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Не опять, а снова. Из органов

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Первым претендентом на должность сити-менеджера Уфы стал подполковник милиции в отставке. В конкурсе на замещение должности сити-менеджера Уфы, ставшей вакантной после перехода в Совет Федерации Ирека Ялалова, управлявшего администрацией с конца 2011 года, появился первый участник.

Не опять, а снова. Из органов


По информации уфимского филиала ВГТРК, заявление на участие в отборе направил подполковник МВД в отставке Олег Смирнов. «После службы в органах он долгое время преподавал, сейчас на пенсии, занимается творчеством»,— сообщают «Вести-Башкортостан».

По данным ВГТРК, Олег Смирнов также сочинил песню об Уфе. Претендент заявил «Вестям», что хотел бы придать работе администрации «устойчивость и нормальное функционирование, потому что очень много злоупотреблений». «Я всю жизнь с ними боролся»,— заявил он.

Конкурс на замещение должности состоится 29 октября. Кандидаты должны сдать экзамен на знание законодательства и представить депутатам программу развития города.

Сити-менеджера выбирают городские депутаты простым большинством голосов.










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  • Эксперт
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  • 1 | 10.10.2018, 09:16 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35297 | Рейтинг: +5826,6
Смирнов известен разгоном в Благовещенске.
За что и вылетел из седла.

Лучшей кандидатурой мог стать Хуснияров.И фамилия подходит и хитёр как еврей!



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  • 2 | 10.10.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг ***сниярова можно в народную дружину с красной повязкой на кожанку и старый наган в придачу почему бы нет.



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  • 3 | 10.10.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То что при путинизме на руководящие посты ставят силовиков, это уже стало нормой. Ну вот почему подполковника на должность мэра, что полковникам западло, им подавай более крутые должность?



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  • 4 | 10.10.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
таких кандидатов помниться, называли "лесниками". Чисто для выхлопа



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  • 5 | 10.10.2018, 11:09 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2914 | Рейтинг: -273,7
Автор: юнг
Публикации: 319 | Комментарии: 35294 | Рейтинг: +5826,6
Смирнов известен разгоном в Благовещенске.
За что и вылетел из седла
----------
Это другой Смирнов, тот генерал, зам министра.



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  • 6 | 10.10.2018, 11:17 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 896 | Рейтинг: +12,6
2 Забыли -красные революционные штаны и обязательно пулеметную ленту с пулеметом Максим и 4 ведра патронов на день бы этого Я думаю хватило Но должность маловата нет масштабов .



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  • 7 | 10.10.2018, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 10.10.2018, 11:09 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 2908 | Рейтинг: -273,9
Автор: юнг
Публикации: 319 | Комментарии: 35294 | Рейтинг: +5826,6
Смирнов известен разгоном в Благовещенске.
За что и вылетел из седла
----------
Это другой Смирнов, тот генерал, зам министра.
===это потом. До было на другой день после второго тура голосования последних выборов президента РБ был убит прокурор Сибая Карачурин Х.Х.. Путин ввёл милицейские войска и Сибай, Баймак избивали, а на крышах снайперы сидели!



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  • 8 | 10.10.2018, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 10.10.2018, 09:16 | Автор: юнг
Публикации: 319 | Комментарии: 35294 | Рейтинг: +5826,6
Смирнов известен разгоном в Благовещенске.
За что и вылетел из седла.

Лучшей кандидатурой мог стать Хуснияров.И фамилия подходит и хитёр как еврей!
-------------------------------------------------
Вы задолбали уже со своими фамилиями... Рассуждаете как в первобытном обществе. К чему она подходит то????? Главное профессионализм



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  • 9 | 10.10.2018, 13:51 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 896 | Рейтинг: +12,6
8 что Вы имеете против первобытного общества? Они были мудрее Нас и охотились на мамонта все вместе .



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  • 10 | 10.10.2018, 16:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И близко мента подпускать к этой должности нельзя! Они все тупые, как три ..лупы вместе! А уж бездельники, каких ещё поискать! Очень Опытный



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  • 11 | 10.10.2018, 18:53 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 896 | Рейтинг: +12,6
Динар то не подал документы на конкурс ? Вроде на пенсию Его пытаются сплавить с ГАИ РБ.



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  • 12 | 10.10.2018, 20:05 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 896 | Рейтинг: +12,6
Чанышева -координатор А Навального подала документы на конкурс. Интересно кто тот кот в мешке что за заготовка от ЕР и ХРЗ ЗАБАВНЫЙ КОНКУРС . Клоуны съезжаются на аттракцион .



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