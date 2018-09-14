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Националистический шабаш в центре Уфы

  • Опубликовано: natall | 13.10.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 0 | Комментарии: 59
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В Уфе собираются стихийные народные гуляния по поводу отставки Хамитова. В Уфе начинается стихийное народное празднование отставки главы республики Рустэма Хамитова.

Националистический шабаш в центре Уфы


Напомним, в День Республики, глава региона Хамитов заявил о том, что уходит в отставку. По его словам, это решение было самостоятельным.

По данным ProUfu.ru, у Телецентра собираются люди, чтобы выразить свою радость в связи с заявлением главы региона о своем уходе.

23:12 Танцы под музыку курая не стихают и продолжаются, несмотря даже на близкую полночь и рабочий день завтра

23:05 Праздник посетил прославленный кураист-виртуоз Роберт Юлдашев. Он тоже высказался для ProUfu.ru: «У нас двойной праздник. Есть такая великая штука. Для кого-то это Аллах, создатель всех миров. Для кого-то это пространство. Для кого-то – Всевышний Господь. Я хотел бы еще раз сказать, то что создал Господь, всегда было под его охраной и защитой. Руководство Республики, которое за годы правления упразднило должность Президента Республики, сократило преподавание национальных языков. Хотя даже в военные годы один-два ребенка было в классах, и то не сокращали школы. А сейчас, при этом руководстве, закрываются башкирские классы. Сегодня вдвойне праздник – руководитель, который привел Республику к такому состоянию, республике-донору, уходит. Для нас это вдвойне праздник. Я думаю, нужен патриот Республики, патриот России. Я часто натыкаюсь на таких людей, которым лишь бы сорвать куш и уехать из России, и это страшная штука. Нам нужен человек, который готов здесь жить и трудиться на благо Башкортостана, на благо России. Только с такими патриотами можно создать сильную страну. Это нужно для того, чтобы был мир на земле».

Видео:







22:55 Народные гулянья в Уфе продолжаются:

22:48 Среди пришедших оказался и известный в республике художник и карикатурист Камиль Бузыкаев. Вот что он сказал: «То, что я пришел сегодня к памятнику Салавату Юлаеву, конечно связано с объявлением Хамитова об отставке. Мне позвонили, сказали – давай, приходи. К уходу Хамитова я отношусь двойственно. Я считаю, что в Хамитове было слишком много человеческого. Человек из него слишком "выпирал" для такой должности. Он не был "машиной" - со всеми своими слабостями, которые вот он не умел прятать. Не умел, или не пытался. Я уважительно к нему отношусь, лояльно. Ну, не повезло – оказался не в том месте не в то время. Я бы хотел ожидать от нового главы внятности. Потому, что в Хамитове внятности не хватало. Нам нужно понимать, что мы делаем и куда мы идем. Точные цели».

22:42 Люди продолжают прибывать на площадь, где продолжаются народные гуляния.

22:37 Рамиль, один из людей на площади, высказался: «По этой ситуации сегодня двойной праздник. Главой, башлыгы, нам был сделан подарок. Дай Бог, чтобы, Алла бирса, пришел новый человек, который хуже не будет, будет думать о своем народе, жителях Башкортостана. Ему я хочу сказать – "Смотри на народ, и люби свой народ. Тогда мы тебя будем называть президентом. Даже не главой – президентом. Будем любить и уважать. Будет для нас вторым президентом, после Муртазы Губайдулловича. У руля хочу видеть достойного человека. Нам нужен мудрый руководитель. Если мудрый человек будет у руля сидеть – мы будем прекрасно жить на земле. Мудрый человек завоюет любовь и уважение народа. Главное, чтобы он завоевал любовь и уважение людей. Можно привести пример – вот есть золотой колодец, а заглянешь в него – там жижа и грязь только. А идешь мимо развалины-сруба, колодца, а там чистая вода. И когда людей мучает жажда, они идут к колодцу-срубу, развалине, потому что там чистая вода. Хочу сказать людям у руля, чтобы не забывали эти колодцы».

22:24 Собравшиеся слушают музыку кураиста, сделавшего курай прямо здесь же, у памятника Салавату Юлаеву. Люди танцуют и радуются.

22:18 Раиля Низаметдинова, одна из пришедших на празднования: «Пришла отмечать День республики. Наверное, придет молодой и энергичный глава.

Со своими планами, положительными эмоциями. А этот глава как-то ничем не запомнился. Новый глава должен быть авторитетным, а у Хамитова вообще не было авторитета. Менять нужно политику».

22:13 На площадь стягиваются люди в национальных костюмах. Один из них стал делать курай прямо у памятника Салавату Юлаеву.

