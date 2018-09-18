Если необходимо, госслужащие должны будут выходить на работу и по воскресеньям, также предупредил Хабиров, напомнив, что рабочий день у чиновников ненормированный.
"Коллеги, предлагаю вам работать. Я человек не старый, поэтому энергии и упрямства у меня много. Успеха я смогу добиться с вами, либо с другими людьми", — цитируют СМИ Хабирова.
Радий Хабиров стал врио главы Башкортостана несколько дней назад и уже сделал ряд жестких заявлений. В частности, раскритиковал чиновников за нелегальных перевозчиков и долгое строительство нового онкодиспансера.
Хабиров обязал чиновников работать по субботам
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