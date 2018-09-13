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«Спасибо Путину за подарок ко Дню Республики!»

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Азамат Галин об уходе Хамитова: «Спасибо Путину за подарок ко Дню Республики!» Галин уверен, что 8 лет власти Хамитова показали, как республика сильно отстала от соседей.

«Спасибо Путину за подарок ко Дню Республики!»


Азамат Галин высказался об отставке Рустэма Хамитова с поста главы республики Башкортостан.

Напомним, сегодня, в День Республики, глава региона Хамитов заявил о том, что уходит в отставку. По его словам, решение об этом было самостоятельным.

Тем не менее, еще два губернатора сегодня заявили о намерении покинуть свой пост.

Азамат Галин выражает благодарность за это президенту России Владимиру Путину:

«Большое спасибо Владимиру Владимировичу за этот удивительный подарок Башкирии ко Дню Республики. Этот праздник впервые стал таким торжественным, восторженным, одухотворенным, настоящим, как сейчас. Поздравляю всех жителей республики с этим праздником».

«Надеюсь, что это станет поворотным моментом в истории Башкирии. Эти 8 прошедших лет дали понять, что руководство республикой это большая ответственность, долг. Период Хамитова показал, насколько сильно мы отстали за это время от соседей, стагнировали, откатились. Это очень важно для всех, кто до Хамитова критично относился к власти. Эти люди теперь поняли, что при Рахимове жилось то неплохо. Мы должны очень ответственно отнестись к выборам нового руководства, ведь все будет в наших руках», - высказался политолог.




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  • Гость
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  • 1 | 12.10.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рвется на должность



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  • 2 | 12.10.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хамитов в силу своего характера и совести пробовал быть демократичным. Поэтому и не вписался в систему. Поэтому методы его руководства не имели успеха.
Хабиров этим не грешит. Поэтому управляемость чиновниками улучшится. Но какой ценой?



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служил Хамитов в Русгидро замом
Башкортостан Хамитов возглавлял

Хамитов шел зеленым лесом
бамбук Хамитов порубал



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  • 4 | 12.10.2018, 10:44 | Автор: Ирек
    Публикации: 128 | Комментарии: 6323 | Рейтинг: -411,9
«Спасибо Путину за подарок ко Дню Республики!»
+++++++++++++++++++
Ну, теперь засияет наш Башкортостан, а Зауралье, Башкурдистан, так, и вообще, устремится вперёд семимильными шагами. Каца, Каца здешнего туды в помощники, или даже в советники нового башлыка надо поставить. Ну или Корнея Ивановича?
А может этого Галина.

И ведь как поёт: «Надеюсь, что это станет поворотным моментом в истории Башкирии. Эти 8 прошедших лет дали понять, что руководство республикой это большая ответственность, долг. Период Хамитова показал, насколько сильно мы отстали за это время от соседей, стагнировали, откатились. Это очень важно для всех, кто до Хамитова критично относился к власти. Эти люди теперь поняли, что при Рахимове жилось то неплохо. Мы должны очень ответственно отнестись к выборам нового руководства, ведь все будет в наших руках»
Уже сколько раз писал, что для познания истории наших краёв надо непременно читать работы башкирских гуманитариев, историков, но только внимательно. Много чего сами, и причём даже лучшее других, рассказывают.
Вот и этот Галин, названный политологом объявил, что целых 8 лет понадобилось чтобы понять насколько сильно Башкортостан отстал от соседей, стагнировал, откатился. Так это по снятию МГР, уже тогдашний начальник Счетной палаты РФ Степашин сказывал, что уже растырено всё в республике.

"ведь все будет в наших руках»
++++++++++++++++++++++++
А этот товарищ не был среди тех, кто во времена МГР стучал в пустые бочки со словами "Всё будет наше"? Что дождались?



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  • 5 | 12.10.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 12.10.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рвется на должность
***
Лизнул, так лизнул.
Изощренее, чем это может делать, чтобы удержаться у властной кормушки бывший пресс- секретарь СБМ башкирский элитарий местечкового розлива господин Т.



