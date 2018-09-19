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Первые социальные постановления правительства Башкирии

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После критики, озвученной на первом совещании Радием Хабировым, правительство начало поправлять некоторые «неработающие» постановления.

Первые социальные постановления правительства Башкирии


Первые нормативные акты, опубликованные Правительством РБ, – социальной направленности. Они были опубликованы после критики чиновников в понедельник и касаются льготного обеспечения лекарствами граждан, обеспечения бесплатным питанием некоторых категорий школьников, выдачи обмундирования пожарным.

Внесенные в «Положение о порядке предоставления бесплатного питания учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, государственных профессиональных образовательных организаций из многодетных семей» изменения касаются пунктов финансирования и контроля за осуществлением бесплатного питания. Теперь контролировать качество питания будет не только Министерство образования, но и Госкомитет по торговле и защите прав потребителей.

Контролировать средства бюджета будут сразу несколько ведомств: Минобр, Минкульт, Госкомитет по торговле и защите прав потребителей.

Также в правительстве уточнили некоторые «неработающие» пункты постановления «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным группам и категориям граждан в части обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения при оказании амбулаторно-поликлинической помощи». Именно из-за их неточного трактования многие льготные пациенты оказывались без должного обеспечения препаратами. Пункт был уточнен, и теперь он соответствует перечню льготных категорий граждан.

– Ранее документ был составлен таким образом, что его можно было трактовать двояко, – комментирует председатель РБОО «Хантер-Синдром» Элеонора Романова. – А для того, чтобы понять этот документ, в нем все должно быть прописано по букве закона. Теперь они внесли эту фразу «в соответствии с перечнями льготных категорий».

ПроУфу
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17 октября Радий Хабиров провел рабочее совещание в Доме Республики, сообщается на сайте главы РБ. Руководитель региона обсудил формирование комфортной городской среды и благоприятных условий проживания.

- Формирование благоприятной, комфортной городской среды – одна из важнейших задач. Этому вопросу мы будем уделять самое серьёзное внимание, - сказал Хабиров.

Он также обратил внимание на то, чтобы благоустройство и ремонт дворовых территорий носили комплексный характер, а не были направлены на отдельные территории. Радий Хабиров подчеркнул важность безопасности территорий и оборудования и на детских площадках:

- Не должно быть ни одних качелей с жёсткой сцепкой, - отметил он.

По словам Хабирова, старые и небезопасные для детей оборудования нужно не просто убирать, а заменять на новые, соответствующие современным нормам и требованиям безопасности.

Министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Владислав Туманин рассказал о программах благоустройства и капитального ремонта в 2018 году: в программу капремонта многоквартирных домов включено 1 205 домов, обновят фасады, кровли, инженерные сети и лифы. В программу благоустройства входит 228 населенных пунктов, благоустраиваются 403 дворовых территории и 122 общественных пространства во всех городских округах и муниципальных районах Башкирии.

Отмечалось, что в рамках механизма инициативного бюджетирования при финансовом участии самих жителей муниципалитеты благоустраивают улицы и дворы, ремонтируют инженерные сети, приобретают коммунальную технику.

В завершении Радий Хабиров сказал, что работа чиновников будет оцениваться исходя из результатов работ по формированию комфортных условий для жителей Башкирии. Также уделят внимание на привлечение средств из федерального бюджета.

– Наша задача работать в том числе над привлечением федеральных средств по различным программам. Масштабные проекты не реализовать только силами региона, муниципалитетов.








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  • Участник
  •  
  • 1 | 18.10.2018, 09:42 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1242 | Рейтинг: -5
Уверен реформы коснутся и СМИ в частности Уфимского журнала. Советы постороннего .Избавляйтесь от не адекватных постов группы кухарки.Мало того что Они ведут Себя не адекватно обзывая и выражаясь нецензурно в адрес оппонентов но и обзывают всенародно избранного президента России.На замечания подстрекаемые экспертом кухаркой дошли до того что угрожают физической расправой. Журнал должен соответствовать заявленному и стать наконец журналом деловой и политической элиты региона. Азохен вей.



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  • 2 | 18.10.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Присоединяюсь к 1-му.
Все эти кухарки, юнги,и т.д. и т.п. и глупый, невразумительный треп ни о чем просто надоел, не то пьяные, не то обкуренные - противно.

Об этом неоднократно писалось.



