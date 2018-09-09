13 миллионов. Новая гулянка «башкирской делегации» в Париже

Башкирия закажет презентацию туристского потенциала в Париже за 13 млн рублей. Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан намерен по итогам аукциона 26 октября отобрать организатора презентации республики на базе Российского центра науки и культуры в Париже.Максимальная стоимость контракта, который будет заключен с подрядчиком, определена в 13,21 млн руб. Заявки от участников принимаются до 23 октября.Исполнитель должен изготовить фотографии о Башкирии для оформления стен, декоративный элемент «Цветы курая», макеты залов пещеры Шульган-таш (Капова пещера) и «Янган-тау» с фотографиями и оборудованием для интерактивных демонстраций, а также брошюру «Башкортостан-Франция. Диалог культур» и буклет «Башкортостан-ЮНЕСКО. 20 лет сотрудничества» на русском, французском и английском языках.Монтажные работы по сборке оборудования должны быть завершены в Париже до 18 ноября. В стоимость контракта входит также организация перелета вПариж башкирской делегации в составе 20 человек, трансфера и проживания в отеле в радиусе 1 км от места выставки.