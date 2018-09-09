«Нас там нет». «А вы докажите». «Вывсёврёти»

Рейтинг публикаций пользователей
Выборы, вторые туры, ...

В протестном голосовании на минувших выборах больше ностальгии о прошлом, чем ...
  Администратор

Леонид Гозман: «Нас ...

На заседании Тверского суда гор. Москвы 19.09.2018 по обвинению меня и Сергея ...
  Эхо Москвы

За что россияне умирают ...

Доблестный характер российских генералов для нас не новость, главный ...
  Эхо Москвы

Катимся в пропасть ...

«Они с ума сошли!» — причитаем мы, глядя на то, что выделывает власть. «Какая ...
  Эхо Москвы

Зачем Путину ...

После анонса увеличения пенсионного возраста, была дискуссия о целесообразности ...
  Эхо Москвы

Лучшие комментарии дня
Министр образования уровн ...

Справка. Гульназ Шафикова окончила Башкирский государственный педагоги ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Напишите лучше в Спортлот ...

24 | 08.10.2018, 13:21 | Автор: кац Публикации: 0 | Комментарии: 1566 ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Напишите лучше в Спортлот ...

82 | 08.10.2018, 22:45 | Автор: кац Публикации: 0 | Комментарии: 1566 ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Календарь новостей
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Лучшие комментарии недели
Министр образования уровн ...

Справка. Гульназ Шафикова окончила Башкирский государственный педагоги ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Роберт Загреев вышел на с ...

21 | 04.10.2018, 17:01 | Автор: Иннокентий Иванов Публикации: 0 | Ком ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Роберт Загреев вышел на с ...

Какие-то клопы обсуждают двух настоящих мужиков. Такое только на УЖе в ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Необразованный министр об ...

я вот тут тока одного не пойму - косячит Шафикова , а наезд на Юнга??? ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Необразованный министр об ...

45 | 25.09.2018, 13:25 | Автор: кац Публикации: 0 | Комментарии: 1562 ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

А где моя часть природной ...

Россия и Норвегия — нефтяные страны. Кому в них принадлежит нефть? Мы ...
  Рейтинг: +4  VIVAT

Обсуждаемое за неделю
13 миллионов. Новая ...

Башкирия закажет презентацию туристского потенциала в Париже за 13 млн рублей. ...
  9.10.2018    37

Министр образования ...

Главу Минобра Башкирии обвинили в плагиате. Комментариев от Гульназ Шафиковой ...
  9.10.2018    54

К кормушке — за любые ...

Официальные затраты партии «Единая Россия» на проведение избирательной кампании ...
  9.10.2018    10

Нобелевку за духовность, ...

Вот и объявлены все лауреаты Нобелевских премий за 2018 год. Медицина, физика, ...
  9.10.2018    17

«Нас там нет». «А вы ...

Запад обвиняет Россию в массовых хакерских атаках на все, что только можно. ...
  9.10.2018    7

Обсуждаемое за месяц
13 миллионов. Новая ...

Башкирия закажет презентацию туристского потенциала в Париже за 13 млн рублей. ...
  9.10.2018    37

Министр образования ...

Главу Минобра Башкирии обвинили в плагиате. Комментариев от Гульназ Шафиковой ...
  9.10.2018    54

К кормушке — за любые ...

Официальные затраты партии «Единая Россия» на проведение избирательной кампании ...
  9.10.2018    10

Нобелевку за духовность, ...

Вот и объявлены все лауреаты Нобелевских премий за 2018 год. Медицина, физика, ...
  9.10.2018    17

«Нас там нет». «А вы ...

Запад обвиняет Россию в массовых хакерских атаках на все, что только можно. ...
  9.10.2018    7

Последние публикации
13 миллионов. Новая ...

Башкирия закажет презентацию туристского потенциала в Париже за 13 млн рублей. ...
  9.10.2018    37

Министр образования ...

Главу Минобра Башкирии обвинили в плагиате. Комментариев от Гульназ Шафиковой ...
  9.10.2018    54

К кормушке — за любые ...

Официальные затраты партии «Единая Россия» на проведение избирательной кампании ...
  9.10.2018    10

Нобелевку за духовность, ...

Вот и объявлены все лауреаты Нобелевских премий за 2018 год. Медицина, физика, ...
  9.10.2018    17

«Нас там нет». «А вы ...

Запад обвиняет Россию в массовых хакерских атаках на все, что только можно. ...
  9.10.2018    7

Усталость от маразма ...

В последнее время, по вечерам, я стал слушать одну федеральную радиостанцию ...
  9.10.2018    14

Октябрь 1993: Уроки на ...

Топчемся на месте? Октябрь-93 – это шумные, резонансные и оставшиеся в памяти ...
  9.10.2018    15

Напишите лучше в ...

"Башкортостану нужны перемены! Хватит!". "Партия ветеранов России" направила ...
  8.10.2018    103

Каково это — всю жизнь с ...

Я родился в январе 1999 года. Прошло чуть меньше года, и Владимир Путин стал ...
  8.10.2018    32

Высокотехнологичное ...

В Башкортостане УФАС по итогам проверки признало частично обоснованными жалобы ...
  8.10.2018    9

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Октябрь 2018 (51)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Читаемое за неделю
Старуха Шапокляк: Без ...

Депутат Яровая: "Борьба с коррупцией может разрушить суверенитет государства". ...
  3.10.2018    84

Готовимся к новым ...

В правительстве России задумались о введении социальной нормы потребления ...
  3.10.2018    11

Тюремщики из ...

Они несколько раз пытали человека в зоне. Видео утекло в интернет. Начался ...
  3.10.2018    9

Вставание с колен и ...

Социальная норма на потребление электроэнергии — это, конечно, не талоны на ...
  3.10.2018    11

В едином порыве ...