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  • 6 | 12.10.2018, 10:51 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1000 | Рейтинг: +15,3
Галин Азамат вряд ли впишется в команду слишком засветился. Придут на ключевые должности мутные и непонятные люди -вопрос ? Что изменится в жизни граждан -да налоги повысятся цены вырастут это Вам не Моисей что бы бесплатно манной небесной кормить -за все будите платить в три дорога.



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  • 7 | 12.10.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Полный Киздец.



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  • 8 | 12.10.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 12.10.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рвется на должность
***
Именно для этого и хайпанул.
Ничего делать не умеет, а сладко кушать, как раньше, ой как хочется.



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  • 9 | 12.10.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
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.....вот приедет барин...смешные вы все.Забываете что Хамитов правил в очень сложное время и не слабый он ,просто в такое болото попал .А с хабировым народу легче будет? каждая последующая жена хуже предыдущей ,так сказал герой одного фильма и был прав



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  • 10 | 12.10.2018, 11:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1885 | Комментарии: 61082 | Рейтинг: +12256,3
Башнаци(бывшие СБМ-ОВЦЫ) уже высстроились в приёмной Хабирова....



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  • 11 | 12.10.2018, 11:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1885 | Комментарии: 61082 | Рейтинг: +12256,3
Чот сёдня сайт глючит... совПАДЕНИЕ?! Не думаю...
Меня тревожат смутные сомнения))))



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  • 12 | 12.10.2018, 11:21 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4397 | Рейтинг: -711,7
Азамат, как ты думаешь, тебя простили Рахимов и Хабиров за бюллетени? Ты тогда так активно выступал, что доп бюллетени дело рук Хабирова ...



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  • 13 | 12.10.2018, 11:27 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6737 | Рейтинг: +808,8
Мы должны очень ответственно отнестись к выборам нового руководства, ведь все будет в наших руках», - высказался политолог.
======================

Бывший кадр Мортазинского призыва нацелился на реванш?



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  • 14 | 12.10.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 12.10.2018, 11:20 | Автор: Кухарка
Публикации: 1885 | Комментарии: 61061 | Рейтинг: +12254,8
Башнаци(бывшие СБМ-ОВЦЫ) уже высстроились в приёмной Хабирова....
*****
А под овечьими шкурами волчьи пасти, а пастях тапочки для вожака.
ХРФ будет третьим, кого они подставят, если не поймет, что предавшие не однажды -предадут?



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  • 15 | 12.10.2018, 11:44 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15705 | Рейтинг: -2889,6
Хуже чем Хамитов вряд ли кто сумеет.
Ну уж прошедший горнилу в коридорах высшей власти, обкатку главой подмосковного района Хабиров просто обязан быть лучше. Дай то бог.
А Хамитову надо дать должность муллы. Самое подходящее для него.



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  • 16 | 12.10.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А Хамитову надо дать должность муллы. Самое подходящее для него.
***
Может лучше министром мелиорации Киргизии?
Он еще до Башкирии что-то там киргизам по воде наобещал.
Вероятно, теми же словами, как башкирам по поводу развития рыбного хозяйства Башкирии, созданию технопарков и пр.
Всего обещанного Хамитовым населению Башкирии и не упомнишь, столь мыльны были его благостные речи.



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  • 17 | 12.10.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зря Галин лизнул! Потом перед нацисоратниками будет до-о-олго оправдываться!



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  • 18 | 12.10.2018, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зря Галин лизнул! Теперь придется перед нацисоратниками до-о-олго орпавдываться!



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  • 19 | 12.10.2018, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 12.10.2018, 11:27 | Автор: Гунн
Публикации: 237 | Комментарии: 6737 | Рейтинг: +808,8


Мы должны очень ответственно отнестись к выборам нового руководства, ведь все будет в наших руках», - высказался политолог.
======================

Бывший кадр Мортазинского призыва нацелился на реванш?
-----------------------------
Он как раз был плечом в плечо с Кухаркой!!!



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  • 20 | 12.10.2018, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я очень рад , что республику возглавит Хабиров. С нетерпением жду когда разгонят заевшихся чинуш.Успехов Радию Фаритовичу



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