ФСБ продолжает посадки коррупционеров

Топ-менеджер ТД «Турбаслинский бройлер» был задержан сотрудниками УФСБ. Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении исполнительного директора торгового дома «Турбаслинский бройлер» Владимира Шукшина по подозрению в коммерческом подкупе в крупном размере (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Материалы следствию были предоставлены республиканским управлением ФСБ, сообщила пресс-служба башкирского СКР.По версии следствия, в сентябре подозреваемый потребовал от индивидуального предпринимателя свыше 770 тыс. руб. «за беспрепятственную отгрузку мясной продукции, а также за дальнейшее бесперебойное исполнение подконтрольным предприятием договорных обязательств».Предприниматель сообщил об этом в правоохранительные органы. После передачи денег Владимир Шукшин был задержан сотрудниками УФСБ.ООО Торговый дом «Турбаслинский бройлер» зарегистрировано в августе 2016 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», 99,99% компании через ООО «Фаберже» принадлежит ПАО «Русгрэйн холдинг».