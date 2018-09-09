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Министр образования уровня доярки?

  • Опубликовано: natall | 09.10.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 0 | Комментарии: 54
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Главу Минобра Башкирии обвинили в плагиате. Комментариев от Гульназ Шафиковой не поступало. Жители Башкортостана только начали забывать о грамматических ошибках министра образования республики Гульназ Шафиковой, которые она допустила в Instagram, как она снова попала впросак.

Министр образования уровня доярки?


На этот раз Гульназ Радмиловну обвинили в плагиате. Уфимка Елена Садыкова заявила, что министр взяла авторские тексты из ее Telegram-канала по психологии и опубликовала на своей странице в социальной сети «Вконтакте» без ссылки на источник. «Как-то и лестно, и возмутительно одновременно. Не знаю, как реагировать», – пишет девушка.

После этого Елена решила прояснить ситуацию и написать министру сообщение, в котором попросила сослаться на ее канал.

Елена Садыкова:

- У кого-то в «Вконтакте» увидела ее пост с ошибками, кликнула на страничку. Смотрю - текст по пренатальной психологии. Подумала, ну надо же, какая молодец, пишет, а я этим как раз очень интересуюсь. Вчиталась и поняла, что текст-то мой! Листаю ниже - там еще и еще. Сначала обрадовалась - здорово ведь, что кому-то нравится. Еще и министру-психологу. Потом поняла, что наверняка не только мне покажется, что тексты ее - такое впечатление возникает у каждого. Возмутилась.

Она наверняка без злого умысла, просто не понимает, как устроены соцсети. Хорошо бы, кто-то объяснил, это важная часть жизни, чиновники обязаны в ней разбираться, - сообщила Елена. - Ошибки делают все. Но сильный и мудрый человек, а власть хотелось бы доверять сильным и мудрым, должен уметь выходить из ситуации достойно. Например, извиниться, исправиться, улучшить свои странички в соцсетях, чтобы все ахнули - ну какая молодец, не спасовала перед злыми комментариями, признала ошибки, вышла на диалог.

Гульназ Шафикова прочитала мое сообщение, не ответила и удалила страницу. Жаль, нет у нас диалога с властью. А ведь можно было ответить, выразить свое мнение. Все могло закончиться иначе, позитивно даже. Почему-то я, студентка, кстати, в данный момент мне еще диплом получать в сфере, где она управляет, не боюсь высказываться. А тут...

Действительно, министр образования удалила свою страницу в соцсети «Вконтакте» и закрыла доступ к Instagram.

Справка. Гульназ Шафикова окончила Башкирский государственный педагогический институт по специальности «педагогика и психология (дошкольная)», аспирантуру Башкирского государственного педагогического университета. Доктор психологических наук. Преподавала на кафедре педагогики и психологии Сибайского института Башкирского государственного университета.

В 2002-2011 годах – преподаватель кафедры психологии Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.

В 2011-2014 годах – заведующая кафедрой дошкольной педагогики психологии Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.

А что вы думаете по этому поводу? Должна ли была министр образования указать ссылку на первоисточник?

Министр образования уровня доярки?


Министр образования уровня доярки?


ПроУфу
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  • 1 | 09.10.2018, 09:35 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 841 | Рейтинг: +10,1
Дояра доит коров а Гульназ бюджет. Доярки как правило ухаживают за коровами .Вообще это своего рода талант . У хорошей доярки всегда коровы ухожены и сыты . У коров свои нравы и если доярка что то неправильно сделает корова обязательно либо пнет доярку а вот кто пнет Гульназ?



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  • 2 | 09.10.2018, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По набирают разную шантропу по принципу национальному и ждут результатов.Башлык наш прекрасно же понимает-что такие подходы не обеспечат качество работы .хватит ли ума этой бабенке после всего самой уйти или же он примет решение отправить ее преподавателем ?



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  • 3 | 09.10.2018, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Доктор психологических наук списала у студентки факультета психологии. Что тут необычного?



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  • 4 | 09.10.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Еще такая же доярка из Бурзянского района сидит в кресле министра культуры Р.Б. Даже фамилия такая же ШАФИКОВА АМИНУШКА !!! Столько наворотила,что после нее, не один год надо будет разгребать !!!



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  • 5 | 09.10.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Должна ли была министр образования указать ссылку на первоисточник?

-----------------------

"Первоисточник" опирается на другой, более ранний, первоисточник; тот - на ещё более ранний... Так дойдём до индивида, который воскликнул: "Эврика!" И все после него совершали, в известной степени, плагиат его мыслей и рассуждений.

Понятие "авторское право" считаю химерой. Особенно шоу-бизнес носится с этим, даже судятся за украденную музыкальную фразу. Хочется спросить: вы сами открыли законы гармонии и всё то, чем пользуетесь? Всё уже написано до вас.

Так и здесь. И в любой сфере. Ну, какая-такая "интеллектуальная собственность"?



