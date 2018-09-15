Будут ли хабировские заморозки после хамитовской оттепели?

Рейтинг публикаций
Леонид Гозман: «Нас ...

На заседании Тверского суда гор. Москвы 19.09.2018 по обвинению меня и Сергея ...
  Эхо Москвы

За что россияне умирают ...

Доблестный характер российских генералов для нас не новость, главный ...
  Эхо Москвы

Катимся в пропасть ...

«Они с ума сошли!» — причитаем мы, глядя на то, что выделывает власть. «Какая ...
  Эхо Москвы

Зачем Путину ...

После анонса увеличения пенсионного возраста, была дискуссия о целесообразности ...
  Эхо Москвы

Почему страна становится ...

На третий день явления народу главного жандарма страны, первоначальная ...
  Эхо Москвы

Лучшие комментарии дня
Крестовый поход зеленых ч ...

Кто ж тебе даст то?Всего уже лишились,даже нормальной церкви нет. Сек ...
  Рейтинг: +3  ketrin_2

Крестовый поход зеленых ч ...

я все отлично знаю. по законам международного права, обеспечивать жизн ...
  Рейтинг: +2  ketrin_2

Националистический шабаш ...

Посмотрим, что они запоют и заиграют к сентябрю 2019 г. !
  Рейтинг: +1  Анонимно

Календарь новостей
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Лучшие комментарии недели
Националистический шабаш ...

Аэропорт может быть назван именем выдающегося и признанного на междуна ...
  Рейтинг: +5  кац

Министр образования уровн ...

Справка. Гульназ Шафикова окончила Башкирский государственный педагоги ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

13 миллионов. Новая гулян ...

Мы в Париже нужны, как в бане, пассатижи. ©
  Рейтинг: +3  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Необразованный министр об ...

я вот тут тока одного не пойму - косячит Шафикова , а наезд на Юнга??? ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Необразованный министр об ...

45 | 25.09.2018, 13:25 | Автор: кац Публикации: 0 | Комментарии: 1562 ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Националистический шабаш ...

Аэропорт может быть назван именем выдающегося и признанного на междуна ...
  Рейтинг: +5  кац

Обсуждаемое за неделю
Будут ли хабировские ...

Рустэм Хамитов ушел, пришел Радий Хабиров. Такую новость получил Башкортостан ...
  14.10.2018    71

Нищенский прожиточный ...

Сейчас все говорят о Министре занятости, труда и миграции Саратовской области ...
  14.10.2018    16

Крестовый поход зеленых ...

Совет безопасности (орган, чья полномочия не установлены ни Конституцией, ни ...
  14.10.2018    49

Националистический шабаш ...

В Уфе собираются стихийные народные гуляния по поводу отставки Хамитова. В Уфе ...
  13.10.2018    315

Пенсии: Что думает ...

Здоровье не то, работа на пенсии – от безвыходности, а деньги у России есть, но ...
  13.10.2018    36

Обсуждаемое за месяц
Будут ли хабировские ...

Рустэм Хамитов ушел, пришел Радий Хабиров. Такую новость получил Башкортостан ...
  14.10.2018    71

Нищенский прожиточный ...

Сейчас все говорят о Министре занятости, труда и миграции Саратовской области ...
  14.10.2018    16

Крестовый поход зеленых ...

Совет безопасности (орган, чья полномочия не установлены ни Конституцией, ни ...
  14.10.2018    49

Националистический шабаш ...

В Уфе собираются стихийные народные гуляния по поводу отставки Хамитова. В Уфе ...
  13.10.2018    315

Пенсии: Что думает ...

Здоровье не то, работа на пенсии – от безвыходности, а деньги у России есть, но ...
  13.10.2018    36

Последние публикации
Будут ли хабировские ...

Рустэм Хамитов ушел, пришел Радий Хабиров. Такую новость получил Башкортостан ...
  14.10.2018    71

Нищенский прожиточный ...

