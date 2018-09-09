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13 миллионов. Новая гулянка «башкирской делегации» в Париже

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Башкирия закажет презентацию туристского потенциала в Париже за 13 млн рублей. Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан намерен по итогам аукциона 26 октября отобрать организатора презентации республики на базе Российского центра науки и культуры в Париже.

13 миллионов. Новая гулянка «башкирской делегации» в Париже


Максимальная стоимость контракта, который будет заключен с подрядчиком, определена в 13,21 млн руб. Заявки от участников принимаются до 23 октября.

Исполнитель должен изготовить фотографии о Башкирии для оформления стен, декоративный элемент «Цветы курая», макеты залов пещеры Шульган-таш (Капова пещера) и «Янган-тау» с фотографиями и оборудованием для интерактивных демонстраций, а также брошюру «Башкортостан-Франция. Диалог культур» и буклет «Башкортостан-ЮНЕСКО. 20 лет сотрудничества» на русском, французском и английском языках.

Монтажные работы по сборке оборудования должны быть завершены в Париже до 18 ноября. В стоимость контракта входит также организация перелета в

Париж башкирской делегации в составе 20 человек, трансфера и проживания в отеле в радиусе 1 км от места выставки.

Майя Иванова, Коммерсант






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  • 1 | 09.10.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы в Париже нужны, как в бане, пассатижи. ©



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  • 2 | 09.10.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну все ,повалят французы в нашу губернию.Так и будет на каждом углу слышна французская речь и пойдут гулять они по Софьюшкиной аллее ,что на улице тукаева и хер знает какого то расулева.восхищаться будут самой большой конной статуей опять непонятно кого подъезжая к ней по улице ,носящей имя предателя .Странная страна скажут-от старины клок ,от Победы пшик -так как и предателям тут место есть .



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  • 3 | 09.10.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
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«Башкортостан-Франция. Диалог культур»
*****************************************
Какой нахрен культур-мультур у башкир?
Пещера? Гора янган-тау (вообще то не гора а сопка, холм)?
Пусть еще Шугуровку в список включат...



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  • 4 | 09.10.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Культурный обмен всегда полезен.



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  • 5 | 09.10.2018, 10:00 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 841 | Рейтинг: +10,1
В 1814 году башкирские Амуры брали Париж. Башкиры народ любвиобильный и уверен что если бы башкир было бы по больше все французы были бы похожи на башкир. Полк башкирский стоял в Австрии у деревни где жила бабка Шекельбрюнера Адольфа Аллосовича. Уверен что бабка была во вкусе башкирских конников хотя Им было и без разницы .Не исключено что Адольф правнук башкирского Амура. Башкиры не оставляли стрелы и как правило выдергивали стрелы из раненных французов .Это описано в воспоминаниях.



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  • 6 | 09.10.2018, 10:02 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 841 | Рейтинг: +10,1
Да и в Башкирии есть деревни с французскими названиями.например в чишминском районе деревня де Париж.



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  • 7 | 09.10.2018, 10:02 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 841 | Рейтинг: +10,1
Пора объединить Францию и Башкирию в одно государство.



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  • 8 | 09.10.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Можно, конечно, назвать и "гулянкой", можно и укреплением дружбы между народами. Все зависит от того, куда повернуто умишко человека. Иные всегда держат нос по ветру.



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  • 9 | 09.10.2018, 10:09 | Автор: Comrad | На сайте
    Публикации: 1 | Комментарии: 823 | Рейтинг: +24,7
4 | 09.10.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Культурный обмен всегда полезен.
-----------------------------------
Справедливо. Но как дорасти до такого?



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  • 10 | 09.10.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Сексуальный скандал: прокуроры Башкирии любят эскортниц и малолеток?
17:25 05 Октября 2018 | 34795 Автор: Нурия ФАТХУЛЛИНА

Все материалы автора Несколько лет в администрации и прокуратуре Дагестана идет чистка.
Все бегут оттуда как крысы с тонущего корабля. Но куда?
Оказывается, именно Республика Башкортостан становится новой
кормушкой для «беженцев».

Сыну прокурора можно все?
Дело было в недалеком 2011 году. Уголовный розыск Республики Дагестан задержал Зураба Магомедрасуловича Вазирова –
сына начальника отдела прокуратуры Магомедрасула Вазирова.
17-летний юноша под угрозой распространения порочащих честь и достоинство видеоматериалов вымогал у 16-летней девушки 140 тысяч рублей.
С таким заявлением она обратилась в следственные органы, где ей дали меченые купюры, которые она должна была передать парню. Их встреча состоялась в одной махачкалинской гостинице, где его и поймали с поличным.