22:09 Люди выражают готовность оказать поддержку новому Главе Республики: «Новому главе нужно сделать так, чтобы за ним пошел народ».

22:06 На вопросы полиции люди отвечают, что собрались отпраздновать День Республики Башкортостан. «Всем ясно, что на самом деле празднуют», - сказал один из собравшихся.

21:58 По словам одного из собравшихся: «Национальный народ Башкирии радуется вместе с нами. Главный для нас десерт праздника это уход башлыгы!».

21:45 С места сообщает корреспондент ProUfu.ru Кирилл Пенкин: «У памятника Салавату Юлаеву собрались уже человек 50. Видно полицию, патрулируют местность».




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  • 1 | 13.10.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«У памятника Салавату Юлаеву собрались уже человек 50.
*********************************************
"Уже 50" это вместе с кураясосами?



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  • 2 | 13.10.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что за маргинальные физиономии. Других найти не успели, после объявления об отставке? Надо было изобразить народные гуляния?



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  • 3 | 13.10.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
До чего отупели эти гуляющие, они думают, что Хабиров их распустит, даст им волю загнать людей обратно в юрты. То что разваливается производство - это начало процесса было уже при Рахимове, т.е. плоды развала советского строя. То что закрывались школы - ну не было же количества детей, а сокращение штата преподавателей БЯ то это проверка органов прокуратуры об исполнении Конституции - основного закона государства, не нужно было насиловать детей обязательным их обучением в не нужных им в жизни вещах. Рано радуются, жизнь покажет, что нужно развивать дальше, не заниматься мракобесием и внедрением отсталого уклада жизни.



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  • 4 | 13.10.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Посмотрел на эту дремучую дикость представителей "титульной "нации и не нашел слов что сказать....



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  • 5 | 13.10.2018, 10:25 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1025 | Рейтинг: +16,2
Буряты. Великий вождь бандерлогов и не занет что вообще существует национальность башкир для Него что башкиры что буряты один куй бандерлоги. Сейчас нового на кормление прислали павиана вождя бабуинов .



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  • 6 | 13.10.2018, 10:31 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35338 | Рейтинг: +5827,9
Помню как такие же колотили в железные бочки напротив Верховного суда РБ, требуя отставки председателя.
Кто их тогда организовал? Может, Марат, ты знаешь?



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  • 7 | 13.10.2018, 10:32 | Автор: Ирек
    Публикации: 128 | Комментарии: 6334 | Рейтинг: -413,1
22:48 Среди пришедших оказался и известный в республике художник и карикатурист Камиль Бузыкаев. Вот что он сказал: «То, что я пришел сегодня к памятнику Салавату Юлаеву, конечно связано с объявлением Хамитова об отставке. Мне позвонили, сказали – давай, приходи. К уходу Хамитова я отношусь двойственно. Я считаю, что в Хамитове было слишком много человеческого. Человек из него слишком "выпирал" для такой должности. Он не был "машиной" - со всеми своими слабостями, которые вот он не умел прятать. Не умел, или не пытался. Я уважительно к нему отношусь, лояльно. Ну, не повезло – оказался не в том месте не в то время. Я бы хотел ожидать от нового главы внятности. Потому, что в Хамитове внятности не хватало. Нам нужно понимать, что мы делаем и куда мы идем. Точные цели».
+++++++++++++++++++++++++
В общем-то, хорошо сказал, но не досказал.



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  • 8 | 13.10.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Ментальный паспорт истинного сына своего народа- его национальная одежда при праздной жизни и повседневный образ жизни человека, зарабатывающего на жизнь своим трудом.
Здесь налицо праздная жизнь и плевки неудачников в спину ушедшему в политическое небытие своему же баю-элитарию.
Плач лжеактивистов, зачастую не помнящих родства, ничего общего не имеет с истинными нуждами и чаяниями трудовых башкир из основных племен и родов.
Работа, жилье, дороги, газ, электроэнергия, канализация, экология, доступность медицины и образования,пр. блага цивилизации, равенство и справедливость - вот основные и общие цели жизни простых людей Башкортостана вне зависимости от национальности.

Против всех.



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  • 9 | 13.10.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Какие сотни миллионов бюджетных денег сыграли роль в отставке хамитова и назначении хабирова.
Не зря последние годы ялалов по сусекам скребал весь бюджет города и через хабирова - через управление по внутренней политике вышли на боссов в администрации "Главного" и организовали весь этот "проект" по смене.
В красногорске бюджет крохотный, то есть все из Уфы.
Работали одержимо - и вот один глава РБ, другой будущий премьер
Деньги решают все, а когда они агромадные, решается нерешимое.

Да и хамитов больше не нужен - выборы управляющего и депутатов позади.

