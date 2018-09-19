Первые социальные постановления правительства Башкирии

Первые нормативные акты, опубликованные Правительством РБ, – социальной направленности. Они были опубликованы после критики чиновников в понедельник и касаются льготного обеспечения лекарствами граждан, обеспечения бесплатным питанием некоторых категорий школьников, выдачи обмундирования пожарным.
Внесенные в «Положение о порядке предоставления бесплатного питания учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, государственных профессиональных образовательных организаций из многодетных семей» изменения касаются пунктов финансирования и контроля за осуществлением бесплатного питания. Теперь контролировать качество питания будет не только Министерство образования, но и Госкомитет по торговле и защите прав потребителей.
Контролировать средства бюджета будут сразу несколько ведомств: Минобр, Минкульт, Госкомитет по торговле и защите прав потребителей.
Также в правительстве уточнили некоторые «неработающие» пункты постановления «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным группам и категориям граждан в части обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения при оказании амбулаторно-поликлинической помощи». Именно из-за их неточного трактования многие льготные пациенты оказывались без должного обеспечения препаратами. Пункт был уточнен, и теперь он соответствует перечню льготных категорий граждан.
– Ранее документ был составлен таким образом, что его можно было трактовать двояко, – комментирует председатель РБОО «Хантер-Синдром» Элеонора Романова. – А для того, чтобы понять этот документ, в нем все должно быть прописано по букве закона. Теперь они внесли эту фразу «в соответствии с перечнями льготных категорий».
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17 октября Радий Хабиров провел рабочее совещание в Доме Республики, сообщается на сайте главы РБ. Руководитель региона обсудил формирование комфортной городской среды и благоприятных условий проживания.
- Формирование благоприятной, комфортной городской среды – одна из важнейших задач. Этому вопросу мы будем уделять самое серьёзное внимание, - сказал Хабиров.
Он также обратил внимание на то, чтобы благоустройство и ремонт дворовых территорий носили комплексный характер, а не были направлены на отдельные территории. Радий Хабиров подчеркнул важность безопасности территорий и оборудования и на детских площадках:
- Не должно быть ни одних качелей с жёсткой сцепкой, - отметил он.
По словам Хабирова, старые и небезопасные для детей оборудования нужно не просто убирать, а заменять на новые, соответствующие современным нормам и требованиям безопасности.
Министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Владислав Туманин рассказал о программах благоустройства и капитального ремонта в 2018 году: в программу капремонта многоквартирных домов включено 1 205 домов, обновят фасады, кровли, инженерные сети и лифы. В программу благоустройства входит 228 населенных пунктов, благоустраиваются 403 дворовых территории и 122 общественных пространства во всех городских округах и муниципальных районах Башкирии.
Отмечалось, что в рамках механизма инициативного бюджетирования при финансовом участии самих жителей муниципалитеты благоустраивают улицы и дворы, ремонтируют инженерные сети, приобретают коммунальную технику.
В завершении Радий Хабиров сказал, что работа чиновников будет оцениваться исходя из результатов работ по формированию комфортных условий для жителей Башкирии. Также уделят внимание на привлечение средств из федерального бюджета.
– Наша задача работать в том числе над привлечением федеральных средств по различным программам. Масштабные проекты не реализовать только силами региона, муниципалитетов.
Первые социальные постановления правительства Башкирии
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