Сейчас все говорят о Министре занятости, труда и миграции Саратовской области ...
  14.10.2018    16

Крестовый поход зеленых ...

Совет безопасности (орган, чья полномочия не установлены ни Конституцией, ни ...
  14.10.2018    49

Националистический шабаш ...

В Уфе собираются стихийные народные гуляния по поводу отставки Хамитова. В Уфе ...
  13.10.2018    315

Пенсии: Что думает ...

Здоровье не то, работа на пенсии – от безвыходности, а деньги у России есть, но ...
  13.10.2018    36

Муртаза об отставке ...

Муртаза Рахимов прокомментировал отставку Рустэма Хамитова. Первый Президент ...
  12.10.2018    77

Радий Хабиров - новый ...

Новый руководитель республики заявил, что готов оправдать доверие главы ...
  12.10.2018    207

«Спасибо Путину за ...

Азамат Галин об уходе Хамитова: «Спасибо Путину за подарок ко Дню Республики!» ...
  12.10.2018    36

Чем запомнился Рустэм ...

В День Республики 11 октября Рустэм Хамитов направил прошение об отставке ...
  12.10.2018    36

Суверенная Конституция ...

В России может появиться суверенная Конституция Владимира Путина. 9 октября ...
  12.10.2018    5

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Октябрь 2018 (77)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Читаемое за неделю
Дерипаска приказал ...

Провода с жилами из алюминиевых сплавов вновь будут применяться при ...
  8.10.2018    13

Главная скрепа ...

В любой системе важно иметь страховочный механизм. Тот стоп-кран, запасной ...
  8.10.2018    19

А есть ли чем гордиться? ...

Конечно, г-н президент, рост реальной зарплаты в стране есть, но это всего лишь ...
  8.10.2018    22

Высокотехнологичное ...

В Башкортостане УФАС по итогам проверки признало частично обоснованными жалобы ...
  8.10.2018    9

Каково это — всю жизнь с ...

Я родился в январе 1999 года. Прошло чуть меньше года, и Владимир Путин стал ...
  8.10.2018    32

Читаемое за месяц
Почему страна становится ...

На третий день явления народу главного жандарма страны, первоначальная ...
  15.09.2018   23991   31

В кольце врагов: ...

Надежды российских властей на помощь Китая в преодолении санкций Запада ...
  17.09.2018   11995   18

Хасан Идиятуллин: ...

Вчера прошла пресс-конференция Хасана Идиятуллина – самовыдвиженца в депутаты ...
  15.09.2018   6030   22

Ялалов покинет кресло 27 ...

Есть информация, что 27 сентября депутатам столичного горсовета предложат ...
  17.09.2018   2489   17

Настоящий патриот должен ...

«Новые Известия» составили рейтинг выживаемости регионов страны. Аналитики на ...
  19.09.2018   2121   38


Будут ли хабировские заморозки после хамитовской оттепели?

Оценили
2



Рустэм Хамитов ушел, пришел Радий Хабиров. Такую новость получил Башкортостан на 28-ую годовщину празднования своего суверенитета, от которого ныне осталось одно название. Казалось бы, мелочь, но есть в этом глубокий символизм, который не захотели заметить все те, кто плясал вчера от радости, называя это подарком ко Дню суверенитета.

Будут ли хабировские заморозки после хамитовской оттепели?


Этим людям невдомёк, что это, на самом деле, не подарок, а знак: от самостоятельности теперь не осталось и следа, и то, кто будет руководить республикой, решают не в Уфе, а в Москве — и решают не граждане республики, а неизвестные дяди в высоких кабинетах. Граждане теперь лишь статисты, которым иногда разрешается показывать свое недовльство, но последнее слово явно не за ними.

Назначение Радия Хабирова даже на фоне последних неудач федеральной власти в ряде регионов означает, что именно он на следующие несколько лет станет новым главой республики.

