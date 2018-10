The Insider: Как депутат Сухарев избежал уголовного дела, а после сам себя засудил

На днях депутат Госдумы Иван Сухарев призвал прокуратуру проверить издание The Insider, назвав его «враждебным ресурсом». The Insider, со своей стороны, проверил самого Сухарева, ранее малоприметного функционера партии Жириновского. Как выяснилось, связанная с Сухаревым компания оказалась замешанной в контрафактной поставке алкоголя, а сам депутат – фигурант нескольких дел по невыплате долгов. Кроме того, Сухарев изобрел способ получать доходы от бизнеса в обход запрета на коммерческую деятельность для депутатов.Как депутат Сухарев полюбил крупные купюры и «паленый» алкогольНа работе депутат Сухарев появляется редко. Так, например, в сентябре депутатами рассматривалось 238 законопроектов, но Сухарев присутствовал при обсуждении 53, в октябре – и того меньше, на 48 из 172. Не было его на Охотном Ряду и 27 сентября, когда в окончательном чтении принималась пенсионная реформа, вопрос пенсий народного избранника заинтересовал мало. А вот что его действительно интересует, можно увидеть по его собственным законодательным инициативам. Во-первых, Сухарева очень беспокоит, что ему неудобно носить с собой крупные суммы денег. В связи с этим в 2016 году он предложил выпустить купюру номиналом 10 тыс. руб. Помимо чрезмерно больших объемов наличной валюты жизнь Сухарева отягощал долгий рабочий день, поэтому другой его громкой инициативой стало предложение сократить его до 35 часов в неделю. Этот закон тоже никто не стал даже рассматривать, что едва ли расстроило депутата, так как, напомним, на работе сам он появляется нечасто.Сухарев был также автором не менее важных в наше трудное время законопроектов, среди прочего он требовал:— Запретить женщинам татуировки— Запретить иностранную валюту— Разрешить сажать детей в тюрьму с 12 летСтоит ли говорить, что и эти инициативы в Госдуме оставили без внимания.Но есть и инициативы, к которым Сухарев относится серьезно, и которые действительно пришлось рассматривать Госдуме. Одна из них – запрет крупным торговым сетям проводить скидочные акции на алкоголь. В сентябре Госдума этот законопроект отклонила. А в начале этого года партнер, бывший помощник парламентария, Виталий Климин стал фигурантом дела о бутлегерстве в Уфе. Климина обвинили в подпольном производстве водки: на протяжении пяти лет в цехах производили тысячи литров контрафакта, который затем поставлялся в Москву. Башкирские СМИ уверены, что на самом деле незаконный бизнес контролирует сам Сухарев, который сразу же после возбуждения уголовного дела открестился от своего экс-помощника и связи с ним. Если доход депутата зависит от торговли дешевым поддельным алкоголем, то ему действительно должны быть невыгодны распродажи легальной водки ритейлерами.Несмотря на все вышесказанное, в ЛДПР Сухарева воспринимают всерьез, и Владимир Жириновский перед президентскими выборами даже включил его в свой «теневой» состав правительства на место министра юстиции. Судебная система Сухареву действительно знакома хорошо. Ведь сам он чудом не оказался за решеткой.Уголовное дело о мошенничествеКак выяснил The Insider, Иван Сухарев нередко берет в долг крупные суммы, а кредиторам приходится выбивать из него деньги через суд. Так, осенью прошлого года депутата едва не признали банкротом, Арбитражный суд Москвы уже начал рассматривать заявление против него, но депутат до оглашения решения успел погасить основную часть долга перед гражданином Романом Коньковым, при этом оставшийся долг – 385 тыс. руб. – оказался недостаточным для признания Сухарева несостоятельным. Общая сумма задолженности и обстоятельства ее возникновения не разглашались, известно только, что депутату необходимо выплатить кредитору еще 1,6 млн руб. в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами.Зато о состоявшемся чуть раньше процессе, где в качестве ответчика также фигурировал Сухарев, известно больше. Иск о признании парламентария банкротом подал адвокат из Уфы Роман Евсюков, который ранее выкупил долги депутата перед ООО «Юмагузинское водохранилище». Сухарев получил от компании аванс за предоставление юридических услуг, обязательства свои он не выполнил, а предоплату возвращать отказался. И снова та же история: депутат передумал только накануне начала судебного разбирательства и вернул 4,4 млн руб. компании.До избрания в Госдуму Сухарев возглавлял в Уфе Финансово-экономическую коллегию адвокатов (ФЭКА) и специализировался, в частности, на оказании помощи по снижению налоговой нагрузки компаний. Сотрудничество с Сухаревым порой заканчивалось для этих компаний не слишком удачно.