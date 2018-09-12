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Каждый день бюджет впустую: 70 миллионов на макулатуру и пропаганду

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В первом полугодии господдержка СМИ составила 70 млн рублей. Объем государственной поддержки, оказанной государственным СМИ правительством Башкирии в первом полугодии, составил 70,5 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на отчет Агентства по печати и СМИ.

Каждый день бюджет впустую: 70 миллионов на макулатуру и пропаганду


Общий объем субсидий и госконтрактов, связанных с освещением деятельности республиканских органов власти, составлял на начало июля 138,76 млн рублей.

Позже уфимский филиал ВГТРК получил контракт стоимостью 34,65 млн руб на «поддержание объективного имиджа» республиканских органов власти.

Издательский дом «Республика Башкортостан» получил наибольшую сумму господдержки - 25,9 млн рублей.

Второе место по объему господдержки заняло ГУП ТРК «Башкортостан»: оно получило 17,8 млн руб. Всего до конца года предусмотрено выделить 35,13 млн.

Государственное ИА «Башинформ» было профинансировано из бюджета на 16,3 млн рублей; запланировано выделить 32,62 млн рублей.

Средства выделялись на «обеспечение затрат, связанных с оказанием информационных услуг».










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  • Эксперт
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  • 1 | 10.10.2018, 09:24 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35297 | Рейтинг: +5826,6
Разогнать нахер всех бездельников.

А заодно и метеобюро. Никакие прогнозы не совпадают. Сидят весь день и пьют чай. А зарплата капает.



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  • 2 | 10.10.2018, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нормально, правильно делают что поддерживают СМИ.



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  • 3 | 10.10.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поддерживаются только карманные СМИ, которые поют хвалебные песни бездарям возглавляющим срану башкир, это бальзам на их тщедушные души.
И потому они будут финансировать эту клоаку по мере возможности.



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  • 4 | 10.10.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Конечно поддерживают свои СМИ. А что они должны поддерживать чужие СМИ? Ты дурак? Чужие СМИ поддерживают чужие дяди.



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  • 5 | 10.10.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Издательский дом «Республика Башкортостан» получил наибольшую сумму господдержки - 25,9 млн рублей."
У нас любят сравнивать все с Западом. Попробуем и мы. Западные СМИ рентабельны и высокоприбыльны, более того не получают никакой господдержки. Может все дело в тех кто ими рулит. Руководитель ИД "Республика Башкортостан" глубокая пенсионерка, седьмой десяток разменяла, главный бухгалтер - седьмой десяток разменяла. Молодежь за версту не подпускают. Зарплата журналистов 12-14 тысяч. Сейчас идет реорганизация, неугодных молодых выгонят, останутся все предпенсионники и "заслуженные". В итоге потребуется еще увеличение господдержки.



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  • 6 | 10.10.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну да ,все сми государственные молчат о горе -министре образования.Ей бы давно пора на родину поехать и лекции по психологии козам читать ,а в перерыве шали вязать



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  • 7 | 10.10.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 10.10.2018, 09:24 | Автор: юнг
Публикации: 319 | Комментарии: 35292 | Рейтинг: +5826,6
Разогнать нахер всех бездельников.
А заодно и метеобюро. Никакие прогнозы не совпадают. Сидят весь день и пьют чай. А зарплата капает.
===
а кто вам тады сообщит о Рутении-106 ? - Путин?!!



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  • 8 | 10.10.2018, 10:55 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 896 | Рейтинг: +12,6
Всех на хоз расчет карасей пера .Гидро мед если прогнозы не совпадают зарплату не платить а деньги перечислять Нам с Юрой.



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  • 9 | 10.10.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правительство поступает верно. Кто же будет их работу восхвалять без вливаний средств в "карманы" СМИ?

Надо же "лицо" РБ показывать в подобающем виде. Чем больше средств
будет вложено в СМИ, тем краше и привлекательнее будет становиться Республика.

Да поможет им Всевышний в их нелегком труде!



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  • 10 | 10.10.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Правильно делают. СМИ надо поддерживать.



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  • 11 | 10.10.2018, 11:54 | Автор: УФИmez
    Публикации: 0 | Комментарии: 900 | Рейтинг: +118,1
Газета-это уникальная вещь:и скатерть,и мухобойка,и вентилятор,и туалетная бумага,и шапка,и зонтик,и даже почитать можно.



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  • 12 | 10.10.2018, 12:21 | Автор: Герасим
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11 газеты нужно выпускать из туалетной бумаге и будет функционально .



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  • 13 | 10.10.2018, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поражаюсь.Запретили БЯ. Издательства сокращаются.Вроде как борьбыс притеснением татарского языка ,обучения на ТЯ.
Сейчас дошли до СМИ,,без поддержки ничего не появится и не вырастет.Народ останется без языка .письменности .Яркий пример РТ, у них все меньше татароговорящих лиц.Языковой геноцид. Как вам вдолбить, не знаю



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  • 14 | 10.10.2018, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поражаюсь!.Запретили БЯ. Издательства сокращаются.Вроде как борьбыс притеснением татарского языка ,обучения на ТЯ.
Сейчас дошли до СМИ,,без поддержки ничего не появится и не вырастет.Народ останется без языка .письменности .Яркий пример РТ, у них все меньше татароговорящих лиц.Языковой геноцид. Как вам вдолбить, не знаю



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  • 15 | 10.10.2018, 13:20 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 896 | Рейтинг: +12,6
На татарском точнее на тюркском что одно и то же все названия и все языки произошли кроме конечно индейского племени мяо мяо. Вообще все произошли от татар включая евреев ну конечно есть исключение -индейское племя мяу мяу и то Мяу Мяу тараское слово обозначает мяукание .



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  • 16 | 10.10.2018, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13-ый! Принцип во всём мире- Пресса должна себя окупать! Кстати,и на русском языке в стране некоторые издания закрылись-нет читателя. Никакого геноцида! Всё развивается с требованием времени.Хватит причитать!



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  • 17 | 10.10.2018, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
УФИmez! Газета в качестве туалетной бумаги не допустима! Вызывает рак прямой кишки! Будьте бдительны!



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  • 18 | 10.10.2018, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«поддержание объективного имиджа» республиканских органов власти. - Вот это формулировочка!!! А с суббъективным как быть?!



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  • 19 | 10.10.2018, 16:07 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 896 | Рейтинг: +12,6
7 про рутений сообщили когда облако повисло над Германией. Догадайтесь по чем Они выявили а в РФ НЕТ.



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  • 20 | 10.10.2018, 16:10 | Автор: УФИmez
    Публикации: 0 | Комментарии: 900 | Рейтинг: +118,1
Гость

17 | 10.10.2018, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
УФИmez! Газета в качестве туалетной бумаги не допустима! Вызывает рак прямой кишки! Будьте бдительны!
*****************************************************
Так я и не покупаю эти газеты,соответственно и не использую по данному назначению. Используют их во всех организациях,где заставляют подписываться на местную макулатуру,да в аулах.



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