное производство показало 3% роста. Инвестиции у них не падали в кризис. Но по итогам первого полугодия по инвестициям просели немного — (минус) 4%, — констатирует экономист.

О причинах снижения инвестиций в Башкортостане, по мнению аналитика, рано делать выводы, надо подождать окончания года. При этом она добавляет, что "Роснефть — не та контора, которая будет много инвестировать".

Рамазан Алпаут






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  • 1 | 05.10.2018, 09:34 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 698 | Рейтинг: +9,1
Не нужно было расстреливать Верховный совет. Власть советам .Землю крестьянам.Заводы рабочим. Азохен вей.



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  • 2 | 05.10.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...причиной этого стала политика централизации доходов.
************************************************************

Пока ставка золотой орды была в Сарай-Бату ей платили дань 10%, с передислокацией ставки орды в Московию, процент достиг неимоверных размеров, Зато в самой ставке, в москве, только тротуарную плитку перекладывают по четыре раза за сезон.
Как говорится: "Без рубашки ближе к телу"...



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  • 3 | 05.10.2018, 10:16 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 698 | Рейтинг: +9,1
Батя а не Батый. Приглядитесь Батя русый татарин как и все названные русскими. Русский это русый татарин.Азохен вей. Еврей это то же татарин и еврей только по состоянию духа.



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  • 4 | 05.10.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3-му
и я о том же: Кроме Золотой Орды были Орды Белая, Волжская, Заяицкая
Московия относилась к белой орде...



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  • 5 | 05.10.2018, 10:45 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11377 | Рейтинг: -1850,6
В Минэкономразвития назвали десять регионов, на которые приходится больше половины валового регионального продукта в стране, и четверку «отстающих».

Минэкономразвития РФ объявило десять регионов, на которых в 2018 году придется 52,1% суммарного объема валового регионального продукта.

Прогноз ведомства составлен на период до 2024 года. В текущем году среди регионов, которые внесут наибольший вклад в экономику страны, названы Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский и Красноярский края, а также Татарстан и Башкирия.

Эта же десятка в 2017 году выдала 52,1% суммарного ВРП в стране, годом ранее показатель составлял 51,5%, пояснили в ведомстве.

А к «отстающим» в ведомстве отнесли Чечню, Ингушетию, Кострому и Сахалин.



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  • 6 | 05.10.2018, 11:05 | Автор: Герасим
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есть мнение что Батый был евреем .



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  • 7 | 05.10.2018, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Требования общественности республики оставить горы в покое министр объяснил происками "турецких конкурентов" "БСК".
***
Интересно, откуда и, главное, за сколько у федерального министра такая информация?
Какие-то балабановско-исянгуловские выдумки.
Кажется альтернативу кипрской БСК пытаются создать Рутман,Мугинов и Изотов.
А они насколько известно, башкирские патерналисты и далеко не турки...



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  • 8 | 05.10.2018, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 05.10.2018, 10:16 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 687 | Рейтинг: +9,1
Батя а не Батый. Приглядитесь Батя русый татарин как и все названные русскими. Русский это русый татарин.Азохен вей. Еврей это то же татарин и еврей только по состоянию духа.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Азохен вэй это как б@я по русски? Слово-паразит для связки у косноязычных?



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  • 9 | 05.10.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкирским чиновникам надо не понтовать, но учиться жить по средствам.
Ну не по карману населению содержание команд спортивных гастарбайтеров-миллионеров.
Смяшно смотреть на эмоции гастролирующих афробашкир, плюющих на поле после неудачного паса.



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  • 10 | 05.10.2018, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 05.10.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирским чиновникам надо не понтовать, но учиться жить по средствам.
Ну не по карману населению содержание команд спортивных гастарбайтеров-миллионеров.
Смяшно смотреть на эмоции гастролирующих афробашкир, плюющих на поле после неудачного паса.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Почему чиновники у нас башкирские, а не соглано нац составу республики представлены в правительстве и на местах?



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  • 11 | 05.10.2018, 13:11 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 698 | Рейтинг: +9,1
10 башкиры это башковитые русские . Большая голова конечно не признак ума а так противовес заднице что бы на коне по степям гоняться за кызымками. Шапкой не сшибешь -на кукан.



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  • 12 | 05.10.2018, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему чиновники у нас башкирские, а не соглано нац составу республики представлены в правительстве и на местах?
***
Что толку задавать подобные риторические провалидовским ветеранам-интернационалистов горбипартии, отдыхающим в большой белой юрте?
Ответ о стоимости портфелей можно будет узнать из протоколов допросов московскими следователями бывших эсэеэмовских активистов, находящихся сегодня у власти на моей родине.



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  • 13 | 05.10.2018, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 05.10.2018, 11:05 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 695 | Рейтинг: +9,1
есть мнение что Батый был евреем .

****
есть мнение что орлов чуваш



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  • 14 | 05.10.2018, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 05.10.2018, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 05.10.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирским чиновникам надо не понтовать, но учиться жить по средствам.
Ну не по карману населению содержание команд спортивных гастарбайтеров-миллионеров.
Смяшно смотреть на эмоции гастролирующих афробашкир, плюющих на поле после неудачного паса.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Почему чиновники у нас башкирские, а не соглано нац составу республики представлены в правительстве и на местах?

===========================
там нет башкир, там одни татары.



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  • 15 | 05.10.2018, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 05.10.2018, 13:11 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 695 | Рейтинг: +9,1
10 башкиры это башковитые русские . Большая голова конечно не признак ума а так противовес заднице что бы на коне по степям гоняться за кызымками. Шапкой не сшибешь -на кукан.

+++++++++++++++++++++++
Герасим пошел на куй



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  • 16 | 05.10.2018, 13:48 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 698 | Рейтинг: +9,1
13 чуваши люди Наши . У чуваш тот же русский но с более развитым обонянием на халяву манну небесную.



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  • 17 | 05.10.2018, 13:50 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 698 | Рейтинг: +9,1
15 Я и так на кую видишь ноги болтаются. Лена ты вообще в ано"нируешь в ана"нистах?



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  • 18 | 05.10.2018, 14:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 му, врееееешь, хамидуллин сказал : в Башкирии нет татар.Кульшарипов тоже подтвердил это.



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