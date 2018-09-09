Министр образования уровня доярки?

Главу Минобра Башкирии обвинили в плагиате. Комментариев от Гульназ Шафиковой не поступало. Жители Башкортостана только начали забывать о грамматических ошибках министра образования республики Гульназ Шафиковой, которые она допустила в Instagram, как она снова попала впросак.На этот раз Гульназ Радмиловну обвинили в плагиате. Уфимка Елена Садыкова заявила, что министр взяла авторские тексты из ее Telegram-канала по психологии и опубликовала на своей странице в социальной сети «Вконтакте» без ссылки на источник. «Как-то и лестно, и возмутительно одновременно. Не знаю, как реагировать», – пишет девушка.После этого Елена решила прояснить ситуацию и написать министру сообщение, в котором попросила сослаться на ее канал.Елена Садыкова:- У кого-то в «Вконтакте» увидела ее пост с ошибками, кликнула на страничку. Смотрю - текст по пренатальной психологии. Подумала, ну надо же, какая молодец, пишет, а я этим как раз очень интересуюсь. Вчиталась и поняла, что текст-то мой! Листаю ниже - там еще и еще. Сначала обрадовалась - здорово ведь, что кому-то нравится. Еще и министру-психологу. Потом поняла, что наверняка не только мне покажется, что тексты ее - такое впечатление возникает у каждого. Возмутилась.Она наверняка без злого умысла, просто не понимает, как устроены соцсети. Хорошо бы, кто-то объяснил, это важная часть жизни, чиновники обязаны в ней разбираться, - сообщила Елена. - Ошибки делают все. Но сильный и мудрый человек, а власть хотелось бы доверять сильным и мудрым, должен уметь выходить из ситуации достойно. Например, извиниться, исправиться, улучшить свои странички в соцсетях, чтобы все ахнули - ну какая молодец, не спасовала перед злыми комментариями, признала ошибки, вышла на диалог.Гульназ Шафикова прочитала мое сообщение, не ответила и удалила страницу. Жаль, нет у нас диалога с властью. А ведь можно было ответить, выразить свое мнение. Все могло закончиться иначе, позитивно даже. Почему-то я, студентка, кстати, в данный момент мне еще диплом получать в сфере, где она управляет, не боюсь высказываться. А тут...Действительно, министр образования удалила свою страницу в соцсети «Вконтакте» и закрыла доступ к Instagram.Справка. Гульназ Шафикова окончила Башкирский государственный педагогический институт по специальности «педагогика и психология (дошкольная)», аспирантуру Башкирского государственного педагогического университета. Доктор психологических наук. Преподавала на кафедре педагогики и психологии Сибайского института Башкирского государственного университета.В 2002-2011 годах – преподаватель кафедры психологии Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.В 2011-2014 годах – заведующая кафедрой дошкольной педагогики психологии Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.А что вы думаете по этому поводу? Должна ли была министр образования указать ссылку на первоисточник?