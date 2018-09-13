Азамат Галин об уходе Хамитова: «Спасибо Путину за подарок ко Дню Республики!» Галин уверен, что 8 лет власти Хамитова показали, как республика сильно отстала от соседей.Азамат Галин высказался об отставке Рустэма Хамитова с поста главы республики Башкортостан.Напомним, сегодня, в День Республики, глава региона Хамитов заявил о том, что уходит в отставку. По его словам, решение об этом было самостоятельным.Тем не менее, еще два губернатора сегодня заявили о намерении покинуть свой пост.Азамат Галин выражает благодарность за это президенту России Владимиру Путину:«Большое спасибо Владимиру Владимировичу за этот удивительный подарок Башкирии ко Дню Республики. Этот праздник впервые стал таким торжественным, восторженным, одухотворенным, настоящим, как сейчас. Поздравляю всех жителей республики с этим праздником».«Надеюсь, что это станет поворотным моментом в истории Башкирии. Эти 8 прошедших лет дали понять, что руководство республикой это большая ответственность, долг. Период Хамитова показал, насколько сильно мы отстали за это время от соседей, стагнировали, откатились. Это очень важно для всех, кто до Хамитова критично относился к власти. Эти люди теперь поняли, что при Рахимове жилось то неплохо. Мы должны очень ответственно отнестись к выборам нового руководства, ведь все будет в наших руках», - высказался политолог.