– Пока Ирек Ялалов голосует за повышение пенсионного возраста, глава республики заключает сделку по назначению нужного мэра Уфы в обмен на свой третий срок. В это время из Уфы продолжают уезжать люди, бизнес закрывается, а сам город деградирует, – сказала Чанышева.
Также Лилия заметила, что не будет мириться с этим, и потому хочет принять участие в конкурсе.
– Я мечтаю о том, ... чтобы чиновники начали приносить пользу жителям. Такой я вижу прекрасную Уфу будущего, – добавила она.
Напомним, прием документов на должность мэра уфимской администрации завершится 15 октября. Итоги конкурса будут объявлены 29 октября.
Лилия Чанышева заявила о желании стать мэром Уфы
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