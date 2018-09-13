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Чем запомнился Рустэм Хамитов на посту главы Башкирии

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В День Республики 11 октября Рустэм Хамитов направил прошение об отставке Владимиру Путину. Мы сделали краткий анализ того, чем запомнился уже экс-глава Башкирии и как изменился регион за время его правления.

Чем запомнился Рустэм Хамитов на посту главы Башкирии


В 2010 году Рустэм Хамитов стал президентом республики. Через четыре года он был переизбран на эту должность, которая спустя год стала называться «глава Республики Башкортостан».

Восемь лет правления Хамитова многим запомнились неисполненными обещаниями, профицитом бюджета, скандалами с младенческой смертностью и даже митингами за отставку Хамитова. Эксперты оценивают десятилетие его правления как застой.

Так ли это? Проанализируем.

Профицит бюджета

В 2016 году в бюджете осталось 10 млрд неиспользованных денег, в 2017-м – 11,5 млрд рублей. В первые полгода 2018 года также отмечался профицит – 24 миллиарда рублей (40% бюджета).

Мнение о профиците неоднозначно. Одни говорят, что профицит – хорошо, своеобразная «подушка безопасности», «кубышка» для зарплат. Но на деле эти деньги лежали мертвым грузом в бюджете и не работали.

Антилидером оказался Минздрав, который освоил только 5% средств из федерального бюджета. При этом лекарства по-прежнему не закупаются вовремя – в ведомстве стопки неисполненных рецептов.

Такая экономия, по мнению экспертов, – попытка региональных властей показаться в плюсе перед руководством страны. Любовь к красивым показателям Хамитова известна. Только недавно он раскритиковал чиновников, случайно показавших СМИ некрасивые цифры, характеризующие патовую ситуацию в районах республики: сокращение детсадов и школ, койко-мест в больницах, нехватку поликлиник, зашкаливающую миграцию, падение инвестиций.

Безработица

За первые месяцы 2018 года индекс безработицы в республике достиг 5,4%. 105,7 тысячи человек сидят без работы и не могут устроиться. Это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе.

В Татарстане, для сравнения, безработных всего 68,1 тысячи человек (индекс безработицы тут равен 3,4%), в Самарской области – 60,3 тысячи (3,6%).

Ситуация с безработицей особенно катастрофична в районах республики: в Зауралье, Северо-Западной части. Достаточно привести статистку. Больше 100 человек на 10 тысяч жителей уезжают из сельских районов: Аскинского, Бижбулякского, Ермекеевского, Калтасинского, Мечетлинского, Куюргазинского, Миякинского, Салаватского, Федоровского, Хайбуллинского, а также города Баймак.

Если из Баймака люди уезжают в основном в Учалы и другие соседние районы и города, то Северо-Запад пополняет уже соседние регионы: Татарстан, Пермский край и Свердловскую область.

Причины разные.

Даже по сухим отчетам чиновников мы видим, что половина населения районов уезжают из-за отсутствия работы. Многие мужчины, а сейчас и женщины, работают вахтовым методом.

Катастрофическая ситуация сложилась в Калтасинском районе, где вахтовиками является четверть населения.

Миграция

Миграционная убыль населения в Башкирии в среднем в 1,5-2 раза выше, чем в соседних регионах. Только в прошлом году из республики уехали 155 тысяч человек. За первые четыре месяца этого года – 41,1 тысячи человек, прибыли – 38,1 тысячи. Убыль, таким образом, составила 2 976 человек.

Примерно такие же цифры повторяются ежегодно.

Причины миграции разные. В первую очередь, как мы уже отметили выше, это безработица. Но отток населения зависит и от обеспеченности населения социальной инфраструктурой: школами, садами, поликлиниками, дорогами, коммунальным хозяйством и т. д.

В районах катастрофическая ситуация с закрытыми навсегда роддомами, социальными объектами. Программа с ФАПами и фельдшерами на селе, по мнению экспертов, тоже не сработала и не привела медиков в районы. Отсюда высокая смертность в деревнях, высокая младенческая смертность и алкоголизм.

