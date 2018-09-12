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Диагноз «Путин» и «зомбоящик»

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Кратко новость выглядит так: жительница Саратова, больная диабетом, скончалась, потому что ей не выписывали необходимые бесплатные лекарства – инсулин, видимо. Родственники покупали ей лекарства за деньги, но меньше, чем нужно – денег не хватало, вот она и умерла. Потом выяснилось, что не выписывали, потому что лекарств не было, и областной Минздрав приказал врачам не выписывать рецепты.

Диагноз «Путин» и «зомбоящик»


Вот и вся история, — она простая как сама великая Россия. Женщина 28 лет умерла от… кстати, а от чего она умерла? Умерла она от хронической почечной недостаточности на фоне отсутствия лекарств. Но разве она от этого умерла?

А что если нам сказать правду и в её свидетельство о смерти вписать более широкий и справедливый диагноз.

Ну, к примеру, вписать «хроническое отсутствие инсулина», собственное производство которого, сколько себя помню, Россия пытается наладить, да всё как-то не получается.

Впишем еще диагноз «запрет выдачи рецептов, потому что нет лекарств», чтобы больная не стояла в аптеке и не кричала криком, что ей плохо, ибо сбежится пресса. А если сбежится пресса, то рейтинг Путина упадёт.

Еще один диагноз – «Денег нет, но вы держитесь!» — ну, тут комментарии излишни, пусть Медведев как-то прокомментирует, почему нет денег, почему лекарства закупили позже, чем надо.

Отвечая на вопрос «Где деньги, Зин?» Медведев, видимо, ответит, что проклятые враги России ввели против неё санкции.

Что ж, впишем «санкции», но не забудем, по какому они поводу. Есть такие российские диагнозы – Крым, Донбасс, Чечня, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Сирия, теперь намечается Ливия. Это, как принято говорить целый букет болезней, который обострён, к тому же, «Новичком» — врач Мишкин и его ассистент Чепига сделали все, чтобы не только отравить Скрипалей и «зачистить бомжиху» (привет В.В.Путину), но, походя, убили и нашу несчастную из Саратова, ибо санкции против России, как страны-изгоя, только разворачиваются.

Есть еще диагноз «зомбоящик», где кричат про фашистов на Украине, забыв про своих, которые убили эту жительницу Саратова своей ложью и равнодушием.

Еще один несомненный диагноз, от которого скончалась наша несчастная, это российский патриотизм в его кремлёвском варианте. Напомню, что 21-летний житель Саратова (вот удивительное совпадение) Никита Смирнов, большой почитатель Владимира Путина, написал заявление в прокуратуру с просьбой разобраться, нельзя ли причислить Саратовскую региональную общественную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом к числу «иностранных агентов» за политическую деятельность. Её и причислили — советник юстиции Панченко заключил, что в деятельности организации инвалидов «обнаруживаются политические признаки» — она якобы «формировала предпосылки к дискредитации органов власти и управления».

Но все эти диагнозы можно заменить одним диагнозом – Путин.

Ибо Путин, как известно, это и есть Россия.

Помните, как Путин гордо рассказывал про новую русскую ракету «с непредсказуемой траекторией» — так вот, она, вполне предсказуемо, попала в Саратов и убила больную женщину.

Точно в цель!

Матвей Ганапольский, обозреватель




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  • 1 | 11.10.2018, 09:57 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35329 | Рейтинг: +5827,9
А теперь назовите, где у нас порядок.?

Порядок только в независимых от Кремля коммерческих структурах (типа Ашана, Лерой-марлена), где бездельников не принимают по родственно клановому признаку и выкидывают проходимцев безжалостно.



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  • 2 | 11.10.2018, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У жителей России один диагноз путинизм в острой форме...



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  • 3 | 11.10.2018, 10:37 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35329 | Рейтинг: +5827,9
Это скоро пройдёт. Россияне не такие дураки. Одно выступление по ящику и всё развалится. Рейтинг падает.



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  • 4 | 11.10.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
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хохлы на якобы башкирском сми(с расширением .ком конечно же) обсуждают украинского пропагандона гавнопольского который давно пробил дно и нуждается в психиатрическом лечение
самое смешного что они еще и потом эту помойку в качестве российского сми обсуждают
называется чем бы дите не тешилось



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  • 5 | 11.10.2018, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
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4-му
тупой быдло



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  • 6 | 11.10.2018, 11:52 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28665 | Рейтинг: -696
У нас в облбольнице был кабинет для жалоб, принимал заявления представитель от Минздрава. К нему стояла огромная очередь.
Потом этот кабинетик закрыли. У кого есть какие претензии - заявления принимают в письменной форме.
Пишите письма.



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  • 7 | 11.10.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 11.10.2018, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4-му
тупой быдло
_________________
"тупой быдло"! Спасибо, что ты не анонимишь, а подписался.