Экс-глава администрации президента Башкортостана уже давно шел к этой должности. Если быть точнее, началось это ровно 10 лет назад, осенью 2008 года, когда он был изгнан из Башкортостана — за стремление стать следующим президентом РБ, в обход своего шефа Муртазы Рахимова.

Тогда с подачи его бывшего патрона один за другим появились уголовные дела по порой смехотворным эпизодам.

Местное "Едро" исключило его из партии — в ответ Радий Фаритович восстанавливал свой партбилет уже через федеральные структуры. В госсми шла пропаганда по поводу того, каким "негодяем" и вообще нехорошим человеком оказался Хабиров, хотя те же СМИ всего несколько месяцев назад прославляли его как эффективного управленца, перспективного чиновника и т.д.

Затем начался накат на его людей, расставленных им на ключевые должности. Обвинение в принадлежности к "хабировским" означало тогда гарантию того, что чиновник мгновенно терял свою должность. Именно так, кстати, в начале 2010 года свое кресло потерял ректор БашГУ Мухаммет Харрасов.

Поэтому к моменту прихода Хамитова в июле 2010-го "хабировских" во власти уже не осталось. Помнят ли об этом поклонники Муртазы Рахимова, отмечавшие вчерашнее назначение, всю ночь на радостях плясавшие на улицах Уфы и игравшие на курае? Вряд ли. Слишком коротка у них историческая память. Ведь самое главное: Радий Фаритович — он свой башкир, остальное для них дело десятое.

За 10 лет отсутствия в Башкортостане Радий Хабиров набрался некоторого опыта в Москве, что немаловажно в нынешней ситуации, когда реальная политика определяется не в регионах, а в пределах Садового кольца. За эти десять лет многие успели позабыть и негативные эпизоды из биографии нового Врио главы Башкортостана, как, к примеру, скандал с арестованным тиражом фальшивых бюллетеней накануне президенстких выборов 2003 года, когда ниточки по так и не закончившемуся расследованию вели напрямую к Радию Хабирову.

Удастся ли новому главе сделать что-либо существенное в плане социально-экономического развития РБ? В этом есть сильные сомнения, поскольку для рывка нужны не только лояльные кадры (некая скамейка запасных, собранная в Красногорске, у него, конечно, есть). Самое главное — нужны финансовые ресурсы, которых в нынешних условиях просто нет. Поэтому открытия закрытых сельских школ (что неизменно вменялось в вину Хамитову), либо увеличения финансирования всей социалки, в целом, ожидать не стоит (если, конечно, не влезать в долги). В этом отношении тем, кто искренне критиковал Хамитова за программы оптимизации, не стоит питать пустых иллюзий — манны небесной и чудесного спасения не будет.

Как не будет и пересмотра положения башкирского языка по части его обязательного изучения, так как это федеральный тренд и у регионов нет реальной возможности повлиять на эту ситуацию.

В ближайшее время мы станем свидетелями спектакля или, даже правильнее будет сказать, политического цирка с присяганием на верность новому хозяину уфимского Белого Дома. Начиная с многочисленных башкирских организаций и, в первую очередь, из числа "фанатов" Муртазы Рахимова, и заканчивая обычными приспособленцами-бюрократами, которые благодаря "гибкому позвоночнику" обладают неизменной способностью выживать при любых царях, генсеках и президентах. Будут и громкие проклятия в адрес уходящего главы с ритуальным славословием в адрес нового. Уже озвучен главный "плюс" Радия Хабирова: он — "настоящий башкир". Поэтому вместе с этим начнутся и требования "башкиризации" кадров. Никуда не денется и проблема Торатау и "Соды", в которой превалирует именно национальный, а не экологический аспект. Это, пожалуй, самая главная проблема, которую предстоит решить администрации Радия Хабирова, и совершенно неизвестно, к чему она в конечном итоге приведет.