Ухудшает ситуацию и низкая оплата труда в деревнях.

Еще одной причиной массового бегства людей из республики является отсутствие качественного и доступного образования. Количество учащихся в высших учебных заведениях республики за последние три года сократилось более чем на 40 тысяч человек, или на 20%.

В прошлом году Башкортостан покинули порядка 3 тысяч молодых людей. Большинство уехавших после получения образования не возвращаются.

Отсутствие инвестиций

Падение инвестиций – болевая точка уже бывшего руководства республики. Никакого экономического чуда не произошло даже после форума ШОС и БРИКС. Не начали работать экономические кластеры, не получилось развить договоры, многие проекты остались лишь на бумаге. Из крупных проектов реализован лишь скандальный «Кроношпан».

Младенческая смертность

Младенческая смертность – показатель оценки деятельности губернаторов, который говорит о том, что в регионе есть социально-экономические проблемы. В прошлом году он составил 8,3 погибших младенца на 1 000 рожденных живыми, хотя в целом по стране составляет 5,5.

По словам региональных экспертов, к скачку младенческой смертности могли привести эксперименты с закрытием районных роддомов, эксперимент с Республиканским перинатальным центром и оптимизация роддомов.

В отдаленных районах Башкирии показатель достигает африканских значений. Так, в Баймакском и Зианчуринском районах показатели младенческой смертности превысили цифру 40 погибших младенцев на 1 000 родившихся.Согласно ВОЗ, это очень высокие показатели, характеризующие низкий уровень социального благополучия.

Провал в закупках жизненно важных препаратов

Проблема со льготниками в Башкирии приобрела форму социальной катастрофы. Отсутствие назначенных препаратов больных редкими заболеваниями, просроченный инсулин детям – это лишь малая часть экономии бюджетных средств на больных. Орфанные пациенты, не получающие жизненно необходимых препаратов, покупали с рук просроченные медикаменты либо умирали из-за того, что им не помогали дешевые аналоги.

В апреле Хамитов публично признал проблему и извинился перед пациентами, пообещав исправить ситуацию к лету. Но к лету стало ясно, что проблема не решена.

«Веселый» Год семьи в Башкирии

В Башкирии население стремительно сокращается не только из-за миграции, но и из-за падения рождаемости. Например, с 2000 года выросла доля пенсионеров, а количество детей снизилось в три раза.

Борьба с падением рождаемости идет неэффективно. И главная здесь проблема – обеспечение ресурсами молодых и многодетных семей. Но такой поддержки, можно сказать, нет. 90-95% многодетных семей живут на сумму от 1 до 1,5 МРОТ и не подпадают ни под какие льготы.

На примере «Миловского парка» видно, что вкладываться в жилищные программы, даже подкрепленные поддержкой государства, опасно.

«Я знаю, что там происходит – пока ничего хорошего. Сказать, что мы переломили ситуацию, мы не можем», – говорил о ситуации сам Рустэм Хамитов, но реальных сдвигов нет.

Несмотря на это, молодые семьи берут ипотеки, ждут сертификаты на первенцев, которые, правда, часто не могут получить из-за многочисленных условий.

Предоставление земли молодым и многодетным могло бы способствовать рождаемости, но и тут – провал. Зачастую молодым семьям приходится просто затягивать пояса потуже и мечтать о своих домах.

«Бережливое здравоохранение»

Ну и напоследок – о горящих глазах врачей. Известно, что оптимизация в здравоохранении привела к нехватке врачей, особенно узких специалистов. Усугубляет ситуацию и то, что врачи уходят в платные клиники.

В сельской местности обеспеченность врачами и вовсе достигает 16%. Громкие слова об увеличении числа ФАПов на селе остались словами – с 2016 по 2018 год ФАПов, по статистике, стало лишь на один больше. Уменьшение их количества шло более радужными темпами – с 2000 года их стало меньше на 179.

