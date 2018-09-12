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Лилия Чанышева заявила о желании стать мэром Уфы

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Лилия Чанышева заявила, что не готова мириться с текущим положением дел в городе. Лилия Чанышева планирует выставить свою кандидатуру на пост сити-менеджера столицы республики. Об этом координатор штаба Навального в Уфе объявила в видеоролике, который опубликовали на канале штаба.

Лилия Чанышева заявила о желании стать мэром Уфы


– Пока Ирек Ялалов голосует за повышение пенсионного возраста, глава республики заключает сделку по назначению нужного мэра Уфы в обмен на свой третий срок. В это время из Уфы продолжают уезжать люди, бизнес закрывается, а сам город деградирует, – сказала Чанышева.

Также Лилия заметила, что не будет мириться с этим, и потому хочет принять участие в конкурсе.

– Я мечтаю о том, ... чтобы чиновники начали приносить пользу жителям. Такой я вижу прекрасную Уфу будущего, – добавила она.

Напомним, прием документов на должность мэра уфимской администрации завершится 15 октября. Итоги конкурса будут объявлены 29 октября.





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  • Эксперт
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  • 1 | 11.10.2018, 09:39 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35329 | Рейтинг: +5827,9
Жалко Лилечку. Задушат девушку. Теперь всё перевернулось. Честных и порядочных давят, а всякое гавно протаскивают.



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  • 2 | 11.10.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С удовольствием бы поддержал её кандидатуру, но путинской хунте умные и талантливые льди не нужны, она предпочитает выходцев из силовых структур, которые за время службы напрочь отучились думать, а умеют только тупо выполнять команды вышестоящих командиров (читай путина).
Но я верю:
...взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!



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  • Участник
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  • 3 | 11.10.2018, 10:27 | Автор: препод
    Публикации: 39 | Комментарии: 5911 | Рейтинг: -184,9
Зачем лезть в эту клоаку? Что она там потеряла?



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  • Гость
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  • 4 | 11.10.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 11.10.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Согласен, но добавлю современное звучание....

Придет в Башкирию пора
Покоя радости достатка
Но к той поре на наших пятках
Напишут синим номера



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  •  
  • 5 | 11.10.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чанышева, в отличие от многоречивого и совершенно не приспособленного делу приезжего "комсомольца" Ялалова, уфимцев не чурается.
За такими молодыми, как Чанышева- будущее Уфы.
Без позорного опыта пребывания в рядах горбипартий, СБМ и курултаях.



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  • 6 | 11.10.2018, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Красивая девчонка, я бы за нее проголосовал!



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  • 7 | 11.10.2018, 12:43 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 954 | Рейтинг: +14,6
Юра вступил в борьбу иди до конца. Чанышева делает карьеру .Хотя Сам А Навальный Мне не симпатичен но к Нему идет молодежь .Молодежи нужно действие а не закостенелые лекции по марксизму ленинизму и прочая куйня. А Навальный не сомненно талант и крошит всех Своих оппонентов в раз. У Него и Его движения есть будущее если конечно не обнулят.



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  • 8 | 11.10.2018, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Молодец!!!
Коротко и четко изложила истинную ситуацию и про ялалаку и про хамитку.
Лилия смогла бы организовать работоспособный, (а не воров) коллектив из грамотных и порядочных молодых людей.
Народ бы их поддержал.

Жаль административный ресурс власти не допустит даже зарегистрироваться.



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  • 9 | 11.10.2018, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что обижаете ялалова?
Работал, как умел.
Ялалов. в отличие от вышестоящего элитария смело и мужественно боролся с храпом подчиненных на его совещаниях по очередному подъему города с колен.



