Регион-донор, но вы держитесь

Башкортостан вошел в список регионов России, которые получат больше всего дотаций из федерального бюджета в 2019 году на выравнивание бюджетной обеспеченности. Таким образом, республика оказалась единственной из субъектов Приволжского федерального округа в десятке аутсайдеров страны по данному показателю. "Idel.Реалии" разбирались в ситуации.Так плохо в этом вопросе ситуация складывалась не всегда. Башкортостан не входил в десятку худших в предкризисный период. Было даже время, когда субъект не нуждался в дотациях на выравнивание бюджета в таких объемах. Так, по этому показателю республики не было среди худших в 2014 году. Проблемы, судя по статистике, у республики начались как раз после аннексии Россией Крыма и последовавшего за ней падения экономики всей страны. К 2015 году Башкортостан окончательно выбыл из списка регионов-доноров. И не только он.Надо отметить, что проблемы у российских регионов в целом начались даже раньше крымских событий. Последние значительно ухудшили ситуацию. За 10 лет, с 2006 по 2015 г., число регионов-доноров в России, по данным экспертов Леонтьевского центра​, сократилось с 25 до 14. Помимо экономических кризисов, по мнению аналитиков, причиной этого стала политика централизации доходов.В 2016 году Башкортостан уже замыкал ​десятку субъектов России, получающих дотации на выравнивание бюджета. Здесь следует упомянуть, что республика, будучи аутсайдаром по этому показателю, демонстрировала успешную налоговую политику. По версии консалтинговой компании PwC, Башкортостан признан одним из лучших регионов в "Рейтинге эффективности региональной налоговой политики по итогам 2016 года". Республика находилась рядом с Москвой, Ханты-Мансийским АО, Московской областью и Санкт-Петербургом, которые возглавили упомянутый рейтинг.В нынешнем 2018 году Башкортостан также входит в десятку худших, получая относительно высокую дотацию на выравнивание бюджета.Политолог из Башкортостана Аббас Галлямов считает, что неудачи региона по данному показателю произошли по причине общего падения экономики страны, а сообщения о возможной отставке Рустэма Хамитова никак с этим не связаны.— С экономикой по всей стране проблемы, поэтому если Хамитова и уберут, то не столько из-за этого, сколько из-за политических ошибок — в частности заигрывания с националистической повесткой, — отмечает эксперт.При этом политический аналитик полагает, что у Башкортостана есть шансы улучшить экономическое положение.— Если не гробить нормально-работающие предприятия, как он поступает с АО "Башкирская содовая компания", то вполне можно, — констатирует он.Напомним, башкортостанская общественность, в том числе башкирские национальные организации ведут публичный спор с компанией "БСК". Общественники пытаются защитить Шиханы от промышленной разработки. В ответ на это за интересы "БСК" заступился даже министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Требования общественности республики оставить горы в покое министр объяснил происками "турецких конкурентов" "БСК".Один из лидеров башкортостанского движения ​Айрат Дильмухаметов характеризует экономическую политику центра в отношении региона как "колониализм в действии".Между тем директор региональной программы Независимого института социальной политики​ Наталья Зубаревич считает, что положение Башкортостана не такое плохое, как описывают СМИ. По ее словам, необходимо "мерить не в рублях, а в процентах относительно доходов".— Дотации на выравнивание бюджета — это всего лишь тридцать с небольшим процентов того, что пересылается регионам. Дотация на выравнивание у Башкортостана существенная только потому, что это большой по населению регион. Вот вам по цифрам, кто больше всего получает — Чечня и Крым. Чечня и Крым получают не через дотации на выравнивание, а через субсидии, через дотацию на сбалансированность и другие отдельные дотации. Не выковыривайте один вид трансферта и не делайте из него больших выводов, — призывает эксперт.Касательно конфликта между "БСК" и местными общественниками Зубаревич говорит, что "идет драка за активы" и такое происходит не в первый раз. То же самое, по ее словам, раньше происходило и с нефтяной сферой региона.— Додирают. Следом Татарстан будут додирать. Понятно, какая власть. Что тут удивительного? — задается вопросом экономист.По ее словам, консолидированные группы налогоплательщиков мало платят в бюджет Башкортостана.— Часть налога на прибыль выводится. В Татарстане консолидированные группы налогоплательщиков дают 23 млрд рублей, а у Башкортостана — 3,5 млрд рублей. Почувствуйте разницу. Там у них сейчас Роснефть. Она в эти игры играет, — говорит она.В целом состояние экономики Башкортостана Зубаревич характеризует выражением "более или менее".— За первые полгода 2018 года промышленное производство показало 3% роста. Инвестиции у них не падали в кризис. Но по итогам первого полугодия по инвестициям просели немного — (минус) 4%, — констатирует экономист.О причинах снижения инвестиций в Башкортостане, по мнению аналитика, рано делать выводы, надо подождать окончания года. При этом она добавляет, что "Роснефть — не та контора, которая будет много инвестировать".