Провалена и программа «Земский доктор». Многие специалисты получили деньги по программе, но на селе так и не закрепились, уехали, а те, кто готов был закрепиться, не могут получить свои деньги.

И тут становится понятен смысл слов Хамитова о том, что врачам не нужно оборудование, чтобы лечить, ведь достаточно иметь горящие глаза.

Гульшат Хамитова vs ProUfu.ru

В июне супруга тогда еще главы региона Гульшат Хамитова подала в суд на интернет-портал ProUfu.ru, главного редактора Рамиля Рахматова и правозащитниц Рамилю Саитову и Альмиру Жукову. В иске она указывала, что обращение правозащитников в правоохранительные органы порочит ее честь и достоинство.

А началось все с требования правозащитниц раскрыть отчетность фонда «Мархамат», но это оскорбило первую леди. Путем различных нарушений суд Гульшат Хамитова выиграла. Однако исковое заявление позволило увидеть нам, что проживает первая леди далеко не в Уфе, адрес ее постоянной регистрации – Москва.




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  • Гость
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  • 1 | 12.10.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опьяневший от власти, но не заточенный на результат Хамитов- сакральная жертва аппаратных игр его же собственного близкого окружения.
Приближенные оторвали Хамитова от народа и сделали из главы региона нечто анебное и малопродуктивное.



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  • 2 | 12.10.2018, 10:42 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 61 | Комментарии: 577 | Рейтинг: +189,3
Дааа... Такова жизнь: были апельсины - был салям алейкум, кончились апельсины - кончился салям алейкум.



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  • 3 | 12.10.2018, 11:06 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1000 | Рейтинг: +15,3
Чем же занимался. Перевел рубли в евро и перевел сестре так на случай конфискации а вдруг? Домик конечно в подмосковье не на Нем это понятно -так все делают это у чиновников в тренде. Управляющий в любой момент может слить холопа -балас Ему для дальнейшего полета не нужен. Многоходовка управляющего . Сколько ходов Ему суждено еще сделать? Жизнь Она в России в раз может поменяться.



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  • 4 | 12.10.2018, 11:06 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1000 | Рейтинг: +15,3
Чем же занимался. Перевел рубли в евро и перевел сестре так на случай конфискации а вдруг? Домик конечно в подмосковье не на Нем это понятно -так все делают это у чиновников в тренде. Управляющий в любой момент может слить холопа -балас Ему для дальнейшего полета не нужен. Многоходовка управляющего . Сколько ходов Ему суждено еще сделать? Жизнь Она в России в раз может поменяться.



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  • Участник
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  • 5 | 12.10.2018, 11:14 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6737 | Рейтинг: +808,8
Возможно Хамитову дошло,оказывается образование и ум разные вещи. Незаметно пришло ему время открыть третий конверт.....



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  • 6 | 12.10.2018, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 12.10.2018, 11:14 | Автор: Гунн
Публикации: 237 | Комментарии: 6737 | Рейтинг: +808,7
Возможно Хамитову дошло,оказывается образование и ум разные вещи. Незаметно пришло ему время открыть третий конверт.....
____
Пришел к нам не званный и ушел не отблагодаренный.
Не за что благодарить бывшего при такой дико-заблатованной селективной политике по подбору, воспитанию и расстановке руководящих кадров.
А за проблемного Шебаева и всех остальных каг бэ министров здравоохранения вообще надо было гнать "с треском" еще при первом сроке произношения речей.



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  • 7 | 12.10.2018, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Прощай балабол, не скучай, смотри футбол.



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  • 8 | 12.10.2018, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
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прощай балабол, не скучай, смотри футбол



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  • 9 | 12.10.2018, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Чем запомнился Рустэм Хамитов на посту главы Башкирии?
======================================================
Интелегентностью поведения, отсутствием национального "высокопоставленного" хамства, достойным спокойствием на людях! А по мелочам: велопробеги, велодорожки, горные лыжи не в Австрии, Швейцарии, а в Белорецке. Фестиваль молока. Многострадальные новые дороги. Знакомство с приличными талантливыми людьми-Башмет, Хабенский.
Мог вполне досидеть год, но смог отказаться и не надрываться! Пусть будет здоров!



