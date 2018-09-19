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Хабиров, Сечин и Башнефть

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Игорь Сечин обсудил с Радием Хабировым ход выполнения и возможность развития действующего соглашения о сотрудничестве.
Рабочий визит Радия Хабирова на предприятия Башнефти закончился встречей с главным исполнительным директором НК «Роснефть» Игорем Сечиным, сообщает Агентство нефтегазовой информации.

Хабиров, Сечин и Башнефть


В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с производственной деятельностью компании в Башкирии, также был отмечен ее значительный вклад в социально-экономическое развитие региона.

В том числе были упомянуты товаропроизводители республики и их участие в тендерах предприятий Роснефти по закупке товаров и услуг, и взаимодействия по подготовке кадров для Башнефти.

Напомним, свою первую рабочую поездку новоиспеченный руководитель республики совершил именно по объектам Башнефти для того, чтобы оперативно войти в курс дела. Это были сначала установка по производству водорода на Новоуфимском нефтеперерабатывающем заводе (Новойл) и биоочистные сооружения (БОС) на Уфанефтехиме. Врио главы республики отметил важность крупных предприятий, но и указал на то, что они несут ответственность перед обществом.








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  • Гость
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  • 1 | 18.10.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
хабиров, сечин, башнефть....- то есть контракты будут с участием хабирова-ялалова по взаимным интересам ( сейчас у них радостный подъем нкастроений на фоне предстоящих баблов)



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  • Участник
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  • 2 | 18.10.2018, 11:19 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1242 | Рейтинг: -5
Кто смирился тот терпила а кто против власти тот экстремист..



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