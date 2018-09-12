Прислужник Муртазы Рахимова о «суверенитете» и сепаратистах

Политолог Сергей Лаврентьев: «Декларация о суверенитете Башкирии – это не умысел сепаратистов, а инструмент решения задач на местах».О том, как менялось название праздника, его значении, о ситуации в Ингушетии мы поговорили с политологом Сергеем Лаврентьевым.Сегодня в нашей республики выходной. Официально он теперь называется государственным праздником – Днем Республики Башкортостан. Хотя еще не так давно он назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан. О том, как менялось название праздника, его значении, о ситуации в Ингушетии мы поговорили с политологом Сергеем Лаврентьевым.- Сергей Николаевич, какое же название сегодняшнего праздника правильное?«День республики» сегодня звучит правильно. Оно отражает нынешнее состояние дел и статуса региона.- Но ведь официально название 11 октября звучит по-другому, как о дне принятия декларации о суверенитете…Да, когда-то название звучало иначе, имело другой смысл и значение. Но его уже практически не услышишь, особенно с того момента, когда было принято решение о праздновании 100-летия республики. В этом отношении название «День республики» правильное, так как созвучно и играет в пользу юбилейных событий. Все-таки автономия 1919 года была признана всеми сторонами.Но, как видим, в названии юбилейных событий слова «автономия» уже нет.- А в чем же значения этого праздника было тогда и сейчас?Название праздника в тот момент вполне отражало суть и содержания исторического момента. Не нужно говорить страшилок о злодеях, которые хотели развалить страну, сепаратистах. Громкое название отражало желание регионов получить большую самостоятельность после жесткой централизации советского периода. Это было желание иметь ресурсы для самостоятельного решения задач на местах. Тогда слово «суверенитет» имело именно такое значение. Потом постепенно оно утратило значение.- В эфире радиостанции «Эхо-Москвы» председатель Совмина БАССР в начале 90-х Марат Миргазямов заявил, что в конце советского периода республики, даже автономные, имели больше прав. Он также отметил, что руководители республики того времени имели двустороннюю связь с союзными, могли выступать с предложениями. Их тогда слышали, а сегодня это дорога с односторонним движением. Вы согласны с этим?Не было и нет республик с равным статусом. БАССР была автономной в составе РСФСР, но фактически по многим признакам союзной. Права были у всех одни, а вот возможности разные. Впрочем, мы видим, это и сейчас.Рамзан Кадыров может и заводы в республиканскую собственность вернуть и границы поменять.Свои возможности есть у Татарстана. Все зависит от конкретных реалий и действий региональных властей.- Правильно ли я вас понимаю, что здесь имеет большое значение роль личности?Да, именно так. Кто как может сориентироваться, выстроить отношения и использовать имеющийся потенциал.- Значит ли это, что наши нынешние и прошлые руководители не смогли сыграть эту сильную роль, раз статус нашей республики стал рядовым?Тут комплекс причин. Необходимо оценивать роль того или иного руководителя в конкретных исторических реалиях. Ведь возьмем даже понятие «суверенитета РБ». Оно не было целью, это было средством достижения экономических целей. Экономика шла через политику, а политика через экономику. Утратили одно, за ним последовало другое…- Сменим тему. Сегодня все внимание привлечено к Ингушетии. В СМИ прозвучало, что Конституционный суд этой республики не может признать решение парламента, так как это вопрос референдума. За последние годы границы регионов менялись, какие-то объединялись. Но везде это был референдум. Насколько эта попытка поменять границу Чечни и Ингушетии соответствует конституционным нормам?По Конституции РФ изменение границ субъектов федерации происходит через референдум. Даже, когда менялись границы муниципальных районов все происходит через местные референдумы. Поэтому решение парламента Ингушетии или его руководства решать вопрос без народа, мягко говоря, сомнительно с точки зрения конституционного права.- В данном конфликте гнев ингушского народа направлен на руководство республики, а не на соседнюю Чечню. Но могут ли найтись силы, которые перенаправят его на братский народ? Ваши прогнозы.- Всегда в таких ситуациях находятся различные силы, которые хотят ее использовать в своих интересах. Данная ситуация не исключение. Но я сомневаюсь, что это приведет к эскалации конфликта. Оба народа – это вайнахи, едва ли это не один этнос. Поэтому такого конфликта не будет. Все очень хорошо по себе знают, что такое Кавказ и что такое кровь. Но в форме политического противостояния внутри Ингушетии какое-то время будет продолжение.Здесь надо понимать разницу между Чечней и Ингушетией. В Чечне нет оппозиции Рамзану Кадырову в явном проявлении. Но в латентном виде она есть и там, точнее была всегда. Она не проявляется, потому, что есть победители и проигравшие. А Ингушетии напротив, оппозиция была всегда и была активной. Ведь первый президент Ингушетии Руслан Аушев хоть и успокаивает народ и просит не продолжать противостояние с властями, но говорит, что решать и советоваться с народом необходимо.А иначе может быть введено – прямое федеральное управление, которое по факту сейчас существует в Дагестане с приходом Васильева. Но не всегда руководители из военных и силовиков оказываются сильными политиками.- Каковы тогда перспективы Юнус-Бека Евкуров, не назначат ли его крайним и отправят в отставку?Сложно что-то сказать, но, мне кажется, федеральный центр не станет этого делать, а напротив поможет ему стабилизировать ситуацию. Касательно самого предмета конфликта, изменения административных границ с Чечней, то я, думаю, такое решение будет принято, они договорятся. Это может произойти в форме референдума или в форме изменения законодательства. Но изменение границ произойдет. Реалии таковы, что решения принимаются не только в Ингушетии.