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  • 8 | 11.10.2018, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Социология. «В целом положительно» к России относятся 48% опрошенных граждан Украины (в сентябрьском исследовании 2017 года этот показатель составлял 37%). Отмечается, что 32% опрошенных на Украине продолжают относиться к России «в основном плохо», в то время как в 2017 году таких людей было 46%.
Всё меняется. Не ругайтесь с украинцами, не злитесь на Украину. Нам ещё жить вместе.
Всё идёт своим чередом.
Будьте добрыми, будьте русскими.



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  • 9 | 11.10.2018, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Россия перестала быть зоной действия ЕСПЧ.
То есть единственное маленькое окошко, где жители России могли восстановить свои прпранные права в борьбе с режимом, теперь недосягаемо



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  • 10 | 11.10.2018, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Терпеть не могу самого Гавнопольского, но здесь он почти во всём прав! Также, как в Саратове, умерли больные и в Уфе, уверен, что и в большинстве других регионов положение тоже аховое! А денег в РФ полно, только они используются не для улучшения жизни народа РФ! Очень Опытный



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  • 11 | 11.10.2018, 13:00 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 954 | Рейтинг: +14,6
Что тут нового? Где пути выхода и что делать?. Политологи политики где предложения? Все Они оплаченные из бюджета пропагн"ны и все за одно. Россиянцев разводят как хотят.



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  • 12 | 11.10.2018, 13:21 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35329 | Рейтинг: +5827,9
otets_zvezdonyi:

У лондонской проститутки не было и мысли ,что вызвав ее в гостиницу-клоповник эти двое русских окажутся Героями России , лучшими разведчиками мистера Путина . Два Героя драли дешевую проститутку всю ночь и закусывaли ее марихуаной . Лучшие из лучших разведчиков ГРУ выполняли государственное задание по ликвидациии Скрипалей. Они его травили,травили и сами отравили себе жизнь, ГРУ и Верховному. Единственный кто выиграл в этом деле была лондонская проститутка,которая заработала деньги и потрахалась с двумя путинскими Героями . Теперь ей будет,чем похвастаться перед своими коллегами .

Далеко не каждой жрице любви выпадает удача , одновременно потрахаться с двумя Героями России и еще получить за это деньги. Если бы она знала кто они ,то она бы сделала им скидку 50 %



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  • 13 | 11.10.2018, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 11.10.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 11.10.2018, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4-му
тупой быдло
_________________
"тупой быдло"! Спасибо, что ты не анонимишь, а подписался.

================

Среднего же рода. Оно. Тогда уж надо: тупой быдл. Это он Мотю имел ввиду.



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  • 14 | 11.10.2018, 14:09 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 11.10.2018, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 11.10.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 11.10.2018, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4-му
тупой быдло
_________________
"тупой быдло"! Спасибо, что ты не анонимишь, а подписался.

================

Среднего же рода. Оно. Тогда уж надо: тупой быдл. Это он Мотю имел ввиду.
__________________
Что вы хотите от жертвы ЕГЭ? Если уж минист падежОв не знает, то этому быдлу тем более простительно.
Хотя ваша версия, что Мотя среднего рода, весьма любопытна!



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  • 15 | 11.10.2018, 14:55 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 954 | Рейтинг: +14,6
Юнг -Юра а почем бы не покуражится за счет бюджета да и рыцари плаща и кинжала обмельчали . Но зато гвардейцы костоломы внутри России что творят? Избивают стариков женщин и детей прямо под камеру .А в местах заключения мрут как мухи . Кого захотят отравят или убьют руками заключенных за пачку чая и пачку сигарет.



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  • 16 | 11.10.2018, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU — Аварийное отключение двигателей второй ступени произошло при запуске корабля «Союз МС-10» к МКС, сообщил «Интерфаксу» источник на Байконуре. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Слава Богу сумели приземлиться! И это после тщательных проверок появления дырок в корабле! Как там Рогозин? А ФСБ мышей не ловит? Очень Опытный



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  • 17 | 11.10.2018, 15:15 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 954 | Рейтинг: +14,6
Кирилл - в миру гундяев. конечно виноват не осветил и не набрызга а может перебрызгал святой водой корабль. Гундит Он конечно заслушаешься . Какое четкое определение скрыто в фамилии сего субъекта.



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  • 18 | 11.10.2018, 18:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Российская спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева получила степень кандидата педагогических наук в государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Вот Вам и ещё одна остепенённая штучка! Будет толкать российскую науку вперёд! Очень Опытный



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  • 19 | 11.10.2018, 18:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Жена подмоскового депутата перекрыла МКАД для съемок клипа
11 октября 2018, 12:18
Сообщает МК

Ради съемок клипа на свою новую песню певица Yaxana (Оксана Яковлева) устроила пробку на МКАД, перекрыв две средние полосы дороги в районе 3-го км. в вечерний час пик. В своем Инстаграм Оксана утверждает, что несмотря на длинный затор, "недовольных было мало". Ее действиями уже заинтересовались в Управлении ГИБДД по Москве и пообещали провести проверку этого инцидента. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Что хочу, то и ворочу! Жена депутата выше законов! Очень Опытный



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  • 20 | 11.10.2018, 19:42 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 11.10.2018, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован

Россия перестала быть зоной действия ЕСПЧ.
===если можно. поподробнее, пожалуйста!



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