Я не зря акцентирую внимание именно на национальном вопросе, т.к. это единственная сфера, где изменения мы можем почувствовать уже в ближайшее время. Если Радий Хабиров всё же решится на новый виток "башкиризации" кадров, то это также может перерасти в желание в 2020 году вновь повторить трюк с фальсификацией переписи 2002 и 2010 годов. Если всё пойдет именно по такому сценарию, ясно одно — политическая турбулентность в Башкортостане продолжит свой привычный путь, а потому кое-кому лозунг "Хамитов, уходи!" придется исправлять на фамилию нового обитателя Белого Дома.

Чем запомнится ушедший президент-глава Рустэм Закиевич Хамитов? какое политическое наследие он оставил республике?

Главной его проблемой в 2010 году было отсутствие своей команды и отсутствие четкой идеи: как решать проблемы, накопленные внутри республики.

Последствия не заставили себя долго ждать. Ну, а самые большие ошибки Рустэм Хамитов совершил в политическом (национальный вопрос) и административно-управленческом плане.

В экономическом плане хамитовскому правительству удалось стабилизировать финансовое положение, и поэтому, несмотря на дотационность, бюджет республики в последние годы стал бездифицитным, что в нынешних условиях уже неплохо. Долги у республики (составляющие около 25 млрд рублей) в сравнении с другими регионами минимальны. Критики Хамитова обвиняли его в потере контроля над республиканскими активами, дотационности, финансовом обнищании Башкортостана, но если посмотреть на эти обвинения незашоренным взглядом, то становится очевидным, что эти обвинения, мягко говоря, несостоятельны. Особенно смешно такие обвинения звучат из уст тех, кто славословит в адрес предшественника Рустэма Хамитова — Муртазы Рахимова, который, собственно говоря, и оставил республику "без штанов": без активов в виде акций топливно-энергетического комплекса, контроля над горнодобывающей промышленностью (отсюда и основные проблемы в развитии башкирского Зауралья).

Все эти ключевые отрасли для экономики республики были потеряны в "нулевые" именно при первом президенте Башкортостана. Тогда же, начиная с 2004 года, бюджет республики и стал дотационным.

Главной имиджевым "плюсом" в правлении Хамитова стал возврат в собственность республики 25% "Башнефти". Хоть это и не решает в корне всех проблем, но, по крайней мере, на фоне того, что предшественник распродал активы нефтяной компании, возвращение даже её части выглядило красивым жестом.

Вместе с тем, справедливо звучит упрек в том, что Рустэм Хамитов, несмотря на громкие обещания, так и не смог осуществить масштабные инвестиционные проекты. В целом, неудачно закончилась попытка привлечения иностранных инвестиций в реальный сектор экономики.

В управленческом плане Хамитов совершил фатальную ошибку, не решившись с момента прихода к власти провести масштабную чистку административных кадров. Этот процесс затянулся на неприлично долгий срок, так и не завершившись полностью, хотя такие вещи необходимо делать в течение полугода после прихода к власти. В результате административный аппарат попросту "съел" своего шефа, когда подчиненные Хамитова частенько саботировали его распоряжения и работали против его интересов.

Самым большим политическим просчетом Рустэма Хамитова было то, что с приходом к власти он намеренно дистанцировался от решения национальных проблем в республике. В частности, он отказался решать татарский вопрос, который и был главной "больной мозолью" внутриполитической ситуации в 2010 году. Происходило постепенное разочарование даже лояльной ему татарской части населения республики, которая всегда считала его "своим". Тем более, ранее, в 90-е годы, он не скрывал своей принадлежности к татарскому народу и регулярно посещал все съезды Всемирного конгресса татар в качестве делегата от Башкортостана. И даже более того (теперь уже скрывать это не имеет смысла), в начале 1990-х, когда Верховный Совет Башкортостана еще был местом для дискуссий, а Рустэм Закиевич был его депутатом, он был в числе трех народных избранников, кто пожал руку — со словами поддержки — председателю Татарского общественного центра Кариму Яушеву, после его выступления в стенах парламента касательно положения татар Башкортостана.

