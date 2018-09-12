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Деньги на все кроме пенсий

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Власти по-разному пытались убедить людей в необходимости повышения пенсионного возраста. Убедить не удалось, подавляющее большинство населения по-прежнему выступает против этой меры.

Деньги на все кроме пенсий


Ну, а как могло быть иначе, если аргументы «за» не выдерживают никакой критики. Один из аргументов властей в пользу повышения пенсионного возраста состоял, как известно, в том, что дефицит Пенсионного фонда постоянно растет, и, если ничего не делать, то мы рано или поздно разрушим наши финансы. Попросту говоря: сейчас-то деньги для выплаты пенсий пока еще есть, но потом их будет не хватать, а потому надо повысить пенсионный возраст.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался в августе 2018 года на встрече с жителями Заводского района Саратова еще более определенно на этот счет: «У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, за счет бюджета её наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным». Может, и не очень удачно выразился спикер Госдумы, но общий посыл его выступления понятен: денег нет, значит, возраст надо повышать.

Теперь давайте посмотрим, что само Правительство планирует с точки зрения наличия бюджетных средств. Представление об этом дает проект федерального бюджета на 2019-2021 годы и планы по накоплению Фонда национального благосостояния. Причем нам интересно и важно именно то, на какие доходы рассчитывают власти в будущем. Одно дело, если с финансами и вправду будет туго, и совсем другое дело, если денег, как надеются власти, будет не просто много, а очень много.

Итак, внесенным на днях в Госдуму законопроектом о федеральном бюджете предусматривается: профицит (т.е. превышение доходов над расходами) федерального бюджета в 2019 году составит почти 2 трлн рублей, в 2020-2021 году где-то по 1 трлн рублей ежегодно. Таким образом, всего за три ближайшие года суммарное превышение доходов над расходами составит около 4 (!) трлн. рублей – огромные деньги. Столь прекрасный результат будет достигнут отнюдь не за счет повышения пенсионного возраста, потому что только в 2021 году, как раньше, еще до президентских поправок, надеялось правительство, удастся сократить трансферт федерального бюджета в Пенсионный фонд на 160,6 млрд рублей. Сейчас-то, с принятием президентских поправок, эта сумма оценивается и того меньше.

Но это еще далеко не все: Минфин прогнозирует, что к 2021 году Фонд национального благосостояния вырастет до фантастических 12 трлн рублей (сегодня там «всего лишь» более 5 трлн рублей). Напомним, что данный Фонд специально создавался для обеспечения устойчивости системы пенсионного обеспечения. Это потом, в 2017 году, приняли решение, позволяющее тратить деньги ФНБ на выполнение расходных обязательств федерального бюджета.

Получается, что в ближайшие годы у нас будут прямо-таки многотриллионные возможности для финансирования пенсионных обязательств государства.

Повторюсь: нам важна именно констатация планов на фоне принятия решения о повышении пенсионного возраста. Конечно, никто и не собирается тратить будущие триллионы рублей на пенсионеров. Это – для других целей. Каких? – Отдельная тема для разговора.

Но тогда не надо сетовать на финансовые проблемы страны, обосновывая этим решение о повышении пенсионного возраста. Триллионы рублей профицита федерального бюджета и Фонда национального благосостояния выглядят по-настоящему вызывающе на фоне повышения пенсионного возраста. Этот факт однозначно свидетельствует: никакой финансово-экономической необходимости повышать пенсионный возраст уже с 1 января 2019 года не было.

Игорь Николаев, экономист










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  • Начинающий
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  • 1 | 10.10.2018, 11:21 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 896 | Рейтинг: +12,6
Если пойдет так дальше то пенсию вообще отменят а зарплату будут выдавать талонами на еду это надеюсь понятно? Теперь Что делать? Само организовываться Подьезд.Дом Улица Район Город и брать власть в Свои руки.



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  • Гость
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  • 2 | 10.10.2018, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Деньги на все кроме пенсий
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Деньги на все что пожелает пуйло, кроме пенсий. Всего хорошего, вы тут держитесь пошли на х@й



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  • 3 | 10.10.2018, 16:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уберите свои грязные загребущие чиновничьи лапы от наших пенсий! Путина и К в отставку! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 4 | 10.10.2018, 18:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сами вы на баррикады не пойдете, побоитесь, а дураков нет, за вас погибать, за ваше материальное благополучие.



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  • Эксперт
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  • 5 | 10.10.2018, 22:29 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1884 | Комментарии: 61042 | Рейтинг: +12254
"Поставьте памятник Деревне
На Красной площади - в Москве
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.
И покосившаяся хата
С крыльцом рассыпавшимся в прах
И Мать погибшего Солдата
с позорной пенсией в руках"
(Кто автор не знаю,но прошибает)



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