К кормушке — за любые деньги

Официальные затраты партии «Единая Россия» на проведение избирательной кампании в парламент Башкирии Курултай составили 95,1 млн руб., следует из финансового отчета партии, опубликованного на сайте Центризбиркома республики. Избирательный фонд «Единой России» был сформирован за счет собственных ее средств в размере 35,1 млн руб. и 60 млн руб. пожертвований юридических лиц. Данные о спонсорах партии не опубликованы.Основные траты единороссы понесли на изготовление печатной агитационной продукции (42,5 млн руб.), еще 33 млн руб. партия потратила на оплату услуг, в том числе юридических. По статье «иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании», списано 17,4 млн руб. В 1,16 млн руб. обошлось проведение публичных мероприятий, в 423 тыс. руб. — агитация на телевидении и радио, в 515 тыс. руб. — агитация в печатных СМИ.По итогам сентябрьских выборов «Единая Россия» заняла в парламенте Башкирии 72% мест, получив 79 из 110 мандатов. Из ее кандидатов, избиравшихся в округах, самый крупный фонд сформовала бывшая министр финансов республики Рузалия Хисматуллина — 2 млн руб. Второй по величине фонд был у актрисы Рушанны Бабич — 1,9 млн руб. Бывшему менеджеру подразделений «Газпрома» в Башкирии Иреку Нигматуллину избирательная кампания обошлась в 1,85 млн руб., основному владельцу Роскомснаббанка Флюру Галлямову — в 1,75 млн руб., экс-министру ЖКХ Сергею Афонину — в 1,72 млн руб., бывшему главе Контрольно-счетной палаты Салавату Харрасову— в 1,6 млн руб., главе Молодежной палаты Курултая Николаю Самойленко — в 1,54 млн руб. Штаб директора МУП ИСК Аскара Файзулина потратил на выборах 1,5 млн руб., штаб его супруги Гузель Файзуллиной — такую же сумму.Предпринимателю, владельцу ТРК «Галерея арт» Александру Дегтеву компания обошлась в 1 млн руб., бывшему вице-премьеру Николаю Хорошилову — в 1,35 млн руб., ректору УГНТУ Рамилю Бахтизину — в 1,2 млн руб., ректору БГПУ Раилю Асадуллину — в 1,37 млн руб. Директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко потратил на избрание 322,2 тыс. руб.