Каждый день бюджет впустую: 70 миллионов на макулатуру и пропаганду

В первом полугодии господдержка СМИ составила 70 млн рублей. Объем государственной поддержки, оказанной государственным СМИ правительством Башкирии в первом полугодии, составил 70,5 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на отчет Агентства по печати и СМИ.Общий объем субсидий и госконтрактов, связанных с освещением деятельности республиканских органов власти, составлял на начало июля 138,76 млн рублей.Позже уфимский филиал ВГТРК получил контракт стоимостью 34,65 млн руб на «поддержание объективного имиджа» республиканских органов власти.Издательский дом «Республика Башкортостан» получил наибольшую сумму господдержки - 25,9 млн рублей.Второе место по объему господдержки заняло ГУП ТРК «Башкортостан»: оно получило 17,8 млн руб. Всего до конца года предусмотрено выделить 35,13 млн.Государственное ИА «Башинформ» было профинансировано из бюджета на 16,3 млн рублей; запланировано выделить 32,62 млн рублей.Средства выделялись на «обеспечение затрат, связанных с оказанием информационных услуг».