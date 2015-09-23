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Крестовый поход зеленых человечков?

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Совет безопасности (орган, чья полномочия не установлены ни Конституцией, ни законом) взялся обсуждать «ситуацию вокруг Русской православной церкви на Украине».

Крестовый поход зеленых человечков?


С какого, собственно, перепугу?

Какое отношение предстоящее представление автокефалии (то есть, если говорить просто, прекращение ее зависимости от РПЦ) украинской церкви имеет к безопасности России? И разве РПЦ уже перестала быть (по крайней мере, де-юре) отделена от государства — что эти вопросы вообще обсуждает Совбез?

Однако, заявлено, что «Москва готова защищать православных верующих, если на территории Украины будет совершено насилие в их отношении».

А это уже крайне серьезно.

Самозванно присвоив себе право «защищать» русских, где бы они не жили (не граждан России, а именно русских или русскоязычных), российские власти под этим предлогом организовали «присоединение Крыма» и интервенцию на востоке Украины.

Теперь они хотят присвоить себе право «защищать» православных за пределами России — независимо от гражданства и проживания?

Ничего общего с Конституцией России, с российскими законами, с международным правом этот принцип не имеет.

Государство имеет право и обязанность защищать своих ГРАЖДАН, находящихся за рубежом — независимо от их происхождения, национальности или вероисповедания.

Но не «соотечественников» и не «единоверцев» — чтобы этим оправдать агрессию.

Кстати, в России живут не только православные — будут ли «защищать» проживающих за рубежом мусульман? И насколько далеко так можно зайти?

Оговорка Дмитрия Пескова о том, что «защищать православных» будут «дипломатическими методами», никого не должна обманывать.

Хочется напомнить, что намерения вводить войска на Украину, и в том числе в Крым, для «защиты соотечественников», Владимир Путин уверенно отрицал в декабре 2013 года. Заявляя «это полная ерунда, ничего подобного быть не может».

Что было через сто дней — известно.

Борис Вишневский, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)






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  • Гость
  •  
  • 1 | 14.10.2018, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Что было через сто дней — известно.
---------------------------
Известно, конечно. Крым вернулся в Россию, Слава Богу.



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7

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  • Участник
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  • 2 | 14.10.2018, 09:55 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5421 | Рейтинг: +1444,8
Водой обеспечьте сначала.а то вернется пустыня.



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  • Гость
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  • 3 | 14.10.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Водой обеспечьте сначала.а то вернется пустыня.
------------------------
Кейт, а ты не знаешь, что воду Киев перекрыл, в бессильной злобе.
Сиди ворона, ногти грызи, без тебя разберемся.



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  • 4 | 14.10.2018, 10:07 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1098 | Рейтинг: +18,5
Религия опиум для народа.



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  • 5 | 14.10.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
60% призывников не явились в этом октябре на Украине в военкоматы.
У меня всё.



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5

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  • Участник
  •  
  • 6 | 14.10.2018, 10:19 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5421 | Рейтинг: +1444,8
я все отлично знаю. по законам международного права, обеспечивать жизнедеятельность аннексированных территорий должна сторона .аннексировавшая. При чем тут Киев.если вы говорите что Крым ваш. нелогично



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  • Гость
  •  
  • 7 | 14.10.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Эхо Мацы разжигает? Кстати, если тронут наших православных, можно их защитить, дойдя до Киева, матери городов Русских. Ну и присоединить давно пора.



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4

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  • 8 | 14.10.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 14.10.2018, 10:19 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5420 | Рейтинг: +1444,2
я все отлично знаю. по законам международного права, обеспечивать жизнедеятельность аннексированных территорий должна сторона .аннексировавшая. При чем тут Киев.если вы говорите что Крым ваш. нелогично
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Причем тут аннексия. Крым, как и вся Украина - территория России. Так что утилизировать бандеровцев, и присоединить херсонскую, киевскую и прочие губернии



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4

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  • 9 | 14.10.2018, 10:57 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5421 | Рейтинг: +1444,8
Кто ж тебе даст то?Всего уже лишились,даже нормальной церкви нет.
Секта гебешная ,так и продолжайте



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2

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  • 10 | 14.10.2018, 11:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1886 | Комментарии: 61132 | Рейтинг: +12256,6
Путин готов защищать православных от насилия в Украине. Православных. В Украине.
Не пенсионеров в Ульяновске, не инвалидов в Саратове, не сирот в Челябинске, не онкобольных в Магадане – православных, бл-ядь, в Украине защищать!!!