На следующий день отец вымогателя Магомедрасул Вазиров встретился с родителями потерпевшей и стал угрожать им преследованием, если они подадут заявление об изнасиловании их дочери его сыном.
Родители тоже оказались не промах и написали сразу два заявления: об изнасиловании и об угрозах Вазирова на имя его начальника.
И хотя сотрудники уголовного розыска сумели добиться судебного решения о применении в отношении юного Вазирова меры пресечения «содержание под стражей», как сообщают местные источники,
Вазировы подключили свои связи и добились его смягчения. Зураба отправили под домашний арест.

Это громкое дело обошло бы Башкортостан стороной, если бы спустя время Зураб Вазиров не устроился работать к нам.

После обвинения в изнасиловании, вымогательстве денег
(и, возможно, не без коррупционной составляющей) он сумел устроиться
помощником прокурора Орджоникидзевского района г. Уфы.
А его отец, по некоторым данным, стал судебным приставом в одном из районов Дагестана.



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  • 11 | 09.10.2018, 10:55 | Автор: Герасим
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10 да уйма примеров по РБ но пока приводить не буду -у Них крыша Шура Коновалов . Только один эпизод как Меня кинули на пол миллиона в ПЕТОН е заплатив пол миллиона за переработку. Пока Я скинул эту инфу в Москвоград жду результатов.



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  • 12 | 09.10.2018, 11:03 | Автор: Герасим
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Комрад башкиры и вообще россиянцы переросли уже французов особенно в индустрии секс услуг вот только пога гей парады не проводят но это вопрос времени. Нашли культурных. Французы те же аульные башкиры.



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  • 13 | 09.10.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Высоко вероятно,что просителем гранта будет или уже является кандидат каких-то наук некий В.
Лично слышал его выступление по радио"о взаимопроникновении" культур башкир и французов.
Якобы "в 1813-14 г.г. башкирские воины не только освободили французов от ига Наполеона, но и заслушивались их народной музыкой и любовались их веселыми народными плясками.
В знак дружбы с французами башкирские воины построили на землях башкир город Париж,ныне находящийся на отнятых Лениным в местах компактного проживания башкир в Челябинской обл.
И сегодня в самой глухой башкирской деревне можно услышать некоторые мотивы народной музыки французов"

Я не смеялся. Мне было стыдно за моих друзей башкир, имеющих такого "ученого"



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  • 14 | 09.10.2018, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4-му.Какой культурный обмен? Кусок золота на речной камушек?



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  • 15 | 09.10.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 09.10.2018, 10:02 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 822 | Рейтинг: +10,1

Да и в Башкирии есть деревни с французскими названиями.например в чишминском районе деревня де Париж.

---------------------------

Около деревни Бугалыш (между Красноуфимском и Большеустьикинском) есть заправка "Париж" с силуэтом Эйфелевой башни.



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  • 16 | 09.10.2018, 11:22 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 841 | Рейтинг: +10,1
13 друзья то в доле? И при чем тут Ленин? Башкиры переводится так баш -голова киры это что то наподобие вшей . Боюсь быть не точным но выглядит это так татары но с вшивыми головами а может имелось в виду со своими тараканами в голове?



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  • 17 | 09.10.2018, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лучше бы "культурные чиновники" эти 13 миллионов потратили на приведение в порядок уфимского театра кукол.

В нем т.н "артисты" и вокруг его Министерство "башкирской культуры" и ялаловская мэрия развели такой "культурно- аульный" срач, что перед ребятишками стыдно становится.



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  • 18 | 09.10.2018, 11:42 | Автор: Comrad | На сайте
    Публикации: 1 | Комментарии: 823 | Рейтинг: +24,7
12 | 09.10.2018, 11:03 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 827 | Рейтинг: +10,1
Комрад башкиры и вообще россиянцы переросли уже французов особенно в индустрии секс услуг вот только пога гей парады не проводят но это вопрос времени. Нашли культурных. Французы те же аульные башкиры.
============================================
Браво, Марат!
Но успех мероприятия обеспечено только при условии, что напишут, что мужиков в Башкирии не осталось- все попрут к нам. И вообще- мир выровнят женщины.



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  • 19 | 09.10.2018, 11:58 | Автор: Comrad | На сайте
    Публикации: 1 | Комментарии: 823 | Рейтинг: +24,7
Я жил в Париже , и к сожалению. должен признать правдивость слов Высоцкого-"Мы в Париже нужны, как в бане, пассатижи."
А Париж и наши амбиции нужны для халявной экскурсии . 13 млн коту под хвост тугодумам. Извиняюсь., шулерам на выгоду, коту под хвост тугодумам.
Но тугодумы втиснут своих в списки .Не верите- проверьте.



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Наполеон жостко обломал рога святейший инквизиции,которая предыдущие 300 лет подвергала европейцам немыслимым пыткам добиваясь их признания в немыслимых вещах.
Наполеон распространил демократию,законность,просвещение в Европе: что потеряла бы крепостническая (рабовладельческая ) Россия если бы вступила в союзничество с Наполеоном до того,как он вторгся в Россию?



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