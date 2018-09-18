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Хабиров обязал чиновников работать по субботам

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В это время в правительстве должны идти совещания. Врио главы Башкортостана Радий Хабиров обязал республиканских чиновников работать по субботам, сообщают местные СМИ.

Хабиров обязал чиновников работать по субботам


Если необходимо, госслужащие должны будут выходить на работу и по воскресеньям, также предупредил Хабиров, напомнив, что рабочий день у чиновников ненормированный.

"Коллеги, предлагаю вам работать. Я человек не старый, поэтому энергии и упрямства у меня много. Успеха я смогу добиться с вами, либо с другими людьми", — цитируют СМИ Хабирова.

Радий Хабиров стал врио главы Башкортостана несколько дней назад и уже сделал ряд жестких заявлений. В частности, раскритиковал чиновников за нелегальных перевозчиков и долгое строительство нового онкодиспансера.








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  • 1 | 17.10.2018, 09:08 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1172 | Рейтинг: +328,9
У царей рабочий день ненормиррованный. Им молоко за вредность пологается.



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  • 2 | 17.10.2018, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Работа на публику, мол как он зажимает ненавистных этой публике министров. Можно было бы понять, если это заводской цех, работяги не успевают с планами.
Что делает министр, что творит, чтобы работать по выходным?



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  • 3 | 17.10.2018, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сталин работал до поздней ночи и звонил по делу какому-нибудь чиновнику.
Попробуй, не окажись на месте!.. Хабирову нужно обратиться к этому опыту.



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  • 4 | 17.10.2018, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.10.2018, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сталин работал до поздней ночи и звонил по делу какому-нибудь чиновнику.
Попробуй, не окажись на месте!.. Хабирову нужно обратиться к этому опыту.
++++++++++++++++++
Ну и как ты это представляешь?
Как ударит моча в голову, будет звонить?
По твоему надо наплевать на КЗоТ?



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  • 5 | 17.10.2018, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А как насчет КЗоТа? Или башкирам закон не писан?



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  • 6 | 17.10.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ДУРНОЕ ,ПОКАЗУШНОЕ НАЧАЛО. Начали с нарушения КЗоТ,а что дальше ?Если в людях не видеть людей ,держать их в постоянном напряге -ничего хорошего не будет. Лучше разгони,выдави и прими новых



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  • 7 | 17.10.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
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https://echo.msk.ru/blog/kurnikov_m/2297094-echo/



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  • 8 | 17.10.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4/5/6/. 09:33-10:04
Чудики, покажите в республике хоть одно место, где простой работяга в соответствии с КЗоТ работает? Зайдите хотя бы на какой нибудь сайт, наберя в браузере строку "отзывы о работодателях". И кстати, сейчас называется не КЗоТ (кодекс законов о труде), а ТК (трудовой кодекс).



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  • 9 | 17.10.2018, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 17.10.2018, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А как насчет КЗоТа? Или башкирам закон не писан?
________
Ты предлагаешь башкирам печалиться, что жирные жопы чиновников в субботу будут ездить на работу?
Напомню придурку, что у нас дети учатся по субботам. Тебя это не задевало, в как твой задницу пнули на работу в субботу, ты заплакал.



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  • 10 | 17.10.2018, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хочешь работать с 9 до 18 часов и с 2-мя выходными - меняй работу! А то зарплаты хотят громадные, отпуска продолжительные, пенсии астрономические, льготы царские, а работать с и до! Так не бывает!!! Очень Опытный



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  • 11 | 17.10.2018, 11:28 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1229 | Рейтинг: -4,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Есть у В Маяковского прозаседавшиеся. Готовьтесь и Вы и Вам сделают 6 дневную рабочую неделю и 12 часовой рабочий день под соусом повышение зарплаты . так что не мечтайте до жить до пенсии. Азохен вей.



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  • 12 | 17.10.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
90% работы чиновников в области виртуальности: совещания, конференции, встречи, обмен опытом и т.д.



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  • 13 | 17.10.2018, 12:25 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1229 | Рейтинг: -4,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Программа заседания ; фуршет баня девочки Азохен вей.



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  • 14 | 17.10.2018, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 17.10.2018, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А как насчет КЗоТа? Или башкирам закон не писан?

хххх

ух ты... бездельник про законы вспомнил.
иди работай !



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  • 15 | 17.10.2018, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 17.10.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

...И кстати, сейчас называется не КЗоТ (кодекс законов о труде), а ТК (трудовой кодекс).

хххх

от куда старперу яушеву знать об этом?



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  • 16 | 17.10.2018, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
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кухарка, вспомнила пароль от черепахи? резуса не хватило?



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  • Наблюдатель
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  • 17 | 17.10.2018, 12:40 | Автор: черепаха
    Публикации: 45 | Комментарии: 1029 | Рейтинг: +537,8
Хабиров несколько лет работал в рамках, по сути, европейского города.Уфа глубоко провинциальна.Хабиров не может не хотеть вытащить Уфу на современный уровень.У чиновников нигде нет регламентированного рабочего дня-за это они имеют соответствующие оклады и льготы.Заседания-неотъемлемая часть руководства города,региона.



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  • 18 | 17.10.2018, 13:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1888 | Комментарии: 61153 | Рейтинг: +12257,3
Ну уж нет, Черепаха!
Если заставить министров работать по субботам - то скольким людям придется по этим субботам выходить на работу?! И не только его водителю, секретарю - а почти всем, с кем он будет контактировать - ведь он будет "работать с бумагами", по которым у него будут возникать вопросы, не так ли? А ждть ответы на них - до понедельника? И уборщиц заставят выйти - иначе как в засранные туалеты ходить?

Запомните раз и навсегда: если ТК не работает в отношении министров - то рассчитывать и качать какие-то права в отношении рядовых служащих, рабочих и тэдэ - даже не рассчитывайте!

И еще - вы с каким-то пиитетом относитесь в Хабирову и Ко - особенно к Аббасу Галлямову.

Хабиров - мерзяйшее существо! Мстительный и подлый. Ворюга и коррупционер.
И ваши "несколько лет" - на самом деле - это 1 год и 8 с половиной месяцев - когда он успел нагадить красногорцам полной мерой! А хор платных холуёв у него в ленте ФБ - всего лишь зависимые от него люди.



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  • 19 | 17.10.2018, 13:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1888 | Комментарии: 61153 | Рейтинг: +12257,3
Максим Курников – заместитель главного редактора «Эха» и бывший глава оренбургской и уфимской редакций «Эха Москвы»

Посмотрите, что говорит Максим

https://youtu.be/lvYBj1ksRM0

Это при том, что он весьма аккуратен в своих выссказываниях...



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  • 20 | 17.10.2018, 13:08 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1229 | Рейтинг: -4,7
17 да подведение итогов недели и планы на следующую неделю. В понедельник оперативка часов так в 6 утра и по рабочим местам. Во всех кабинетах камеры что бы в режиме онлайн можно было корректировать планы и наблюдать за исполнением .



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