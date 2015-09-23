С какого, собственно, перепугу?
Какое отношение предстоящее представление автокефалии (то есть, если говорить просто, прекращение ее зависимости от РПЦ) украинской церкви имеет к безопасности России? И разве РПЦ уже перестала быть (по крайней мере, де-юре) отделена от государства — что эти вопросы вообще обсуждает Совбез?
Однако, заявлено, что «Москва готова защищать православных верующих, если на территории Украины будет совершено насилие в их отношении».
А это уже крайне серьезно.
Самозванно присвоив себе право «защищать» русских, где бы они не жили (не граждан России, а именно русских или русскоязычных), российские власти под этим предлогом организовали «присоединение Крыма» и интервенцию на востоке Украины.
Теперь они хотят присвоить себе право «защищать» православных за пределами России — независимо от гражданства и проживания?
Ничего общего с Конституцией России, с российскими законами, с международным правом этот принцип не имеет.
Государство имеет право и обязанность защищать своих ГРАЖДАН, находящихся за рубежом — независимо от их происхождения, национальности или вероисповедания.
Но не «соотечественников» и не «единоверцев» — чтобы этим оправдать агрессию.
Кстати, в России живут не только православные — будут ли «защищать» проживающих за рубежом мусульман? И насколько далеко так можно зайти?
Оговорка Дмитрия Пескова о том, что «защищать православных» будут «дипломатическими методами», никого не должна обманывать.
Хочется напомнить, что намерения вводить войска на Украину, и в том числе в Крым, для «защиты соотечественников», Владимир Путин уверенно отрицал в декабре 2013 года. Заявляя «это полная ерунда, ничего подобного быть не может».
Что было через сто дней — известно.
Борис Вишневский, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Крестовый поход зеленых человечков?
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