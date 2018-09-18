По версии следствия, в сентябре подозреваемый потребовал от индивидуального предпринимателя свыше 770 тыс. руб. «за беспрепятственную отгрузку мясной продукции, а также за дальнейшее бесперебойное исполнение подконтрольным предприятием договорных обязательств».
Предприниматель сообщил об этом в правоохранительные органы. После передачи денег Владимир Шукшин был задержан сотрудниками УФСБ.
ООО Торговый дом «Турбаслинский бройлер» зарегистрировано в августе 2016 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», 99,99% компании через ООО «Фаберже» принадлежит ПАО «Русгрэйн холдинг».
ФСБ продолжает посадки коррупционеров
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