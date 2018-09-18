Хабиров обязал чиновников работать по субботам

В это время в правительстве должны идти совещания. Врио главы Башкортостана Радий Хабиров обязал республиканских чиновников работать по субботам, сообщают местные СМИ.Если необходимо, госслужащие должны будут выходить на работу и по воскресеньям, также предупредил Хабиров, напомнив, что рабочий день у чиновников ненормированный."Коллеги, предлагаю вам работать. Я человек не старый, поэтому энергии и упрямства у меня много. Успеха я смогу добиться с вами, либо с другими людьми", — цитируют СМИ Хабирова.Радий Хабиров стал врио главы Башкортостана несколько дней назад и уже сделал ряд жестких заявлений. В частности, раскритиковал чиновников за нелегальных перевозчиков и долгое строительство нового онкодиспансера.