Не обольщайтесь насчет хабирова – существующая огромная коррупция вспыхнет в разы



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  • 10 | 13.10.2018, 10:49 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35338 | Рейтинг: +5827,9
Помню как такие же колотили в железные бочки напротив Верховного суда РБ, требуя отставки председателя.
Кто их тогда организовал? Может, Марат, ты знаешь?

================================================
Имя и фамилия председателя региональной (республика) инстанции судов общей юрисдикции Марата Вакилова «засверкало» на политическом небосклоне Башкортостана и «запестрело» в различных СМИ начиная с марта 2003 г., когда Верховный Суд РБ признал несоответствующим федеральному законодательству свыше 10 положений Конституции республики. Это решение было в значительной степени основано и на политической воле, профессиональной позиции самого председателя - М. Вакилова.
Дело в том, что после прихода к власти президента РФ В. В. Путина и с началом реализации задуманной им федеративной реформы, одним из основных положений которой было «приведение законодательства субъектов РФ в соответствие с федеральным», различные органы власти федерации потребовали убрать из конституций и иных правовых документов положения, противоречащие Конституции России. Начиная с 2000 года с подобным обращением-письмом к Государственному Собранию-Курултаю РБ выступил лично В.В.Путин, затем было несколько специальных определений Конституционного суда РФ, доказавшего неправомерность использования понятия «суверенитет» применительно к российским республикам, наконец в отношении Башкортостана было высказано однозначное мнение российской прокуратуры посредством эксклюзивного определения зам Генерального прокурора РФ по Приволжскому федеральному округу В.Звягинцева, где указывалось на более чем 20 несоответствий Конституции РБ с федеральным законодательством.
Верховный суд РБ, проведя собственную экспертизу Конституции РБ, обнаружил более 10 аналогичных несоответствий.

Однако это решение Верховного суда РБ вызвало острую негативную реакцию М. Г. Рахимова: МВД Башкортостана немедленно возбудило против М. Вакилова уголовное дело «по факту хищения при ремонте здания суда 64 тысяч рублей». В отношении ближайших родственников и членов семьи М.Вакилова начались репрессии (было возбуждено уголовное дело против родного брата - директора совхоза, младшую сестру вынудили уйти с поста зав. роно, сына отчислили из вуза «за неуспеваемость»).
Сам М. Вакилов Указом президента РБ был лишен двумя годами ранее присвоенного почетного звания «Заслуженный юрист РБ» в связи «с необоснованностью» первого решения.
Администрация г. Уфы инициировала выселение семьи М. Вакилова из квартиры, якобы полученной «обманным путем».
======================
Меня уговаривали "завалить" сына на экзаменах. Но, не вышло.
Считаю, что Рахимов и его администрация за это должны быть наказаны.



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  • 11 | 13.10.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 13.10.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие сотни миллионов бюджетных денег сыграли роль в отставке хамитова и назначении хабирова.
Не зря последние годы ялалов по сусекам скребал весь бюджет города и через хабирова - через управление по внутренней политике вышли на боссов в администрации "Главного" и организовали весь этот "проект" по смене.
В красногорске бюджет крохотный, то есть все из Уфы.
Работали одержимо - и вот один глава РБ, другой будущий премьер
Деньги решают все, а когда они агромадные, решается нерешимое.

Да и хамитов больше не нужен - выборы управляющего и депутатов позади.

Не обольщайтесь насчет хабирова – существующая огромная коррупция вспыхнет в разы



Неудивительно

Поэтому ялалов так тихо ушел - на него, с его амбициями и интриганским нутром, это было непохоже.
Близкие его приближенные чины пожелали ему скорейшего возвращения



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2

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  • 12 | 13.10.2018, 10:54 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35338 | Рейтинг: +5827,9
Марата Вакилова стали называть «могильщиком суверенитета» Башкирии, после того как в марте 2002 года по иску Генпрокуратуры ВС РБ признал ряд фундаментальных положений местной конституции противоречащими федеральному законодательству. Это решение ВС РБ раскололо местное судейское сообщество — часть поддержала господина Вакилова «в борьбе за независимость суда от местного руководства», часть — ходатайствовала перед федеральными судейскими органами о его отставке, считая, что конфликт негативно сказывается на состоянии судебного производства в республике.

Как сообщила „Ъ“ секретарь ВККС Марина Милосердова, за полгода до истечения полномочий главы суда, 31 октября прошлого года, коллегия, согласно существующему порядку, объявила конкурс на замещение освобождающейся должности главы суда. В нем приняли участие три кандидата — господин Вакилов, член коллегии ВС РФ по уголовным делам, уроженец Башкирии Рамиль Ахметов и занявший около четырех лет назад пост первого зампредседателя ВС РБ Владимир Крылов, считающийся одним из главных оппонентов господина Вакилова. Так, судья первого класса Владимир Крылов в числе 17 башкирских судей в декабре 2004 года подписал обращение к президенту РФ с просьбой «поставить вопрос» о переводе господина Вакилова «на другую работу».