Правительство России готовит свой проект отказа российской экономики от ...
  3.10.2018    38

Читаемое за месяц
Срочно распустить ...

Скандальное обращение генерала армии Золотова (в настоящей армии, за ...
  13.09.2018   155569   106

Жизнь «по понятиям». ...

Последние дни вся российская либеральная блогосфера обсуждает обращение ...
  13.09.2018   39139   17

Довольных не будет ...

Пенсионная реформа: следующие шаги. Если кто-то думал, что пенсионная реформа ...
  10.09.2018   25252   9

Почему страна становится ...

На третий день явления народу главного жандарма страны, первоначальная ...
  15.09.2018   23991   29

Новый налог для дачников ...

В Государственной Думе на рассмотрении находится законопроект, предлагающий ...
  9.09.2018   18938   24


«Нас там нет». «А вы докажите». «Вывсёврёти»

Оценили
1



Запад обвиняет Россию в массовых хакерских атаках на все, что только можно. Россия, устами Пескова, отвечает: «Информация подобного качества, естественно, не может быть основанием для такого». «Такое», в устах Пескова, это какие-то возможные передвижения, типа увольнений или перестановок, какого-то руководства, повинного в этих атаках.

«Нас там нет». «А вы докажите». «Вывсёврёти»


Песков верен себе, Путину и России, главный довод – «нас там нет», «а вы докажите», «вывсёврёти» и т.д. Песков считает, что голландцы должны принести портрет хакера, его компьютер и приказ Путина о хакерских атаках, причем, оригинал.

Но Песков не заметил, что всё изменилось. Запад намекает, что нужно кого-то наказать за хакерские атаки не потому, что ждёт увольнений, а для подтверждения того, что в России «все те же на тех же местах» и что Кремль идёт своим привычным путём. А привычный путь Кремля, это уже привычный сигнал к новым санкциям. А их сейчас будет превеликое множество, пять волн санкций, если не ошибаюсь.

Конечно, гордый Путин предложил Западу, чтобы тот поскорее ввёл санкции, причем все сразу. Но Западу издёвочки Путина безразличны, потому что долго не хотели соглашаться с тем, что Россия стала страной-изгоем, но Путин всех таки убедил. Теперь тезис «нас тут нет» претворяется в жизнь, только в редакции «вас тут не будет».

Так что, дело совсем не в качестве информации, а в качестве репутации Российской Федерации. Непонятно в какую игру играет великий российский кормчий, но Западу это уже не интересно и в его отношении к Кремлю начинает сквозить неприкрытая брезгливость. Как остроумно заметил Пархоменко, в отношении России происходит «банализация санкций» — «что мы там еще России не запретили», — спрашивает Запад у самого себя. – Еще майонез не запретили! – Ну, так давайте и его запретим!

Раньше такое было привычно в отношении Ирана, КНДР и прочих удивительных стран. Но скажите честно, если сегодня вы слышите, что Россию обложили новыми санкциями, вы как-то реагируете? Никак вы не реагируете! Нет в вас никакого возмущения, нет желания выйти на улицу и защитить Путина от западных посягательств. Ну да, обложили новыми санкциями, жить станет еще труднее, — так вы думаете, но не более.

Вот это и есть банализация санкций – она не только для тех, кто их накладывает, но и для всех, кто начинает к ним привыкать.

Матвей Ганапольский






  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 09.10.2018, 09:55 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35278 | Рейтинг: +5826,5
Был у майора Мишкина товарищ – майор Петров.
Вместе людей лечили, тех, кто не был здоров.
А у майора Петрова – Боширов - не сын, а друг.
Его все «Полковник Чепига» называли вокруг.
Бывало, врагов травили ядом из-за угла.
Такая привычка, видно, у майоров была.

Он вздохнул. Пожал плечами.
Зыркнул глазом, ссупил бровь:
- Мишкин,- просто отвечает.
- Мишкин?- Тут и сел Петров...


zapadnay: Тема не раскрыта:
- Кто из них мальчик, а кто - девочка ?

=====================А это нам завтра Маня расскажет.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 09.10.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.... пять волн санкций, если не ошибаюсь.
***********************************
Может хоть одной из них путина смоет...



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 09.10.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 09.10.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.... пять волн санкций, если не ошибаюсь.
***********************************
Может хоть одной из них путина смоет...
-------------------------

Говорят, в окияне есть волны-убийцы. Вроде, штиль, а потом - кэ-эк!.. 20 метров, не меньше.



Оценили
2

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 4 | 09.10.2018, 11:13 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 841 | Рейтинг: +10,1
Противоречия при империализме и борьба за природные ресурсы не избежны. Пример 1 мировая война. Империи сражались за материальные ресурсы и положили столько людей а ведь не было тогда социалистического государства . Воевали кап страны .



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 09.10.2018, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть такая загадка:
Тут меня нет и там меня нет, где я?
Ответ: в пи@де...
Так и путин



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 09.10.2018, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хакеры, хакеры! Как их найти, как доказать причастность страны? Вот Великобреханские хакеры раскрывают, как им кажется, настоящие фамилии Петрова и Васечкина, а санкции за хакеров на РФ! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 09.10.2018, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 09.10.2018, 11:13 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 832 | Рейтинг: +10,1
Противоречия при империализме и борьба за природные ресурсы не избежны. Пример 1 мировая война. Империи сражались за материальные ресурсы и положили столько людей а ведь не было тогда социалистического государства . Воевали кап страны .
______________________
Слова не мальчика, но мужа.
Только до идиотов всё равно не дойдёт: так и будут верить в западную "демократию" и "демонического" Путина.
А борьба за ресурсы - вечна!



Оценили
1










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com