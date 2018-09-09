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К кормушке — за любые деньги

  • Опубликовано: natall | 09.10.2018
    Раздел: Политика | Просмотры: 0 | Комментарии: 10
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Официальные затраты партии «Единая Россия» на проведение избирательной кампании в парламент Башкирии Курултай составили 95,1 млн руб., следует из финансового отчета партии, опубликованного на сайте Центризбиркома республики. Избирательный фонд «Единой России» был сформирован за счет собственных ее средств в размере 35,1 млн руб. и 60 млн руб. пожертвований юридических лиц. Данные о спонсорах партии не опубликованы.

К кормушке — за любые деньги


Основные траты единороссы понесли на изготовление печатной агитационной продукции (42,5 млн руб.), еще 33 млн руб. партия потратила на оплату услуг, в том числе юридических. По статье «иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании», списано 17,4 млн руб. В 1,16 млн руб. обошлось проведение публичных мероприятий, в 423 тыс. руб. — агитация на телевидении и радио, в 515 тыс. руб. — агитация в печатных СМИ.

По итогам сентябрьских выборов «Единая Россия» заняла в парламенте Башкирии 72% мест, получив 79 из 110 мандатов. Из ее кандидатов, избиравшихся в округах, самый крупный фонд сформовала бывшая министр финансов республики Рузалия Хисматуллина — 2 млн руб. Второй по величине фонд был у актрисы Рушанны Бабич — 1,9 млн руб. Бывшему менеджеру подразделений «Газпрома» в Башкирии Иреку Нигматуллину избирательная кампания обошлась в 1,85 млн руб., основному владельцу Роскомснаббанка Флюру Галлямову — в 1,75 млн руб., экс-министру ЖКХ Сергею Афонину — в 1,72 млн руб., бывшему главе Контрольно-счетной палаты Салавату Харрасову— в 1,6 млн руб., главе Молодежной палаты Курултая Николаю Самойленко — в 1,54 млн руб. Штаб директора МУП ИСК Аскара Файзулина потратил на выборах 1,5 млн руб., штаб его супруги Гузель Файзуллиной — такую же сумму.

Предпринимателю, владельцу ТРК «Галерея арт» Александру Дегтеву компания обошлась в 1 млн руб., бывшему вице-премьеру Николаю Хорошилову — в 1,35 млн руб., ректору УГНТУ Рамилю Бахтизину — в 1,2 млн руб., ректору БГПУ Раилю Асадуллину — в 1,37 млн руб. Директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко потратил на избрание 322,2 тыс. руб.

Ирина Самойлова, Коммерсант






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  • 1 | 09.10.2018, 09:38 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 841 | Рейтинг: +10,1
Цифры явно занижены . Мандаты в среднем обходились когда Их продавали в администрации ХРЗ 20 миллионов это так без печатной продукции. Уверен что сейчас с учетом инфляции и запросов чиновников гораздо дороже. Азохен вей.



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2

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  • Гость
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  • 2 | 09.10.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
====60 млн руб. пожертвований юридических лиц===========
деньги на ветер, а на лечение кого то по рублю у населения собирают.



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4

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  • Гость
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  • 3 | 09.10.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сколько больных детишек можно было вылечить на эти деньги...



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3

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  • 4 | 09.10.2018, 10:18 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 841 | Рейтинг: +10,1
3 почему же дети больны? Объясняю продукты питания мягко говоря из нитратов плюс Вы многие наверное наблюдали как мамашка молодая катит коляску в зубах сигарета а в руке баночка пива. Вот Вам и больные детишки.



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2

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  • 5 | 09.10.2018, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы многие наверное наблюдали как мамашка молодая катит коляску в зубах сигарета а в руке баночка пива. Вот Вам и больные детишки.
***
На фото "Провинциальная мадонна" у мамашки еще в руке с пивной банкой мобильник.
А коляску почему-то катит не по тротуару, а по автодороге?



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  • 6 | 09.10.2018, 11:22 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 21 | Рейтинг: +0,4
Дети больны... При таких депутатАХ и минисТРАХ и дети, и родители заболеют.



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1

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  • Начинающий
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  • 7 | 09.10.2018, 11:22 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 21 | Рейтинг: +0,4
Дети больны... При таких депутатАХ и минисТРАХ и дети, и родители заболеют.



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1

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  • Гость
  •  
  • 8 | 09.10.2018, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто ринулся в депутаты - сплошь наворовавшиеся и обворовавшие бюджет.

У ЕДРО не 95,1млн.руб, а мого-много больше.
Только в чьи караманы ушли многие миллионы, в то время как на печать и СМИ ушло менее миллиона.
А их дутые отчеты это фикция.



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  • 9 | 09.10.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирские боги сказали: "отворите ворота ваших сердец, да войдет них( на 5 лет) народ праведный, хранящий истину"

Исая,26.2.

Все бы так, если бы боги не были бы лжепророками?



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  • 10 | 09.10.2018, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Настоящие депутаты, не ряженные ,это " те, кто ходят в правде и говорят истину, презирают корысть от притеснений, удерживают руки свои от взяток, не затыкают ушей своих, чтобы не слышать о кровопролитиях, не закрывают глаза свои, чтобы не видеть зла"
Исайя. 33.14



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