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  • 11 | 14.10.2018, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поломойка решила не откладывать дело в долгий ящик, сразу начала с истерики и мата. Ну и правильно. Надо держать себя в тонусе.



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  • 12 | 14.10.2018, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А че ты только резуса вытаскиваешь, не скромничай, одноклассника, полковника, собаку, и еще остальных пятнадцать тоже подтягивай.



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  • 13 | 14.10.2018, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 14.10.2018, 10:19 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5421 | Рейтинг: +1444,7
я все отлично знаю. по законам международного права, обеспечивать жизнедеятельность аннексированных территорий должна сторона .аннексировавшая. При чем тут Киев.если вы говорите что Крым ваш. нелогично
_____________________
Раз вы всё отлично знаете, то разъясните нам: что такое ЗАКОНЫ международного права, кто их издаёт, кто контролирует их исполнение, кто обеспечивает силовую поддержку выполнения законов?
Вот американцы воюют в Сирии на основании какого закона? Минута пошла!



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  • 14 | 14.10.2018, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 14.10.2018, 10:57 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5421 | Рейтинг: +1444,7
Кто ж тебе даст то?Всего уже лишились,даже нормальной церкви нет.
Секта гебешная ,так и продолжайте
____________________
Кто чего лишился?
Ты ума лишилась? Это да!



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  • 15 | 14.10.2018, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 14.10.2018, 10:19 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5421 | Рейтинг: +1444,7
я все отлично знаю. по законам международного права, обеспечивать жизнедеятельность аннексированных территорий должна сторона .аннексировавшая. При чем тут Киев.если вы говорите что Крым ваш. нелогично
________________________
" При чем тут Киев.если вы говорите что Крым ваш. нелогично"
Вот причём был Гитлер к голоду в блокадном Ленинграде, если Ленинград был советским? Нелогично!
Рано или поздно нынешнее украинское правительство кончит так же, как гитлеровское. Ну, может кто успеет до Канады или Аргентины добежать.



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  • 16 | 14.10.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Русскоязычные люди оказались на территориях других государств не по своей воле, а по воле политиков: Ельцина, Кравчука, Шушкевича и при бездеятельности Горбачёва! Люди в этом не виноваты и им нужно обеспечить мирную жизнь, без всяких притеснений! Кто этого не понимает и не хочет понимать - уничтожить! Очень Опытный



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  • 17 | 14.10.2018, 12:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1886 | Комментарии: 61132 | Рейтинг: +12256,6
Москва освободила от должности Рашида Хидирова , первого зам министра внутренних дел Ингушетии, потому что он поддержал ОМОН который отказался разгонять народ. Москве не нужны герои. Ей нужны покорные палачи.



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  • 18 | 14.10.2018, 12:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1886 | Комментарии: 61132 | Рейтинг: +12256,6
16 | 14.10.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован

На Брайтон-Бич не собираешься высадить десант?
Какой же ты все же тупой имперец!



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  • 19 | 14.10.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Москве не нужны герои. Ей нужны покорные палачи.
------------------------
Тебе Кухаря дай волю ,ты бы вчерашнее собрание башкир танками отутюжила бы и глазом не моргнула.Не тебе праведный гнев изображать.



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  • 20 | 14.10.2018, 12:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1886 | Комментарии: 61132 | Рейтинг: +12256,6
Александр Тверской
23 Сентябрь 2015 г. ·
Я не хочу жить в мусульманском, теократическом государстве или в православной диктатуре. Я вообще не хочу жить в религиозном государстве, где церковь является первой или второй властью и имеет все полномочия и привилегии чиновников.
Я не хочу видеть на улицах, в общественных местах любые религиозные обряды, от молитвы до жертвоприношения.
Я не хочу, чтобы церковь вмешивалась в общественную, светскую жизнь людей и менторским тоном, опираясь на поддержку чиновников, диктовала нормы поведения и жизни.
Я не хочу, чтобы понятия нравственности и морали были приватизированы какой-либо церковью и объявлялись официально единственно-правильными, а все, кто не согласен - преследовались теми или иными способами - от травли до тюрьмы.
Я не хочу, чтобы церковь вмешивалась в искусство и смела его корректировать. Я не хочу погромов выставок, срыва спектаклей и прочего мракобесия. Нет нравственного или безнравственного в искусстве - есть бездарное или талантливое. И судьи - только зрители. Метод судейства - покупка или отказ от билетов.

Я хочу жить в светском государстве, как оно прописано в Конституции РФ.
Где церковь занимает роль кружка по интересам, имеет статус юридического лица, платит абсолютно все налоги и справляет свои обряды исключительно в своих застенках.



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