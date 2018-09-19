Первые социальные постановления правительства Башкирии

После критики, озвученной на первом совещании Радием Хабировым, правительство начало поправлять некоторые «неработающие» постановления.Первые нормативные акты, опубликованные Правительством РБ, – социальной направленности. Они были опубликованы после критики чиновников в понедельник и касаются льготного обеспечения лекарствами граждан, обеспечения бесплатным питанием некоторых категорий школьников, выдачи обмундирования пожарным.Внесенные в «Положение о порядке предоставления бесплатного питания учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, государственных профессиональных образовательных организаций из многодетных семей» изменения касаются пунктов финансирования и контроля за осуществлением бесплатного питания. Теперь контролировать качество питания будет не только Министерство образования, но и Госкомитет по торговле и защите прав потребителей.Контролировать средства бюджета будут сразу несколько ведомств: Минобр, Минкульт, Госкомитет по торговле и защите прав потребителей.Также в правительстве уточнили некоторые «неработающие» пункты постановления «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным группам и категориям граждан в части обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения при оказании амбулаторно-поликлинической помощи». Именно из-за их неточного трактования многие льготные пациенты оказывались без должного обеспечения препаратами. Пункт был уточнен, и теперь он соответствует перечню льготных категорий граждан.– Ранее документ был составлен таким образом, что его можно было трактовать двояко, – комментирует председатель РБОО «Хантер-Синдром» Элеонора Романова. – А для того, чтобы понять этот документ, в нем все должно быть прописано по букве закона. Теперь они внесли эту фразу «в соответствии с перечнями льготных категорий».***17 октября Радий Хабиров провел рабочее совещание в Доме Республики, сообщается на сайте главы РБ. Руководитель региона обсудил формирование комфортной городской среды и благоприятных условий проживания.- Формирование благоприятной, комфортной городской среды – одна из важнейших задач. Этому вопросу мы будем уделять самое серьёзное внимание, - сказал Хабиров.Он также обратил внимание на то, чтобы благоустройство и ремонт дворовых территорий носили комплексный характер, а не были направлены на отдельные территории. Радий Хабиров подчеркнул важность безопасности территорий и оборудования и на детских площадках:- Не должно быть ни одних качелей с жёсткой сцепкой, - отметил он.По словам Хабирова, старые и небезопасные для детей оборудования нужно не просто убирать, а заменять на новые, соответствующие современным нормам и требованиям безопасности.Министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Владислав Туманин рассказал о программах благоустройства и капитального ремонта в 2018 году: в программу капремонта многоквартирных домов включено 1 205 домов, обновят фасады, кровли, инженерные сети и лифы. В программу благоустройства входит 228 населенных пунктов, благоустраиваются 403 дворовых территории и 122 общественных пространства во всех городских округах и муниципальных районах Башкирии.Отмечалось, что в рамках механизма инициативного бюджетирования при финансовом участии самих жителей муниципалитеты благоустраивают улицы и дворы, ремонтируют инженерные сети, приобретают коммунальную технику.В завершении Радий Хабиров сказал, что работа чиновников будет оцениваться исходя из результатов работ по формированию комфортных условий для жителей Башкирии. Также уделят внимание на привлечение средств из федерального бюджета.– Наша задача работать в том числе над привлечением федеральных средств по различным программам. Масштабные проекты не реализовать только силами региона, муниципалитетов.