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  • 3 | 18.10.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хочется поверить, что хабиров будет осуществлять социальные мероприятия.
Но волк не преобразуется в овечку или корову.
Все это попахиваетт популизмом, также как у хамитова "Работать для людей"
Единственное хамитов не решался отдать на уничтожение "ШИХАНЫ".
А этот пришел в республику с этим условием, и он отдаст "ШИХАНЫ" ненасытным медведевским путинским кипрским олигархам, которые себестоимость соды в 2-3% при этом превратят в 0,0003%.
По другому не будет.



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  • 4 | 18.10.2018, 10:31 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1242 | Рейтинг: -5
3 гость потерявший голову о волосах не плачут. Не случайно Хабиров Р назвал Вас бабуинами .Раздадут по банану и сделают что плану.



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  • 5 | 18.10.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Советский райсуд Уфы приступил к рассмотрению иска прокуратуры Башкирии о взыскании в доход государства имущества бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления собственной безопасности (УСБ) МВД республики Раиля Миргалеева. По мнению надзорного ведомства, доходы экс-полицейского, которые не превышали 1 млн руб. в год, не позволяли ему приобрести автомобили и недвижимость общей стоимостью более 42 млн руб. Представители ответчика утверждали в суде, что спорное имущество было приобретено на средства родственников Раиля Миргалеева" пишут в новостях.

А когда возьмутся за закомалдина по его многочисленным квартирам на родственников и так называемому "бизнесу" с крышеванием подпольных казино?.



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  • 6 | 18.10.2018, 10:48 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1242 | Рейтинг: -5
Поменяли СССР на туалетную бумагу джинсы и колбасу. Где Вы были когда расстреливали Верховный совет? Молодежь идет не за горби коммунистами в КПРФ а за А Навальным .Мы теряем молодежь.Я не говорю что все так безнадежно и лозунг пролетарии всех стран объединяйтесь сейчас как ни когда актуален.



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  • 7 | 18.10.2018, 11:27 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15742 | Рейтинг: -2893
Все это попахиваетт популизмом, также как у хамитова "Работать для людей"
Единственное хамитов не решался отдать на уничтожение "ШИХАНЫ".
---------------------
Под бла-бла Хамитов сделал все, чтобы Шиханы отдать. Сода была в собсвенности республики. Кто бы мог подумать при таком положении о том, чтобы разрыть Торатау. Хамитов отдал Соду Киприотам. Они теперь и ищут любые пути, чтобы разрыть Торатау. А Хамитов как бы против.
Это как убить человека, а потом сказать, что ты против убийства.



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  • 8 | 18.10.2018, 11:37 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1242 | Рейтинг: -5
Кац у республики давно нет собственной собственности. Все принадлежит дядям которые называются компрадорской буржуазией.Не усваиваете Вы полит ликбез в силу малообразованности и большинство верит нью кашпировским что развешивают Вам лапшу на уши . Учитесь.Читайте классиков марксизма ленинизма и работы Сталина -там все это есть .



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  • 9 | 18.10.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что, Закомалдина никто не будет беспокоить?! А вы хоть знаете, сколько он обогащался? ! Квартиры ему дарили, чтобы должность начальника ровд получить, посадить его давно пора!



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  • 10 | 18.10.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Также в правительстве уточнили некоторые «неработающие» пункты постановления «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным группам и категориям граждан в части обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения при оказании амбулаторно-поликлинической помощи». Именно из-за их неточного трактования многие льготные пациенты оказывались без должного обеспечения препаратами. Пункт был уточнен, и теперь он соответствует перечню льготных категорий граждан.

– Ранее документ был составлен таким образом, что его можно было трактовать двояко, – комментирует председатель РБОО «Хантер-Синдром» Элеонора Романова. – А для того, чтобы понять этот документ, в нем все должно быть прописано по букве закона. Теперь они внесли эту фразу «в соответствии с перечнями льготных категорий».
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А какая с.ка так написала закон, что его можно толковать двояко? Как это существо ( по другому не назвать) наказано, а также те, кто принимал этот закон? Принятие закона в таком двояком виде говорит о том, что его или специально так писали ( что скорее всего) или просто от отсутствия профессионализма! В любом случае эти существа должны быть уволены с должностей с "волчьим" билетом, только тогда и другие существа задумаются о своей деятельности! Очень Опытный



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  • 11 | 18.10.2018, 12:05 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1242 | Рейтинг: -5
ОО просто Костя засиделся и пора Его менять и Это Радий Хабиров должен сделать обязательно .Хватит Ему просиживать штаны за казенный счет. Кто не понял поясняю Толкачем вечный председатель гос собрания. Радия надеюсь Ему пересидеть не удастся.Азохен вей.



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