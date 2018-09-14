Националистический шабаш в центре Уфы

В Уфе собираются стихийные народные гуляния по поводу отставки Хамитова. В Уфе начинается стихийное народное празднование отставки главы республики Рустэма Хамитова.Напомним, в День Республики, глава региона Хамитов заявил о том, что уходит в отставку. По его словам, это решение было самостоятельным.По данным ProUfu.ru, у Телецентра собираются люди, чтобы выразить свою радость в связи с заявлением главы региона о своем уходе.23:12 Танцы под музыку курая не стихают и продолжаются, несмотря даже на близкую полночь и рабочий день завтра23:05 Праздник посетил прославленный кураист-виртуоз Роберт Юлдашев. Он тоже высказался для ProUfu.ru: «У нас двойной праздник. Есть такая великая штука. Для кого-то это Аллах, создатель всех миров. Для кого-то это пространство. Для кого-то – Всевышний Господь. Я хотел бы еще раз сказать, то что создал Господь, всегда было под его охраной и защитой. Руководство Республики, которое за годы правления упразднило должность Президента Республики, сократило преподавание национальных языков. Хотя даже в военные годы один-два ребенка было в классах, и то не сокращали школы. А сейчас, при этом руководстве, закрываются башкирские классы. Сегодня вдвойне праздник – руководитель, который привел Республику к такому состоянию, республике-донору, уходит. Для нас это вдвойне праздник. Я думаю, нужен патриот Республики, патриот России. Я часто натыкаюсь на таких людей, которым лишь бы сорвать куш и уехать из России, и это страшная штука. Нам нужен человек, который готов здесь жить и трудиться на благо Башкортостана, на благо России. Только с такими патриотами можно создать сильную страну. Это нужно для того, чтобы был мир на земле».Видео:22:55 Народные гулянья в Уфе продолжаются:22:48 Среди пришедших оказался и известный в республике художник и карикатурист Камиль Бузыкаев. Вот что он сказал: «То, что я пришел сегодня к памятнику Салавату Юлаеву, конечно связано с объявлением Хамитова об отставке. Мне позвонили, сказали – давай, приходи. К уходу Хамитова я отношусь двойственно. Я считаю, что в Хамитове было слишком много человеческого. Человек из него слишком "выпирал" для такой должности. Он не был "машиной" - со всеми своими слабостями, которые вот он не умел прятать. Не умел, или не пытался. Я уважительно к нему отношусь, лояльно. Ну, не повезло – оказался не в том месте не в то время. Я бы хотел ожидать от нового главы внятности. Потому, что в Хамитове внятности не хватало. Нам нужно понимать, что мы делаем и куда мы идем. Точные цели».22:42 Люди продолжают прибывать на площадь, где продолжаются народные гуляния.22:37 Рамиль, один из людей на площади, высказался: «По этой ситуации сегодня двойной праздник. Главой, башлыгы, нам был сделан подарок. Дай Бог, чтобы, Алла бирса, пришел новый человек, который хуже не будет, будет думать о своем народе, жителях Башкортостана. Ему я хочу сказать – "Смотри на народ, и люби свой народ. Тогда мы тебя будем называть президентом. Даже не главой – президентом. Будем любить и уважать. Будет для нас вторым президентом, после Муртазы Губайдулловича. У руля хочу видеть достойного человека. Нам нужен мудрый руководитель. Если мудрый человек будет у руля сидеть – мы будем прекрасно жить на земле. Мудрый человек завоюет любовь и уважение народа. Главное, чтобы он завоевал любовь и уважение людей. Можно привести пример – вот есть золотой колодец, а заглянешь в него – там жижа и грязь только. А идешь мимо развалины-сруба, колодца, а там чистая вода. И когда людей мучает жажда, они идут к колодцу-срубу, развалине, потому что там чистая вода. Хочу сказать людям у руля, чтобы не забывали эти колодцы».22:24 Собравшиеся слушают музыку кураиста, сделавшего курай прямо здесь же, у памятника Салавату Юлаеву. Люди танцуют и радуются.22:18 Раиля Низаметдинова, одна из пришедших на празднования: «Пришла отмечать День республики. Наверное, придет молодой и энергичный глава.Со своими планами, положительными эмоциями. А этот глава как-то ничем не запомнился. Новый глава должен быть авторитетным, а у Хамитова вообще не было авторитета. Менять нужно политику».22:13 На площадь стягиваются люди в национальных костюмах. Один из них стал делать курай прямо у памятника Салавату Юлаеву.22:09 Люди выражают готовность оказать поддержку новому Главе Республики: «Новому главе нужно сделать так, чтобы за ним пошел народ».22:06 На вопросы полиции люди отвечают, что собрались отпраздновать День Республики Башкортостан. «Всем ясно, что на самом деле празднуют», - сказал один из собравшихся.21:58 По словам одного из собравшихся: «Национальный народ Башкирии радуется вместе с нами. Главный для нас десерт праздника это уход башлыгы!».21:45 С места сообщает корреспондент ProUfu.ru Кирилл Пенкин: «У памятника Салавату Юлаеву собрались уже человек 50. Видно полицию, патрулируют местность».