Коллегия должна была выбрать одного или нескольких кандидатов и не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий председателя ВС РБ (до 31 марта) представить свой выбор главе ВС РФ. Тот, в свою очередь, должен был внести представление по кандидатуре, имеющей положительную рекомендацию ВККС, президенту России — для дальнейшего подписания указа о назначении главы суда. Как сообщила „Ъ“ госпожа Милосердова, вся эта процедура «была соблюдена» — коллегия дала рекомендацию господину Крылову, а глава ВС РБ Вячеслав Лебедев, в свою очередь, представил, по ее словам, эту же кандидатуру президенту РФ. Принять принципиальное решение Кремлю оказалось, очевидно, все же непросто — указы президента РФ по кандидатурам глав ряда областных судов, конкурсы по которым проводились одновременно с «башкирским», были подписаны еще в апреле, а указ по назначению господина Крылова на президентском сайте не был размещен и 1 июня. В отделе кадров самого суда „Ъ“ вчера утром заявили, что указ президента не подписан и господин Крылов возглавил суд пока лишь как «исполняющий обязанности» председателя.

Как считают некоторые наблюдатели, появление более лояльного к местным властям главы ВС РБ произошло вовремя — в ближайшее время суду предстоит рассмотреть как минимум пару щекотливых дел. 30 мая начались слушания по представлению Генпрокуратуры в адрес «правой руки» сына башкирского президента Урала Рахимова Виктора Ганцева (см. „Ъ“ от 31мая). И сам Муртаза Рахимов подал иск к местной оппозиции и компании НТВ, который пока рассматривается в одном из райсудов Уфы, но наверняка «перетечет» во второй инстанции в ВС РБ.

Павел Щербаков, Гульчачак Ханнанова, Уфа "Коммерсантъ"



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  • 13 | 13.10.2018, 10:59 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1025 | Рейтинг: +16,2
11 Ушел так как знал что новые могут отнять у Него и деньги что он наворовал и свободу по ходу. Ирек из наших евреев но не по крови конечно.По крови Он бабуин.



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  • 14 | 13.10.2018, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
да вы все готовы плясать на костях-это не от большого ума.. Нашли патриота башкир в лице Хабирова ,вам самим не смешно?



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3

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  • 15 | 13.10.2018, 11:04 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1025 | Рейтинг: +16,2
Юра Да Ты верно мыслишь и исполнителем воли бабая был Радий Он тогда был у Бабая главой администрации.



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  • 16 | 13.10.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хамство...



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1

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  • Гость
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  • 17 | 13.10.2018, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хитрый ялалов сделал верный ход для возврата в республику да еще и премьер-министром - " КАК ЖЕ- ОН СЕНАТОР", а не воришка на должности сити-менеджера.
Вот это ход.



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0

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  • 18 | 13.10.2018, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хитрый ялалов сделал верный ход для возврата в республику да еще и премьер-министром - " КАК ЖЕ- ОН СЕНАТОР", а не воришка на должности сити-менеджера.

Вот это ход!



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0

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  • Эксперт
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  • 19 | 13.10.2018, 11:17 | Автор: юнг
    Публикации: 319 | Комментарии: 35338 | Рейтинг: +5827,9
.....Решение Верховного суда РБ вызвало острую негативную реакцию М. Г. Рахимова: МВД Башкортостана немедленно возбудило против М. Вакилова уголовное дело «по факту хищения при ремонте здания суда 64 тысяч рублей». В отношении ближайших родственников и членов семьи М.Вакилова начались репрессии (было возбуждено уголовное дело против родного брата - директора совхоза, младшую сестру вынудили уйти с поста зав. роно, сына отчислили из вуза «за неуспеваемость»).
Сам М. Вакилов Указом президента РБ был лишен двумя годами ранее присвоенного почетного звания «Заслуженный юрист РБ» в связи «с необоснованностью» первого решения.
Администрация г. Уфы инициировала выселение семьи М. Вакилова из квартиры, якобы полученной «обманным путем».

=================Вот что творил "добрый" бабай !
И до сих пор на свободе и с пенсией.



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4

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  • 20 | 13.10.2018, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хитрый ялалов сделал верный ход для возврата в республику да еще и премьер-министром - " КАК ЖЕ- ОН СЕНАТОР", а не воришка на должности сити-менеджера.

Вот это ход!



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