Но всё это к 2010 году быстро улетучилось. Боясь, что его обвинят в "татаризме", в угоду мнимой толерантности (толерантность нужно проявлять другими способами) он быстро сменил свою национальную "окраску", назвав себя уже башкиром, и намеренно игнорировал встречи с представителями татарских национальных организаций, на которой те настаивали первые полгода его президенства. А ведь Башкортостан — это республика, где национальный вопрос и национальная самосознание человека всегда имели важное символическое и даже политическое значение, и такой поступок "переобувания на ходу" имел фатальные последствия.

Ни одна из принципиальных национальных проблем татар Башкортостана — будь то вопрос о статусе татарского языка или же более "мелкие" вопросы (вроде открытия татарских гимназий, открытия татарской редакции на республиканском телеканале, проведения честной переписи 2010 года без подтасовок и фальсификаций) — решена не была. Татары Башкортостана в политическом отношении, как были, так и остались на положении народа "второго сорта" (показательный момент — ни один из представителей татарских национальных организаций, даже из числа лояльных властям и абсолютно послушных, не попал в новый состав Госсобрания-Курултая). Национальный вопрос не только в татарском, а затем и в башкирском сегменте (темясовский инцидент — лишь яркий его эпизод) был пущен на самотек. А сам Рустэм Хамитов в итоге лишился политической поддержки как татар так и башкир, что опять-таки очень важно в национальной республике.

Но один несомненный и большой плюс в истории республики Рустэм Хамитов всё же оставил: после долгих 16 лет выстраивания авторитарной диктатуры с политическими гонениями и массовой цензурой Башкортостан получил глоток свободы.

Своебразную "хамитовскую оттепель". Хамитовскую "оттепель" его критики предпочитают не замечать или же банально объяснять это слабостью главы республики. Но это не совсем не так, особенно учитывая, что либерализация общественной жизни началась с самого начала его прихода в Белый Дом в 2010 году, когда его позиции были весьма крепки. Стало возможным открытая критика без боязни политических репрессий, а на деньги бывшего президента открыто функционировали СМИ, круглые сутки критикующие власти республики, что было невозможно было представить всего 10-15 лет назад (вспомним, как уничтожали радиостанции "Титан" и "Булгар", или как постоянно арестовывали тиражи и устраивали гонения на газеты "Вечерний Нефтекамск", "Идель-Урал", "Отечество", "Халык ихтыяры — Воля народа" и т.д).

Во всей этой истории с отставками и назначениями ясно только одно: они не решат в корне ни один вопрос, стоящий перед республикой, т.к. центр принятия решений по ключевым вопросам находится не в Уфе, а в Москве. Рустэм Хамитов, попавший в список участников осеннего "губернопада", своим уходом просто подготовил почву для исключения эксцессов, подобных приморскому или хакасскому.

Ильнар Гарифуллин






« Назад 1 2 3 4 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 14.10.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глупость несусветная.
Писали же автору-учись думать. так-нет туда же...
Как повяжешь галстук
Береги его
Он ведь с красным знаменем
Цвета одного.
Автор, -не понтуй, будь скромнее.
И никогда не пиши о том, в чем не бум-бум!



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 14.10.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, графомания излечима или это пожизненный крест?



Оценили
4

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 3 | 14.10.2018, 10:05 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1098 | Рейтинг: +18,5
Бабуины Вам то какая разница кто будет Вас обирать..Радий в серьез и на долго -по крайней мере пока управляющий РФ не сменится.



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 4 | 14.10.2018, 10:11 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1098 | Рейтинг: +18,5
Кто в курсе где сейчас президент радио Титан Галеев А Г. И Гарифулин прячься к Тебе послали доктора.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 5 | 14.10.2018, 10:15 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28691 | Рейтинг: -696,4
Дак Хабирова ещё не назначили же, не утвердили ещё.
Он же пока врио, даже не ио!
А говорят уже как о настоящей главе. Сколько времени он пробудет в качестве врио?