В 2007 году «Юмагузинское водохранилище» заплатило ФЭКА комиссионные в размере 150 млн руб. (!) за предоставление юридических услуг при возмещении НДС в сумме 1 млрд. Гонорар не просто высокий, а непомерный для рынка услуг по юридическому сопровождению. В итоге, управление по борьбе с экономической преступностью МВД по Башкирии возбудило уголовное дело против «Юмагузинского водохранилища» по факту мошенничества.Претензии полиции касались реализации активов ГЭС, построенной в 1998—2008 гг. за 8 млрд руб. (за счет бюджета и денег, полученных от нескольких башкирских предприятий). Результатом манипуляций, по мнению следствия, и стало незаконное получение 1 млрд руб. в качестве НДС. Сухарева вызывали на допрос, он мог стать фигурантом дела, но в скором времени он получил мандат Госдумы, а с ним и неприкосновенность.По информации «Коммерсанта», Сухарев причастен к насильственному банкротству уфимской чаеразвесочной фабрики «Теастан», которое акционеры компании квалифицировали как рейдерский захват. Активы фабрики на сумму 0,5 млрд руб. после мошеннических манипуляций отошли кипрскому офшору «Трисетон лтд»; его бенефициарами участники рынка и акционеры «Теастана» назвали группу уфимских юристов ФЭКА и ее бывшего главу – Сухарева. По словам пострадавших, фабрика была клиентом ФЭКА, и таким образом мошенники получили доступ к финансовой документации компании.Все эти действия не могли бы осуществляться без поддержки во властных коридорах республики. По словам собеседников The Insider, в политических кругах Уфы в свое время назначение Сухарева руководителем регионального отделения ЛДПР с последующим в 2011 году избранием в Госдуму было пролоббировано администрацией президента Башкирии. Недавно в республике сменилось руководство: на место Рустэма Хамитова пришел Радий Хабиров. На прошлых выборах президента Башкирии в 2014 году Сухарев выступал формальным конкурентом Хамитова, но не оппонировал ему, а наоборот, нахваливал, рассказывая журналистам, что критики Хамитову хватает «и от других крикунов». Налаживать отношения «оппозиционный» депутат Госдумы начал и с новым главой республики – срочно прилетел на знакомство с ним в первый день работы врио в Уфе и поспешил слелать комплимент: «Очень позитивные отзывы о его работе на земле Подмосковья. Действительно, благоустройство города, дороги, развязки. И жизнь людей становится комфортнее».Единственное, с чем Сухарев не спешит, так это с выплатой долгов. В базе Федеральной службы судебных приставов за ним числятся две задолженности на общую сумму 3,7 млн руб. Это более чем в 7 раз превышает сумму долга, при которой он может быть признан банкротом.Как Сухарев сам себя «засудил»После избрания Ивана Сухарева депутатом его адвокатский статус был автоматически приостановлен, он покинул пост председателя коллегии ФЭКА, однако, судя по всему, продолжает получать часть прибыли от работы компании. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, в списке учредителей он остался. По закону адвокатская коллегия считается некоммерческой организацией. ФЗ «О некоммерческих организациях» предусматривает право Сухарева в любое время выйти из состава учредителей даже без согласия партнеров, но, видимо, депутату не хотелось бросать прибыльную контору. В законе о статусе депутата Госдумы содержится запрет не только на участие в управлении коммерческой организацией, но и на любую оплачиваемую деятельность кроме творческой. Некоммерческие же организации, включая адвокатские коллегии, имеют право «осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность». И коллегия, учредителем которой является Сухарев, ее, конечно, осуществляет, в том числе, зарабатывая миллионы рублей на госзакупках. Начиная с 2016 года ФЭКА обогатилась на госконтрактах почти на 100 млн руб. Коллегия оказывала консалтинговые услуги государственным предприятиям, заключались сделки на основании выигранных конкурсов.Сухарев совместно с отцом остается в числе учредителей еще одной организации – Башкирской окружной коллегии адвокатов. И она также участвует в коммерческой деятельности, оказывая платные юридические услуги госпредприятиям. Согласно данным на сайте госзакупок, у коллегии заключен контракт на более 12 млн руб. с Уфимским приборостроительным производственным объединением, одним из крупнейших предприятий авиационного приборостроения в России. Формального нарушения закона в этом случае нет, разъяснил The Insider замгендиректора Transparency International Илья Шуманов: «Адвокатское объединение – аналог некоммерческого партнерства. Когда адвокат приостанавливает статус, он автоматически перестает быть партнером. Прибыль же в пользу учредителей НКО не распределяется». Казалось бы, все законно. Но депутат Иван Сухарев все же придумал, как легально получить доход от учрежденной им коллегии. Он подал иск к своей же организации – на 93 млн руб.: якобы ФЭКА не заплатила ему гонорары за 2011 год, еще до первого избрания в Госдуму. Дело в настоящий момент рассматривается в Верховном суде Башкортостана.