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  • 10 | 11.10.2018, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С удовольствием бы поддержал её кандидатуру, но путинской хунте умные и талантливые льди не нужны, она предпочитает выходцев из силовых структур, которые за время службы напрочь отучились думать, а умеют только тупо выполнять команды вышестоящих командиров (читай путина).
Но я верю:
...взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
------------------------------------------------------
Просто мечта каждого уфимца, думаю, иметь первым лицом такого умничку. А далее и главой админа республики.
Чанышева, вперед! Мы тебя поддержим.
В то же время я ее жалею впустить в преступные жернова, каковой является вся наша система.



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  • 11 | 11.10.2018, 14:45 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 954 | Рейтинг: +14,6
Уверен что система сломает Чанышеву слишком не большой опыт посиделок в застенках режима. Да и подставят в раз. Но делает все правильно пока .Во власти при клептократии нужно и прийдется играть по Их правилам . А так это пропагандистский трюк не более того.



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  • 12 | 11.10.2018, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Если она (боже упаси!) станет мэром, то через год, максимум два, будет она сидеть в СИЗО за получение взятки или злоупотребление служебным положением! Будет взятка или злоупотребление на самом деле или просто удачная подстава - это всё равно! Но работать ей не дадут! Да и профессиональной честной команды у неё нет! Всю систему менять надо! Очень Опытный



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  • 13 | 11.10.2018, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 11.10.2018, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
профессиональной честной команды у неё нет
***
Правильно организованный конкурс на замещение должностей в мэрии и правильно организованный отбор технарей даст сильную команду.
У неё будет право взять в команду на ключевые должности Розмана, Пакраса, Гайсину, есть другие толковые юристы и серьезные экономисты, есть хорошие производственники, а спящий планктон и врушки-соединялки-непущалки-секретарши сами испаряться.
При этом глав Ленинского, Советского и Орджоникидзевского р-нов сразу в отставку и своим ходом на малую родину, поскольку, как и качкаев-ялалов, не имеют глубоких социальных корней в Уфе.



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  • 14 | 11.10.2018, 16:44 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 954 | Рейтинг: +14,6
Конкурс ? Это аттракцион не более того. Что бы разворошить это осиное гнездо нужны диктаторские полномочия. При клерикализме и почти не возможно. .Нужны молодые амбициозные новое поколение более креативно. Но это пока только проба сил Надеюсь Чанышева сделает карьеру -в хорошем смысле этого понятия. Я готов сказать кто будет мерином Уфы но пока промолчу.Все просчитано а это просто массовка в аттракционе под названием конкурс.Видимость демократии.



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  • 15 | 11.10.2018, 18:22 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 11.10.2018, 16:44 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 927 | Рейтинг: +13,7
Конкурс ? Это аттракцион не более того
***
Без сомнений, но речь идет не о таких конкурсах на которых, где Ялалова избрали те,которые потом получили у него же теплые должности, а о нормальном с точки зрения закона и порядка конкурсе без хамитовского остолопного блата, родоплеменной и партийной преданности.



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  • 16 | 11.10.2018, 18:32 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 954 | Рейтинг: +14,6
15 согласен но в реалии пока не так. О законе .О конституции .Закон это для Нас и в основном УК РФ а для социальных паразитов закон понятие размытое.



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  • 17 | 11.10.2018, 19:44 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 954 | Рейтинг: +14,6
9 да Ялалов Ирек конечно глыба. Миллиард то что пришел на снос и расселение из ветхого жилья пропал прямо из под Его носа .Надо же так умудрится и главное формулировка неустановленные лица миллиард усвоили. Азохен вей это высший пилотаж.Аналогов в истории РБ нет.Да что РБ ВО ВСЕМ МИРЕ.



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  • 18 | 11.10.2018, 21:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Теперь Чанышева может и на должность главы РБ замахнуться! Очень Опытный



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  • 19 | 11.10.2018, 21:57 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 11.10.2018, 18:32 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 947 | Рейтинг: +14,6
15 согласен но в реалии пока не так. О законе .О конституции .Закон это для Нас и в основном УК РФ а для социальных паразитов закон понятие размытое.
****
Кажется шансы претендентки немного выросли



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