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  • 6 | 09.10.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Министру культуры Шафиковой А. и её Покровителю вице- премьеру Сагитову С. позор, что они сделали с культурой Республики. Пилят и пилят бюджетные
деньги и нажраться не могут . Негодяи !!!



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  • 7 | 09.10.2018, 09:59 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35278 | Рейтинг: +5826,5
Ребятам из Башкирии путь в медицину перекрыли индусы. по 6-7 т. долларов отстегивают в год за учебу. Бабло делят ректорат и министерша-дебильная, но, падкая .



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  • 8 | 09.10.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Справка. Гульназ Шафикова окончила Башкирский государственный педагогический институт
*******************************************
Не зря в народе бытует поговорка:"Ума нет, иди в ПЕД" От себя добавлю: Ну если уж совсем ума нет, идина по специальности «педагогика и психология (дошкольная)»,



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  • 9 | 09.10.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 09.10.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
Не зря в народе бытует поговорка:"Ума нет, иди в ПЕД"

=============

А если есть, то на юрфак? Или в манагеры? Идиотская твоя поговорка.



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  • 10 | 09.10.2018, 10:21 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 841 | Рейтинг: +10,1
Судьба проказница шалунья определила так сама всем глупым счастье от безумья а умным -горе от ума. Азохен вей.



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  • 11 | 09.10.2018, 10:26 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 21 | Рейтинг: +0,4
Как кандидатский минимум - снять с работы. Даже к дошкольникам таких нельзя допускать. Может быть возьмут уборщицей в детсад. Хотя там тоже надо уважать детишек. Не возьмут... Но Хамитов протолкнёт.



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10 | 09.10.2018, 10:21 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 818 | Рейтинг: +10,1
...
Азохен вей.

---------------

Главраввин Берл Лазар публично раскритиковал власти России за поставку С-300 в Сирию. Что скажешь?



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  • 13 | 09.10.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Женщина, а на фото, судя по гендерным признакам, кажется, женщина, не может попасть в просак.
Это право на ошибку с возможностью быстрого исправления предоставлено нормальным мужикам.



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  • 14 | 09.10.2018, 10:37 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 61 | Комментарии: 576 | Рейтинг: +189
По набирают разную шантропу по принципу национальному и ждут результатов.Башлык наш прекрасно же понимает-что такие подходы не обеспечат качество работы .хватит ли ума этой бабенке после всего самой уйти или же он примет решение отправить ее преподавателем ?
------------------------
Ну, уйдет она… На ее место ведь, поставят опять министра, подобранного по принципу башкирскости и зауральскости. Вспомните предыдущих министров, «подобранных» при рахимовском режиме. Надо, как говорил сантехник, менять систему – систему подбора кадров в многонациональной республике. А так, остается восклицать: «не стреляйте в пианиста — он играет, как умеет».



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  • 15 | 09.10.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А если есть, то на юрфак? Или в манагеры? Идиотская твоя поговорка.
***
Перед нами яркий пример результатов обучения в башкирском провалидированном педе.



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  • 16 | 09.10.2018, 10:51 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 841 | Рейтинг: +10,1
12 Беня слов на ветер не бросает. Похоже не довольны управляющим РФ и уберут Его -пришлют вместо самбиста из КГБ Моисея и тот наобещает манны небесной россиянцам -вопрос в другом -всем ли халявы хватит.



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  • 17 | 09.10.2018, 10:57 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 841 | Рейтинг: +10,1
Я Вам по русски на это все скажу ; Каков поп таков и приход. А там Сами у кого мозги есть шевелите .



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  • 18 | 09.10.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 09.10.2018, 10:57 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 822 | Рейтинг: +10,1

Я Вам по русски на это все скажу ; Каков поп таков и приход.

-----------------------

Каков раввин - таков и хэллоуин?



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  • 19 | 09.10.2018, 11:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1883 | Комментарии: 61041 | Рейтинг: +12252,8
Безграмотная и бесстыжая воровка!
Судя по ее поведению в министры она попала окольными путями... бл@дь?!

В древнерусском языке это слово использовалось не только для обозначения "распутной женщины". Бл@дью назывался "обман" и"обманщик" (блудить - вводить в заблуждение), "ересь" и "еретик", "воровство" и "вор" (соответственно, "воровать" - "прелюбодействовать"; само слово вор образовано от вьрати - "врать", и его первичное значение -"лгун, обманщик, мошенник). Таким образом, бл@дью могли называться и женщина, и мужчина. Заблудиться (в пространстве) - состояние, связываемое с вмешательством нечистой силы.



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  • 20 | 09.10.2018, 11:21 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15673 | Рейтинг: -2886
Кто то думает, что это от студента?
Целая команда работает над тем, чтобы перевести стрелки на башкир. Всего их ДВОЕ: Шафикова и Сагитов.
Все правительство Башкирии насквозь одного этноса. Вот что надо скрыть. Башкир в правительстве 0,1 %, русских 9-10 %.



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