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 14.10.2018, 10:17 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11443 | Рейтинг: -1854,4
Этим людям невдомёк, что это, на самом деле, не подарок, а знак: от самостоятельности теперь не осталось и следа, и то, кто будет руководить республикой, решают не в Уфе, а в Москве — и решают не граждане республики, а неизвестные дяди в высоких кабинетах.
__________________________________________________
Да Вы что, Ильнар Гарифуллин. Как неожиданно Вы нам открыли глаза. А мы и не догадывались. Нам невдомёк.
А вообще, написана несусветная чушь.
Правильно предыдущие комментаторы назвали Гарифуллина графоманом.
Бестолковый графоман. И проявляется это не только в этой статье, а практически во всех его материалах.
Ильнар Гарифуллин, из рук человека должна выходить вещь, а для говна есть другой выход.



Оценили
7

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 14.10.2018, 10:20 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28691 | Рейтинг: -696,4
вопрос о статусе татарского языка
--------------------
Какой такой статус? Один из сотен языков. Почему должен выделяться среди остальных и иметь особенный статус, на каком основании



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 14.10.2018, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
путинский ставленник будет работать на него, а не на народ.
закрутит гайки.
Амбиции и деньги для себя у них будет, их бизнес расцветет.

Фальсификат, дороговизна, голод, непомерные платежки ЖКХ , с/х отсутствует.
а будет хабиров восстанавливать - денег нет.
Для жителей продолжится полная безысходность.
ухудшение жизни продолжится.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 14.10.2018, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий фаритович вчера провел совещание по отопительному сезону в РБ и по таки не решенным Хамитовы и Ялаловым проблемам общественного транспорта в Уфе и связанным с этоой проблемой качеством дорог.
Вчерась кухарка завизжала о мелкотемье.
Это при том, что сотни больничек, детских садов, школ и интернатов в 21 веке в республике отапливаются дровяными печами.
22% частных домов на селе имеют газоснабжение, только 5% там же имеют воду в доме, в десятках сел нет мостовых переходов, а десятки сел не имеют регулярной связи с центром.
Начало нового мне показалось очень достойным.



Оценили
5

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 10 | 14.10.2018, 10:51 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1098 | Рейтинг: +18,5
да кому на куй самостоятельность какая Вам разница кто Вас грабит. Пример Муртаза Самостоятельно с сыном пустил по миру Башкирии . Нет что бы построить школу или детский сад Он начал на ворованные деньги строить Себе усыпальницу.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 14.10.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 14.10.2018, 10:20 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 28690 | Рейтинг: -696,4
вопрос о статусе татарского языка
--------------------
Какой такой статус? Один из сотен языков. Почему должен выделяться среди остальных и иметь особенный статус, на каком основании
________________________________________________
Ну Бяку же пытаются государственным оформить. Татар больше в Башкирии чем башкир, поэтому логично татарский оформить государственным, ну а про русский я вообще молчу. даже ты, нац дура старая, на нем пытаешься свои высеры писать



