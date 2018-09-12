Не опять, а снова. Из органов

Первым претендентом на должность сити-менеджера Уфы стал подполковник милиции в отставке. В конкурсе на замещение должности сити-менеджера Уфы, ставшей вакантной после перехода в Совет Федерации Ирека Ялалова, управлявшего администрацией с конца 2011 года, появился первый участник.По информации уфимского филиала ВГТРК, заявление на участие в отборе направил подполковник МВД в отставке Олег Смирнов. «После службы в органах он долгое время преподавал, сейчас на пенсии, занимается творчеством»,— сообщают «Вести-Башкортостан».По данным ВГТРК, Олег Смирнов также сочинил песню об Уфе. Претендент заявил «Вестям», что хотел бы придать работе администрации «устойчивость и нормальное функционирование, потому что очень много злоупотреблений». «Я всю жизнь с ними боролся»,— заявил он.Конкурс на замещение должности состоится 29 октября. Кандидаты должны сдать экзамен на знание законодательства и представить депутатам программу развития города.Сити-менеджера выбирают городские депутаты простым большинством голосов.