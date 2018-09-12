Диагноз «Путин» и «зомбоящик»

Кратко новость выглядит так: жительница Саратова, больная диабетом, скончалась, потому что ей не выписывали необходимые бесплатные лекарства – инсулин, видимо. Родственники покупали ей лекарства за деньги, но меньше, чем нужно – денег не хватало, вот она и умерла. Потом выяснилось, что не выписывали, потому что лекарств не было, и областной Минздрав приказал врачам не выписывать рецепты.Вот и вся история, — она простая как сама великая Россия. Женщина 28 лет умерла от… кстати, а от чего она умерла? Умерла она от хронической почечной недостаточности на фоне отсутствия лекарств. Но разве она от этого умерла?А что если нам сказать правду и в её свидетельство о смерти вписать более широкий и справедливый диагноз.Ну, к примеру, вписать «хроническое отсутствие инсулина», собственное производство которого, сколько себя помню, Россия пытается наладить, да всё как-то не получается.Впишем еще диагноз «запрет выдачи рецептов, потому что нет лекарств», чтобы больная не стояла в аптеке и не кричала криком, что ей плохо, ибо сбежится пресса. А если сбежится пресса, то рейтинг Путина упадёт.Еще один диагноз – «Денег нет, но вы держитесь!» — ну, тут комментарии излишни, пусть Медведев как-то прокомментирует, почему нет денег, почему лекарства закупили позже, чем надо.Отвечая на вопрос «Где деньги, Зин?» Медведев, видимо, ответит, что проклятые враги России ввели против неё санкции.Что ж, впишем «санкции», но не забудем, по какому они поводу. Есть такие российские диагнозы – Крым, Донбасс, Чечня, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Сирия, теперь намечается Ливия. Это, как принято говорить целый букет болезней, который обострён, к тому же, «Новичком» — врач Мишкин и его ассистент Чепига сделали все, чтобы не только отравить Скрипалей и «зачистить бомжиху» (привет В.В.Путину), но, походя, убили и нашу несчастную из Саратова, ибо санкции против России, как страны-изгоя, только разворачиваются.Есть еще диагноз «зомбоящик», где кричат про фашистов на Украине, забыв про своих, которые убили эту жительницу Саратова своей ложью и равнодушием.Еще один несомненный диагноз, от которого скончалась наша несчастная, это российский патриотизм в его кремлёвском варианте. Напомню, что 21-летний житель Саратова (вот удивительное совпадение) Никита Смирнов, большой почитатель Владимира Путина, написал заявление в прокуратуру с просьбой разобраться, нельзя ли причислить Саратовскую региональную общественную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом к числу «иностранных агентов» за политическую деятельность. Её и причислили — советник юстиции Панченко заключил, что в деятельности организации инвалидов «обнаруживаются политические признаки» — она якобы «формировала предпосылки к дискредитации органов власти и управления».Но все эти диагнозы можно заменить одним диагнозом – Путин.Ибо Путин, как известно, это и есть Россия.Помните, как Путин гордо рассказывал про новую русскую ракету «с непредсказуемой траекторией» — так вот, она, вполне предсказуемо, попала в Саратов и убила больную женщину.Точно в цель!