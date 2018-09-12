Лилия Чанышева заявила о желании стать мэром Уфы

Лилия Чанышева заявила, что не готова мириться с текущим положением дел в городе. Лилия Чанышева планирует выставить свою кандидатуру на пост сити-менеджера столицы республики. Об этом координатор штаба Навального в Уфе объявила в видеоролике, который опубликовали на канале штаба.– Пока Ирек Ялалов голосует за повышение пенсионного возраста, глава республики заключает сделку по назначению нужного мэра Уфы в обмен на свой третий срок. В это время из Уфы продолжают уезжать люди, бизнес закрывается, а сам город деградирует, – сказала Чанышева.Также Лилия заметила, что не будет мириться с этим, и потому хочет принять участие в конкурсе.– Я мечтаю о том, ... чтобы чиновники начали приносить пользу жителям. Такой я вижу прекрасную Уфу будущего, – добавила она.Напомним, прием документов на должность мэра уфимской администрации завершится 15 октября. Итоги конкурса будут объявлены 29 октября.