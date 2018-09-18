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«О Рахимове и не только»;

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«Пирамида Салавата» -

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ФСБ продолжает посадки коррупционеров

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Топ-менеджер ТД «Турбаслинский бройлер» был задержан сотрудниками УФСБ. Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении исполнительного директора торгового дома «Турбаслинский бройлер» Владимира Шукшина по подозрению в коммерческом подкупе в крупном размере (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Материалы следствию были предоставлены республиканским управлением ФСБ, сообщила пресс-служба башкирского СКР.

ФСБ продолжает посадки коррупционеров


По версии следствия, в сентябре подозреваемый потребовал от индивидуального предпринимателя свыше 770 тыс. руб. «за беспрепятственную отгрузку мясной продукции, а также за дальнейшее бесперебойное исполнение подконтрольным предприятием договорных обязательств».

Предприниматель сообщил об этом в правоохранительные органы. После передачи денег Владимир Шукшин был задержан сотрудниками УФСБ.

ООО Торговый дом «Турбаслинский бройлер» зарегистрировано в августе 2016 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», 99,99% компании через ООО «Фаберже» принадлежит ПАО «Русгрэйн холдинг».








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  • 1 | 17.10.2018, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О, и двух недель не прошло как СНОВА!

Молодцы, ребята! Ваша служба и опасна и трудна



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  • 2 | 17.10.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 17.10.2018, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О, и двух недель не прошло как СНОВА!

Молодцы, ребята! Ваша служба и опасна и трудна
++++++++++++++++++++++++
Возле каждого топ-сити- менеджера ставить этих ребят, чтобы работали на опережение. Далее распространить этот опыт по всему миру.



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  • 3 | 17.10.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
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А порядка как не было, так и нет.



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  • 4 | 17.10.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
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В россии невозможно посадить кого бы то ни было. Мы в се априори сидим в лагере под названием путинская россия . И сроки у нвс пожизненные....



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  • 5 | 17.10.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
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По данным «СПАРК-Интерфакс», 99,99% компании через ООО «Фаберже» принадлежит ПАО «Русгрэйн холдинг». ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Как Вы яхту назовёте, так она и поплывёт! Вот его и взяли за "изделия Фаберже"! Аккуратней надо название подбирать! Очень Опытный



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  • 6 | 17.10.2018, 11:35 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1229 | Рейтинг: -4,7
Хозяин кур и петухов загремел . Когда начнутся посадки Тех кто владеет газом и нефтью -достоянием народа.



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  • 7 | 17.10.2018, 12:29 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1229 | Рейтинг: -4,7
Надеюсь Его осудят не по статье зоофилия ? Он кур не имел наверное а просто толкал .Хотя вам виднее. Когда вам федералы дадут отмашку гасить более крупных мошенников живущих за счет граждан РФ.



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  • 8 | 17.10.2018, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
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начинаю менять мнение к органам! так держать!



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  • 9 | 17.10.2018, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда уже займутся северо-востоком, на все рабочие места берут в первую очередь башкир, русские вынуждены уезжать. Сотрудник фсб шарафутдинов устанавливает власть башкир на северо-востоке. Сам имеет нелегальный бизнес, записанный на друзей и родственников. И русские судьи прыгают под его дудку, иначе уволят, или посадят. У шарафутдинова есть такие связи, начальников полиции тоже назначили по его слову. Не говоря уже о главах районов. Неугодным ему он устраивает невыносимую жизнь.



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  • 10 | 17.10.2018, 14:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1888 | Комментарии: 61153 | Рейтинг: +12257,3
По таким схемам - было осуждено много невиновных - например Улюкаев(нет, он виновен, конечно, но только не в том, что вымогал взятку у Сечина) и также с участием ФСБ.
Нам близкий пример - юматовский депутат Рашит Ялалов...

Так что - еще нифига не известно про вымогательство, вполне возможно, что:
а) Либо ИПэшник подставил дира под взятку
б) Либо ФСБ сами утроили спектакль ради отжатия успешного бизнеса

А ужастикам пора перестать в воздух чепчики бросать, услышав об очередной операции с гэбёшками. Не было там правды НИКОГДА - и уже не будет.



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  • 11 | 17.10.2018, 15:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Взрыв в колледже в Керчи! Больше 10 погибших, около 70 пострадавших! Предположительно теракт! Очень Опытный



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  • 12 | 17.10.2018, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Шарафутдинов сам, конечно, никто, но он относится к группе нацистов республики, коих много и среди силовиков, и Сарбаев, и Мугинов их поддерживает, и Украл. Таких огромное количество и по всей России, а движущая сила их- армяне. Они хотят занять все должности и бизнес ниши,
разумеется, не для нашего блага.



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  • 13 | 17.10.2018, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Возможно, невиновного прессуют. Особенно не стоит сразу верить, если этой группой, ведущей дело Шукшина, руководит башкир, они в фсб всё наглее и наглее становятся. Народ республики не верит!



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  • 14 | 17.10.2018, 16:33 | Автор: Не зарегистрирован
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У всех поступивших в крымские больницы минно-взрывные ранения, сейчас полиция ведёт розыск молодого человека 20-25 лет, светлые волосы средней длины, синие джинсы, зелёная спортивная куртка. ____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Это непроверенная информация! Очень Опытный



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  • 15 | 17.10.2018, 17:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Предполагаемый исполнитель теракта в Крыму застрелился, сообщает глава Крыма Аксёнов! Очень Опытный



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  • 16 | 17.10.2018, 17:24 | Автор: Не зарегистрирован
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А на втором этаже ещё была стрельба. Нтв сообщило.



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  • 17 | 17.10.2018, 17:36 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1229 | Рейтинг: -4,7
14 ОО проворонили человека похоже что на уровне местечкового скорпиона 1 .Сколько же неадекватов .Столько народа положил . И как истинный скорпион укусил Себя в голову. Вот Вам и Крым - Параша Ему еще орден даст и даст политический окрас теракта.



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  • 18 | 17.10.2018, 17:37 | Автор: Не зарегистрирован
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«Потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Это студент 4-го курса этого же учебного заведения. Тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже», — сказал Аксенов. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Мотивы преступления теперь надо понять! Очень Опытный



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  • 19 | 17.10.2018, 18:07 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1229 | Рейтинг: -4,7
18 да выводы можно сделать любые какие кому выгодны.Фигурант убит .Концы Нужны подросковые клубы по интересам и толковые психологи а не те что купили дипломы и в конце концов организация молодежи по примеру пионерии и комсомола . Опять всплывает социальная проблема но Их надо решать иначе Мы останемся без будущего без молодежи.



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  • 20 | 17.10.2018, 19:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1888 | Комментарии: 61153 | Рейтинг: +12257,3
zloy_odessit

Керченский стрелок любил Путина и Новороссию

Дабы не возникало лишних домыслов, каких политических взглядов был малолетний маньяк, устроивший сегодня бойню в колледже Керчи, немного истории из его ленты в ВК. С учетом того, что к нему могут приписать и “украинский след” эта информация как нельзя лучше продемонстрирует, каково было его мировоззрение.

https://zloy-odessit.livejournal.com/2535987.html



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