Оценили
2

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 12 | 14.10.2018, 10:57 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1098 | Рейтинг: +18,5
Терпите иначе будите привлечены по ст 282 УК РФ за измену "Родине"-сейчас это экстремизм называется.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 14.10.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Будут выборы или просто назначат?А пока он ВРиО.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 14.10.2018, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 14.10.2018, 10:57 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 1076 | Рейтинг: +17,5
Терпите иначе будите привлечены по ст 282 УК РФ за измену "Родине"-сейчас это экстремизм называется.
_____________________________________________
За измену не статью надо, а лоб зеленкой мазать. Тогда и страна расцветет.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 14.10.2018, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Трусливые башкиры, сначала хорохорятся, а чуть прижмёшь, начинают юлить. Не обращайте на них внимания.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 14.10.2018, 12:16 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15717 | Рейтинг: -2890,3
Елдар, ты любезный не это твое словобудие бы привел, а то, сколько сделано за год правления Рахимова и сколько Хамитова. Или ты тут вообще профан?
Соотношение будет в пользу Рахимова 1:1000, а может и больше.
Оттепель Хамитова была для Татарии, РБ эти годы гнулась в пользу Татарии.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 17 | 14.10.2018, 12:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1886 | Комментарии: 61132 | Рейтинг: +12256,6
Андрей Аристов
48 мин. ·
Как только жителям республики представили нового начальника региона, а чиновники всех рангов и мастей, бывшие и нынешние, бросились подобострастно поздравлять Хабирова с новым назначением – кто в соцсетях, а кто лично - в сети тут же всплыл новостной сюжет БСТ о скандальном исключении Радия Фаритовича из рядов «Единой России». Репортаж десятилетней давности напомнил о конфликте Хабирова с Рахимовым, который проводил руководителя своей администрации на повышение в Москву не только быстро сфабрикованным уголовным делом, но и исключением из партии за якобы выборные фальсификации и неуплату членских взносов.
Сегодня же пользователи соцсетей предложили вспомнить, как на заседании политсовета поносили Хабирова, обвиняя во всех смертных грехах – коррупции, взяточничестве, аморальности и безнравственности. А заодно – «сделать раскадровку и пофамильно распечатать список участников собрания».
Вот, например, одна яростная хабировская хейтерша из приснопамятного ролика БСТ.
Как правило, для комментария телевизионщики берут тяжелую артиллерию, в роли которой выступила тогдашний депутат госдумы Салия Мурзабаева, которая двумя руками поддержала решение башкирских едросов: «Фальсификация избирательных голосов и фальсификация выборной кампании – это недопустимо и противозаконно. Поэтому однопартийцы очень, я считаю, объективно подошли к принятию решения на уровне заседания политсовета».
Прошло десять лет. За эти годы у госпожи Мурзабаевой как-то не сложились отношения с Хамитовым, который не позволил ей попасть в госдуму последнего созыва. А теперь угадайте, кто одним из первых бросился поздравлять Радия Хабирова с новым назначением? Восторженный и невероятно искренний коммент к своему посту в ФБ он получил от своей давней знакомой, экс-депутатши, которая выразила уверенность, что новый глава обязательно решит накопившиеся в республике проблемы! «Котлайбыз, Радий Фарит улы! Уныштар hезга! Поздравляем, желаем удачи! Проблем накопилось в республике много, но Вы их решите, уверены! Ждём перемен!!!». Ну не прелесть ли! А теперь чья очередь забыть старые обиды и начать с чистого листа работу на благо республики? Не стесняйтесь, подходите! Кто тут последний за царскими индульгенциями?

Вот это видео:
https://www.facebook.com/dinarrb/videos/2032505473497441/Uzp
fSTEwMDAwNDc0NzkyNTY0MjoxMTI3ODYwMDY3MzgyMjQ3/?id=1000047479
25642



Оценили
3

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 18 | 14.10.2018, 12:32 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1098 | Рейтинг: +18,5
Радий-крещеный татарин это вообще круто.Вот Вы попали. Сейчас все ему должны. Опыт у Него по 2003 году сеть. Интересно как прыгнут расценки на хлебные места ? Да запустили козла в огород с капустой.



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 19 | 14.10.2018, 12:43 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1098 | Рейтинг: +18,5
Лена только Вам по секрету за то что бы попасть на прием к Путину В В Артур пуза оставил в администрации президента миллион долларов . Путин В В за 5 секунд показал пальцем Артуру где будет министром и сказал что бы прямо сегодня был там.Так Артур стал генералов.



Оценили
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 20 | 14.10.2018, 12:53 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1098 | Рейтинг: +18,5
Да бандерлоги Артур Атметханов бывший начальник Орджоникидзевского РОВД г Уфы.Радий и Володя конечно не при чем.Азохен вей.



Оценили
0

« Назад 1 2 3 4 Далее »






© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com