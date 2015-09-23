Крестовый поход зеленых человечков?

Совет безопасности (орган, чья полномочия не установлены ни Конституцией, ни законом) взялся обсуждать «ситуацию вокруг Русской православной церкви на Украине».С какого, собственно, перепугу?Какое отношение предстоящее представление автокефалии (то есть, если говорить просто, прекращение ее зависимости от РПЦ) украинской церкви имеет к безопасности России? И разве РПЦ уже перестала быть (по крайней мере, де-юре) отделена от государства — что эти вопросы вообще обсуждает Совбез?Однако, заявлено, что «Москва готова защищать православных верующих, если на территории Украины будет совершено насилие в их отношении».А это уже крайне серьезно.Самозванно присвоив себе право «защищать» русских, где бы они не жили (не граждан России, а именно русских или русскоязычных), российские власти под этим предлогом организовали «присоединение Крыма» и интервенцию на востоке Украины.Теперь они хотят присвоить себе право «защищать» православных за пределами России — независимо от гражданства и проживания?Ничего общего с Конституцией России, с российскими законами, с международным правом этот принцип не имеет.Государство имеет право и обязанность защищать своих ГРАЖДАН, находящихся за рубежом — независимо от их происхождения, национальности или вероисповедания.Но не «соотечественников» и не «единоверцев» — чтобы этим оправдать агрессию.Кстати, в России живут не только православные — будут ли «защищать» проживающих за рубежом мусульман? И насколько далеко так можно зайти?Оговорка Дмитрия Пескова о том, что «защищать православных» будут «дипломатическими методами», никого не должна обманывать.Хочется напомнить, что намерения вводить войска на Украину, и в том числе в Крым, для «защиты соотечественников», Владимир Путин уверенно отрицал в декабре 2013 года. Заявляя «это полная ерунда, ничего подобного быть не может».Что было через сто дней — известно.