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  • 10 | 12.10.2018, 13:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1885 | Комментарии: 61082 | Рейтинг: +12256,3
Однако исковое заявление позволило увидеть нам, что проживает первая леди далеко не в Уфе, адрес ее постоянной регистрации – Москва.
_____________________
Теперь вам понятно, что Русэмка ДАВНЫМ-ДАВНО просился в отставку?!
Но было не время... должны были пройти "невыборы-2018" и улечься страсти по ним...
А НЕБЫВАЛАЯ стремительность с которой отставка-назначение башлыка в Б-стане произошли - подтверждает ДАВНЮЮ запланированность этой рокировоа всего пара часов - время, необходимое для переодевания Хабирова к "высокому" визиту и его поездке по московским пробкам из Красногорска до Кремля.

Заметьте: Забайкальская и Курский главы на несколько часов раньше объявили о своих отставках, а замена им даже спустя сутки не назначена!



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  • 11 | 12.10.2018, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пустой человек Хамитов, балаболка и обещалкин. Не выполнил ни одного своего обещания.



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  • # 12 | 12.10.2018, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 13 | 12.10.2018, 14:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пустой человек Хамитов, балаболка и обещалкин. Не выполнил ни одного своего обещания.
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Интересно , что тебя наобещал Хамитов? Должность министра, переход на БЯ и назначение в "муртазы" ?



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  • 14 | 12.10.2018, 14:25 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1000 | Рейтинг: +15,3
Лена теперь все спишут на ХРЗ и пропавшие миллиарды по указу президента и первые два года будут отнимать теплые кресла куда усядутся новые чиновники и не факт что они будут лучше . Просто обирать население будут более изощренно с чем Я Вас бабуины и поздравляю. Азохен вей.



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  • 15 | 12.10.2018, 15:54 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1000 | Рейтинг: +15,3
10 Лена не случайно Ирек сити мен равнул в совет федераций а ХРЗ свой мандат в ГД "задарил" директору рынка .Похоже еще на что то надеялся. А так бы сидел под иммунитетом в ГД и денежки и домик рядом. Похоже тормоз и здесь у Него. Не чует ветра перемен. Нюх потерял -Азохен вей.



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  • 16 | 12.10.2018, 15:59 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 12.10.2018, 13:30 | Автор: Кухарка
Публикации: 1885 | Комментарии: 61074 | Рейтинг: +12256 Заметьте: Забайкальская и Курский главы на несколько часов раньше объявили о своих отставках, а замена им даже спустя сутки не назначена!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Курскому замену дали сразу - Старовойт! Очень Опытный



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  • 17 | 12.10.2018, 16:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Чего его вспоминать-то: с глаз долой - из сердца вон! Очень Опытный



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  • 18 | 12.10.2018, 16:47 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1000 | Рейтинг: +15,3
Очень опытный лавочник Ты подписывайся У О -умственно отсталый бабуин.



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  • 19 | 12.10.2018, 17:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Не разумел своим умишком, что выгнанный ялалов, скарефанившийся давно с хабиром еще с 200-тысячных, отомстит и организует компанию с хабиром и администрацией " управляющего" и выкинут они его - все заранее отработано чисто - интриги высшей категории - день в день: отставка и назначение .
Интересно, хамитов сумеет оставить за собой квартиру на "всем 6 этаже" в 300кв.м. около "Хилтон", или хабир уже теперь заедет в повторно отделанную, из которой хамитов времено выехал на время ремонта .... ну и ну. да еще отказался от теплого места в курултае...и на тебе - не ты,значит тебя крокодилы.



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  • Гость
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  • 20 | 12.10.2018, 17:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин сделал подарок народу Башкирии, убрал Хамитова в день Республики. Посмотрим, на что способен ВРИО.



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